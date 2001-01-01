Crea un Doodle

Programmazione costruita per consulenti e consiglieri

Gestisci gli incontri di consulenza, i drop-in e le visite dei genitori senza dover inviare e-mail o telefonare. Condividi un link, sincronizza il tuo calendario e lascia che gli studenti prenotino l'orario che preferiscono.

Fiducioso per i team di consulenza in tutto il mondo

Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Recupera ore dall'etichetta e-mail

Condividi una pagina di prenotazione per consigli, drop-in e check-in dei progressi. Doodle gestisce le conferme, i promemoria e le riprogrammazioni in modo che tu possa concentrarti sugli studenti, non sui calendari.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordina ogni riunione in un unico luogo

Gestisci incontri 1:1, conferenze con i genitori e workshop senza dover ricorrere a strumenti diversi. Condividi le disponibilità tra i team e i campus ed evita le doppie prenotazioni con aggiornamenti in tempo reale.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Presentati preparato e puntuale

Gli inviti con marchio, i tempi di attesa e le domande di ammissione definiscono le aspettative. I promemoria automatici e la gestione dei fusi orari riducono i no-show per le riunioni di persona e virtuali.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Caratteristiche che si adattano ai flussi di lavoro di consulenza

Connetti il tuo computer a Google, Microsoft o Apple

e non dovrai più digitare il link di una riunione. Doodle rispetta i blocchi di lavoro e aggiunge automaticamente Zoom, Teams o Webex in modo che gli studenti ricevano immediatamente i dettagli giusti.

La disponibilità in tempo reale significa che non ci sono sovrapposizioni

Gli studenti vedono i tuoi orari di apertura in una visualizzazione settimanale o mensile, con il supporto dei fusi orari per gli studenti remoti e per quelli che studiano all'estero.

Aggiungi il logo del tuo dipartimento, i colori e le istruzioni

Raccogli i dettagli chiave con domande personalizzate (ID, specializzazione, motivo). Inviare conferme precise che riducono il tira e molla pre-riunione.

Proteggi le informazioni degli studenti con i controlli GDPR, SOC 2 e CCPA

Limita i campi, richiedi l'approvazione quando necessario e mantieni le prenotazioni private. Supporta i flussi di lavoro FERPA-friendly senza ulteriori oneri informatici.

Usa i sondaggi di gruppo per allineare

consulenti, docenti e personale di supporto per team di assistenza, IEP o riunioni di comitato. Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale.

Crea fogli di iscrizione per

consulenza sull'orientamento, serate FAFSA, screening del benessere o fiere della carriera. Imposta la capacità, i buffer e le posizioni per mantenere il traffico costante e ridurre i tempi di attesa.

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

Doodle ha dimezzato il nostro ping-pong di e-mail. Gli studenti prenotano, riprogrammano e si presentano: il mio carico di lavoro rimane in linea.

AT

Alex T.

Consulente accademico

Gestisco gli orari d'ufficio, i controlli in caso di crisi e gli incontri con i genitori da un unico link. I promemoria significano meno appuntamenti mancati.

JR

Jordan R.

Tutor

I sondaggi di gruppo hanno reso semplice il coordinamento delle riunioni del team di assistenza: abbiamo trovato un orario su cinque calendari in pochi minuti.

KL

Kim L.

Consulente scolastico

Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per Consulenti e consiglieri

Guide pratiche per snellire la programmazione delle consulenze, ridurre i no-show e gestire riunioni efficaci.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Riduci i no-show al counseling per studenti con promemoria intelligenti

Two women are sitting and leaning over a desk talking about something that is written on a piece of paper

Come gestire la consulenza walk-in con la programmazione online

A team of four is meeting together and looking at a whiteboard presentation

Sondaggi di gruppo per i gruppi di lavoro e le riunioni delle commissioni

Domande frequenti

Posso stabilire orari di consulenza settimanali e visite guidate?

Sì. Crea una pagina di prenotazione per gli incontri 1:1 e un foglio di iscrizione per gli incontri a domicilio. Gli studenti scelgono un orario e ricevono automaticamente conferme e promemoria.

Doodle si sincronizza con Outlook o con il calendario di Google e con Zoom/Teams?

Sì. Collegati una volta e Doodle bloccherà gli orari di lavoro, aggiungerà i link alle riunioni e aggiornerà il tuo calendario in tempo reale.

Posso raccogliere informazioni sullo studente, sulla sua specializzazione o sul motivo della visita?

Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione in modo da ottenere ciò che ti serve prima dell'incontro.

I dati degli studenti sono privati?

Sì. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Puoi controllare quali informazioni vengono raccolte, chi può prenotare e supportiamo le pratiche FERPA-friendly.

La mia disponibilità cambia durante i periodi di punta. Doodle è in grado di tenere il passo?

Sì. Imposta orari diversi per giorno o per settimana, aggiungi buffer, blocca il tempo velocemente e la tua pagina di prenotazione si aggiorna all'istante.

Offri agli studenti un accesso più rapido accesso a te

Disponibile il piano gratuito; il piano Pro a partire da $6,95/utente/mo. Dedica meno tempo alla programmazione e più alla consulenza.

Non è richiesta la carta di credito.