Contrato Marco de Prestación de Servicios (MSA)
TÉRMINOS Y CONDICIONES
El presente Contrato Marco de Prestación de Servicios («MSA» o «Contrato Marco de Prestación de Servicios») se celebra entre Doodle AG («Doodle») y la entidad cliente identificada anteriormente («Cliente»). Doodle y el Cliente se denominan, cada uno de ellos, una «Parte» y, en conjunto, las «Partes».
CONSIDERANDOS
A. Doodle ofrece una plataforma propia de software como servicio (SaaS) y servicios relacionados para la programación de citas, la coordinación de reuniones y la productividad organizativa.
B. El Cliente desea suscribirse y utilizar los Servicios (definidos a continuación) de conformidad con uno o varios Pedidos Individuales en virtud del MSA.
C. Doodle desea prestar los Servicios al Cliente con arreglo a los términos y condiciones de los Pedidos Individuales contemplados en el MSA.
En consideración a los compromisos y promesas mutuos aquí contenidos, las Partes acuerdan lo siguiente:
1. DEFINICIONES
1.1 Por «filial» (o «miembro del grupo») se entiende cualquier entidad que, directa o indirectamente, controle a una de las Partes, sea controlada por ella o se encuentre bajo control común con ella. Por «control» se entiende la titularidad de más del 50 % de los derechos de voto en una entidad o la facultad de dirigir la gestión de una entidad.
1.2 «Estadísticas agregadas» tiene el significado establecido en la sección 9.2.
1.3 «Usuarios autorizados»: los empleados del Cliente y de sus Filiales, así como los contratistas o consultores independientes autorizados por el Cliente para acceder a los Servicios y utilizarlos exclusivamente con fines comerciales internos del Cliente.
1.4 «Puestos comprometidos» se refiere al número de puestos de usuario adquiridos en virtud de un formulario de pedido, disponibles para su asignación manual a partir de un fondo común gestionado de forma centralizada.
1.5 «Información confidencial» se refiere a toda la información no pública revelada por una de las Partes («Parte reveladora») o en su nombre a la otra Parte («Parte receptora») en relación con el MSA y/o cualquier Pedido individual, en cualquier formato, que (a) esté marcada o identificada como confidencial o de carácter exclusivo, o (b) se considere razonablemente confidencial dada su naturaleza y las circunstancias. La información confidencial incluye, en particular: (i) el Contenido del Cliente; (ii) la información técnica no pública de Doodle, la documentación de seguridad y las hojas de ruta de los productos; y (iii) la existencia y los términos del presente MSA y de cualquier Pedido Individual, así como las conversaciones y negociaciones entre las Partes.
1.6 «Contenido del Cliente» se refiere a todos los datos electrónicos, textos, archivos, datos personales u otro contenido enviado a los Servicios, almacenado en ellos o procesado a través de ellos por el Cliente o sus Usuarios Autorizados, o en nombre de estos.
1.7 «Documentación» se refiere a las guías de usuario, los materiales de la base de conocimientos y la documentación técnica aplicable de Doodle vigentes en cada momento y puestos a disposición del Cliente para los Servicios.
1.8«Mantenimiento de emergencia»se refiere a cualquier medida correctiva urgente y no planificada destinada a resolver un fallo crítico del Servicio, una amenaza para la seguridad o una degradación del Servicio que no pueda posponerse.
1.9 «Tiempo de inactividad justificado»: tiene el significado establecido en las secciones 5.2 y 5.3.
1.10 «Tarifas» se refiere a las tarifas que debe abonar el Cliente según lo establecido en un Formulario de Pedido.
1.11«Pedido individual»: un acuerdo individual entre las Partes celebrado en virtud del MSA mediante la formalización de un Formulario de pedido.
1.12«Fecha de entrada en vigor del MSA»se refiere a la fecha de la última firma de este MSA en su página de firmas.
1.13 «Puesta en marcha» se refiere a los servicios iniciales de implementación y configuración descritos en el Formulario de pedido correspondiente (si lo hubiera).
1.14 «Formulario de pedido»: el documento de pedido formalizado por las Partes en virtud del presente MSA que describe los Servicios contratados, las cantidades (incluidas las Plazas comprometidas), la vigencia, las Tarifas y otros detalles comerciales del Pedido individual correspondiente.
1.15 «Política de uso permitido» o «PUP» se refiere a la política vigente en cada momento de Doodle relativa al uso prohibido de los Servicios (que actualmente se encuentra en https://doodle.com/en/permitted-use-policy/).
1.16«Mantenimiento programado»se refiere a cualquier tarea de mantenimiento rutinario, actualización o reparación de los Servicios que se realice durante los intervalos de mantenimiento preestablecidos. Doodle hará todo lo comercialmente razonable para informar al Cliente con al menos 72 horas de antelación de cualquier Mantenimiento programado.
1.17 «Servicios» se refiere a la plataforma de programación en línea de Doodle y a los servicios alojados relacionados a los que se ha suscrito mediante un Formulario de pedido, incluidas las funciones empresariales enumeradas en el Formulario de pedido correspondiente (por ejemplo, Consola de administración, SSO SAML, Control de dominio, análisis) y el servicio de asistencia y la incorporación (si se han adquirido).
1.18 «Plazo de suscripción» se refiere al período de suscripción a los Servicios especificado en un Formulario de pedido correspondiente al Pedido individual en cuestión.
