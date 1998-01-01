Programación sencilla para eventos y seminarios web
Utilizado por organizadores y anfitriones de las mejores instituciones y empresas de todo el mundo
Inscripciones sencillas para cualquier evento
Permite que los asistentes se inscriban en seminarios web, talleres o sesiones de formación con las Hojas de Inscripción integradas.
Un enlace, todos los detalles
Comparte la página de reserva de tu evento para que los participantes puedan ver todas las sesiones disponibles, elegir su franja horaria y obtener el enlace para unirse al instante.
Sin caos de última hora
Los recordatorios y actualizaciones se envían automáticamente, manteniendo a tus asistentes informados y a tiempo.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Diseñado para cada evento que dirijas
Deja que los asistentes elijan su sesión
Crea una Hoja de Inscripción para que la gente elija el taller, panel o webinar que más le convenga.
Planificar las llamadas de preparación de los oradores
Utiliza una Página de Reservas para coordinar las horas de ensayo con los presentadores antes del gran día.
Adapta la experiencia
Ofrece diferentes tipos de sesiones en una Hoja de Inscripción para que los asistentes puedan personalizar su experiencia en el evento. Añade preguntas de preinscripción para recabar detalles antes de que se inscriban.
Simplificar la participación global
Doodle muestra las horas en la zona horaria local de cada persona para que nadie se una a una hora equivocada.
Envía invitaciones pulidas y preparadas
Añade tu logotipo, colores y marca personalizada a cada invitación para que tu evento parezca profesional desde el primer clic.
Coordina tu equipo de eventos
Utiliza una Encuesta de Grupo para programar rápidamente llamadas de planificación con organizadores, patrocinadores y personal de apoyo.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Cada encuesta de Doodle me ahorra una hora. Eso es enorme cuando se planifican 20 eventos al mes.
Organicé una reunión de orientación para 30 personas en menos de 10 minutos.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recoger los datos de los asistentes cuando se inscriban?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Hoja de Inscripción para recopilar nombres, preferencias o necesidades dietéticas antes del evento.
¿Puedo gestionar los horarios de los ponentes y del personal en Doodle?
Sí, coordina utilizando Páginas de Reserva para llamadas 1:1 o Encuestas de Grupo para reuniones de planificación de grupo.
¿Qué pasa si mi acto tiene asistentes en zonas horarias diferentes?
Doodle muestra automáticamente la disponibilidad en su hora local para evitar confusiones.
¿Cómo puedo ofrecer opciones tanto presenciales como virtuales?
Enumera ambos en la misma Hoja de Inscripción para que los asistentes puedan elegir lo que más les convenga.
¿En qué se diferencia una Hoja de Inscripción de una Página de Reservas?
Las Hojas de Inscripción enumeran varias sesiones o eventos; las Páginas de Reserva muestran tu disponibilidad personal para reservar.