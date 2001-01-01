Crea un Doodle

Programmare incontri con i genitori senza alcuno scambio di battute

I genitori fanno i turni, tu ti destreggi tra campanelli e calendari. Doodle automatizza la programmazione, propone orari adatti a te, invia promemoria e ti supporta di persona o online.

Crea un Doodle

Fiducia da parte di scuole e distretti per il coinvolgimento dei genitori

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Imposta le finestre di conferenza una volta sola e lascia che i genitori si prenotino da soli

Doodle controlla il tuo calendario, evita le sovrapposizioni e invia conferme istantanee. Meno email a caccia, più tempo per le conversazioni reali.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinamento tra tutori, insegnanti e traduttori

Offri opzioni di persona o video, aggiungi dei buffer e limita gli orari per famiglia in modo che tutti possano avere un orario che vada bene.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Fatti trovare preparato e riduci i no-show

Gli inviti con il marchio stabiliscono le aspettative, i promemoria tengono i genitori in riga e i fusi orari vengono gestiti automaticamente per le famiglie in viaggio o lontane.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Funzioni integrate per la programmazione genitori-insegnanti

Sincronizza i calendari Google, Microsoft o Apple

in modo che gli slot prenotati appaiano immediatamente. Condividi una pagina di prenotazione per le conferenze e Doodle impedirà la doppia prenotazione nelle tue classi.

Mostra la disponibilità in tempo reale in visualizzazioni settimanali o mensili

I genitori scelgono un orario che si adatta ai turni di lavoro; tu imposti la durata, i buffer e le scadenze per far sì che la serata sia puntuale.

Aggiungi il logo della scuola, i colori e i dettagli essenziali

Numero di stanza, parcheggio, link a Zoom... Ogni invito ha un aspetto ufficiale e fornisce ai genitori ciò di cui hanno bisogno per arrivare preparati.

Soddisfare gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA

Controlla le informazioni che le famiglie condividono, limita la visibilità alla tua comunità e mantieni protetti i dati degli studenti senza dover ricorrere ad altri strumenti informatici.

Necessità di un incontro tra più insegnanti

o una sessione di pianificazione del PEI? Usa i sondaggi di gruppo per proporre gli orari, raccogliere i voti dei tutori e del personale, quindi bloccare la scelta finale e inviare il link.

Pubblica le iscrizioni alla serata della conferenza in pochi minuti

Imposta il numero di slot, il tetto massimo per famiglia, aggiungi sessioni di interpreti e metti in lista d'attesa automatica quando gli orari si riempiono. Non sono necessari fogli di calcolo.

Sincronizza i calendari Google, Microsoft o Apple

in modo che gli slot prenotati appaiano immediatamente. Condividi una pagina di prenotazione per le conferenze e Doodle impedirà la doppia prenotazione nelle tue classi.

Mostra la disponibilità in tempo reale in visualizzazioni settimanali o mensili

I genitori scelgono un orario che si adatta ai turni di lavoro; tu imposti la durata, i buffer e le scadenze per far sì che la serata sia puntuale.

Aggiungi il logo della scuola, i colori e i dettagli essenziali

Numero di stanza, parcheggio, link a Zoom... Ogni invito ha un aspetto ufficiale e fornisce ai genitori ciò di cui hanno bisogno per arrivare preparati.

Soddisfare gli standard GDPR, SOC 2 e CCPA

Controlla le informazioni che le famiglie condividono, limita la visibilità alla tua comunità e mantieni protetti i dati degli studenti senza dover ricorrere ad altri strumenti informatici.

Necessità di un incontro tra più insegnanti

o una sessione di pianificazione del PEI? Usa i sondaggi di gruppo per proporre gli orari, raccogliere i voti dei tutori e del personale, quindi bloccare la scelta finale e inviare il link.

Pubblica le iscrizioni alla serata della conferenza in pochi minuti

Imposta il numero di slot, il tetto massimo per famiglia, aggiungi sessioni di interpreti e metti in lista d'attesa automatica quando gli orari si riempiono. Non sono necessari fogli di calcolo.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Abbiamo organizzato le conferenze autunnali in meno di un'ora. I genitori si sono prenotati da soli e non abbiamo avuto nessuna doppia prenotazione.

BR

Beth R.

Preside di scuola elementare

I promemoria hanno dimezzato i no-show. Ho potuto aggiungere degli slot per gli interpreti e mantenere una sola ora per ogni famiglia.

SP

Sandra P.

Consulente scolastico

La pagina di prenotazione è stata professionale e chiara. Le famiglie sapevano dove andare e cosa portare.

GM

George M.

Insegnante di quinta elementare

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per migliorare incontri con i genitori

Guide e suggerimenti per semplificare la programmazione delle conferenze e la comunicazione familiare.

Lista di controllo degli incontri con i genitori: ordine del giorno, tempi e follow-up

Come gestire i colloqui genitori-insegnanti senza fare il tira e molla

Programmazione IEP 101: coordinare insegnanti, famiglie e servizi

Domande frequenti

Come posso organizzare una serata di conferenza?

Crea un foglio di iscrizione con la finestra temporale e la durata della fascia oraria. Condividi il link; i genitori scelgono una fascia oraria ed entrambe le parti ricevono conferme e promemoria.

Doodle funziona con il nostro calendario scolastico?

Sì. Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple. Le riunioni prenotate bloccano istantaneamente il tuo calendario e impediscono la doppia prenotazione delle lezioni.

Possono partecipare più tutori a un incontro?

Sì. Consenti agli invitati extra, aggiungi un link a Zoom o Teams e includi note come il parcheggio o le informazioni sulla sala. Puoi anche aggiungere sessioni di interpreti come slot dedicati.

I dati dei genitori sono privati e sicuri?

Sì. Doodle è conforme al GDPR, al SOC 2 e al CCPA. Puoi controllare quali informazioni vengono raccolte, chi vede la tua pagina e puoi limitare le prenotazioni alla tua community.

Cosa succede se la mia disponibilità cambia?

Aggiorna la tua pagina di prenotazione o il tuo foglio di iscrizione in qualsiasi momento. Le nuove regole si applicano immediatamente. Puoi chiudere gli slot, aggiungere buffer o inviare un messaggio a tutti i genitori prenotati.

Rendi la programmazione dei genitori la parte più semplice della tua settimana

Gratis per iniziare. Pro a partire da $6,95/utente/mese. Semplifica le riunioni dei genitori e riduci gli assenti.

Non è richiesta la carta di credito.