1.19 «Limitaciones de uso»: cualquier límite de uso razonable, restricción técnica o límite de tasa aplicable a los Servicios y/o a las API (incluidos los umbrales de limitación), tal y como se describe en la Documentación y/o se comunica por parte de Doodle al Cliente de forma periódica, incluidas las medidas de uso razonable destinadas a mantener la estabilidad de la plataforma.
2. ESTRUCTURA DEL ACUERDO
2.1 Relación entre el MSA y los formularios de pedido. El presente MSA establece los términos y condiciones generales que rigen la prestación de servicios por parte de Doodle al cliente. Los servicios específicos se definirán exclusivamente en los formularios de pedido aceptados por ambas partes y que hagan referencia al presente MSA (véase la sección 2.2).
2.2 Aceptación de los formularios de pedido: En el momento de la aceptación de un formulario de pedido por ambas Partes, se formaliza un contrato independiente (un«pedido individual»), que incorpora el presente MSA en la versión vigente en el momento de la aceptación de dicho formulario de pedido por ambas Partes. Las Partes son libres de aceptar Formularios de Pedido (y, por lo tanto, de formalizar Pedidos Individuales).
2.3. Componentes del MSA: El presente MSA se compone de lo siguiente:
el presente documento (es decir, el cuerpo principal del MSA);
el Anexo sobre el tratamiento de datos;
el Acuerdo de Colaboración Empresarial;
el PUP; y
la Documentación.
2.4. Componentes de un pedido individual: Un pedido individual se compone de lo siguiente:
el MSA (para conocer sus componentes, véase la sección 2.3);
el cuerpo principal del formulario de pedido correspondiente; y
los anexos y apéndices (si los hubiera) a los que se haga referencia expresa en el cuerpo principal del formulario de pedido correspondiente.
2.5 Orden de prelación. En caso de conflicto o inconsistencia entre los documentos que componen un Pedido individual, se aplicará el siguiente orden de prelación:
(a) el Anexo sobre el tratamiento de datos (pero únicamente en la medida en que el objeto se refiera al tratamiento de datos personales);
(b) el Acuerdo de Colaboración Empresarial (pero únicamente en la medida en que se refiera al objeto del mismo y a los términos y condiciones que en él se recogen);
(c) el cuerpo principal del Formulario de Pedido correspondiente (pero únicamente en lo que respecta a su objeto);
(d) cualquier anexo o apéndice al que se haga referencia expresa en el cuerpo principal del formulario de pedido aplicable (pero únicamente en lo que respecta a su objeto);
(e) el cuerpo principal del MSA;
(f) el PUP; y
(g) la Documentación.
2.6 Ausencia de condiciones del cliente. Salvo que Doodle lo acepte expresamente por escrito, cualquier condición adicional o diferente que figure en las órdenes de compra del cliente, los portales de proveedores, los sistemas de contratación en línea, las condiciones de aceptación mediante clic o documentos similares será nula y sin efecto, incluso si Doodle aceptara, reconociera o realizara cualquier otra acción similar con respecto a dichos documentos.
3. VIGENCIA Y RESOLUCIÓN
3.1 Vigencia del MSA. El presente MSA entrará en vigor en la Fecha de entrada en vigor del MSA y seguirá vigente hasta que cualquiera de las Partes lo rescinda de conformidad con las secciones 3.4 o 3.5, o según se disponga explícitamente en el MSA o en un Pedido individual.
3.2 Vigencia de un pedido individual. Cada formulario de pedido especificará el plazo de suscripción y la fecha de inicio del plazo de suscripción aplicable a dicho pedido individual.
3.3 Renovación de un pedido individual. Salvo que se indique lo contrario en un formulario de pedido, cada periodo de suscripción se renovará automáticamente por periodos sucesivos de doce (12) meses, a menos que cualquiera de las Partes notifique su intención de no renovarlo al menos treinta (30) días antes de que finalice el periodo de suscripción vigente en ese momento. Los precios y las condiciones comerciales de la renovación serán los indicados en el formulario de pedido o, en su defecto, las tarifas de renovación vigentes en ese momento de Doodle, salvo que las Partes acuerden lo contrario por escrito.
3.4 Rescisión por conveniencia del MSA. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente MSA en cualquier momento por conveniencia, previa notificación con 30 (treinta) días de antelación a la otra Parte.
3.5. Rescisión por causa justificada del MSA y/o de los Pedidos Individuales. Una de las Partes podrá rescindir el presente MSA y/o cualquiera o todas las Órdenes Individuales mediante notificación con efecto inmediato, si la otra Parte incurre en un incumplimiento sustancial del MSA y/o de cualquier Orden Individual y no subsana dicho incumplimiento en un plazo de treinta (30) días a partir de la notificación. El impago por parte del Cliente de cualquier Cuota o importe pendiente, el uso indebido de los Servicios por parte del Cliente, el incumplimiento de la PUP por parte del Cliente, el incumplimiento de las leyes aplicables de carácter imperativo o de los requisitos reglamentarios obligatorios relevantes para el uso de los Servicios por parte del Cliente se consideran, a título de ejemplo y sin carácter exhaustivo, incumplimientos graves por parte del Cliente.
3.6 Insolvencia. Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente MSA y/o cualquiera o todas las Órdenes Individuales con efecto inmediato previa notificación si la otra Parte se declara insolvente, se acoge a un procedimiento de quiebra o insolvencia, realiza una cesión en beneficio de los acreedores o se ve sometida a un procedimiento similar que no sea desestimado en un plazo de noventa (90) días.
