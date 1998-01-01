Crear un Doodle

Programación de citas online sencilla

Comparte tu disponibilidad y deja que los clientes reserven tiempo contigo en unos pocos clics. Y ya está.

Crea un Doodle
Profesionales de todo el mundo confían en nosotros para reservar citas todos los días

Reserva una cita sin idas y venidas

Comparte tu Página de Reservas y deja que los clientes elijan al instante entre tus horas disponibles. Sin correos interminables, llamadas ni cuenta necesaria.

Pónselo fácil a cada cliente

Tanto si tus citas son virtuales como presenciales, reservarlas siempre es cómodo para ti y para ellos. Tu disponibilidad se mostrará en tiempo real.

Mantente al tanto de cada reserva

Las confirmaciones y los recordatorios automáticos mantienen tu agenda a punto. Con la confianza de millones de profesionales de todo el mundo.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Hecho para cada cita que reserves

Deja que los clientes elijan la hora

Comparte tu Página de Reservas o Encuesta de Grupo para que los clientes vean tus plazas disponibles y reserven al instante, sin necesidad de enviar correos electrónicos.

Reduce las ausencias

Envía recordatorios automáticos para que nadie nunca se "olvide" de tu reunión, ya sea que la hayas reservado con una semana de antelación como la noche anterior.

Ofrece reservas de última hora

Ofrece citas para el mismo día o para el día siguiente sin reorganizar todo tu calendario. Perfecto para consultas urgentes o seguimientos rápidos.

Sincroniza tus herramientas

Conéctate con Google Calendar, Outlook o iCloud. Tu horario se mantiene preciso, y sólo tú ves los detalles privados del calendario.

Cobrar por adelantado

Conecta Stripe para aceptar el pago cuando los clientes reserven, reduciendo las ausencias y asegurándote de que tu tiempo se valora.

Maneja las zonas horarias automáticamente

Doodle ajusta automáticamente la disponibilidad a la hora local del cliente, para que nadie se presente una hora antes o después.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Se acabó la bandeja llena con 30 correos. Ahorro 10-45 minutos por reunión con Doodle.

LGPA

CA

Candace A.

Responsable del Comité

La agenda de todos en un solo lugar. Ya no tengo que recopilar 12 respuestas y crear una hoja de Google.

Crain Communications

ML

Meghan L.

Auxiliar administrativo

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Cómo comparto mi disponibilidad?

Configure su página de reservas una vez, comparta su enlace y los clientes podrán elegir una hora en cuestión de segundos.

¿Puedo conectar mi calendario?

Sí. Conecta tu calendario de Google, Outlook o iCloud. Tus datos permanecen privados; solo se comparte la disponibilidad.

¿Y si mi cliente está en otra zona horaria?

Doodle muestra tu disponibilidad en su hora local automáticamente, eliminando cualquier conjetura.

¿Puedo cobrar por las citas?

Sí, utiliza la integración con Stripe para cobrar el pago cuando reserven, asegurándote de que se respeta tu tiempo.

¿Cómo evito faltar a las citas?

Los recordatorios automáticos reducen las ausencias, manteniendo estables tu horario y tus ingresos.

¿No has encontrado la respuesta?

¿Listo para reservas fáciles y más tiempo para ti?

Sáltate las idas y venidas y deja que la gente reserve contigo con sólo unos clics.

No se necesita tarjeta de crédito.