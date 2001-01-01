Crear un Doodle

Programación para asesores educativos que ganan tiempo

Dedica menos tiempo a coordinar y más a ayudar a las escuelas a tener éxito.

Con la confianza de consultores educativos y organizaciones de todo el mundo

Simplificar la programación en todos los campus

Comparte una Página de Reservas para llamadas de descubrimiento, visitas al lugar y comprobaciones. Doodle gestiona la disponibilidad, los recordatorios y las reprogramaciones para que recuperes horas cada semana.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Coordinar rápidamente las reuniones de las múltiples partes interesadas

Deja que los superintendentes, directores y socios proveedores elijan las horas que les convengan. Los sondeos en grupo sacan a la luz la mejor franja horaria sin cadenas de respuesta ni husos horarios desajustados.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Luce un aspecto abotonado en cada compromiso

Las invitaciones con tu marca, las confirmaciones automáticas y los topes inteligentes te mantienen puntual y preparado, reduciendo las ausencias y protegiendo tu reputación.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Empresa

Para empresas y grandes equipos que buscan mayor personalización, control y asistencia Todas las funcionalidades del plan Equipo, más

  • Asistencia prioritaria

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding y formación

  • SLA de disponibilidad del 99,9 %

Construido para cómo se reúnen los asesores educativos

Evita las reservas dobles

mientras viajas entre centros educativos o cambias de cuenta de cliente. Conecta calendarios de Google, Microsoft o Apple e inicia Zoom, Teams o Webex con un solo clic.

La disponibilidad en tiempo real refleja los cambios en tus días de viaje

Sesiones de DP y reuniones de la Junta Directiva. Comparte un enlace; Doodle muestra la zona horaria correcta a cada parte interesada.

Añade tu logotipo, colores, notas de preparación y campos obligatorios

Establece tipos de reunión como la de admisión, la visita in situ o la sesión informativa, para que cada reserva sea coherente y esté preparada para el cliente.

Controlar la información de los invitados

aprobaciones y retención de datos para cumplir los requisitos del distrito. Las salvaguardas GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3 protegen los datos de los alumnos y del personal.

Utiliza las encuestas de grupo para alinear

comités ocupados, paneles de adopción o consejos consultivos. Ofrece unas cuantas ventanas, fija una fecha límite y luego bloquea la hora ganada sin interminables correos electrónicos.

Crear hojas de inscripción para

foros de padres, talleres de DP u observaciones en el aula. Limita las plazas, añade descripciones de las sesiones y deja que los participantes seleccionen por sí mismos las franjas horarias.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Logotipo de iCloud centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

iCloud

Logotipo de Zoom centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zoom

Logotipo de Outlook centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Outlook

Logotipo de Microsoft Teams centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Microsoft Teams

Logotipo de Zapier centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo de Google Meet centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Meet

Logotipo de Stripe centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Stripe

Microsoft Exchange logo centered on a grid-patterned background.

Microsoft Exchange

Logotipo de Google Calendar centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Google Calendar

Logotipo de Microsoft Office 365 centrado sobre un fondo con patrón de cuadrícula.

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Incluso en solitario, seguiría comprando Doodle. Despeja la administración para que pueda centrarme en el impacto.

DF

Doug F.

Consultora educativa

Doodle es mi asistente para las reuniones de distrito: los clientes se reservan ellos mismos, no hay que perseguirlos por correo electrónico.

BT

Ben T.

Consultor de Estrategia K-12

Las encuestas de grupo alinearon a nuestro comité de adopción en un día, no en una semana.

LP

Lori P.

Consultor pedagógico

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático. Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.

Consejos y recursos para Asesores educativos

Mantente alerta con consejos sobre programación, reuniones y productividad pensados para asesores educativos.

Organiza rápidamente paneles de partes interesadas con las encuestas de grupo de Doodle

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Organización de talleres en todo el distrito: órdenes del día, inscripciones y recordatorios

Guía del consultor para la higiene del calendario en los distritos

Preguntas frecuentes

¿Cómo gestiono las llamadas de descubrimiento, las visitas a la escuela y los controles desde un solo lugar?

Crea distintos tipos de reunión en tu Página de Reservas, con diferentes duraciones, topes y ubicaciones. Comparte un enlace y deja que los clientes elijan lo que necesiten.

¿Puedo conectar varios calendarios o herramientas de vídeo?

Sí. Sincroniza calendarios de Google, Microsoft o Apple e integra Zoom, Teams o Webex. Doodle comprueba los conflictos entre los calendarios conectados para evitar la doble reserva.

¿Cómo puedo programar con grandes comités a través de los distritos?

Utiliza una Encuesta de Grupo para proponer unas ventanas. Establece un plazo de respuesta, restringe las opciones y bloquea el tiempo final una vez que se hayan emitido los votos.

¿Están protegidos los datos de los alumnos o de los padres?

Sí. Cumplimos con GDPR, SOC 2, CCPA y Cyber Verify Nivel 3. Tú controlas qué campos se recogen y quién puede reservar.

Mi disponibilidad cambia semanalmente, ¿puede Doodle seguirme el ritmo?

Absolutamente. Actualiza las horas en cualquier momento, añade franjas horarias inteligentes, bloquea días de viaje o establece anulaciones de fechas específicas. Tu Página de Reservas se actualiza al instante.

Recupera horas facturables con una programación sin esfuerzo

Empieza gratis. Pro desde 6,95 $/usuario/mes. Concierta reuniones más rápido y reduce las ausencias.

No se necesita tarjeta de crédito.