Programación para asesores educativos que ganan tiempo
Con la confianza de consultores educativos y organizaciones de todo el mundo
Simplificar la programación en todos los campus
Comparte una Página de Reservas para llamadas de descubrimiento, visitas al lugar y comprobaciones. Doodle gestiona la disponibilidad, los recordatorios y las reprogramaciones para que recuperes horas cada semana.
Coordinar rápidamente las reuniones de las múltiples partes interesadas
Deja que los superintendentes, directores y socios proveedores elijan las horas que les convengan. Los sondeos en grupo sacan a la luz la mejor franja horaria sin cadenas de respuesta ni husos horarios desajustados.
Luce un aspecto abotonado en cada compromiso
Las invitaciones con tu marca, las confirmaciones automáticas y los topes inteligentes te mantienen puntual y preparado, reduciendo las ausencias y protegiendo tu reputación.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Empresa
Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más
Asistencia prioritaria
Single sign-on (SSO)
Onboarding y formación
SLA de disponibilidad del 99,9 %
Construido para cómo se reúnen los asesores educativos
Evita las reservas dobles
mientras viajas entre centros educativos o cambias de cuenta de cliente. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.
La disponibilidad en tiempo real refleja los cambios en tus días de viaje
Sesiones de DP y reuniones de la Junta Directiva. Comparte un enlace; Doodle muestra la zona horaria correcta a cada parte interesada.
Añade tu logotipo, colores, notas de preparación y campos obligatorios
Establece tipos de reunión como la de admisión, la visita in situ o la sesión informativa, para que cada reserva sea coherente y esté preparada para el cliente.
Controlar la información de los invitados
aprobaciones y retención de datos para cumplir los requisitos del distrito. Las salvaguardas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3 protegen los datos de los alumnos y del personal.
Utiliza las encuestas de grupo para alinear
comités ocupados, paneles de adopción o consejos consultivos. Ofrece unas cuantas ventanas, fija una fecha límite y luego bloquea la hora ganada sin interminables correos electrónicos.
Crear hojas de inscripción para
foros de padres, talleres de DP u observaciones en el aula. Limita las plazas, añade descripciones de las sesiones y deja que los participantes seleccionen por sí mismos las franjas horarias.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Incluso en solitario, seguiría comprando Doodle. Despeja la administración para que pueda centrarme en el impacto.
Doodle es mi asistente para las reuniones de distrito: los clientes se reservan ellos mismos, no hay que perseguirlos por correo electrónico.
Las encuestas de grupo alinearon a nuestro comité de adopción en un día, no en una semana.
Preguntas frecuentes
¿Cómo gestiono las llamadas de descubrimiento, las visitas a la escuela y los controles desde un solo lugar?
Crea distintos tipos de reunión en tu Página de Reservas, con diferentes duraciones, topes y ubicaciones. Comparte un enlace y deja que los clientes elijan lo que necesiten.
¿Puedo conectar varios calendarios o herramientas de vídeo?
Sí. Sincroniza calendarios de Google, Microsoft o Apple e integra Zoom, Teams o Webex. Doodle comprueba los conflictos entre los calendarios conectados para evitar la doble reserva.
¿Cómo puedo programar con grandes comités a través de los distritos?
Utiliza una Encuesta de Grupo para proponer unas ventanas. Establece un plazo de respuesta, restringe las opciones y bloquea el tiempo final una vez que se hayan emitido los votos.
¿Están protegidos los datos de los alumnos o de los padres?
Sí. Cumplimos con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Tú controlas qué campos se recogen y quién puede reservar.
Mi disponibilidad cambia semanalmente, ¿puede Doodle seguirme el ritmo?
Absolutamente. Actualiza las horas en cualquier momento, añade franjas horarias inteligentes, bloquea días de viaje o establece anulaciones de fechas específicas. Tu Página de Reservas se actualiza al instante.