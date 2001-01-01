¿Cómo de seguros son los datos del calendario?

Las conexiones del calendario son seguras y sólo se lee tu disponibilidad: Doodle nunca almacena el contenido de los eventos. Todos los planes utilizan conexiones cifradas y un diseño que da prioridad a la privacidad, mientras que los planes Pro y Enterprise incluyen controles avanzados para la gestión de datos y equipos.