3.7 Efectos de la rescisión del MSA. Tras la rescisión del presente MSA, las Partes ya no podrán celebrar ningún nuevo Pedido Individual en virtud del mismo. No obstante, la rescisión del presente MSA no afectará a la validez ni a la continuidad de ningún Pedido Individual celebrado con anterioridad a dicha rescisión. Dichos Pedidos Individuales seguirán vigentes de conformidad con sus términos y seguirán rigiéndose por el presente MSA como si este no hubiera sido rescindido.
3.8 Efectos de la rescisión o el vencimiento de un pedido individual. Tras el vencimiento o la rescisión de un pedido individual:
(a) Se extinguirá el derecho del Cliente a acceder y utilizar los Servicios contratados en virtud de dicho Contrato Individual;
(b) el Cliente abonará sin demora todas las tarifas y cantidades adeudadas; y
(c) cada una de las Partes devolverá o destruirá la información confidencial de la otra Parte según lo dispuesto en la sección 7 (sin perjuicio de la conservación habitual de copias de seguridad y de las retenciones legales).
3.9 Supervivencia. Las secciones 1 (Definiciones), 2 (Estructura del Acuerdo), 6 (Tarifas y pago), 7 (Confidencialidad), 8 (Protección y seguridad de los datos), 9 (Propiedad intelectual y titularidad), 10 (Garantías), 11 (Indemnización), 12 (Limitación de responsabilidad), 13 (Seguro), 14 (Publicidad), 15 (Cumplimiento normativo, lucha contra el soborno y exportación) y 16 (Disposiciones generales) del presente MSA, junto con cualquier obligación de pago devengada, seguirán vigentes tras la expiración o rescisión del MSA y de cualquier Pedido individual.
4. ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIÓN DE LOS MISMOS
4.1 Acceso. Con sujeción a lo establecido en el Pedido Individual y al pago de las Tarifas, Doodle concede al Cliente un derecho a nivel mundial, no exclusivo, intransferible, no sublicenciable (salvo a las filiales del Cliente) durante el Plazo de suscripción aplicable a dicho Pedido individual para acceder y utilizar (y para permitir que las filiales del Cliente accedan y utilicen) los Servicios contemplados en dicho Pedido individual, exclusivamente para las operaciones comerciales internas del Cliente y de sus filiales por parte de los Usuarios autorizados. Los Usuarios Autorizados deberán acceder y utilizar los Servicios exclusivamente con fines empresariales internos del Cliente. El Cliente deberá facilitar a Doodle con antelación una lista de todas sus Filiales a las que permita acceder y utilizar los Servicios en virtud de un Pedido Individual. En caso de que se produzcan cambios, el Cliente deberá facilitar a Doodle con antelación una lista actualizada.
4.2 Cambios en los Servicios. Doodle podrá, de vez en cuando, actualizar, mejorar o modificar unilateralmente los Servicios. Doodle no reducirá de forma sustancial la funcionalidad básica de los Servicios suscritos durante el Plazo de suscripción.
4.3 Control de la provisión; recuento de puestos. Salvo que se indique lo contrario en el formulario de pedido de un pedido individual:
(a) El aprovisionamiento automático a través de SSO está desactivado; y
(b) Los usuarios autorizados obtienen acceso y se contabilizan como «puestos utilizados» únicamente una vez que los administradores autorizados del cliente los hayan asignado manualmente a partir del conjunto de «puestos comprometidos» gestionado de forma centralizada.
4.4 Paquetes de ampliación. Se podrán adquirir puestos adicionales en paquetes predefinidos, salvo que se indique lo contrario en el formulario de pedido de un pedido individual. Los paquetes de ampliación no son cancelables y su precio se establece según el nivel de volumen aplicable, prorrateándose hasta el final del periodo de suscripción vigente en ese momento.
4.5 Restricciones. El Cliente no podrá (ni permitirá que sus Filiales —así como los Usuarios Autorizados— o cualquier otro tercero):
(a) modificar, traducir, descompilar, desensamblar, realizar ingeniería inversa o intentar obtener el código fuente de los Servicios (salvo en la medida en que dicha restricción esté prohibida por la legislación imperativa);
(b) vender, revender, sublicenciar, arrendar, alquilar, compartir en tiempo compartido o prestar los Servicios como centro de servicios;
(c) utilizar los conocimientos técnicos y los derechos de propiedad intelectual de Doodle relacionados con los Servicios o incluidos en ellos para crear o evaluar un producto competidor, o para entrenar modelos de IA/ML competidores (salvo en la medida en que lo permita la legislación imperativa);
(d) infringir las Condiciones de Uso del Producto (PUP), la legislación imperativa aplicable o los requisitos reglamentarios imperativos aplicables; o
(e) imponer una carga 10 veces superior o más a los puntos finales de la API de Doodle en relación con los patrones de uso normales o las Limitaciones de uso establecidas.
4.6 API y limitación de tasa. Doodle podrá moderar, limitar la tasa o restringir temporalmente las solicitudes de API que superen los patrones de uso razonables o las Limitaciones de uso, con el fin de proteger la estabilidad del servicio.
