Programación segura para terapeutas y asesores

Acaba con las idas y venidas. Deja que los clientes reserven online, recibe recordatorios automáticos, protege los límites de tu calendario y añade enlaces de Zoom o Teams para cada sesión.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de las principales organizaciones sanitarias y de bienestar

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Llena tu agenda sin tener que llamar por teléfono

Comparte una Página de Reservas, permite que los clientes reserven o reprogramen y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet o Teams a cada sesión de terapia.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for patient check-up at August 20, 11:30am
Coordina sesiones 1:1, de pareja, familiares y de supervisión con una herramienta

La disponibilidad en tiempo real, los topes y la detección de zonas horarias mantienen alineados tu calendario y los compromisos con los clientes.

A graphic showing a list of three meeting time options for a wellness session
Ofrece una experiencia de reserva pulida y profesional

La marca personalizada, los correos electrónicos de confirmación y los pagos a través de Stripe generan confianza, mientras que la prevención de la doble reserva mantiene la fiabilidad de las sesiones.

An image of a woman standing confidently with her arms crossed. To her right is a graphic of her booking page with a blue check mark indicating security. The image has a dark green grid as a background.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para tu forma de ayudar a los clientes

Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple

Sincroniza tu horario automáticamente. Bloquea horas personales, evita la doble reserva y lanza enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex con cada reserva.

Compartir páginas de reserva o enlaces 1:1

Deja que los clientes elijan horarios que se ajusten a su carga de trabajo. Añade topes para las notas, ofrece franjas semanales recurrentes y permite que las consultas urgentes se reserven antes.

Marca tus Páginas de Reservas

Añade el nombre, logotipo y colores de tu consulta. Incluye preguntas de admisión sobre objetivos o preferencias para que cada sesión comience preparada y personal.

Mantén los datos de los clientes privados y seguros

Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3, con acceso basado en permisos para tu equipo.

Utiliza las encuestas de grupo para programar la supervisión o la revisión de casos

Invita hasta 1000 participantes, recoge la disponibilidad y bloquea la mejor hora sin largas cadenas de correos electrónicos.

Publicar Hojas de Inscripción para las sesiones de grupo

Lista sesiones de terapia, talleres o psicoeducación. Limita las plazas, recopila información sobre los participantes y realiza un seguimiento de las inscripciones desde un panel de control.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Los clientes se autorreservan, los recordatorios reducen a la mitad mis inasistencias y los topes protegen mi tiempo de notas.

JM

Jenna M.

LCSW

Las Encuestas de Grupo hacen que la programación de la supervisión sea indolora. Un enlace, 12 clínicos, listo.

RT

Rafael T.

LMFT

Los pagos con Stripe en el momento de la reserva reducen las cancelaciones de última hora y protegen mi calendario.

PS

Priya S.

Psicóloga Asesora

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para hacer crecer tu consulta

Consejos para agilizar la programación, proteger tu calendario y fortalecer las relaciones con los clientes.

Therapist and client in a calm, warm office

Cómo reducen los terapeutas las ausencias con recordatorios y topes

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Establece límites saludables en el calendario sin perjudicar la atención al cliente

Group therapy healthcare

Dirige terapias de grupo y talleres con Hojas de Inscripción

Preguntas frecuentes

¿Pueden los nuevos clientes compartir la información de admisión al hacer la reserva?

Sí. Añade preguntas personalizadas sobre objetivos, preferencias o detalles del seguro para que empieces cada sesión preparado.

¿Doodle se sincroniza con mis calendarios y herramientas de vídeo?

Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex.

¿Puedo ofrecer turnos de terapia semanales o quincenales?

Sí. Establece una disponibilidad recurrente para sesiones 1:1, de pareja o familiares, para que los clientes reserven horas constantes.

¿Los datos de los clientes son seguros y privados?

Sí. Sólo tu disponibilidad es visible. Las respuestas y los detalles personales del calendario permanecen privados. Doodle cumple con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.

¿Es flexible el horario?

Permite la reprogramación, establece topes, limita los participantes, exige el pago en el momento de la reserva con Stripe, y controla los plazos de entrega y las ventanas de cancelación.

Ofrece a los clientes una forma fácil de reservar y seguir con atención

Empieza gratis y ahorra horas cada semana con la programación, los recordatorios y los pagos automatizados.

No se necesita tarjeta de crédito.