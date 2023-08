Votre questionnaire parfait, avec Doodle

Le simple fait de prendre une décision peut nous faire perdre beaucoup de temps si nous ne savons pas nous organiser.

Dans le cas où l'on doit faire appel à plusieurs personnes pour prendre une décision, le temps consacré à cette action peut augmenter de façon exponentielle et nous faire perdre des heures. C'est pourquoi, avec les questionnaires en ligne de Doodle, vous pouvez les utiliser comme un outil pour gagner du temps et faciliter le processus.

En tant qu'utilisateur de Doodle, vous pouvez organiser vos événements, réunions et autres manifestations sociales en toute simplicité et en quelques clics. Gratuitement, sélectionnez "créer un questionnaire" et vous êtes sur le point d'avoir votre questionnaire en ligne prêt à répondre à votre question.

Comment créer un questionnaire en ligne

Une fois que vous avez sélectionné le bouton "créer un questionnaire", vous devrez suivre le processus simple guidé par le logiciel de questionnaire Doodle. Sélectionnez un titre pour que les personnes que vous souhaitez inviter connaissent le contexte. Ensuite, vous devrez insérer le lieu de votre événement. La case de description suivante vous permettra de donner toutes les informations nécessaires sur le sujet en question aux personnes que vous inviterez à la fin du processus. Enfin, indiquez votre nom et votre adresse électronique afin de recevoir les résultats de votre questionnaire.

Après avoir inséré ces informations de base, vous pouvez procéder à la sélection des dates ou des informations à demander dans votre nouveau questionnaire en ligne. Rappelez-vous que vous pouvez choisir autant de dates ou d'options que vous le souhaitez, afin de garantir la probabilité de succès de votre action. En quelques étapes simples, vous connaîtrez les informations dont vous avez besoin.

Enfin, il est temps d'inviter les personnes qui répondront à votre questionnaire. Insérez leur adresse e-mail et Doodle les invitera automatiquement. Vous pouvez également envoyer le lien direct vers votre questionnaire par le moyen électronique de votre choix : e-mail, réseaux sociaux ou messagerie électronique.

Optez pour Doodle et ses questionnaires en ligne

Maintenant que vous avez toutes les informations à portée de main, ne laissez pas les doutes s'installer dans votre tête. Faites-vous aider par le logiciel de questionnaire Doodle et gagnez du temps et de la qualité dans votre travail. Que ce travail ait lieu dans un environnement personnel ou professionnel, vous en sortirez gagnant.