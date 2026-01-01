Siete pronti per iniziare?
Doodle funziona perfettamente con gli strumenti che utilizzate ogni giorno
Webex by Cisco
Rendi ancora più efficiente il lavoro di tutti i giorni in modalità ibrida con videoconferenze impeccabili.
Zoom
Aggiungi automaticamente i link di Zoom alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Zapier
Migliaia di opzioni di integrazione che ti consentono di collegare Doodle con i tuoi strumenti.
Microsoft Teams
Genera automaticamente i link alle videoconferenze e semplifica la pianificazione delle riunioni.
Google Meet
Aggiungi automaticamente i link alle riunioni virtuali che organizzi con Doodle.
Microsoft Exchange online
Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.
Google Calendar
Ottieni una panoramica chiara della tua giornata e sincronizza automaticamente gli eventi.
Microsoft Office 365
Porta Doodle nel tuo pacchetto Office, risparmia tempo e lavora nel modo che preferisci.
Applicazione Android
L'applicazione per Android di Doodle non è attualmente disponibile perché stiamo costruendo un'esperienza mobile migliore. Nel frattempo, il nostro sito web completamente ottimizzato per i dispositivi mobili consente di programmare e gestire le riunioni in qualsiasi momento e ovunque, senza bisogno di un'applicazione.
App per iPhone
L'applicazione per iPhone di Doodle non è attualmente disponibile, poiché stiamo lavorando per creare un'esperienza mobile nuova e migliorata. Nel frattempo, potete gestire il vostro programma in mobilità utilizzando il nostro sito web completamente ottimizzato per i dispositivi mobili, senza doverlo scaricare.