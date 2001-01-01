Programación creada para agencias y trabajo de clientes
Ahorra horas facturables con la programación automatizada
Permite que los clientes reserven reuniones en segundos utilizando tu Página de Reservas. Los calendarios sincronizados evitan conflictos para que tu equipo se centre en la estrategia, la ejecución creativa y la obtención de resultados, no en la logística de la programación.
Coordina el trabajo complejo de los clientes sin esfuerzo
Utiliza Páginas de Reserva compartidas y calendarios vinculados para garantizar que se reserva al especialista adecuado la primera vez. Simplifica los traspasos entre equipos y mantén los proyectos en marcha sin problemas desde el inicio hasta la entrega.
Ofrecer una experiencia profesional al cliente
Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas y el cobro en el momento de la reserva protegen tus ingresos y reducen las ausencias. Cada interacción con el cliente se siente pulida y fiable.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para reuniones de agencias y flujos de trabajo con clientes
Mantén alineados tus calendarios
Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para que Doodle oculte automáticamente las horas ocupadas y muestre sólo la disponibilidad real para las reuniones con clientes y la planificación interna.
Deja que los clientes reserven al instante
Comparte Páginas de Reserva o enlaces 1:1 con disponibilidad en directo. Evita las reservas dobles, añade topes y deja que los clientes elijan la hora de la reunión sin idas y venidas.
Muestra la marca de tu agencia
Personaliza tus Páginas de Reserva con el logotipo, los colores y las descripciones de tu agencia para las llamadas de descubrimiento, las sesiones de definición del alcance y las revisiones creativas.
Proteger la privacidad del cliente y del equipo
Las conexiones de calendario seguras de Doodle mantienen la disponibilidad en privado. Las opciones de privacidad de nivel empresarial, los detalles ocultos de los participantes y los controles compatibles con la GDPR protegen tus datos.
Encuentra el mejor momento para los grandes proyectos
Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, revisiones de las partes interesadas o ensayos de lanzamiento. Invita hasta a 1.000 participantes y confirma la hora que convenga a todos.
Realiza sesiones sin el caos
Utiliza Hojas de Inscripción para gestionar cursos de formación, talleres o sesiones con clientes. Crea franjas horarias con límites de capacidad, controla la asistencia y elimina la coordinación por correo electrónico.
Preguntas frecuentes
¿Puedo evitar que los clientes reserven a horas intempestivas?
Sí. Establece horarios comerciales, añade tiempos de reserva y crea plazos de reserva para que los clientes programen dentro de tus ventanas preferidas y tu calendario se mantenga en orden.
¿Qué calendarios y plataformas de conferencias se integran con Doodle?
Doodle sincroniza Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar, y es compatible con conferencias de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Cisco.
¿Pueden estar disponibles varios miembros del equipo en una Página de Reservas?
Sí, hasta dos. Con las Páginas de reserva de co-anfitrión, puedes vincular dos calendarios para que los clientes puedan reservar una hora que funcione para ambos anfitriones: ideal para reuniones conjuntas, co-presentaciones o sesiones de socios.
¿Cómo de seguros son los datos del calendario?
Las conexiones del calendario son seguras y sólo se lee tu disponibilidad: Doodle nunca almacena el contenido de los eventos. Todos los planes utilizan conexiones cifradas y un diseño que da prioridad a la privacidad, mientras que los planes Pro y Enterprise incluyen controles avanzados para la gestión de datos y equipos.
¿Puedo recoger los pagos y la información de los clientes cuando reservan?
Sí. Utiliza Stripe para cobrar los pagos en el momento de la reserva, añadir preguntas personalizadas a las Páginas de Reserva, establecer recordatorios automáticos y proteger el tiempo facturable.