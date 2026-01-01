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Siete pronti per iniziare?

Doodle funziona perfettamente con gli strumenti che utilizzate ogni giorno

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Webex by Cisco

Rendi ancora più efficiente il lavoro di tutti i giorni in modalità ibrida con videoconferenze impeccabili.

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Zoom

Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.

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Zapier

Migliaia di opzioni di integrazione che ti consentono di collegare Doodle con i tuoi strumenti.

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Microsoft Teams

Genera automaticamente i link alle videoconferenze e semplifica la pianificazione delle riunioni.

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Google Meet

Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.

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Microsoft Exchange online

Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.

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Google Calendar

Ottieni una panoramica chiara della tua giornata e sincronizza automaticamente gli eventi.

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Microsoft Office 365

Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.

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Applicazione Android

L'applicazione per Android di Doodle non è attualmente disponibile perché stiamo costruendo un'esperienza mobile migliore. Nel frattempo, il nostro sito web completamente ottimizzato per i dispositivi mobili consente di programmare e gestire le riunioni in qualsiasi momento e ovunque, senza bisogno di un'applicazione.

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App per iPhone

L'applicazione per iPhone di Doodle non è attualmente disponibile, poiché stiamo lavorando per creare un'esperienza mobile nuova e migliorata. Nel frattempo, potete gestire il vostro programma in mobilità utilizzando il nostro sito web completamente ottimizzato per i dispositivi mobili, senza doverlo scaricare.