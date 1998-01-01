Crear un Doodle

Software de programación diseñado para operaciones y TI

Reserva tiempo con equipos, proveedores o departamentos sin perseguir respuestas.

Crea un Doodle
a booking page for a troubleshooting session, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilizado por los equipos de ingeniería y producto de las principales empresas tecnológicas

A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
A group of logos including IBM, Accenture, Cisco Systems, Microsoft Corporation, Capgemini
Soluciona los problemas sin demora

Reserva sesiones de soporte informático o ventanas de mantenimiento del sistema en minutos para que nada ralentice tus operaciones.

Programación entre departamentos

Coordínate con equipos internos y proveedores externos en un solo lugar, sin tener que cambiar de herramienta.

Mantente eficiente y organizado

Las actualizaciones en tiempo real y los recordatorios hacen que todo el mundo esté preparado cuando llega la hora de reunirse.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Hecho para todas las formas de trabajar de los equipos informáticos y de operaciones

Planificar las actualizaciones del sistema

Utiliza una Encuesta de Grupo para encontrar la ventana de tiempo de inactividad adecuada con todas las partes interesadas antes de lanzar las actualizaciones.

Reserva llamadas de proveedores fácilmente

Comparte una Página de Reservas para que los vendedores o proveedores de servicios elijan una hora que convenga a ambas partes.

Coordinar las revisiones de seguridad

Programa revisiones anuales o trimestrales con la dirección y los equipos de cumplimiento sin las interminables idas y venidas.

Dirige sesiones de entrenamiento en equipo

Enumera varias opciones de formación en una Hoja de Inscripción para que tu personal pueda elegir la franja horaria que prefiera, garantizando una alta asistencia.

Admite múltiples ubicaciones

Doodle ajusta automáticamente las horas a la zona horaria de cada oficina, manteniendo sincronizada la TI global.

Marca tus páginas de reservas

Añade el logotipo y los colores de tu empresa para que los socios externos vean una experiencia coherente y profesional.

Planificar las actualizaciones del sistema

Utiliza una Encuesta de Grupo para encontrar la ventana de tiempo de inactividad adecuada con todas las partes interesadas antes de lanzar las actualizaciones.

Reserva llamadas de proveedores fácilmente

Comparte una Página de Reservas para que los vendedores o proveedores de servicios elijan una hora que convenga a ambas partes.

Coordinar las revisiones de seguridad

Programa revisiones anuales o trimestrales con la dirección y los equipos de cumplimiento sin las interminables idas y venidas.

Dirige sesiones de entrenamiento en equipo

Enumera varias opciones de formación en una Hoja de Inscripción para que tu personal pueda elegir la franja horaria que prefiera, garantizando una alta asistencia.

Admite múltiples ubicaciones

Doodle ajusta automáticamente las horas a la zona horaria de cada oficina, manteniendo sincronizada la TI global.

Marca tus páginas de reservas

Añade el logotipo y los colores de tu empresa para que los socios externos vean una experiencia coherente y profesional.

Crea un Doodle

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

G2 Spring 2025 badges showing three awards: Grid Leader for Small Business, Users Love Us, and High Performer.

Con horarios que cambian constantemente, la sincronización del calendario de Doodle es un salvavidas. Es mi única fuente de verdad.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Auxiliar administrativo

Coordinamos el mantenimiento y las actualizaciones del sistema en minutos, no en días.

G2 Review

PW

Peter W.

Director de Operaciones Informáticas

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recoger datos de los asistentes cuando hagan la reserva?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas o a tu Hoja de Inscripción para recabar información antes de la reunión.

¿Cómo puedo evitar no presentarme a las llamadas de mantenimiento importantes?

Activa los recordatorios automáticos para que los participantes sean avisados con antelación.

¿Podemos añadir la marca de nuestra empresa?

Absolutamente. Personaliza tu Página de Reservas con tu logotipo y colores para una experiencia pulida y acorde con tu marca.

¿Cómo gestiono las grandes inscripciones de formación?

Limita las plazas disponibles por ranura en tu Hoja de Inscripción para que el tamaño de los grupos sea manejable.

¿Puedo controlar la antelación con la que la gente puede reservar?

Sí. Puedes establecer plazos de reserva para evitar conflictos de programación de última hora.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

¿No has encontrado la respuesta?

Dedica menos tiempo a programar más tiempo resolviendo problemas

Mantén los sistemas seguros y los equipos coordinados sin perseguir calendarios.

No se necesita tarjeta de crédito.