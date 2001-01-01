Crea un Doodle

Programmazione semplice per l'amministrazione e il personale della scuola

Smettila di inseguire le risposte. Doodle semplifica le riunioni, le iscrizioni e i calendari delle aule nei vari dipartimenti. Sincronizza gli strumenti e tieni allineati genitori e insegnanti.

Crea un Doodle

Utilizzato da amministratori e personale di importanti istituzioni

A banner of five logos that act as social proof for Doodle being used in an Education setting: MIT, Princeton, Tutor.com, Coursera, Standford University
Three columns of five logos that act as social proof for Doodle in an education setting: MIT, Princeton, Stanford, Coursera, tutor.com
Automatizza le conferenze genitori-insegnanti, gli incontri 1:1 con il personale, le visite al campus e le riunioni di ammissione.

Condividi un link in modo che le persone si prenotino da sole. Riduci il numero di telefonate e gli aggiornamenti manuali del calendario.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinare i calendari, le stanze e i banchi di servizio dei vari dipartimenti

Un'unica visione della disponibilità riduce i conflitti e mantiene presidi, consulenti, infermieri e fornitori sulla stessa pagina.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Le conferme automatiche, i promemoria e gli inviti brandizzati riducono i no-show e presentano un ufficio curato

Esportazione delle presenze e delle note per ottenere registri accurati e un follow-up senza intoppi.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget

Gratuito

Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include

  • Sondaggi di gruppo illimitati

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Una Pagina di Prenotazione

  • Una riunione 1:1

  • Conferenze web Google Meet e Zoom

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni di base degli incontri generate con IA

Pro

Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più

  • Nessuna pubblicità

  • Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo

  • Schede di iscrizione illimitate

  • Pagine di prenotazione illimitate

  • Illimitati 1:1

  • Marchio personalizzato

  • Conferenze Microsoft Teams e Webex

  • Raccolta di pagamenti con Stripe

  • Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale

Team

Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più

  • Console amministratore

  • Ruoli e autorizzazioni

  • Co-ospitare eventi

  • Prenotazione per conto di altri

  • Rapporti sulle attività

Impresa

Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più

  • Assistenza prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding e formazione

  • SLA di disponibilità al 99,9 %

Costruito per il funzionamento degli uffici scolastici

Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple

Controlla automaticamente i conflitti; aggiungi collegamenti a Zoom, Teams o Webex. Crea riunioni in pochi secondi per presidi, consulenti, risorse umane o strutture.

Disponibilità in tempo reale attraverso i fusi orari e gli orari delle campane

Vedi le stanze aperte e il personale in un colpo d'occhio; Doodle evita le doppie prenotazioni e gli aggiornamenti quando i calendari cambiano.

Marca le pagine di prenotazione con il nome, il logo e i colori della scuola.

Aggiungi le domande di ingresso in modo che le famiglie arrivino preparate per i PEI, le iscrizioni o gli incontri per gli aiuti finanziari.

Mantieni i dati al sicuro con GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

L'accesso basato sui ruoli, l'SSO e i flussi di lavoro allineati alla FERPA aiutano l'amministrazione e il personale a rispettare le politiche distrettuali.

Usa i sondaggi di gruppo per trovare gli orari delle riunioni dello staff, dei comitati o delle giornate di formazione.

Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale dopo l'approvazione della leadership.

Pubblicare fogli di iscrizione per conferenze, turni di volontariato ...

tour del campus o ritiro del portatile. Controlla i tappi, i buffer e le sedi senza doverti destreggiare con i fogli di calcolo.

Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple

Controlla automaticamente i conflitti; aggiungi collegamenti a Zoom, Teams o Webex. Crea riunioni in pochi secondi per presidi, consulenti, risorse umane o strutture.

Disponibilità in tempo reale attraverso i fusi orari e gli orari delle campane

Vedi le stanze aperte e il personale in un colpo d'occhio; Doodle evita le doppie prenotazioni e gli aggiornamenti quando i calendari cambiano.

Marca le pagine di prenotazione con il nome, il logo e i colori della scuola.

Aggiungi le domande di ingresso in modo che le famiglie arrivino preparate per i PEI, le iscrizioni o gli incontri per gli aiuti finanziari.

