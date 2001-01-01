Programmare incontri con i genitori senza alcuno scambio di battute
Fiducia da parte di scuole e distretti per il coinvolgimento dei genitori
Imposta le finestre di conferenza una volta sola e lascia che i genitori si prenotino da soli
Doodle controlla il tuo calendario, evita le sovrapposizioni e invia conferme istantanee. Meno email a caccia, più tempo per le conversazioni reali.
Coordinamento tra tutori, insegnanti e traduttori
Offri opzioni di persona o video, aggiungi dei buffer e limita gli orari per famiglia in modo che tutti possano avere un orario che vada bene.
Fatti trovare preparato e riduci i no-show
Gli inviti con il marchio stabiliscono le aspettative, i promemoria tengono i genitori in riga e i fusi orari vengono gestiti automaticamente per le famiglie in viaggio o lontane.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Funzioni integrate per la programmazione genitori-insegnanti
Sincronizza i calendari Google, Microsoft o Apple
in modo che gli slot prenotati appaiano immediatamente. Condividi una pagina di prenotazione per le conferenze e Doodle impedirà la doppia prenotazione nelle tue classi.
Mostra la disponibilità in tempo reale in visualizzazioni settimanali o mensili
I genitori scelgono un orario che si adatta ai turni di lavoro; tu imposti la durata, i buffer e le scadenze per far sì che la serata sia puntuale.
Aggiungi il logo della scuola, i colori e i dettagli essenziali
Numero di stanza, parcheggio, link a Zoom... Ogni invito ha un aspetto ufficiale e fornisce ai genitori ciò di cui hanno bisogno per arrivare preparati.
Soddisfare gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA
Controlla le informazioni che le famiglie condividono, limita la visibilità alla tua comunità e mantieni protetti i dati degli studenti senza dover ricorrere ad altri strumenti informatici.
Necessità di un incontro tra più insegnanti
o una sessione di pianificazione del PEI? Usa i sondaggi di gruppo per proporre gli orari, raccogliere i voti dei tutori e del personale, quindi bloccare la scelta finale e inviare il link.
Pubblica le iscrizioni alla serata della conferenza in pochi minuti
Imposta il numero di slot, il tetto massimo per famiglia, aggiungi sessioni di interpreti e metti in lista d'attesa automatica quando gli orari si riempiono. Non sono necessari fogli di calcolo.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Abbiamo organizzato le conferenze autunnali in meno di un'ora. I genitori si sono prenotati da soli e non abbiamo avuto nessuna doppia prenotazione.
I promemoria hanno dimezzato i no-show. Ho potuto aggiungere degli slot per gli interpreti e mantenere una sola ora per ogni famiglia.
La pagina di prenotazione è stata professionale e chiara. Le famiglie sapevano dove andare e cosa portare.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per migliorare
incontri con i genitori
Domande frequenti
Come posso organizzare una serata di conferenza?
Crea un foglio di iscrizione con la finestra temporale e la durata della fascia oraria. Condividi il link; i genitori scelgono una fascia oraria ed entrambe le parti ricevono conferme e promemoria.
Doodle funziona con il nostro calendario scolastico?
Sì. Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple. Le riunioni prenotate bloccano istantaneamente il tuo calendario e impediscono la doppia prenotazione delle lezioni.
Possono partecipare più tutori a un incontro?
Sì. Consenti agli invitati extra, aggiungi un link a Zoom o Teams e includi note come il parcheggio o le informazioni sulla sala. Puoi anche aggiungere sessioni di interpreti come slot dedicati.
I dati dei genitori sono privati e sicuri?
Sì. Doodle è conforme al GDPR, al SOC 2 e al CCPA. Puoi controllare quali informazioni vengono raccolte, chi vede la tua pagina e puoi limitare le prenotazioni alla tua community.
Cosa succede se la mia disponibilità cambia?
Aggiorna la tua pagina di prenotazione o il tuo foglio di iscrizione in qualsiasi momento. Le nuove regole si applicano immediatamente. Puoi chiudere gli slot, aggiungere buffer o inviare un messaggio a tutti i genitori prenotati.