Programación para instructores de clases colectivas que llenan plazas

Deja de hacer malabarismos con listas, mensajes y cancelaciones. Comparte una Página de Reservas, sincroniza tu calendario, cobra los pagos y deja que los recordatorios y las zonas horarias se encarguen del resto.

Con la confianza de organizaciones de bienestar e instructores de salud de todo el mundo

Gestiona tu horario sin esfuerzo

Publica tus clases una vez y deja que los clientes las autorreserven, reprogramen o elijan otra hora. Los topes inteligentes y la prevención de reservas dobles protegen tu tiempo de preparación y limpieza.

Simplificar la coordinación entre clases y equipos

Gestiona múltiples tipos de clases, estudios y reuniones en un solo lugar. Utiliza las Encuestas de Grupo para alinear a los coinstructores, elegir horarios según la demanda y detectar automáticamente las zonas horarias para las sesiones virtuales.

Ofrece una experiencia pulida y profesional

Las confirmaciones por correo electrónico, los recordatorios y las invitaciones de calendario reducen las ausencias. La marca personalizada, los pagos y las instrucciones claras hacen que cada interacción resulte fluida y fiable.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Hecho para cada forma de dirigir una clase

Sincroniza calendarios y mantente libre de conflictos

Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple para mostrar la disponibilidad en tiempo real en estudios y telesalud. Doodle bloquea conflictos, añade buffers y reserva enlaces Zoom, Teams, Meet o Webex automáticamente.

Deja que los clientes reserven online al instante

Comparte una Página de Reservas para consultas y visitas sin cita previa. Los clientes ven las plazas vacantes en directo, reservan en segundos y obtienen confirmaciones o enlaces para reprogramarlas, mientras tú controlas la capacidad y las horas límite.

Marca cada clase a tu manera

Añade tu logotipo, colores, descripciones de las clases y precios. El texto generado por IA te ayuda a esbozar objetivos y detalles, y luego tú refinas el tono para que coincida con tu marca.

Mantén los datos de los clientes privados y seguros

Sólo se comparte la disponibilidad. Las respuestas de los clientes permanecen protegidas con un acceso basado en permisos. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA para tu total tranquilidad.

Encuentra el momento perfecto para cada taller

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar series o eventos especiales. Invita hasta 1000 participantes, consulta las preferencias al instante y bloquea la mejor hora en un clic.

Gestiona clases y listas con facilidad

Crea Hojas de Inscripción para programas o clases de aforo limitado. Establece límites de plazas, recopila datos de admisión y organízalo todo desde un panel de control limpio.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Doodle llena mis clases de rehabilitación más rápido. Los pagos, los recordatorios y las invitaciones de calendario reducen las ausencias.

KM

Kara M.

Instructor de grupo de PT

Las encuestas en grupo consiguieron que tres coinstructores se alinearan en un nuevo tiempo en minutos, no en días.

MS

Miguel S.

Profesora de yoga prenatal

Las Hojas de Inscripción tapan los asientos y recogen la información de admisión de forma segura. La instalación duró 10 minutos.

DL

Dana L.

Entrenador de bienestar cardiaco

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para la salud programación de clases

Consejos prácticos para agilizar las inscripciones, mantener limpio tu calendario y maximizar la asistencia

Cómo impartir clases completas con una Página de Reservas

Reduce las ausencias: recordatorios que realmente funcionan

Encuestas de grupo vs Hojas de inscripción: ¿cuál utilizar para las clases?

Preguntas frecuentes

¿Cómo gestiono las clases recurrentes?

Establece una disponibilidad recurrente o añade franjas horarias repetidas a una Hoja de Inscripción. Los clientes pueden reservar sesiones semanales, quincenales o mensuales y recibir recordatorios automáticos.

¿Doodle se sincroniza con mi calendario y mi aplicación de vídeo?

Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple y añade automáticamente enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex a las reservas.

¿Puedo recoger información sanitaria o exenciones antes de la clase?

Sí. Añade preguntas personalizadas a la reserva o al registro, haz que los campos sean obligatorios y visualiza o exporta las respuestas.

¿Los datos de los clientes son privados y seguros?

Sí. Sólo se comparte tu disponibilidad. Los datos de los clientes se basan en permisos y están protegidos por las normas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3.

¿Puedo limitar las plazas, fijar topes y evitar solapamientos?

Sí. Limita las plazas por franja horaria, añade topes de preparación y limpieza, y Doodle bloquea las reservas dobles en todos tus calendarios.

Llena tu próxima clase sin mover un dedo

Empezar es gratis. Ahorra horas cada semana con la programación y las inscripciones automatizadas.

No se necesita tarjeta de crédito.