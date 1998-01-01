Crear un Doodle

Programación sencilla para equipos

Evita el tira y afloja y encuentra una hora que funcione para todos, incluso en distintas zonas horarias.

Con la confianza de equipos de organizaciones líderes de todo el mundo

Encuentra una hora en minutos

Consulta en segundos cuándo todos están disponibles, sin hojas de cálculo. Ideal para equipos remotos, grupos grandes y proyectos en distintas zonas horarias.

Menos conexiones perdidas

Las confirmaciones automáticas, la sincronización de calendarios y los recordatorios mantienen las reuniones al día y a todo el mundo informado para que nada se escape.

Haz que las reuniones recurrentes sean faciles

Reuniones semanales, revisiones mensuales, sincronización de proyectos... sea cual sea el ritmo, configúralo una vez y Doodle se encargará automáticamente de las invitaciones, las actualizaciones y los ajustes de zona horaria.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Diseñado para todas las formas de reunión de los equipos

Encuentra el mejor momento para todos

Utiliza una Encuesta de Grupo para acordar rápidamente una hora de reunión sin interminables mensajes de chat o cadenas de correo electrónico.

Controles recurrentes simplificados

Establece franjas horarias recurrentes en tu Página de Reservas para que los miembros del equipo sepan siempre cuándo pueden conectarse.

Sigue el ritmo en todas las zonas horarias

Doodle ajusta automáticamente los horarios para que los equipos globales se reúnan en horas de trabajo coincidentes.

Sincroniza con tus calendarios

Conéctate a Google, Outlook o iCloud. Solo se comparte tu disponibilidad: los datos privados permanecen privados.

Planificar proyectos entre equipos

Coordínate con marketing, ventas, producto y operaciones utilizando un enlace de programación para todos los implicados.

Llenar plazas de formación o talleres

Utiliza una Hoja de Inscripción para que los miembros del equipo elijan la sesión que prefieran, de modo que cada plaza se utilice de forma eficiente.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Puedo reservar una reunión para 12 ejecutivos en 20 minutos con un solo enlace.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Auxiliar administrativo

Doodle te evita el lío de encontrar una hora para reunir a todos.

Capterra Review

MT

Mark T.

Jefe de equipo

Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Cómo acordar una hora sin perder tiempo?

Crea una encuesta grupal para que todos voten por las horas que les van mejor – sin más idas y vueltas.

¿Podemos reservar reuniones de equipo recurrentes?

Sí, añade franjas horarias recurrentes a tu Página de Reservas para que el equipo pueda elegir horarios regulares.

¿Verán todos mi calendario completo?

No, Doodle sólo muestra las horas disponibles. Todos los detalles del evento permanecen privados.

¿Podemos programar para varios miembros del equipo a la vez?

Sí, con el plan Equipo, crea una Página de Reservas vinculada a varios calendarios.

¿Cuándo debo utilizar una Hoja de Inscripción en lugar de una Página de Reservas?

Usa una Hoja de Inscripción para varias sesiones o talleres. Las Páginas de Reserva son ideales para tu disponibilidad personal.

¿No has encontrado la respuesta?

Dedica menos tiempo a programar y dedica tiempo al trabajo que importa

Dedica menos tiempo a perseguir calendarios y más a tomar decisiones juntos.

