16.1 Legislación aplicable y arbitraje. El presente MSA y cualquier Pedido Individual se regirán por la legislación suiza, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 11 de abril de 1980 (CISG).

Salvo lo dispuesto en la sección 16.8, todas las controversias que surjan de o en relación con el presente MSA y cualquier Pedido Individual se resolverán de forma exclusiva y definitiva con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. Cada Parte se somete irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de dicho arbitraje y renuncia a cualquier objeción a dicha jurisdicción por motivos de competencia territorial, forum non conveniens o cualquier otro motivo similar. No se publicará ningún laudo ni resolución procesal dictada en el marco del arbitraje. La sede del arbitraje será la ciudad de Zúrich, Suiza. El idioma de las actuaciones será el inglés.

No obstante lo anterior, cualquier reclamación y controversia que surja de los términos del Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre las Partes se regirá por las disposiciones sobre la ley aplicable y la resolución de controversias contenidas en dicho Acuerdo de Colaboración Comercial.

Sin perjuicio de lo anterior, CADA PARTE RENUNCIA DE FORMA IRREVOCABLE A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON EL PRESENTE MSA O CUALQUIER ORDEN INDIVIDUAL.

16.2 Residencia de los datos. Los datos de producción se almacenan en Irlanda y los datos de preproducción se almacenan en Alemania.

16.3 Cesión. Ninguna de las Partes podrá ceder el presente MSA y/o cualquier Pedido Individual sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, salvo que cualquiera de las Partes pueda ceder el presente MSA y todos los Pedidos Individuales (que deberán cederse en su conjunto) a una filial de o a un sucesor de su negocio en caso de fusión o venta de activos.

16.4 Subcontratación. Doodle podrá recurrir a terceros, incluidas sus filiales y subcontratistas externos, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del MSA y/o de cualquier Pedido Individual.

16.5 Prohibición de compensación. El Cliente no tendrá derecho a compensar ninguna reclamación, contrademanda u otra exigencia frente a las reclamaciones de pago de Doodle contra el Cliente, a menos que las reclamaciones del Cliente hayan sido resueltas definitivamente mediante arbitraje (véase la sección 16.1) o hayan sido reconocidas expresamente por escrito por Doodle.

16.6 Fuerza mayor. Ninguna de las Partes será responsable de ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente MSA y/o en cualquier Pedido Individual (salvo en lo que respecta a las obligaciones de pago) que se deba a causas que escapen a su control razonable, incluyendo, entre otras: casos de fuerza mayor, guerra, terrorismo, disturbios, embargos, actos de autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes, huelgas o la escasez de medios de transporte, instalaciones, combustible, energía, mano de obra o materiales («fuerza mayor»). En caso de que se produzca dicho retraso, el plazo de cumplimiento se prorrogará por un período igual al tiempo perdido a causa del mismo.

16.7 Relación entre las Partes. Las Partes son contratistas independientes. El presente MSA y/o cualquier Pedido Individual no crea una relación de sociedad, franquicia, empresa conjunta, agencia, fiduciaria ni laboral entre las Partes. Ninguna de las Partes tendrá la facultad de obligar a la otra ni de contraer obligaciones en nombre de la otra sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte.

16.8 Medidas cautelares. Cada una de las Partes reconoce que el incumplimiento de la sección 4.5 (Restricciones), la sección 7 (Confidencialidad) o la sección 9 (Propiedad intelectual) causaría un perjuicio irreparable para el que una indemnización pecuniaria resultaría insuficiente. En consecuencia, la Parte que no haya incumplido tendrá derecho a solicitar medidas cautelares ante cualquier tribunal competente sin necesidad de depositar una fianza ni de demostrar la existencia de daños y perjuicios reales.

16.9 Notificaciones. Salvo que se especifique lo contrario en el presente MSA o en un Pedido Individual, todas las notificaciones relacionadas con el presente MSA y con cualquier Pedido Individual se realizarán por escrito y surtirán efecto: (a) en el momento de la entrega en mano, (b) el segundo día hábil tras su envío por correo postal, o (c) el día de su envío por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la otra Parte indicada en la página de firmas del presente MSA (o a cualquier otra dirección de correo electrónico que una de las Partes haya comunicado previamente por escrito).

16.10 Forma escrita. Siempre que el presente MSA exija la forma escrita (es decir, mediante el uso de los términos «por escrito» o «en forma escrita»), dicho requisito se considerará cumplido mediante un documento de texto firmado por la Parte declarante mediante una firma manuscrita o electrónica (incluidas las firmas electrónicas habituales, como Docusign o Adobe Sign). Para evitar cualquier duda, no se exige una firma electrónica cualificada en el sentido de la Ley Federal Suiza sobre Firmas Electrónicas (ZertES).

16.11 Modificaciones. Cualquier modificación o enmienda al presente MSA o a un Pedido Individual deberá realizarse por escrito para que sea válida. Este requisito se aplica a cualquier acuerdo para renunciar a los requisitos de forma escrita o modificarlos. No obstante lo anterior, Doodle podrá actualizar o modificar unilateralmente lo siguiente: las PUP y la Documentación.

16.12 Integridad. El presente MSA y los Pedidos Individuales (incluidos los documentos a los que se hace referencia en los mismos) contienen el acuerdo íntegro entre las Partes en relación con su objeto y sustituyen y reemplazan todos y cada uno de los acuerdos, negociaciones, conversaciones, entendimientos, declaraciones y comunicaciones anteriores o contemporáneos entre las Partes, ya sean orales o escritos, que se refieran a este respecto. Cada Parte reconoce que no se ha basado en ninguna declaración, garantía o afirmación de la otra Parte que no se haya establecido expresamente en el presente documento.

16.13 Renuncia y separabilidad. El hecho de que cualquiera de las Partes no ejerza o se demore en ejercer cualquier derecho en virtud del presente MSA o de cualquier Pedido Individual no constituirá una renuncia a dicho derecho. Si alguna disposición del presente MSA o de cualquier Pedido Individual fuera o llegara a ser inválida, ineficaz o inaplicable por cualquier motivo, la validez de las disposiciones restantes no se verá afectada. La disposición o disposiciones inválidas o ineficaces se sustituirán por otra disposición (o disposiciones) que sea válida en cuanto a su forma y contenido y que se acerque lo más posible al propósito y a las intenciones de la disposición o disposiciones inválidas o ineficaces.