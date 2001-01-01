Crear un Doodle

Programación para formadores que dirigen sesiones en directo

Deja que los clientes reserven cursos, talleres y coaching 1:1 con una programación inteligente que respete tu calendario, evite las reservas dobles y proteja el tiempo de preparación.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de los equipos de formación de las principales organizaciones

Ahorra horas de administración con una programación más inteligente

Deja que los clientes elijan franjas horarias de formación que se ajusten a tu calendario utilizando tu Página de Reservas. Dedica menos tiempo a gestionar la logística y más a preparar e impartir sesiones impactantes.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordina cohortes y formatos de formación sin esfuerzo

Utiliza encuestas de grupo, hojas de inscripción y recordatorios automáticos para mantener a los asistentes alineados en todas las zonas horarias. Gestiona cohortes, sesiones híbridas y clases recurrentes sin conflictos de programación.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Ofrece una experiencia pulida y profesional

Las páginas de reserva con tu marca, los pagos integrados con Stripe y las confirmaciones automáticas garantizan que las sesiones empiecen a tiempo, que los clientes lleguen preparados y que tu formación se desarrolle sin problemas.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para cualquier formato de formación

Mantén tu agenda libre de conflictos

Sincroniza Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos y muestre la verdadera disponibilidad para las clases, el entrenamiento y el tiempo de preparación.

Deja que los clientes reserven al instante

Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que los clientes reserven sesiones al instante, reciban invitaciones de calendario y paguen a través de Stripe cuando sea necesario.

Ofrecer una experiencia profesional a los asistentes

Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores y descripciones de las sesiones para que los participantes sepan exactamente qué esperar.

Proteger los datos de participantes y clientes

La sincronización de calendarios privados, los controles de visibilidad de los participantes y las protecciones de datos de nivel empresarial salvaguardan la información sensible para la formación corporativa.

Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar grandes formaciones o cohortes interempresariales. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la mejor hora para todos.

Gestiona fácilmente talleres y certificaciones

Utiliza Hojas de Inscripción para crear talleres con límite de plazas y recordatorios automáticos, ideales para clases, programas o certificaciones recurrentes.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle redujo mi administración a la mitad. Ahora es fácil programar talleres semanales para 30 personas.

MT

Marta T.

Formador Corporativo

Los clientes reservan el coaching al instante y pagan por adelantado a través de Stripe. Las ausencias disminuyeron y los ingresos aumentaron.

AR

Alex R.

Formador Independiente

Las encuestas de grupo ahorraron horas de coordinación de cohortes de distintas zonas horarias: aumentaron la asistencia y el compromiso.

JL

Jenna L.

Facilitador del taller

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para formadores

Guías y plantillas para facilitar la programación de la formación, reducir las ausencias y hacer crecer tus programas con menos administración.

Trainer standing at a whiteboard.

Cómo programar la formación de cohortes sin idas y venidas

Trainer teaching or presenting a structured plan.

5 plantillas de Páginas de Reserva para sesiones de coaching de pago

Trainer wearing a headset while pointing at a whiteboard.

Reducir las ausencias: recordatorios y estrategias de pago para formadores

Preguntas frecuentes

¿Pueden los asistentes elegir las sesiones por nivel de destreza?

Sí. Utiliza Hojas de Inscripción para enumerar las sesiones, establecer límites de plazas y dejar que los participantes elijan el nivel adecuado a sus necesidades.

¿Qué calendarios puedo sincronizar?

Sincroniza el calendario de Google, Microsoft Outlook y Apple. Doodle oculta los conflictos para que tu disponibilidad de formación sea siempre exacta.

¿Puedo recoger el pago y los detalles previos al curso?

Sí. Utiliza Stripe con tu Página de Reservas o 1:1 para cobrar cuotas y añadir preguntas personalizadas para que los asistentes lleguen preparados.

¿Es privada la información de los clientes?

Sí. Doodle utiliza conexiones de calendario seguras y encriptadas, y sólo muestra tu disponibilidad. Los detalles de los participantes pueden ocultarse en cualquier plan, y la configuración avanzada de privacidad está disponible con Doodle Pro y Enterprise.

¿Puedo limitar las reservas o fijar plazos?

Sí. Establece ventanas de reserva, plazos, límites de plazas por sesión y recordatorios automáticos para controlar los horarios y reducir los cambios de última hora.

Empieza a programar la formación que funcione para ti

Plan gratuito disponible. Actualiza a Pro desde 6,95 $/mes para personalizar la marca, pagos, inscripciones ilimitadas y recordatorios.

No se necesita tarjeta de crédito.