Programación sencilla para profesionales de la medicina alternativa

Deja de llamar por teléfono. Comparte la disponibilidad en tiempo real, añade topes para la preparación y los gráficos, envía recordatorios y ofrece sesiones virtuales o en persona sin duplicar las reservas.

Con la confianza de proveedores de bienestar de todo el mundo

Llena tu agenda sin esfuerzo

Los clientes reservan consultas iniciales, acupuntura, ventosas, Reiki o masajes en minutos. Los amortiguadores incorporados te dan tiempo para desinfectar las salas y restablecer la energía.

Coordínate a la perfección con los demás

Organiza sesiones 1:1, seguimientos o co-tratamientos con facilidad. La disponibilidad en tiempo real, la detección de zonas horarias y las Páginas de Reserva coorganizadas permiten a tu nutricionista o médico unirse cuando los calendarios coinciden.

Genera confianza con cada reserva

Páginas de reservas pulidas, recordatorios automáticos y pagos por adelantado hacen que tu consulta parezca profesional. Sólo se comparte la disponibilidad: los datos de los clientes permanecen privados mientras Doodle envía enlaces de vídeo e indicaciones automáticamente.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Características que se ajustan a la atención holística

Mantén tu calendario sincronizado

Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple. Doodle bloquea los horarios ocupados, añade topes y evita la doble reserva para que tu flujo de tratamientos se mantenga tranquilo.

Deja que los clientes reserven con facilidad

Comparte una Página de Reservas con opciones de acupuntura, fitoterapia o masajes. Los clientes ven la disponibilidad en tiempo real, obtienen detección automática de la zona horaria y pueden cambiar la cita en cualquier momento sin llamar.

Ofrece una experiencia personalizada

Marca tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores y nombre de la consulta. Añade preguntas de admisión sobre objetivos, alergias o contraindicaciones para que cada sesión empiece preparada.

Protege la privacidad de tus clientes

Sólo se comparte la disponibilidad. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, manteniendo tu programación conforme sin almacenar PHI.

Encuentra el mejor momento para tu equipo

Utiliza las Encuestas de Grupo para programar revisiones de casos o reuniones con proveedores. Invita hasta 1000 participantes y confirma la mejor hora en un clic.

Dirige sesiones de grupo sin esfuerzo

Crea Hojas de Inscripción para talleres de acupuntura, meditación o desintoxicación. Establece límites de plazas, añade sesiones y envía confirmaciones automáticamente.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Mis clientes reservan acupuntura o ventosas por Internet, me pagan por adelantado y los recordatorios reducen a la mitad las ausencias.

HL

Hana L.

Licenciado en Acupuntura

La detección de zonas horarias de Doodle hace que las consultas virtuales a base de hierbas sean sencillas, y el coanfitrión permite a mi DN unirse cuando es necesario.

MP

Marco P.

Herbolario clínico

Las Hojas de Inscripción llenaron mis clases de trabajo de respiración en un día y mantuvieron los grupos perfectamente cubiertos.

TW

Tasha W.

Profesional Integrativo

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para tu consulta

Explora consejos para agilizar la programación, reducir las ausencias y hacer crecer tu consulta holística con Doodle

Alternative medicine practitioner in a client session

Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutos

Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

Reducir las ausencias con recordatorios y pagos por atención integral

Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

Organiza clases en grupo rápidamente: Hojas de inscripción para talleres de bienestar

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo recopilar información de admisión antes de una sesión?

Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para captar objetivos, síntomas, alergias o contraindicaciones, de modo que puedas preparar el tratamiento.

¿Doodle funciona con mis herramientas de calendario y vídeo?

Sí. Conecta el calendario de Google, Microsoft o Apple y lanza enlaces de Zoom, Google Meet, Teams o Webex automáticamente.

¿Puedo ofrecer diferentes servicios y precios?

Sí. Crea tipos de sesión como consulta inicial, seguimiento, acupuntura o masaje y cobra los pagos durante la reserva con Stripe.

¿Están seguros los datos de los clientes?

Sólo se comparte la disponibilidad. Los detalles del calendario personal y las respuestas permanecen privados. Doodle cumple las normas GDPR, SOC 2 y CCPA, y evita almacenar PHI.

¿Cómo gestiono los topes, las cancelaciones y el tiempo de viaje?

Establece topes de preparación, preavisos mínimos y ventanas de cancelación. Añade bloques de tiempo de viaje para que las visitas móviles no se solapen.

Haz la reserva sin esfuerzo para cada cliente

Gratis para empezar - ahorra horas cada semana con la programación automatizada.

No se necesita tarjeta de crédito.