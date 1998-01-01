Programación sencilla para equipos
Con la confianza de equipos de organizaciones líderes de todo el mundo
Encuentra una hora en minutos
Consulta en segundos cuándo todos están disponibles, sin hojas de cálculo. Ideal para equipos remotos, grupos grandes y proyectos en distintas zonas horarias.
Menos conexiones perdidas
Las confirmaciones automáticas, la sincronización de calendarios y los recordatorios mantienen las reuniones al día y a todo el mundo informado para que nada se escape.
Haz que las reuniones recurrentes sean faciles
Reuniones semanales, revisiones mensuales, sincronización de proyectos... sea cual sea el ritmo, configúralo una vez y Doodle se encargará automáticamente de las invitaciones, las actualizaciones y los ajustes de zona horaria.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Diseñado para todas las formas de reunión de los equipos
Encuentra el mejor momento para todos
Utiliza una Encuesta de Grupo para acordar rápidamente una hora de reunión sin interminables mensajes de chat o cadenas de correo electrónico.
Controles recurrentes simplificados
Establece franjas horarias recurrentes en tu Página de Reservas para que los miembros del equipo sepan siempre cuándo pueden conectarse.
Sigue el ritmo en todas las zonas horarias
Doodle ajusta automáticamente los horarios para que los equipos globales se reúnan en horas de trabajo coincidentes.
Sincroniza con tus calendarios
Conéctate a Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad: los datos privados permanecen privados.
Planificar proyectos entre equipos
Coordínate con marketing, ventas, producto y operaciones utilizando un enlace de programación para todos los implicados.
Llenar plazas de formación o talleres
Utiliza una Hoja de Inscripción para que los miembros del equipo elijan la sesión que prefieran, de modo que cada plaza se utilice de forma eficiente.
Encuentra el mejor momento para todos
Utiliza una Encuesta de Grupo para acordar rápidamente una hora de reunión sin interminables mensajes de chat o cadenas de correo electrónico.
Controles recurrentes simplificados
Establece franjas horarias recurrentes en tu Página de Reservas para que los miembros del equipo sepan siempre cuándo pueden conectarse.
Sigue el ritmo en todas las zonas horarias
Doodle ajusta automáticamente los horarios para que los equipos globales se reúnan en horas de trabajo coincidentes.
Sincroniza con tus calendarios
Conéctate a Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad: los datos privados permanecen privados.
Planificar proyectos entre equipos
Coordínate con marketing, ventas, producto y operaciones utilizando un enlace de programación para todos los implicados.
Llenar plazas de formación o talleres
Utiliza una Hoja de Inscripción para que los miembros del equipo elijan la sesión que prefieran, de modo que cada plaza se utilice de forma eficiente.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Puedo reservar una reunión para 12 ejecutivos en 20 minutos con un solo enlace.
Doodle te evita el lío de encontrar una hora para reunir a todos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Cómo acordar una hora sin perder tiempo?
Crea una encuesta grupal para que todos voten por las horas que les van mejor – sin más idas y vueltas.
¿Podemos reservar reuniones de equipo recurrentes?
Sí, añade franjas horarias recurrentes a tu Página de Reservas para que el equipo pueda elegir horarios regulares.
¿Verán todos mi calendario completo?
No, Doodle sólo muestra las horas disponibles. Todos los detalles del evento permanecen privados.
¿Podemos programar para varios miembros del equipo a la vez?
Sí, con el plan Equipo, crea una Página de Reservas vinculada a varios calendarios.
¿Cuándo debo utilizar una Hoja de Inscripción en lugar de una Página de Reservas?
Usa una Hoja de Inscripción para varias sesiones o talleres. Las Páginas de Reserva son ideales para tu disponibilidad personal.