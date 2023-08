The best ways to celebrate St. Patrick's Day in Atlanta

La Saint-Patrick est une célébration de tout ce qui est irlandais. De nombreuses villes ont leur propre façon d'honorer cette journée et Atlanta, en Géorgie, ne fait pas exception à la règle. Que vous soyez originaire de la ville ou de passage, il existe de nombreuses façons de vivre la St. Patrick's Day à la manière du Sud.

Des plats irlandais traditionnels aux boissons vertes en passant par la musique entraînante, Atlanta a tout ce qu'il faut pour les festivités de la Saint-Patrick. De la parade et du festival de Buckhead aux pubs et bars populaires du centre-ville, vous trouverez quelque chose à faire quel que soit le quartier où vous vous trouvez. Voici quelques-unes des meilleures façons de célébrer et de planifier la Saint-Patrick à Atlanta.

La parade de la Saint-Patrick à Atlanta

La parade de la Saint-Patrick d'Atlanta est l'une des plus grandes et des meilleures du pays, attirant chaque année des foules considérables. Le défilé démarre à midi sur Peachtree Street et se poursuit le long de la 5ème rue jusqu'à Woodruff Park, où de nombreuses bières vertes sont servies.

Le défilé comprend des centaines de chars et de participants, notamment des banques, des écoles, des organisations communautaires, des fanfares, des groupes de danse irlandaise, des groupes militaires et bien d'autres encore. Le défilé se termine par le festival de la Saint-Patrick, avec des spectacles et de nombreux vendeurs.

Pour profiter au maximum de votre journée de la Saint-Patrick à Atlanta, n'oubliez pas de porter quelque chose de vert et d'arriver tôt : le défilé commence à midi et les foules ont tendance à être nombreuses.

Fado Irish Pub

Si vous souhaitez célébrer la Saint-Patrick avec style, rendez-vous au Fado Irish Pub. Ce pub est l'endroit idéal pour déguster des plats et des boissons irlandais traditionnels, ainsi que pour écouter de la musique en direct et se divertir.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à Fado, un autre pub à visiter est le Meehan's Public House.. Ce bar confortable propose une grande sélection de plats et de boissons irlandais traditionnels, ainsi que de la musique en direct et des animations tout au long de la journée. Savourez une pinte de Guinness ou un fish and chips tout en profitant de l'ambiance animée.

Shamrock : Un festival de la Saint-Patrick

Quels que soient vos projets pour la Saint-Patrick, vous ne pouvez pas vous tromper en passant au moins une partie de la fête au Shamrock : Un festival de la Saint-Patrick. C'est l'une des meilleures façons de célébrer cette fête et elle propose toujours une grande variété d'activités amusantes pour les personnes de tous âges.

Ne manquez pas de vous rendre au Parc olympique du Centenaire pour assister à la série de concerts Shamrock. Tout au long de l'après-midi et de la soirée, vous pourrez écouter la musique de certains des meilleurs groupes locaux d'Atlanta. De nombreux plats et boissons sont également disponibles à la vente pour que vous puissiez continuer à faire la fête toute la nuit.

Pour les enfants, il y a de quoi s'amuser dans cette zone familiale. Des jeux aux structures gonflables, en passant par la peinture sur visage et bien d'autres choses encore. De plus, vous pourrez même participer à la danse traditionnelle Ceilidh.

Prenez du vert, mettez un masque et secouez votre trèfle ! La fête du parc sera animée par de la musique live, des DJ, des spectacles et bien d'autres choses encore. En matière de gastronomie, vous trouverez des huîtres frites, des filets de poulet et des paniers d'alligator. Miam.

Les meilleurs endroits où manger et boire le jour de la Saint-Patrick à Atlanta

La ville d'Atlanta est connue pour sa gastronomie et la fête de la Saint Patrick ne fait pas exception à la règle. Voici quelques-uns des meilleurs endroits à découvrir le 17 mars.

Irish Bred Pub : Ce pub est un endroit idéal pour déguster des plats et des boissons irlandais traditionnels. On y servira du bœuf et du chou, du pâté chinois et de la Guinness toute la journée.

Tin Lizzy's Cantina : Tin Lizzy's servira des margaritas vertes toute la journée. Si vous cherchez une façon festive de célébrer l'événement, c'est l'endroit qu'il vous faut.

Paddy O'Neill's : Paddy O'Neill's offre toujours une atmosphère agréable et ses nachos irlandais sont l'en-cas idéal pour accompagner vos boissons.

McGill's Pub : McGill's est l'endroit idéal pour une célébration traditionnelle de la Saint-Patrick. Ses plats et boissons irlandais sont une excellente façon de passer la journée.

Musée des enfants d'Atlanta

Le Children's Museum of Atlanta est un endroit idéal pour sensibiliser les enfants à leur héritage irlandais. À l'occasion de la Saint-Parick, il organise une heure du conte spéciale avec des histoires folkloriques irlandaises, leur donne la possibilité d'extraire leurs propres richesses de lutins et d'expérimenter en fabriquant leurs propres arcs-en-ciel. Sans oublier la possibilité d'apprendre à danser la gigue irlandaise ou de créer des nœuds celtiques. De quoi amuser les enfants de tous âges.

Le 5 km de la Saint-Patrick d'Atlanta

Le 5 km annuel de la Saint-Patrick d'Atlanta a lieu avant le défilé. Une fête d'après-course est organisée dans le parc avec de la musique, de la nourriture et des boissons.

Que vous participiez à la course ou que vous vous promeniez tranquillement, c'est un excellent moyen de rester en forme et de passer une bonne St Paddy's Day.