Programmazione semplice per l'amministrazione e il personale della scuola
Utilizzato da amministratori e personale di importanti istituzioni
Automatizza le conferenze genitori-insegnanti, gli incontri 1:1 con il personale, le visite al campus e le riunioni di ammissione.
Condividi un link in modo che le persone si prenotino da sole. Riduci il numero di telefonate e gli aggiornamenti manuali del calendario.
Coordinare i calendari, le stanze e i banchi di servizio dei vari dipartimenti
Un'unica visione della disponibilità riduce i conflitti e mantiene presidi, consulenti, infermieri e fornitori sulla stessa pagina.
Le conferme automatiche, i promemoria e gli inviti brandizzati riducono i no-show e presentano un ufficio curato
Esportazione delle presenze e delle note per ottenere registri accurati e un follow-up senza intoppi.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Gratuito
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per i professionisti che desiderano una pianificazione più intelligente 6,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità gratuite, più
Nessuna pubblicità
Fasce orarie illimitate per i sondaggi di gruppo
Schede di iscrizione illimitate
Pagine di prenotazione illimitate
Illimitati 1:1
Marchio personalizzato
Conferenze Microsoft Teams e Webex
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni avanzate delle riunioni generate dall'intelligenza artificiale
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Impresa
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che desiderano una maggiore personalizzazione, controllo e supporto Tutte le funzionalità del Team, più
Assistenza prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding e formazione
SLA di disponibilità al 99,9 %
Costruito per il funzionamento degli uffici scolastici
Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple
Controlla automaticamente i conflitti; aggiungi collegamenti a Zoom, Teams o Webex. Crea riunioni in pochi secondi per presidi, consulenti, risorse umane o strutture.
Disponibilità in tempo reale attraverso i fusi orari e gli orari delle campane
Vedi le stanze aperte e il personale in un colpo d'occhio; Doodle evita le doppie prenotazioni e gli aggiornamenti quando i calendari cambiano.
Marca le pagine di prenotazione con il nome, il logo e i colori della scuola.
Aggiungi le domande di ingresso in modo che le famiglie arrivino preparate per i PEI, le iscrizioni o gli incontri per gli aiuti finanziari.
Mantieni i dati al sicuro con GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.
L'accesso basato sui ruoli, l'SSO e i flussi di lavoro allineati alla FERPA aiutano l'amministrazione e il personale a rispettare le politiche distrettuali.
Usa i sondaggi di gruppo per trovare gli orari delle riunioni dello staff, dei comitati o delle giornate di formazione.
Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale dopo l'approvazione della leadership.
Pubblicare fogli di iscrizione per conferenze, turni di volontariato ...
tour del campus o ritiro del portatile. Controlla i tappi, i buffer e le sedi senza doverti destreggiare con i fogli di calcolo.
Collega i calendari di Google, Microsoft o Apple
Controlla automaticamente i conflitti; aggiungi collegamenti a Zoom, Teams o Webex. Crea riunioni in pochi secondi per presidi, consulenti, risorse umane o strutture.
Disponibilità in tempo reale attraverso i fusi orari e gli orari delle campane
Vedi le stanze aperte e il personale in un colpo d'occhio; Doodle evita le doppie prenotazioni e gli aggiornamenti quando i calendari cambiano.
Marca le pagine di prenotazione con il nome, il logo e i colori della scuola.
Aggiungi le domande di ingresso in modo che le famiglie arrivino preparate per i PEI, le iscrizioni o gli incontri per gli aiuti finanziari.
Mantieni i dati al sicuro con GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3.
L'accesso basato sui ruoli, l'SSO e i flussi di lavoro allineati alla FERPA aiutano l'amministrazione e il personale a rispettare le politiche distrettuali.
Usa i sondaggi di gruppo per trovare gli orari delle riunioni dello staff, dei comitati o delle giornate di formazione.
Stabilisci le scadenze, limita le opzioni e blocca l'orario finale dopo l'approvazione della leadership.
Pubblicare fogli di iscrizione per conferenze, turni di volontariato ...
tour del campus o ritiro del portatile. Controlla i tappi, i buffer e le sedi senza doverti destreggiare con i fogli di calcolo.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
I genitori si prenotano. I nostri telefoni sono finalmente silenziosi.
Doodle coordina PD, colloqui e IEP con zero doppie prenotazioni.
I promemoria dimezzano i no-show e le nostre pagine hanno un aspetto ufficiale.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Risorse per
Amministrazione e personale
Domande frequenti
Possiamo gestire le conferenze genitori-insegnanti tra i vari gradi di scuola?
Sì. Crea fogli di iscrizione per classe o per insegnante, imposta limiti e buffer e condividi un unico link. Le famiglie scelgono gli orari; le conferme e i promemoria vengono inviati automaticamente.
Doodle funziona con i nostri strumenti di calendario e video?
Sì. Collega Google Calendar, Outlook o Apple, oltre a Zoom, Teams o Webex. L'SSO è disponibile per i piani aziendali.
Possiamo programmare le stanze e i banchi di servizio?
Sì. Utilizza le Pagine di prenotazione per il counseling, il registrar o il ritiro dei tecnici. Assegna le sedi, aggiungi domande per il check-in e vedi la disponibilità in tempo reale per evitare doppie prenotazioni.
Doodle è compatibile con le norme FERPA e sicuro?
Proteggiamo i dati con i criteri GDPR, SOC 2, CCPA e Cyber Verify Level 3. Sei tu a controllare cosa viene raccolto, chi può prenotare e per quanto tempo i dati vengono conservati.
La nostra disponibilità cambia ogni settimana. Doodle è in grado di tenere il passo?
Sì. Imposta orari ricorrenti, finestre una tantum, festività, buffer e regole di fuso orario. Aggiorna in qualsiasi momento; le tue Pagine di prenotazione rifletteranno le modifiche all'istante.