Districarsi tra i mille impegni quotidiani, non è sempre semplice: chiamate, riunioni, attività sportive e di svago. Per rispettare gli impegni lavorativi presi e riuscire allo stesso tempo a svolgere anche le attività che si desiderano nel tempo libero, è utile sapersi organizzare e ottimizzare il proprio tempo. Doodle ti aiuta a fare proprio questo, mettendoti a disposizione strumenti per la pianificazione semplici ed efficaci, di cui non potrai presto fare a meno. Come probabilmente già saprai, Doodle è lo strumento ideale per organizzare sondaggi e fissare appuntamenti e attività con i tuoi amici, colleghi o familiari, ma non è tutto: grazie alla funzione di connessione dei tuoi calendari con Doodle, potrai mettere in comunicazione il software del tuo calendario con Doodle, e pianificare così gli appuntamenti in maniera ancora più veloce, senza dover controllare il tuo programma di calendario al momento di organizzare un evento o di dare la tua preferenza per un evento al quale sei stato invitato.

Condividere il tuo software di calendario con Doodle e semplice

Doodle è gratuito e utilizzabile senza bisogno di registrazione: dalla homepage potrai facilmente creare un sondaggio per fissare un appuntamento, tramite la scelta di date dal calendario o tramite l’inserimento di opzioni sotto forma di testo libero. È possibile anche registrarsi gratuitamente con un indirizzo email valido. Questa modalità ti permetterà di tenere meglio sotto controllo i sondaggi aperti ed è altamente consigliata se ti capita di utilizzare Doodle piuttosto spesso. Grazie al tuo account gratuito Doodle inoltre, potrai attivare la funzione di calendario condiviso. Dalla pagina “Funzioni” accedi dal menu laterale a sinistra, o dall’elenco, a “connessione calendario”, qui troverai una panoramica di tutti i software di calendario che potrai connettere al tuo account.