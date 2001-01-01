Programación segura para terapeutas y asesores
Con la confianza de las principales organizaciones sanitarias y de bienestar
Llena tu agenda sin tener que llamar por teléfono
Comparte una Página de Reservas, permite que los clientes reserven o reprogramen y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet o Teams a cada sesión de terapia.
Coordina sesiones 1:1, de pareja, familiares y de supervisión con una herramienta
La disponibilidad en tiempo real, los topes y la detección de zonas horarias mantienen alineados tu calendario y los compromisos con los clientes.
Ofrece una experiencia de reserva pulida y profesional
La marca personalizada, los correos electrónicos de confirmación y los pagos a través de Stripe generan confianza, mientras que la prevención de la doble reserva mantiene la fiabilidad de las sesiones.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Hecho para tu forma de ayudar a los clientes
Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple
Sincroniza tu horario automáticamente. Bloquea horas personales, evita la doble reserva y lanza enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex con cada reserva.
Compartir páginas de reserva o enlaces 1:1
Deja que los clientes elijan horarios que se ajusten a su carga de trabajo. Añade topes para las notas, ofrece franjas semanales recurrentes y permite que las consultas urgentes se reserven antes.
Marca tus Páginas de Reservas
Añade el nombre, logotipo y colores de tu consulta. Incluye preguntas de admisión sobre objetivos o preferencias para que cada sesión comience preparada y personal.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3, con acceso basado en permisos para tu equipo.
Utiliza las encuestas de grupo para programar la supervisión o la revisión de casos
Invita hasta 1000 participantes, recoge la disponibilidad y bloquea la mejor hora sin largas cadenas de correos electrónicos.
Publicar Hojas de Inscripción para las sesiones de grupo
Lista sesiones de terapia, talleres o psicoeducación. Limita las plazas, recopila información sobre los participantes y realiza un seguimiento de las inscripciones desde un panel de control.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Los clientes se autorreservan, los recordatorios reducen a la mitad mis inasistencias y los topes protegen mi tiempo de notas.
Las Encuestas de Grupo hacen que la programación de la supervisión sea indolora. Un enlace, 12 clínicos, listo.
Los pagos con Stripe en el momento de la reserva reducen las cancelaciones de última hora y protegen mi calendario.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para hacer crecer
tu consulta
Preguntas frecuentes
¿Pueden los nuevos clientes compartir la información de admisión al hacer la reserva?
Sí. Añade preguntas personalizadas sobre objetivos, preferencias o detalles del seguro para que empieces cada sesión preparado.
¿Doodle se sincroniza con mis calendarios y herramientas de vídeo?
Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex.
¿Puedo ofrecer turnos de terapia semanales o quincenales?
Sí. Establece una disponibilidad recurrente para sesiones 1:1, de pareja o familiares, para que los clientes reserven horas constantes.
¿Los datos de los clientes son seguros y privados?
Sí. Sólo tu disponibilidad es visible. Las respuestas y los detalles personales del calendario permanecen privados. Doodle cumple con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.
¿Es flexible el horario?
Permite la reprogramación, establece topes, limita los participantes, exige el pago en el momento de la reserva con Stripe, y controla los plazos de entrega y las ventanas de cancelación.