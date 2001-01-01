Crear un Doodle

Programación creada para agencias y trabajo de clientes

Simplifica la programación, evita las reservas dobles y ahorra tiempo para la estrategia. Los clientes pueden reservar directamente en tu calendario, mientras que los recordatorios automáticos mantienen todo en orden.

Crea un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de las mejores agencias y equipos creativos

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Ahorra horas facturables con la programación automatizada

Permite que los clientes reserven reuniones en segundos utilizando tu Página de Reservas. Los calendarios sincronizados evitan conflictos para que tu equipo se centre en la estrategia, la ejecución creativa y la obtención de resultados, no en la logística de la programación.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Coordina el trabajo complejo de los clientes sin esfuerzo

Utiliza Páginas de Reserva compartidas y calendarios vinculados para garantizar que se reserva al especialista adecuado la primera vez. Simplifica los traspasos entre equipos y mantén los proyectos en marcha sin problemas desde el inicio hasta la entrega.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Ofrecer una experiencia profesional al cliente

Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas y el cobro en el momento de la reserva protegen tus ingresos y reducen las ausencias. Cada interacción con el cliente se siente pulida y fiable.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para reuniones de agencias y flujos de trabajo con clientes

Mantén alineados tus calendarios

Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para que Doodle oculte automáticamente las horas ocupadas y muestre sólo la disponibilidad real para las reuniones con clientes y la planificación interna.

Deja que los clientes reserven al instante

Comparte Páginas de Reserva o enlaces 1:1 con disponibilidad en directo. Evita las reservas dobles, añade topes y deja que los clientes elijan la hora de la reunión sin idas y venidas.

Muestra la marca de tu agencia

Personaliza tus Páginas de Reserva con el logotipo, los colores y las descripciones de tu agencia para las llamadas de descubrimiento, las sesiones de definición del alcance y las revisiones creativas.

Proteger la privacidad del cliente y del equipo

Las conexiones de calendario seguras de Doodle mantienen la disponibilidad en privado. Las opciones de privacidad de nivel empresarial, los detalles ocultos de los participantes y los controles compatibles con la GDPR protegen tus datos.

Encuentra el mejor momento para los grandes proyectos

Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, revisiones de las partes interesadas o ensayos de lanzamiento. Invita hasta a 1.000 participantes y confirma la hora que convenga a todos.

Realiza sesiones sin el caos

Utiliza Hojas de Inscripción para gestionar cursos de formación, talleres o sesiones con clientes. Crea franjas horarias con límites de capacidad, controla la asistencia y elimina la coordinación por correo electrónico.

Mantén alineados tus calendarios

Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para que Doodle oculte automáticamente las horas ocupadas y muestre sólo la disponibilidad real para las reuniones con clientes y la planificación interna.

Deja que los clientes reserven al instante

Comparte Páginas de Reserva o enlaces 1:1 con disponibilidad en directo. Evita las reservas dobles, añade topes y deja que los clientes elijan la hora de la reunión sin idas y venidas.

Muestra la marca de tu agencia

Personaliza tus Páginas de Reserva con el logotipo, los colores y las descripciones de tu agencia para las llamadas de descubrimiento, las sesiones de definición del alcance y las revisiones creativas.

Proteger la privacidad del cliente y del equipo

Las conexiones de calendario seguras de Doodle mantienen la disponibilidad en privado. Las opciones de privacidad de nivel empresarial, los detalles ocultos de los participantes y los controles compatibles con la GDPR protegen tus datos.

Encuentra el mejor momento para los grandes proyectos

Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, revisiones de las partes interesadas o ensayos de lanzamiento. Invita hasta a 1.000 participantes y confirma la hora que convenga a todos.

Realiza sesiones sin el caos

Utiliza Hojas de Inscripción para gestionar cursos de formación, talleres o sesiones con clientes. Crea franjas horarias con límites de capacidad, controla la asistencia y elimina la coordinación por correo electrónico.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle redujo nuestro tiempo de programación a la mitad y puso fin a los enfrentamientos de última hora.

MR

Maria R.

Directora de Cuentas, Agencia Boutique

Como jefe de producción, sincronizo los calendarios y cobro los depósitos en el momento de la reserva. Se acabó el perseguir facturas.

RM

Roberto M.

Jefe de producción

Nuestro equipo creativo recuperó la concentración: las reuniones se organizan y las notas preparatorias llegan automáticamente.

MA

Mario A.

Director Creativo

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos de la Agencia y guías

Consejos prácticos sobre programación de agencias, plantillas de reuniones y flujos de trabajo de calendarios para convertir las reuniones en resultados facturables. Nuevos contenidos para mejorar los procesos de los clientes.

A group of professionals collaborating in an agency.

Cómo facilitar la programación de la agencia y ganar más lanzamientos

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 plantillas de reuniones para llamadas a clientes y revisiones creativas

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Cobrar en el momento de la reserva: estrategias de precios para las agencias

Preguntas frecuentes

¿Puedo evitar que los clientes reserven a horas intempestivas?

Sí. Establece horarios comerciales, añade tiempos de reserva y crea plazos de reserva para que los clientes programen dentro de tus ventanas preferidas y tu calendario se mantenga en orden.

¿Qué calendarios y plataformas de conferencias se integran con Doodle?

Doodle sincroniza Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar, y es compatible con conferencias de Zoom, Google Meet, Microsoft Teams y Cisco.

¿Pueden estar disponibles varios miembros del equipo en una Página de Reservas?

Sí, hasta dos. Con las Páginas de reserva de co-anfitrión, puedes vincular dos calendarios para que los clientes puedan reservar una hora que funcione para ambos anfitriones: ideal para reuniones conjuntas, co-presentaciones o sesiones de socios.

¿Cómo de seguros son los datos del calendario?

Las conexiones del calendario son seguras y sólo se lee tu disponibilidad: Doodle nunca almacena el contenido de los eventos. Todos los planes utilizan conexiones cifradas y un diseño que da prioridad a la privacidad, mientras que los planes Pro y Enterprise incluyen controles avanzados para la gestión de datos y equipos.

¿Puedo recoger los pagos y la información de los clientes cuando reservan?

Sí. Utiliza Stripe para cobrar los pagos en el momento de la reserva, añadir preguntas personalizadas a las Páginas de Reserva, establecer recordatorios automáticos y proteger el tiempo facturable.

Convierte las reservas en tiempo facturable

Doodle Pro desde 6,95 $/usuario/mes: reservas, marcas y pagos automatizados para mantener la productividad de tu agencia.

No se necesita tarjeta de crédito.