4.7 Suspensión del servicio. Doodle podrá suspender el acceso a los Servicios (total o parcialmente) si Doodle determina razonablemente que:
(a) existe una amenaza o un ataque contra los Servicios o la infraestructura de Doodle;
(b) el uso que hace el Cliente perturba, perjudica o supone un riesgo de seguridad para Doodle o para cualquier otro cliente;
(c) el Cliente está utilizando los Servicios para actividades fraudulentas o ilegales;
(d) la prestación de los Servicios por parte de Doodle está prohibida por la legislación aplicable;
(e) un proveedor esencial que da soporte a los Servicios suspende los servicios necesarios para prestar dichos Servicios; o
(f) el Cliente se encuentra en mora en el pago de las Cuotas adeudadas más allá de cualquier plazo de subsanación aplicable.
Doodle hará todo lo comercialmente razonable para notificarlo sin demora (siempre que sea legal y operativamente viable) y para restablecer el acceso de inmediato una vez resuelto el problema.
4.8 Filiales y usuarios autorizados. El Cliente deberá garantizar, y es responsable de ello, que sus filiales, así como los usuarios autorizados y otros terceros, cumplan con los términos y condiciones del presente MSA y de los Pedidos Individuales (incluidas las restricciones antes mencionadas y el PUP) al utilizar y/o en relación con los Servicios, el MSA y/o un Pedido Individual, y el Cliente será responsable ante Doodle de cualquier incumplimiento, acto u omisión de sus empleados, órganos sociales, auxiliares, filiales, usuarios autorizados y terceros a este respecto, como si se tratara de sus propios incumplimientos, actos u omisiones.
5. SERVICIO, NIVELES DE SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
5.1 Generalidades. Doodle se compromete a prestar los Servicios con diligencia y, en lo esencial, de conformidad con la documentación aplicable.
5.2 Asistencia técnica. Doodle prestará asistencia técnica tal y como se describe en la presente sección 5 y/o en el formulario de pedido correspondiente (en caso de que difiera).
5.3 Disponibilidad. Doodle se compromete a proporcionar una disponibilidad mensual del 99,5 % para los Servicios objeto de un Pedido individual. A efectos del presente MSA y de los Pedidos Individuales, respectivamente, la «Disponibilidad» se calculará como el número total de minutos de un mes natural, menos el número de minutos de «Tiempo de inactividad justificado», dividido por el número total de minutos del mes. El «tiempo de inactividad justificado» incluye: (i) el mantenimiento programado (con un preaviso de 72 horas); (ii) el mantenimiento de emergencia; (iii) los casos de fuerza mayor; y (iv) los problemas causados por el entorno del Cliente o por proveedores externos.
5.4 Tiempos de respuesta. De lunes a jueves, de 9:00 a 5:00 (hora central europea); viernes, de 9:00 a 13:00 (hora central europea)
Gravedad 1 (crítica): tiempo de respuesta objetivo < 6 horas.
Gravedad 2 y 3: tiempo de respuesta objetivo < 12 horas.
5.5 Prestación de los servicios de incorporación. Doodle prestará los servicios de incorporación según se especifique en el Formulario de Pedido correspondiente. Salvo que se establezca lo contrario en el Formulario de Pedido correspondiente, la incorporación se considerará completada en la primera de las siguientes fechas: (a) la finalización de las sesiones o tareas específicas descritas en el Formulario de Pedido, o (b) noventa (90) días a partir de la fecha de inicio del Plazo de suscripción mencionada en el Formulario de Pedido.
5.6 Servicios de asistencia. Doodle prestará servicios de asistencia técnica comercialmente razonables («Asistencia») a los Usuarios Autorizados del Cliente a través de correo electrónico y tickets de asistencia en línea durante el horario especificado en la sección 5.4. La asistencia incluye: (a) ayuda comercialmente razonable ante los errores del Servicio o los fallos de funcionamiento de la plataforma del Servicio que se notifiquen; y (b) orientación sobre la configuración y las funciones de la plataforma del Servicio. La Asistencia se limita a los Servicios prestados por Doodle y, en particular, no incluye la asistencia para el hardware propio del Cliente, el software de terceros (salvo las integraciones estándar de Doodle) ni los problemas de conectividad de la red interna.
5.7 Créditos de servicio. Si Doodle no cumple con la disponibilidad mencionada en la sección 5.3 en el marco de un pedido individual, el Cliente tendrá derecho a recibir un crédito de servicio como única y exclusiva compensación. Los créditos de servicio se calculan como un porcentaje de las tarifas establecidas en el pedido individual correspondiente al mes en el que se produjo el incumplimiento de la disponibilidad en dicho pedido individual, de la siguiente manera:
Disponibilidad mensual del 99,0 % – < 99,5 %: porcentaje de crédito de servicio del 5 %
Disponibilidad mensual del 98,0 % – < 99,0 %: porcentaje de crédito de servicio del 10 %
Disponibilidad mensual del 97,0 % – < 98,0 %: porcentaje de crédito de servicio del 15 %
Disponibilidad mensual del 95,0 % al < 97,0 %: porcentaje de crédito por servicio del 20 %
Disponibilidad mensual inferior al 95,0 %: porcentaje de crédito por servicio del 30 %
El cliente solo tendrá derecho a un crédito de servicio si la plataforma está alojada por la propia Doodle (y no por ninguno de los subcontratistas de Doodle).
5.8 Proceso de crédito. Para recibir un crédito de servicio, el cliente deberá enviar una solicitud a [email protected] en un plazo de treinta (30) días a partir del final del mes en el que se produjo el fallo de disponibilidad, incluyendo la documentación justificativa pertinente. Los créditos de servicio se aplicarán a las tarifas futuras pendientes de pago y no se abonarán en forma de reembolso en efectivo.
