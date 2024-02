Un calendario appuntamenti sempre a portata di mano grazie a Doodle

Sarà capitato certamente anche a te di trovarti nella difficile posizione di accettare un invito a un qualche evento importante e poi essere costretto a rifiutare perchè non avevi controllato correttamente il tuo calendario appuntamenti. Tra impegni lavorativi, sport, feste con gli amici o cene con il tuo partner, tenere tutto sotto controllo può risultare spesso non facile. Per questo motivo, negli ultimi anni si sono diffuse sempre più velocemente applicazioni per calendari appuntamenti. Attraverso queste applicazioni e uno smartphone con connessione a internet, è possibile avere sempre sott’occhio tutti i tuoi impegni anche quando sei fuori casa. Nel momento in cui ricevi un invito a un evento dai tuoi amici su Doodle, controllare ogni volta la tua agenda calendario può creare confusione. Se ti è capitato di trovarti in una situazione simile, sarai felice di sapere che Doodle offre una funzione di integrazione del tuo calendario appuntamenti. Nella guida che segue ti mostreremo come connettere e gestire il tuo calendario per appuntamenti di Facebook su Doodle.

Come integrare il tuo calendario per appuntamenti di Facebook con Doodle

Integrare la tua agenda calendario di Facebook con Doodle è facilissimo e ti permetterà di sapere sempre quando avranno luogo gli eventi dei tuoi amici di Facebook e organizzarti così al meglio. Per disporre di questa funzione è necessario un account Premium, che puoi facilmente acquistare da qui. Ti ricordiamo che l’account Premium è gratuito per i primi 30 giorni e che non ti verrà richiesta nessuna carta di credito per tutto il periodo di prova poiché non c’è rinnovo automatico. A questo punto vai sulla tua pagina degli eventi di Facebook, apri il singolo evento che vuoi esportare sul tuo calendario Doodle e clicca sui 3 puntini in alto a sinistra.