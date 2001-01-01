Programación sencilla para profesionales de la medicina alternativa
Con la confianza de proveedores de bienestar de todo el mundo
Llena tu agenda sin esfuerzo
Los clientes reservan consultas iniciales, acupuntura, ventosas, Reiki o masajes en minutos. Los amortiguadores incorporados te dan tiempo para desinfectar las salas y restablecer la energía.
Coordínate a la perfección con los demás
Organiza sesiones 1:1, seguimientos o co-tratamientos con facilidad. La disponibilidad en tiempo real, la detección de zonas horarias y las Páginas de Reserva coorganizadas permiten a tu nutricionista o médico unirse cuando los calendarios coinciden.
Genera confianza con cada reserva
Páginas de reservas pulidas, recordatorios automáticos y pagos por adelantado hacen que tu consulta parezca profesional. Sólo se comparte la disponibilidad: los datos de los clientes permanecen privados mientras Doodle envía enlaces de vídeo e indicaciones automáticamente.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Características que se ajustan a la atención holística
Mantén tu calendario sincronizado
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple. Doodle bloquea los horarios ocupados, añade topes y evita la doble reserva para que tu flujo de tratamientos se mantenga tranquilo.
Deja que los clientes reserven con facilidad
Comparte una Página de Reservas con opciones de acupuntura, fitoterapia o masajes. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real, obtienen detección automática de la zona horaria y pueden cambiar la cita en cualquier momento sin llamar.
Ofrece una experiencia personalizada
Marca tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores y nombre de la consulta. Añade preguntas de admisión sobre objetivos, alergias o contraindicaciones para que cada sesión empiece preparada.
Protege la privacidad de tus clientes
Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, manteniendo tu programación conforme sin almacenar PHI.
Encuentra el mejor momento para tu equipo
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar revisiones de casos o reuniones con proveedores. Invita hasta 1000 participantes y confirma la mejor hora en un clic.
Dirige sesiones de grupo sin esfuerzo
Crea Hojas de Inscripción para talleres de acupuntura, meditación o desintoxicación. Establece límites de plazas, añade sesiones y envía confirmaciones automáticamente.
Mantén tu calendario sincronizado
Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple. Doodle bloquea los horarios ocupados, añade topes y evita la doble reserva para que tu flujo de tratamientos se mantenga tranquilo.
Deja que los clientes reserven con facilidad
Comparte una Página de Reservas con opciones de acupuntura, fitoterapia o masajes. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real, obtienen detección automática de la zona horaria y pueden cambiar la cita en cualquier momento sin llamar.
Ofrece una experiencia personalizada
Marca tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores y nombre de la consulta. Añade preguntas de admisión sobre objetivos, alergias o contraindicaciones para que cada sesión empiece preparada.
Protege la privacidad de tus clientes
Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, manteniendo tu programación conforme sin almacenar PHI.
Encuentra el mejor momento para tu equipo
Utiliza las Encuestas de Grupo para programar revisiones de casos o reuniones con proveedores. Invita hasta 1000 participantes y confirma la mejor hora en un clic.
Dirige sesiones de grupo sin esfuerzo
Crea Hojas de Inscripción para talleres de acupuntura, meditación o desintoxicación. Establece límites de plazas, añade sesiones y envía confirmaciones automáticamente.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Mis clientes reservan acupuntura o ventosas por Internet, me pagan por adelantado y los recordatorios reducen a la mitad las ausencias.
La detección de zonas horarias de Doodle hace que las consultas virtuales a base de hierbas sean sencillas, y el coanfitrión permite a mi DN unirse cuando es necesario.
Las Hojas de Inscripción llenaron mis clases de trabajo de respiración en un día y mantuvieron los grupos perfectamente cubiertos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para
tu consulta
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo recopilar información de admisión antes de una sesión?
Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para captar objetivos, síntomas, alergias o contraindicaciones, de modo que puedas preparar el tratamiento.
¿Doodle funciona con mis herramientas de calendario y vídeo?
Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple y lanza enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex automáticamente.
¿Puedo ofrecer diferentes servicios y precios?
Sí. Crea tipos de sesión como consulta inicial, seguimiento, acupuntura o masaje y cobra los pagos durante la reserva con Stripe.
¿Están seguros los datos de los clientes?
Sólo se comparte la disponibilidad. Los detalles del calendario personal y las respuestas permanecen privados. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, y evita almacenar PHI.
¿Cómo gestiono los topes, las cancelaciones y el tiempo de viaje?
Establece topes de preparación, preavisos mínimos y ventanas de cancelación. Añade bloques de tiempo de viaje para que las visitas móviles no se solapen.