6. TARIFAS Y PAGO
6.1 Tarifas. A cambio de los Servicios, el Cliente deberá abonar todas las tarifas especificadas en los Formularios de Pedido («Tarifas»). Salvo que se especifique lo contrario en el presente documento o en un Formulario de Pedido:
(a) Las tarifas se basan en los Servicios y las Plazas Comprometidas adquiridas, y no en el uso real;
(b) las obligaciones de pago son irrevocables y las Tarifas abonadas no son reembolsables; y
(c) las cantidades adquiridas no podrán reducirse durante el Plazo de suscripción correspondiente.
6.2 Facturación y pago. Las tarifas se facturarán por adelantado tal y como se establece en el formulario de pedido y, en todo lo demás, de conformidad con el formulario de pedido correspondiente. Salvo que se indique lo contrario en el formulario de pedido, las tarifas deberán abonarse en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la factura. Las tarifas deben abonarse en la moneda indicada en el formulario de pedido (moneda efectiva). El cliente es responsable de facilitar a Doodle información de facturación y de contacto completa y precisa, así como de notificar a Doodle cualquier cambio en dicha información.
6.3 Impuestos. Las tarifas de Doodle no incluyen ningún impuesto, gravamen, arancel ni exacción pública similar de ningún tipo, incluidos, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre el uso o las retenciones fiscales, que puedan ser exigibles por cualquier jurisdicción (en conjunto, «Impuestos»). El Cliente es responsable del pago de todos los Impuestos asociados a sus compras en virtud del presente contrato. Si Doodle tiene la obligación legal de pagar o recaudar Impuestos de los que el Cliente sea responsable con arreglo a la presente sección 6.3, Doodle facturará al Cliente y este deberá abonar dicho importe, salvo que el Cliente facilite a Doodle un certificado de exención fiscal válido.
6.4 Retrasos en los pagos. Los importes vencidos devengarán un interés del 1,5 % mensual o el máximo permitido por la ley (el que sea menor), y el Cliente reembolsará los gastos de cobro razonables.
7. CONFIDENCIALIDAD
7.1 Disposiciones generales. Las Partes reconocen que, durante la vigencia del presente Acuerdo Marco de Servicios (MSA) y de los Pedidos Individuales, cada una de ellas tendrá acceso a determinada información confidencial de la otra Parte.
7.2 Protección. La Parte receptora se compromete a:
(a) mantendrá la confidencialidad y protegerá la información confidencial de la Parte Divulgadora con un grado de diligencia, como mínimo, razonable;
(b) utilizará la información confidencial de la Parte Divulgadora únicamente para prestar o recibir los servicios previstos en el MSA o en las Órdenes Individuales, así como para gestionar el MSA o las Órdenes Individuales, o según se prevea expresamente en el presente MSA o en las Órdenes Individuales, salvo que la Parte Divulgadora preste su consentimiento previo por escrito para cualquier divulgación.
7.3 Divulgaciones permitidas:
(a) La Parte Receptora podrá divulgar la Información Confidencial de la Parte Divulgadora a sus Filiales, siempre que (a) dicha divulgación sea necesaria para fines administrativos, financieros, de cumplimiento normativo u operativos internos relacionados con el presente MSA o con las Órdenes Individuales; y (b) las filiales estén sujetas a obligaciones de confidencialidad no menos estrictas que las contenidas en el presente documento.
(b) La Parte Receptora podrá divulgar la Información Confidencial de la Parte Divulgadora a los consejeros, directivos, órganos sociales, empleados, agentes, asesores profesionales, subcontratistas y contratistas de la Parte Receptora y de sus filiales, estrictamente en la medida en que sea necesario conocerla y bajo obligaciones de confidencialidad equivalentes a las establecidas en el presente documento.
7.4 Operaciones societarias: La Parte receptora podrá utilizar y divulgar la información confidencial de la Parte divulgadora en relación con cualquier fusión, adquisición, desinversión, reorganización, financiación, proceso de diligencia debida u otra operación societaria, ya sea real o propuesta, en la que participen la Parte receptora o sus filiales, siempre que los terceros destinatarios: (a) estén sujetos a obligaciones de confidencialidad por escrito que ofrezcan, como mínimo, el mismo nivel de protección que las establecidas en el presente documento; y (b) utilicen la información confidencial de la Parte Divulgadora exclusivamente para evaluar o llevar a cabo la operación en cuestión.
7.5 Exclusiones. No se considerará Información Confidencial aquella respecto de la cual la Parte Receptora pueda demostrar que: (a) es o pasa a ser pública sin culpa alguna por parte de la Parte Receptora; (b) era conocida legalmente por la Parte Receptora sin restricción alguna antes de su divulgación; (c) ha sido recibida de un tercero sin incumplimiento de obligaciones; o (d) ha sido desarrollada de forma independiente sin utilizar la Información Confidencial de la Parte Divulgadora.
7.6 Divulgación obligatoria. Si así lo exige la ley, la Parte receptora podrá divulgar Información confidencial, pero deberá (cuando la ley lo permita) notificarlo sin demora y prestar una cooperación razonable para solicitar medidas de protección.
8. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS DATOS
8.1 Protección de datos personales. Cada una de las Partes deberá cumplir con la legislación en materia de protección de datos , siempre y en la medida en que dicha legislación sea aplicable a dicha Parte en relación con la prestación (en lo que respecta a Doodle) y la recepción (en lo que respecta al Cliente) de los Servicios. Sin perjuicio de lo anterior, en la medida en que Doodle trate datos personales en nombre del Cliente, las Partes acuerdan cumplir con el Anexo sobre el tratamiento de datos («DPA»), incorporado por referencia al presente MSA y a cualquier Pedido individual disponible en https://doodle.com/en/data-processing-addendum/ (o cualquier otro enlace que Doodle comunique al Cliente en cada momento).
8.2 Acuerdo de socio comercial (BAA). En caso de que Doodle trate información sanitaria protegida («PHI») en nombre del Cliente y dicho tratamiento esté sujeto a las Normas de la HIPAA (tal y como se definen en el BAA), las Partes acuerdan que dicho tratamiento se regirá por el Acuerdo de Colaboración Empresarial («BAA»), que se incorpora por referencia al presente MSA y está disponible en https://doodle.com/en/business-associate-agreement/ (o en cualquier otro enlace que Doodle comunique al Cliente en cada momento).
8.3 Seguridad. Doodle mantendrá un programa de seguridad de la información adecuado para un proveedor de servicios SaaS empresariales y no reducirá de forma significativa la seguridad general de los Servicios objeto de un Pedido Individual durante el Plazo de suscripción de dicho Pedido Individual.
9. PROPIEDAD INTELECTUAL Y TITULARIDAD
9.1 Propiedad. En lo que respecta a las Partes, el Cliente conserva todos los derechos, la titularidad y los intereses sobre el Contenido del Cliente. Por la presente, el Cliente concede a Doodle una licencia no exclusiva, de ámbito mundial, sublicenciable y libre de regalías para alojar, copiar y utilizar el Contenido del Cliente únicamente en la medida en que sea necesario para prestar los Servicios.
9.2 Estadísticas agregadas. Sin perjuicio de lo anterior, Doodle podrá recopilar y utilizar cualquier Contenido del Cliente, únicamente de forma anónima, desidentificada, seudonimizada o como datos estadísticos agregados; y/o Doodle podrá recopilar, elaborar y utilizar datos estadísticos anónimos, desidentificados, seudonimizados y/o datos estadísticos agregados derivados del uso que el Cliente haga de los Servicios (en conjunto, «Estadísticas agregadas»). Doodle conservará la titularidad exclusiva de todos los derechos, títulos e intereses sobre dichas Estadísticas agregadas, que podrá utilizar para sus fines comerciales internos, incluido el desarrollo de productos, la evaluación comparativa y la mejora de los Servicios, así como para optimizar los modelos de aprendizaje automático de Doodle y las funciones potenciadas por IA, incluidos los derechos de propiedad intelectual o sobre los modelos que se deriven de dicho entrenamiento o mejora.
9.3 Propiedad intelectual de Doodle. Doodle y sus proveedores externos conservan la titularidad exclusiva de todos los derechos, títulos e intereses sobre los Servicios, incluido todo el software, las API y la plataforma web. El cliente reconoce que no adquiere ningún derecho sobre los Servicios, salvo los derechos de acceso y uso concedidos expresamente en la sección 4.1.
10. GARANTÍAS
10.1 Garantías recíprocas. Cada Parte garantiza que: (a) está debidamente constituida, existe válidamente y se encuentra al corriente de sus obligaciones con arreglo a la legislación de la jurisdicción en la que se ha constituido; (b) dispone de pleno derecho, facultad y autoridad para celebrar el presente MSA y los Pedidos Individuales; y (c) la firma del presente MSA y/o de los Pedidos Individuales no infringe ningún otro acuerdo en el que sea parte.
10.2 Exención de responsabilidad. SALVO LO ESTIPULADO EXPRESAMENTE EN LA SECCIÓN 10.1, DOODLE RENUNCIA A TODA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. DOODLE NO GARANTIZA, EN PARTICULAR, QUE LOS SERVICIOS ESTÉN LIBRES DE ERRORES O SE PRESTEN DE FORMA ININTERRUMPIDA.
11. INDEMNIZACIÓN
11.1 Indemnización por parte de Doodle. Doodle defenderá al Cliente frente a reclamaciones de terceros en las que se alegue que los Servicios infringen una patente, un derecho de autor o una marca registrada de un tercero, y abonará la indemnización por daños y perjuicios que finalmente dicte un tribunal competente (o las cantidades acordadas en un acuerdo transaccional aprobado por Doodle) en relación con dicha reclamación de terceros. Las obligaciones de Doodle en virtud de la presente sección 11.1 están supeditadas a que el Cliente: (a) notifique sin demora a Doodle la reclamación de terceros; (b) conceda a Doodle el control exclusivo de la defensa y la resolución de la reclamación de terceros; y (c) preste una cooperación razonable a cargo de Doodle.
11.2 Medidas de mitigación. Si se presenta o es probable que se presente una reclamación de terceros, Doodle podrá, a su entera discreción: (a) obtener derechos de uso continuado; (b) modificar o sustituir los Servicios afectados para que no infrinjan derechos; o (c) rescindir los Servicios afectados y reembolsar las Tarifas prepagadas y no utilizadas, prorrateadas.
