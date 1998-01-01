Crear un Doodle

Utilizado por organizadores y anfitriones de las mejores instituciones y empresas de todo el mundo

Inscripciones sencillas para cualquier evento

Permite que los asistentes se inscriban en seminarios web, talleres o sesiones de formación con las Hojas de Inscripción integradas.

Un enlace, todos los detalles

Comparte la página de reserva de tu evento para que los participantes puedan ver todas las sesiones disponibles, elegir su franja horaria y obtener el enlace para unirse al instante.

Sin caos de última hora

Los recordatorios y actualizaciones se envían automáticamente, manteniendo a tus asistentes informados y a tiempo.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Diseñado para cada evento que dirijas

Deja que los asistentes elijan su sesión

Crea una Hoja de Inscripción para que la gente elija el taller, panel o webinar que más le convenga.

Planificar las llamadas de preparación de los oradores

Utiliza una Página de Reservas para coordinar las horas de ensayo con los presentadores antes del gran día.

Adapta la experiencia

Ofrece diferentes tipos de sesiones en una Hoja de Inscripción para que los asistentes puedan personalizar su experiencia en el evento. Añade preguntas de preinscripción para recabar detalles antes de que se inscriban.

Simplificar la participación global

Doodle muestra las horas en la zona horaria local de cada persona para que nadie se una a una hora equivocada.

Envía invitaciones pulidas y preparadas

Añade tu logotipo, colores y marca personalizada a cada invitación para que tu evento parezca profesional desde el primer clic.

Coordina tu equipo de eventos

Utiliza una Encuesta de Grupo para programar rápidamente llamadas de planificación con organizadores, patrocinadores y personal de apoyo.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Cada encuesta de Doodle me ahorra una hora. Eso es enorme cuando se planifican 20 eventos al mes.

Michael D.

Propietaria y Coach de Liderazgo

Organicé una reunión de orientación para 30 personas en menos de 10 minutos.

Alfredo B.

Decano de Asuntos Estudiantiles

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recoger los datos de los asistentes cuando se inscriban?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Hoja de Inscripción para recopilar nombres, preferencias o necesidades dietéticas antes del evento.

¿Puedo gestionar los horarios de los ponentes y del personal en Doodle?

Sí, coordina utilizando Páginas de Reserva para llamadas 1:1 o Encuestas de Grupo para reuniones de planificación de grupo.

¿Qué pasa si mi acto tiene asistentes en zonas horarias diferentes?

Doodle muestra automáticamente la disponibilidad en su hora local para evitar confusiones.

¿Cómo puedo ofrecer opciones tanto presenciales como virtuales?

Enumera ambos en la misma Hoja de Inscripción para que los asistentes puedan elegir lo que más les convenga.

¿En qué se diferencia una Hoja de Inscripción de una Página de Reservas?

Las Hojas de Inscripción enumeran varias sesiones o eventos; las Páginas de Reserva muestran tu disponibilidad personal para reservar.

¿No has encontrado la respuesta?