Mantieni i dati al sicuro con GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.

L'accesso basato sui ruoli, l'SSO e i flussi di lavoro allineati alla FERPA aiutano l'amministrazione e il personale a rispettare le politiche distrettuali.

Usa i sondaggi di gruppo per trovare gli orari delle riunioni dello staff, dei comitati o delle giornate di formazione.

Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale dopo l'approvazione della leadership.

Pubblicare fogli di iscrizione per conferenze, turni di volontariato ...

tour del campus o ritiro del portatile. Controlla i tappi, i buffer e le sedi senza doverti destreggiare con i fogli di calcolo.

Crea un Doodle

Lavora con i tuoi strumenti preferiti

Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.

Logo di iCloud centrato su uno sfondo a griglia.

iCloud

Logo di Zoom centrato su uno sfondo a griglia.

Zoom

Logo di Outlook centrato su uno sfondo a griglia.

Outlook

Logo di Microsoft Teams centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Teams

Logo di Zapier centrato su uno sfondo a griglia.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo di Google Meet centrato su uno sfondo a griglia.

Google Meet

Logo di Stripe centrato su uno sfondo a griglia.

Stripe

Logo di Microsoft Exchange centrato su uno sfondo a griglia.

Microsoft Exchange

Logo di Google Calendar centrato su uno sfondo a griglia.

Google Calendar

Logo di Microsoft Office 365 centrato su uno sfondo a griglia.

Office 365

Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente

Ma non credere alle nostre parole.

Distintivi G2 primavera 2025 con tre riconoscimenti: Grid Leader per le piccole imprese, Gli utenti ci amano e High Performer.

I genitori si prenotano. I nostri telefoni sono finalmente silenziosi.

LM

Lena M.

Responsabile dell'ufficio scolastico

Doodle coordina PD, colloqui e IEP con zero doppie prenotazioni.

CR

Carlos R.

Assistente amministrativo distrettuale

I promemoria dimezzano i no-show e le nostre pagine hanno un aspetto ufficiale.

TS

Tina S.

Registrar

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quattro badge di conformità alla sicurezza: Certificazione MSPAlliance Cyber Verify Level 3, icona di conformità GDPR europea con lucchetto e stelle UE, icona di conformità CCPA e certificazione AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team

Affidabile anche per le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT. Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.

Risorse per Amministrazione e personale

Le migliori pratiche per ottimizzare la programmazione dell'ufficio scolastico, riunioni e gestione del calendario.

Come gestire le iscrizioni dei genitori-insegnanti senza stress

A group of six people are in a meeting room with their laptops

Riunioni della commissione che iniziano davvero in orario

Una guida per l'addetto alla registrazione per una programmazione delle stanze senza conflitti

Domande frequenti

Possiamo gestire le conferenze genitori-insegnanti tra i vari gradi di scuola?

Sì. Crea fogli di iscrizione per classe o per insegnante, imposta limiti e buffer e condividi un unico link. Le famiglie scelgono gli orari; le conferme e i promemoria vengono inviati automaticamente.

Doodle funziona con i nostri strumenti di calendario e video?

Sì. Collega Google Calendar, Outlook o Apple, oltre a Zoom, Teams o Webex. L'SSO è disponibile per i piani aziendali.

Possiamo programmare le stanze e i banchi di servizio?

Sì. Utilizza le Pagine di prenotazione per il counseling, il registrar o il ritiro dei tecnici. Assegna le sedi, aggiungi domande per il check-in e vedi la disponibilità in tempo reale per evitare doppie prenotazioni.

Doodle è compatibile con le norme FERPA e sicuro?

Proteggiamo i dati con i criteri GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3. Sei tu a controllare cosa viene raccolto, chi può prenotare e per quanto tempo i dati vengono conservati.

La nostra disponibilità cambia ogni settimana. Doodle è in grado di tenere il passo?

Sì. Imposta orari ricorrenti, finestre una tantum, festività, buffer e regole di fuso orario. Aggiorna in qualsiasi momento; le tue Pagine di prenotazione rifletteranno le modifiche all'istante.

Dai al tuo ufficio un assistente alla programmazione

Inizia gratis. Risparmia ore ogni settimana sul calendario e sulle riunioni.

Non è richiesta la carta di credito.