11.3 Exclusiones. Doodle no tendrá obligación alguna respecto a reclamaciones de terceros que se deriven de: (a) el Contenido del Cliente; (b) las modificaciones realizadas por el Cliente; (c) combinaciones con productos o servicios ajenos a Doodle; (d) un uso que no se ajuste al MSA y/o a los Pedidos Individuales (incluida la Documentación, el PUP, etc.); o (e) el uso de versiones obsoletas cuando una actualización hubiera evitado la reclamación.
11.4 Recurso exclusivo. Las secciones 11.1 a 11.3 establecen la totalidad de las obligaciones y la responsabilidad de Doodle, así como los recursos exclusivos del Cliente con respecto a cualquier reclamación por infracción de derechos de terceros.
11.5 Indemnización por parte del Cliente. El Cliente defenderá y eximirá plenamente a Doodle de cualquier responsabilidad frente a reclamaciones de terceros derivadas del Contenido del Cliente o del incumplimiento de la PUP. La obligación del Cliente de defender y eximir de responsabilidad a Doodle en virtud de la presente sección 11.5 estará supeditada a que Doodle: (a) notifique sin demora al Cliente la reclamación; (b) conceda al Cliente el control exclusivo de la defensa y la resolución del litigio; y (c) preste una cooperación razonable a cargo del Cliente.
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
12.1 Limitación. SALVO LO ESTABLECIDO EN LAS SECCIONES 12.2, 12.3 Y 12.4, INDEPENDIENTEMENTE DE LA BASE JURÍDICA (CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, ETC.), LA RESPONSABILIDAD DE CADA PARTE QUEDARÁ LIMITADA, EN SU CONJUNTO Y EN TOTAL, A UNA (1) VEZ EL IMPORTE TOTAL DE LAS TARIFAS ABONADAS POR EL CLIENTE EN VIRTUD DE LOS PEDIDOS INDIVIDUALES REALIZADOS A DOODLE EN LOS DOCE (12) MESES INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL HECHO QUE HAYA DADO LUGAR A LA ÚLTIMA RECLAMACIÓN, POR TODAS LAS RECLAMACIONES (EN SU CONJUNTO Y EN TOTAL) DENTRO DE ESTE PERÍODO DE DOCE (12) MESES. PARA EVITAR DUDAS, (i) EN CASO DE QUE SE PRESENTE CUALQUIER RECLAMACIÓN, LA SUMA DE (a) CUALQUIER PAGO REALIZADO ANTERIORMENTE EN RELACIÓN CON RECLAMACIONES ANTERIORES (EN SU CASO), Y (b) CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON DICHA NUEVA RECLAMACIÓN, NO EXCEDERÁ EL IMPORTE MÁXIMO DETERMINADO ANTERIORMENTE.
12.2 Exclusión. LA LIMITACIÓN DEL IMPORTE DE LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN LA SECCIÓN 12.1 NO SE APLICARÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS: (a) EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN QUE DEBA ABONAR UNA PARTE EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 11; (b) LAS OBLIGACIONES DE PAGO DEL CLIENTE; y (c) EL INCUMPLIMIENTO DE LA PUP POR PARTE DEL CLIENTE.
12.3 Exclusión (continuación): SALVO LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 12.4, INDEPENDIENTEMENTE DE LA BASE JURÍDICA (CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA, ETC.), NINGUNA DE LAS PARTES SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, MEDIATO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENCIAL, INCLUSO SI SE LE HUBIERA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. EN PARTICULAR, AUNQUE NO DE FORMA EXCLUSIVA, CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INGRESOS (EXCEPTO LAS OBLIGACIONES DE PAGO DEL CLIENTE), PÉRDIDA O CORRUPCIÓN DE DATOS, COSTES DERIVADOS DEL RETRASO, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO O PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE FONDO DE COMERCIO, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN, PÉRDIDA DE AHORROS PREVISTOS, RECLAMACIONES DE TERCEROS (EXCEPTO LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE UNA DE LAS PARTES CON ARREGLO A LA SECCIÓN 11), ETC., QUEDARÁN TOTAL Y COMPLETAMENTE EXCLUIDAS.
12.4 Exclusión (continuación): LAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN LAS SECCIONES 12.1, 12.2 y 12.3 NO SE APLICARÁN EN CASO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL FRAUDE DE UNA DE LAS PARTES, CONDUCTA DOLOSA O NEGLIGENCIA GRAVE DE UNA DE LAS PARTES, NI EN CASO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE FALLECIMIENTO O LESIONES FÍSICAS O CORPORALES.
12.5 Fundamento del contrato. Las Partes reconocen que estas limitaciones de responsabilidad constituyen una parte esencial del MSA y de los Pedidos Individuales.
13. SEGUROS
Durante la vigencia del MSA y de cualquier Pedido Individual, Doodle mantendrá, a su cargo, una cobertura de seguro razonable y habitual, adecuada para un proveedor de servicios SaaS, que incluya: (a) responsabilidad civil general comercial; (b) responsabilidad por ciberseguridad y privacidad; y (c) responsabilidad profesional (errores y omisiones). Previa solicitud por escrito del Cliente, Doodle deberá facilitar un certificado de seguro que acredite dicha cobertura.
14. PUBLICIDAD
Doodle podrá identificar al Cliente como tal y utilizar su nombre y logotipo en listas de clientes, en su sitio web y en materiales de marketing, de conformidad con las directrices razonables del Cliente en materia de marcas registradas. El Cliente podrá revocar este derecho mediante notificación a [email protected], y Doodle eliminará dichas referencias de sus propiedades digitales en un plazo de treinta (30) días (excluyendo los materiales históricos inmutables ya impresos o distribuidos).
