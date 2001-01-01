Programar reuniones de padres con cero idas y venidas
Con la confianza de escuelas y distritos para la participación de los padres
Establece ventanas de conferencia una vez y deja que los padres hagan sus propias reservas
Doodle comprueba tu calendario, evita solapamientos y envía confirmaciones instantáneas. Menos perseguir correos electrónicos, más tiempo para conversaciones reales.
Coordinarse entre tutores, profesores y traductores
Ofrece opciones en persona o por vídeo, añade amortiguadores y limita las franjas horarias por familia para que todos tengan una hora que les venga bien.
Muéstrate preparado y reduce las ausencias
Las invitaciones de marca fijan las expectativas, los recordatorios mantienen a los padres al día y las zonas horarias se gestionan automáticamente para las familias que viajan o están alejadas.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Funciones creadas para la programación entre padres y profesores
Sincroniza calendarios de Google, Microsoft o Apple
para que las plazas reservadas aparezcan al instante. Comparte una Página de Reservas para conferencias y Doodle evitará la doble reserva en todas tus clases.
Mostrar la disponibilidad en directo en vistas semanales o mensuales
Los padres eligen una hora que se ajuste a los turnos de trabajo; tú estableces duraciones, topes y fechas límite para que la velada se desarrolle puntualmente.
Añade el logotipo de la escuela, los colores y los detalles imprescindibles
Número de habitación, aparcamiento, enlace Zoom... Cada invitación parece oficial y da a los padres lo que necesitan para llegar preparados.
Cumplir las normas GDPR, SOC 2 y CCPA
Controla qué información comparten las familias, limita la visibilidad a tu comunidad y mantén protegidos los datos de los alumnos sin necesidad de tickets informáticos adicionales.
Necesidad de una reunión multiprofesores
o sesi�ón de planificación del PEI? Utiliza las Encuestas de Grupo para proponer horarios, recoger votos de tutores y personal, y luego bloquear la elección final y enviar el enlace.
Publica inscripciones para la noche de la conferencia en minutos
Establece el recuento de plazas, el límite por familia, añade sesiones de intérprete y ponte en lista de espera automática cuando se llenen las plazas. No necesitas hojas de cálculo.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Organizamos conferencias de otoño en menos de una hora. Los padres reservaron ellos mismos y no tuvimos ninguna doble reserva.
Los recordatorios redujeron a la mitad las ausencias. Podía añadir plazas de intérprete y mantener a cada familia a una hora.
La Página de Reservas parecía profesional y clara. Las familias sabían dónde ir y qué llevar.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Recursos para mejorar
reuniones de padres
Preguntas frecuentes
¿Cómo organizo una noche de conferencia?
Crea una Hoja de Inscripción con tu franja horaria y la duración de la franja. Comparte el enlace; los padres eligen una franja horaria y ambas partes reciben confirmaciones y recordatorios.
¿Funcionará Doodle con nuestro calendario escolar?
Sí. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple. Las reuniones reservadas bloquean tu calendario al instante y evitan la doble reserva entre clases.
¿Pueden unirse varios tutores a una reunión?
Sí. Permite invitados adicionales, añade un enlace Zoom o Teams, e incluye notas como información sobre el aparcamiento o la sala. También puedes añadir sesiones de intérprete como espacios dedicados.
¿Los datos de los padres son privados y seguros?
Sí. Doodle cumple con GDPR, SOC 2 y CCPA. Tú controlas qué información se recopila, quién ve tu página y puedes restringir la reserva a tu comunidad.
¿Qué pasa si cambia mi disponibilidad?
Actualiza tu Página de Reservas o tu Hoja de Inscripción en cualquier momento. Las nuevas normas se aplican al instante. Puedes cerrar plazas, añadir topes o enviar un mensaje a todos los padres que hayan reservado.