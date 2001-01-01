Software de planificación para contables
Con la confianza de empresas contables y equipos financieros
Reduce el tiempo de administración, protege las horas facturables
Deja que los clientes reserven consultas fiscales, revisiones trimestrales y revisiones de contabilidad en segundos. Doodle se sincroniza automáticamente con tu calendario, lo que te permite dedicar más tiempo al trabajo con los clientes y menos a la coordinación.
Sé preciso, nunca hagas doble reserva
Conecta el Calendario de Google, Outlook o Apple para bloquear automáticamente las horas ocupadas y evitar solapamientos. Tu disponibilidad se mantiene siempre actualizada para reuniones con clientes, revisiones y plazos de presentación.
Experiencia profesional que genera confianza
Las Páginas de Reserva con tu marca, los retenedores a través de Stripe y los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a llegar preparados. Te mantienes profesional, proteges los ingresos y mantienes seguro tu tiempo facturable.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para todas las reuniones de contables
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Microsoft Outlook o Apple Calendar para bloquear automáticamente las citas de los clientes, evitar conflictos y mostrar sólo la verdadera disponibilidad.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas para que los clientes reserven al instante a partir de tus horas disponibles. Establece duraciones de sesión preestablecidas para consultas, auditorías o llamadas fiscales.
Muestra la marca de tu empresa
Añade el logotipo, los colores y las instrucciones de tu empresa a tu Página de Reservas para conseguir una experiencia de reserva pulida y coherente que refleje el proceso de tus clientes.
Mantén seguros los datos de los clientes
Doodle ofrece protección de nivel empresarial, conexiones cifradas y cumplimiento de la GDPR. Oculta los datos de los participantes y protege la información de los clientes.
Encuentra el mejor momento para los equipos
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar reuniones de personal, talleres para clientes o paneles consultivos. Invita hasta 1.000 participantes y elige la hora que mejor convenga a todos.
Ejecuta sesiones de clientes sin hojas de cálculo
Utiliza las Hojas de Inscripción para organizar clínicas fiscales, talleres para clientes o sesiones de formación. Establece límites de plazas y recopila los datos de los asistentes para organizar sesiones sin problemas.
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Doodle me ahorra seis horas a la semana. Los clientes reservan citas fiscales sin correos electrónicos y mi calendario nunca se solapa.
Las Páginas de reserva permiten a los clientes pagar anticipos en el momento de la reserva. Se acabaron las facturas y las ausencias.
Group Polls hizo que la programación de nuestro taller trimestral para clientes fuera indolora: todo el mundo se presentó preparado.
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para capturar identificaciones fiscales, documentos necesarios o notas de compromiso antes de las reuniones.
¿Qué calendarios puedo conectar?
Conecta Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar y Apple Calendar. Doodle bloquea automáticamente las horas ocupadas para que tu calendario sea preciso y las reuniones no se solapen.
¿Puedo cobrar pagos o anticipos?
Sí. Utiliza la integración con Stripe para cobrar los pagos en el momento de la reserva para consultas o anticipos y reducir las ausencias.
¿Hasta qué punto están seguros los datos de los clientes?
Doodle ofrece seguridad de datos a nivel empresarial, conexiones de calendario seguras, opciones GDPR y funciones como ocultar los datos de los participantes para proteger la confidencialidad de los clientes.
¿Puedo controlar las normas de reserva?
Sí. Establece ventanas de reserva, plazos, tipos de sesión y recordatorios automáticos para que los clientes reserven cuando tú quieras y lleguen preparados.