Programar reuniones de padres con cero idas y venidas

Los padres trabajan por turnos; tú haces malabarismos con timbres y calendarios. Doodle automatiza la programación, ofrece horarios que encajan, envía recordatorios y ofrece asistencia en persona o en línea.

Con la confianza de escuelas y distritos para la participación de los padres

Establece ventanas de conferencia una vez y deja que los padres hagan sus propias reservas

Doodle comprueba tu calendario, evita solapamientos y envía confirmaciones instantáneas. Menos perseguir correos electrónicos, más tiempo para conversaciones reales.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinarse entre tutores, profesores y traductores

Ofrece opciones en persona o por vídeo, añade amortiguadores y limita las franjas horarias por familia para que todos tengan una hora que les venga bien.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Muéstrate preparado y reduce las ausencias

Las invitaciones de marca fijan las expectativas, los recordatorios mantienen a los padres al día y las zonas horarias se gestionan automáticamente para las familias que viajan o están alejadas.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Funciones creadas para la programación entre padres y profesores

Sincroniza calendarios de Google, Microsoft o Apple

para que las plazas reservadas aparezcan al instante. Comparte una Página de Reservas para conferencias y Doodle evitará la doble reserva en todas tus clases.

Mostrar la disponibilidad en directo en vistas semanales o mensuales

Los padres eligen una hora que se ajuste a los turnos de trabajo; tú estableces duraciones, topes y fechas límite para que la velada se desarrolle puntualmente.

Añade el logotipo de la escuela, los colores y los detalles imprescindibles

Número de habitación, aparcamiento, enlace Zoom... Cada invitación parece oficial y da a los padres lo que necesitan para llegar preparados.

Cumplir las normas GDPR, SOC 2 y CCPA

Controla qué información comparten las familias, limita la visibilidad a tu comunidad y mantén protegidos los datos de los alumnos sin necesidad de tickets informáticos adicionales.

Necesidad de una reunión multiprofesores

o sesión de planificación del PEI? Utiliza las Encuestas de Grupo para proponer horarios, recoger votos de tutores y personal, y luego bloquear la elección final y enviar el enlace.

Publica inscripciones para la noche de la conferencia en minutos

Establece el recuento de plazas, el límite por familia, añade sesiones de intérprete y ponte en lista de espera automática cuando se llenen las plazas. No necesitas hojas de cálculo.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Organizamos conferencias de otoño en menos de una hora. Los padres reservaron ellos mismos y no tuvimos ninguna doble reserva.

BR

Beth R.

Director de primaria

Los recordatorios redujeron a la mitad las ausencias. Podía añadir plazas de intérprete y mantener a cada familia a una hora.

SP

Sandra P.

Orientador escolar

La Página de Reservas parecía profesional y clara. Las familias sabían dónde ir y qué llevar.

GM

George M.

Profesora de 5º curso

Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Recursos para mejorar reuniones de padres

Guías y consejos para agilizar la programación de conferencias y la comunicación familiar.

Lista de control de las reuniones de padres: orden del día, calendario y seguimiento

Cómo organizar reuniones de padres y profesores sin idas y venidas

Programación del PEI 101: coordinar a profesores, familias y servicios

Preguntas frecuentes

¿Cómo organizo una noche de conferencia?

Crea una Hoja de Inscripción con tu franja horaria y la duración de la franja. Comparte el enlace; los padres eligen una franja horaria y ambas partes reciben confirmaciones y recordatorios.

¿Funcionará Doodle con nuestro calendario escolar?

Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple. Las reuniones reservadas bloquean tu calendario al instante y evitan la doble reserva entre clases.

¿Pueden unirse varios tutores a una reunión?

Sí. Permite invitados adicionales, añade un enlace Zoom o Teams, e incluye notas como información sobre el aparcamiento o la sala. También puedes añadir sesiones de intérprete como espacios dedicados.

¿Los datos de los padres son privados y seguros?

Sí. Doodle cumple con GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila, quién ve tu página y puedes restringir la reserva a tu comunidad.

¿Qué pasa si cambia mi disponibilidad?

Actualiza tu Página de Reservas o tu Hoja de Inscripción en cualquier momento. Las nuevas normas se aplican al instante. Puedes cerrar plazas, añadir topes o enviar un mensaje a todos los padres que hayan reservado.

Haz que la programación de padres la parte más fácil de tu semana

Gratis para empezar. Pro desde 6,95 $/usuario/mes. Simplifica las reuniones de padres y reduce las ausencias.

No se necesita tarjeta de crédito.