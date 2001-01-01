Programación para formadores que dirigen sesiones en directo
Con la confianza de los equipos de formación de las principales organizaciones
Ahorra horas de administración con una programación más inteligente
Deja que los clientes elijan franjas horarias de formación que se ajusten a tu calendario utilizando tu Página de Reservas. Dedica menos tiempo a gestionar la logística y más a preparar e impartir sesiones impactantes.
Coordina cohortes y formatos de formación sin esfuerzo
Utiliza encuestas de grupo, hojas de inscripción y recordatorios automáticos para mantener a los asistentes alineados en todas las zonas horarias. Gestiona cohortes, sesiones híbridas y clases recurrentes sin conflictos de programación.
Ofrece una experiencia pulida y profesional
Las páginas de reserva con tu marca, los pagos integrados con Stripe y las confirmaciones automáticas garantizan que las sesiones empiecen a tiempo, que los clientes lleguen preparados y que tu formación se desarrolle sin problemas.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para cualquier formato de formación
Mantén tu agenda libre de conflictos
Sincroniza Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos y muestre la verdadera disponibilidad para las clases, el entrenamiento y el tiempo de preparación.
Deja que los clientes reserven al instante
Comparte una Página de Reservas o un enlace 1:1 para que los clientes reserven sesiones al instante, reciban invitaciones de calendario y paguen a través de Stripe cuando sea necesario.
Ofrecer una experiencia profesional a los asistentes
Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores y descripciones de las sesiones para que los participantes sepan exactamente qué esperar.
Proteger los datos de participantes y clientes
La sincronización de calendarios privados, los controles de visibilidad de los participantes y las protecciones de datos de nivel empresarial salvaguardan la información sensible para la formación corporativa.
Encuentra la mejor hora para las sesiones de grupo
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar grandes formaciones o cohortes interempresariales. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la mejor hora para todos.
Gestiona fácilmente talleres y certificaciones
Utiliza Hojas de Inscripción para crear talleres con límite de plazas y recordatorios automáticos, ideales para clases, programas o certificaciones recurrentes.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle redujo mi administración a la mitad. Ahora es fácil programar talleres semanales para 30 personas.
Los clientes reservan el coaching al instante y pagan por adelantado a través de Stripe. Las ausencias disminuyeron y los ingresos aumentaron.
Las encuestas de grupo ahorraron horas de coordinación de cohortes de distintas zonas horarias: aumentaron la asistencia y el compromiso.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos
para formadores
Preguntas frecuentes
¿Pueden los asistentes elegir las sesiones por nivel de destreza?
Sí. Utiliza Hojas de Inscripción para enumerar las sesiones, establecer límites de plazas y dejar que los participantes elijan el nivel adecuado a sus necesidades.
¿Qué calendarios puedo sincronizar?
Sincroniza el calendario de Google, Microsoft Outlook y Apple. Doodle oculta los conflictos para que tu disponibilidad de formación sea siempre exacta.
¿Puedo recoger el pago y los detalles previos al curso?
Sí. Utiliza Stripe con tu Página de Reservas o 1:1 para cobrar cuotas y añadir preguntas personalizadas para que los asistentes lleguen preparados.
¿Es privada la información de los clientes?
Sí. Doodle utiliza conexiones de calendario seguras y encriptadas, y sólo muestra tu disponibilidad. Los detalles de los participantes pueden ocultarse en cualquier plan, y la configuración avanzada de privacidad está disponible con Doodle Pro y Enterprise.
¿Puedo limitar las reservas o fijar plazos?
Sí. Establece ventanas de reserva, plazos, límites de plazas por sesión y recordatorios automáticos para controlar los horarios y reducir los cambios de última hora.