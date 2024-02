Vous êtes chef à la tête d’une petite entreprise et souhaitez être informé du degré d’engagement de vos collaborateurs ? Vous venez de lancer un produit innovant et désirez connaître l’emballement des consommateurs ? Vous voulez peaufiner votre campagne de fidélisation et aimeriez savoir ce qui plairait à vos clients-habitués ? Doodle vous propose de concevoir en toute simplicité un questionnaire de satisfaction afin d’en savoir davantage sur tel ou tel sujet. N’hésitez plus à mettre la satisfaction de vos collègues et clients au cœur de vos préoccupations. S’il n’est pas toujours envisageable de réaliser une étude approfondie, notre exemple d’enquête de satisfaction est accessible à tous. Gratuits, simples et intuitifs, nos questionnaires de satisfaction restent extrêmement rapides à mettre en place. Créez votre sondage, partagez-le, récoltez vos réponses et agissez en conséquence.

Quel exemple de questionnaire de satisfaction adopter ?

Selon la nature et le modèle de votre enquête de satisfaction, prenez la direction la plus adaptée. Qu’il s’agisse d’un exemple de questionnaire de satisfaction client ou d’un sondage à destination de vos employés, vos questions ne peuvent être orientées de la même façon. De l’ordre du marketing ou des ressources humaines, il est absolument nécessaire de s’adapter à votre public afin de ne froisser personne. Le questionnaire de satisfaction a pour rôle de mettre en valeur les personnes concernées, et non le contraire. Veillez à ce que vos questions restent neutres en toutes circonstances et qu’elles vous permettent d’en savoir davantage et de miser juste sur les besoins et les souhaits de vos interlocuteurs.

Enregistrez-vous sur Doodle, cliquez sur « Vos sondages » puis sur « Faire un choix ».