Programmazione costruita per consulenti e consiglieri
Fiducioso per i team di consulenza in tutto il mondo
Recupera ore dall'etichetta e-mail
Condividi una pagina di prenotazione per consigli, drop-in e check-in dei progressi. Doodle gestisce le conferme, i promemoria e le riprogrammazioni in modo che tu possa concentrarti sugli studenti, non sui calendari.
Coordina ogni riunione in un unico luogo
Gestisci incontri 1:1, conferenze con i genitori e workshop senza dover ricorrere a strumenti diversi. Condividi le disponibilità tra i team e i campus ed evita le doppie prenotazioni con aggiornamenti in tempo reale.
Presentati preparato e puntuale
Gli inviti con marchio, i tempi di attesa e le domande di ammissione definiscono le aspettative. I promemoria automatici e la gestione dei fusi orari riducono i no-show per le riunioni di persona e virtuali.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Caratteristiche che si adattano ai flussi di lavoro di consulenza
Connetti il tuo computer a Google, Microsoft o Apple
e non dovrai più digitare il link di una riunione. Doodle rispetta i blocchi di lavoro e aggiunge automaticamente Zoom, Teams o Webex in modo che gli studenti ricevano immediatamente i dettagli giusti.
La disponibilità in tempo reale significa che non ci sono sovrapposizioni
Gli studenti vedono i tuoi orari di apertura in una visualizzazione settimanale o mensile, con il supporto dei fusi orari per gli studenti remoti e per quelli che studiano all'estero.
Aggiungi il logo del tuo dipartimento, i colori e le istruzioni
Raccogli i dettagli chiave con domande personalizzate (ID, specializzazione, motivo). Inviare conferme precise che riducono il tira e molla pre-riunione.
Proteggi le informazioni degli studenti con i controlli GDPR, SOC 2 e CCPA
Limita i campi, richiedi l'approvazione quando necessario e mantieni le prenotazioni private. Supporta i flussi di lavoro FERPA-friendly senza ulteriori oneri informatici.
Usa i sondaggi di gruppo per allineare
consulenti, docenti e personale di supporto per team di assistenza, IEP o riunioni di comitato. Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale.
Crea fogli di iscrizione per
consulenza sull'orientamento, serate FAFSA, screening del benessere o fiere della carriera. Imposta la capacità, i buffer e le posizioni per mantenere il traffico costante e ridurre i tempi di attesa.
Doodle ha dimezzato il nostro ping-pong di e-mail. Gli studenti prenotano, riprogrammano e si presentano: il mio carico di lavoro rimane in linea.
Gestisco gli orari d'ufficio, i controlli in caso di crisi e gli incontri con i genitori da un unico link. I promemoria significano meno appuntamenti mancati.
I sondaggi di gruppo hanno reso semplice il coordinamento delle riunioni del team di assistenza: abbiamo trovato un orario su cinque calendari in pochi minuti.
Risorse per
Consulenti e consiglieri
Domande frequenti
Posso stabilire orari di consulenza settimanali e visite guidate?
Sì. Crea una pagina di prenotazione per gli incontri 1:1 e un foglio di iscrizione per gli incontri a domicilio. Gli studenti scelgono un orario e ricevono automaticamente conferme e promemoria.
Doodle si sincronizza con Outlook o con il calendario di Google e con Zoom/Teams?
Sì. Collegati una volta e Doodle bloccherà gli orari di lavoro, aggiungerà i link alle riunioni e aggiornerà il tuo calendario in tempo reale.
Posso raccogliere informazioni sullo studente, sulla sua specializzazione o sul motivo della visita?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione in modo da ottenere ciò che ti serve prima dell'incontro.
I dati degli studenti sono privati?
Sì. Doodle è conforme alle norme GDPR, SOC 2 e CCPA. Puoi controllare quali informazioni vengono raccolte, chi può prenotare e supportiamo le pratiche FERPA-friendly.
La mia disponibilità cambia durante i periodi di punta. Doodle è in grado di tenere il passo?
Sì. Imposta orari diversi per giorno o per settimana, aggiungi buffer, blocca il tempo velocemente e la tua pagina di prenotazione si aggiorna all'istante.