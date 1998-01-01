Software de programación diseñado para operaciones y TI
Utilizado por los equipos de ingeniería y producto de las principales empresas tecnológicas
Soluciona los problemas sin demora
Reserva sesiones de soporte informático o ventanas de mantenimiento del sistema en minutos para que nada ralentice tus operaciones.
Programación entre departamentos
Coordínate con equipos internos y proveedores externos en un solo lugar, sin tener que cambiar de herramienta.
Mantente eficiente y organizado
Las actualizaciones en tiempo real y los recordatorios hacen que todo el mundo esté preparado cuando llega la hora de reunirse.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Hecho para todas las formas de trabajar de los equipos informáticos y de operaciones
Planificar las actualizaciones del sistema
Utiliza una Encuesta de Grupo para encontrar la ventana de tiempo de inactividad adecuada con todas las partes interesadas antes de lanzar las actualizaciones.
Reserva llamadas de proveedores fácilmente
Comparte una Página de Reservas para que los vendedores o proveedores de servicios elijan una hora que convenga a ambas partes.
Coordinar las revisiones de seguridad
Programa revisiones anuales o trimestrales con la dirección y los equipos de cumplimiento sin las interminables idas y venidas.
Dirige sesiones de entrenamiento en equipo
Enumera varias opciones de formación en una Hoja de Inscripción para que tu personal pueda elegir la franja horaria que prefiera, garantizando una alta asistencia.
Admite múltiples ubicaciones
Doodle ajusta automáticamente las horas a la zona horaria de cada oficina, manteniendo sincronizada la TI global.
Marca tus páginas de reservas
Añade el logotipo y los colores de tu empresa para que los socios externos vean una experiencia coherente y profesional.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Con horarios que cambian constantemente, la sincronización del calendario de Doodle es un salvavidas. Es mi única fuente de verdad.
Coordinamos el mantenimiento y las actualizaciones del sistema en minutos, no en días.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recoger datos de los asistentes cuando hagan la reserva?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas o a tu Hoja de Inscripción para recabar información antes de la reunión.
¿Cómo puedo evitar no presentarme a las llamadas de mantenimiento importantes?
Activa los recordatorios automáticos para que los participantes sean avisados con antelación.
¿Podemos añadir la marca de nuestra empresa?
Absolutamente. Personaliza tu Página de Reservas con tu logotipo y colores para una experiencia pulida y acorde con tu marca.
¿Cómo gestiono las grandes inscripciones de formación?
Limita las plazas disponibles por ranura en tu Hoja de Inscripción para que el tamaño de los grupos sea manejable.
¿Puedo controlar la antelación con la que la gente puede reservar?
Sí. Puedes establecer plazos de reserva para evitar conflictos de programación de última hora.