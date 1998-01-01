Programación de citas online sencilla
Profesionales de todo el mundo confían en nosotros para reservar citas todos los días
Reserva una cita sin idas y venidas
Comparte tu Página de Reservas y deja que los clientes elijan al instante entre tus horas disponibles. Sin correos interminables, llamadas ni cuenta necesaria.
Pónselo fácil a cada cliente
Tanto si tus citas son virtuales como presenciales, reservarlas siempre es cómodo para ti y para ellos. Tu disponibilidad se mostrará en tiempo real.
Mantente al tanto de cada reserva
Las confirmaciones y los recordatorios automáticos mantienen tu agenda a punto. Con la confianza de millones de profesionales de todo el mundo.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Hecho para cada cita que reserves
Deja que los clientes elijan la hora
Comparte tu Página de Reservas o Encuesta de Grupo para que los clientes vean tus plazas disponibles y reserven al instante, sin necesidad de enviar correos electrónicos.
Reduce las ausencias
Envía recordatorios automáticos para que nadie nunca se "olvide" de tu reunión, ya sea que la hayas reservado con una semana de antelación como la noche anterior.
Ofrece reservas de última hora
Ofrece citas para el mismo día o para el día siguiente sin reorganizar todo tu calendario. Perfecto para consultas urgentes o seguimientos rápidos.
Sincroniza tus herramientas
Conéctate con Google Calendar, Outlook o iCloud. Tu horario se mantiene preciso, y sólo tú ves los detalles privados del calendario.
Cobrar por adelantado
Conecta Stripe para aceptar el pago cuando los clientes reserven, reduciendo las ausencias y asegurándote de que tu tiempo se valora.
Maneja las zonas horarias automáticamente
Doodle ajusta automáticamente la disponibilidad a la hora local del cliente, para que nadie se presente una hora antes o después.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Se acabó la bandeja llena con 30 correos. Ahorro 10-45 minutos por reunión con Doodle.
La agenda de todos en un solo lugar. Ya no tengo que recopilar 12 respuestas y crear una hoja de Google.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Cómo comparto mi disponibilidad?
Configure su página de reservas una vez, comparta su enlace y los clientes podrán elegir una hora en cuestión de segundos.
¿Puedo conectar mi calendario?
Sí. Conecta tu calendario de Google, Outlook o iCloud. Tus datos permanecen privados; solo se comparte la disponibilidad.
¿Y si mi cliente está en otra zona horaria?
Doodle muestra tu disponibilidad en su hora local automáticamente, eliminando cualquier conjetura.
¿Puedo cobrar por las citas?
Sí, utiliza la integración con Stripe para cobrar el pago cuando reserven, asegurándote de que se respeta tu tiempo.
¿Cómo evito faltar a las citas?
Los recordatorios automáticos reducen las ausencias, manteniendo estables tu horario y tus ingresos.