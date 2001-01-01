Crear un Doodle

Software de planificación para contables

Deja que los clientes programen ellos mismos sus revisiones y consultas fiscales. Acaba con las idas y venidas de correos electrónicos, protege las horas facturables y mantén tu calendario preciso para las reuniones con clientes.

Crea un Doodle
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de empresas contables y equipos financieros

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Reduce el tiempo de administración, protege las horas facturables

Deja que los clientes reserven consultas fiscales, revisiones trimestrales y revisiones de contabilidad en segundos. Doodle se sincroniza automáticamente con tu calendario, lo que te permite dedicar más tiempo al trabajo con los clientes y menos a la coordinación.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Sé preciso, nunca hagas doble reserva

Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para bloquear automáticamente las horas ocupadas y evitar solapamientos. Tu disponibilidad se mantiene siempre actualizada para reuniones con clientes, revisiones y plazos de presentación.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Experiencia profesional que genera confianza

Las Páginas de Reserva con tu marca, los retenedores a través de Stripe y los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a llegar preparados. Te mantienes profesional, proteges los ingresos y mantienes seguro tu tiempo facturable.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para todas las reuniones de contables

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para bloquear automáticamente las citas de los clientes, evitar conflictos y mostrar sólo la verdadera disponibilidad.

Deja que los clientes reserven en tiempo real

Comparte tu Página de Reservas para que los clientes reserven al instante a partir de tus horas disponibles. Establece duraciones de sesión preestablecidas para consultas, auditorías o llamadas fiscales.

Muestra la marca de tu empresa

Añade el logotipo, los colores y las instrucciones de tu empresa a tu Página de Reservas para conseguir una experiencia de reserva pulida y coherente que refleje el proceso de tus clientes.

Mantén seguros los datos de los clientes

Doodle ofrece protección de nivel empresarial, conexiones cifradas y cumplimiento de la GDPR. Oculta los datos de los participantes y protege la información de los clientes.

Encuentra el mejor momento para los equipos

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar reuniones de personal, talleres para clientes o paneles consultivos. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que mejor convenga a todos.

Ejecuta sesiones de clientes sin hojas de cálculo

Utiliza las Hojas de Inscripción para organizar clínicas fiscales, talleres para clientes o sesiones de formación. Establece límites de plazas y recopila los datos de los asistentes para organizar sesiones sin problemas.

Sincroniza tu calendario automáticamente

Conecta Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para bloquear automáticamente las citas de los clientes, evitar conflictos y mostrar sólo la verdadera disponibilidad.

Deja que los clientes reserven en tiempo real

Comparte tu Página de Reservas para que los clientes reserven al instante a partir de tus horas disponibles. Establece duraciones de sesión preestablecidas para consultas, auditorías o llamadas fiscales.

Muestra la marca de tu empresa

Añade el logotipo, los colores y las instrucciones de tu empresa a tu Página de Reservas para conseguir una experiencia de reserva pulida y coherente que refleje el proceso de tus clientes.

Mantén seguros los datos de los clientes

Doodle ofrece protección de nivel empresarial, conexiones cifradas y cumplimiento de la GDPR. Oculta los datos de los participantes y protege la información de los clientes.

Encuentra el mejor momento para los equipos

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar reuniones de personal, talleres para clientes o paneles consultivos. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que mejor convenga a todos.

Ejecuta sesiones de clientes sin hojas de cálculo

Utiliza las Hojas de Inscripción para organizar clínicas fiscales, talleres para clientes o sesiones de formación. Establece límites de plazas y recopila los datos de los asistentes para organizar sesiones sin problemas.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Doodle me ahorra seis horas a la semana. Los clientes reservan citas fiscales sin correos electrónicos y mi calendario nunca se solapa.

ER

Emma R.

Contable Público Autorizado (CPA)

Las Páginas de reserva permiten a los clientes pagar anticipos en el momento de la reserva. Se acabaron las facturas y las ausencias.

LB

Luca B.

Consultor contable

Group Polls hizo que la programación de nuestro taller trimestral para clientes fuera indolora: todo el mundo se presentó preparado.

SM

Sophie M.

Asesor fiscal

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para contables

Guías prácticas y listas de comprobación para facilitar la programación de clientes, mejorar la gestión del tiempo y sacar el máximo partido a las integraciones de calendario de Doodle.

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Cómo ahorran tiempo los contables con la planificación online

Crea una Página de Reservas con la marca de tu empresa

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

Reduce las ausencias: recordatorios y pagos para las reuniones con clientes

Preguntas frecuentes

¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para capturar identificaciones fiscales, documentos necesarios o notas de compromiso antes de las reuniones.

¿Qué calendarios puedo conectar?

Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar. Doodle bloquea automáticamente las horas ocupadas para que tu calendario sea preciso y las reuniones no se solapen.

¿Puedo cobrar pagos o anticipos?

Sí. Utiliza la integración con Stripe para cobrar los pagos en el momento de la reserva para consultas o anticipos y reducir las ausencias.

¿Hasta qué punto están seguros los datos de los clientes?

Doodle ofrece seguridad de datos a nivel empresarial, conexiones de calendario seguras, opciones GDPR y funciones como ocultar los datos de los participantes para proteger la confidencialidad de los clientes.

¿Puedo controlar las normas de reserva?

Sí. Establece ventanas de reserva, plazos, tipos de sesión y recordatorios automáticos para que los clientes reserven cuando tú quieras y lleguen preparados.

Más tiempo para los clientes, menos en programar

Empieza gratis - o consigue Doodle Pro desde 6,95 $/mes para páginas de marca, pagos y automatizaciones avanzadas.

No se necesita tarjeta de crédito.