15. CUMPLIMIENTO NORMATIVO, LUCHA CONTRA EL SOBORNO Y EXPORTACIONES
15.1 Lucha contra el soborno. Cada una de las Partes cumplirá con la legislación aplicable en materia de lucha contra la corrupción (incluidas la Ley contra el soborno del Reino Unido, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. y la legislación suiza contra la corrupción, según corresponda) y no ofrecerá ni aceptará pagos indebidos en relación con el presente Acuerdo Marco de Servicios (MSA) ni con ningún Pedido Individual.
15.2 Exportación y sanciones. El Cliente cumplirá con la legislación aplicable en materia de control de exportaciones y sanciones relacionada con su uso de los Servicios y del Contenido del Cliente, y no utilizará los Servicios infringiendo dicha legislación.
16. DISPOSICIONES GENERALES
16.1 Legislación aplicable y arbitraje. El presente MSA y cualquier Pedido Individual se regirán por la legislación suiza, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 11 de abril de 1980 (CISG).
Salvo lo dispuesto en la sección 16.8, todas las controversias que surjan de o en relación con el presente MSA y cualquier Pedido Individual se resolverán de forma exclusiva y definitiva con arreglo al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento. Cada Parte se somete irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de dicho arbitraje y renuncia a cualquier objeción a dicha jurisdicción por motivos de competencia territorial, forum non conveniens o cualquier otro motivo similar. No se publicará ningún laudo ni resolución procesal dictada en el marco del arbitraje. La sede del arbitraje será la ciudad de Zúrich, Suiza. El idioma de las actuaciones será el inglés.
No obstante lo anterior, cualquier reclamación y controversia que surja de los términos del Acuerdo de Colaboración Comercial celebrado entre las Partes se regirá por las disposiciones sobre la ley aplicable y la resolución de controversias contenidas en dicho Acuerdo de Colaboración Comercial.
Sin perjuicio de lo anterior, CADA PARTE RENUNCIA DE FORMA IRREVOCABLE A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO QUE SURJA DE O ESTÉ RELACIONADO CON EL PRESENTE MSA O CUALQUIER ORDEN INDIVIDUAL.
16.2 Residencia de los datos. Los datos de producción se almacenan en Irlanda y los datos de preproducción se almacenan en Alemania.
16.3 Cesión. Ninguna de las Partes podrá ceder el presente MSA y/o cualquier Pedido Individual sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte, salvo que cualquiera de las Partes pueda ceder el presente MSA y todos los Pedidos Individuales (que deberán cederse en su conjunto) a una filial de o a un sucesor de su negocio en caso de fusión o venta de activos.
16.4 Subcontratación. Doodle podrá recurrir a terceros, incluidas sus filiales y subcontratistas externos, para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del MSA y/o de cualquier Pedido Individual.
16.5 Prohibición de compensación. El Cliente no tendrá derecho a compensar ninguna reclamación, contrademanda u otra exigencia frente a las reclamaciones de pago de Doodle contra el Cliente, a menos que las reclamaciones del Cliente hayan sido resueltas definitivamente mediante arbitraje (véase la sección 16.1) o hayan sido reconocidas expresamente por escrito por Doodle.
16.6 Fuerza mayor. Ninguna de las Partes será responsable de ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de lo dispuesto en el presente MSA y/o en cualquier Pedido Individual (salvo en lo que respecta a las obligaciones de pago) que se deba a causas que escapen a su control razonable, incluyendo, entre otras: casos de fuerza mayor, guerra, terrorismo, disturbios, embargos, actos de autoridades civiles o militares, incendios, inundaciones, accidentes, huelgas o la escasez de medios de transporte, instalaciones, combustible, energía, mano de obra o materiales («fuerza mayor»). En caso de que se produzca dicho retraso, el plazo de cumplimiento se prorrogará por un período igual al tiempo perdido a causa del mismo.
16.7 Relación entre las Partes. Las Partes son contratistas independientes. El presente MSA y/o cualquier Pedido Individual no crea una relación de sociedad, franquicia, empresa conjunta, agencia, fiduciaria ni laboral entre las Partes. Ninguna de las Partes tendrá la facultad de obligar a la otra ni de contraer obligaciones en nombre de la otra sin el consentimiento previo por escrito de la otra Parte.
16.8 Medidas cautelares. Cada una de las Partes reconoce que el incumplimiento de la sección 4.5 (Restricciones), la sección 7 (Confidencialidad) o la sección 9 (Propiedad intelectual) causaría un perjuicio irreparable para el que una indemnización pecuniaria resultaría insuficiente. En consecuencia, la Parte que no haya incumplido tendrá derecho a solicitar medidas cautelares ante cualquier tribunal competente sin necesidad de depositar una fianza ni de demostrar la existencia de daños y perjuicios reales.
16.9 Notificaciones. Salvo que se especifique lo contrario en el presente MSA o en un Pedido Individual, todas las notificaciones relacionadas con el presente MSA y con cualquier Pedido Individual se realizarán por escrito y surtirán efecto: (a) en el momento de la entrega en mano, (b) el segundo día hábil tras su envío por correo postal, o (c) el día de su envío por correo electrónico a la dirección de correo electrónico de la otra Parte indicada en la página de firmas del presente MSA (o a cualquier otra dirección de correo electrónico que una de las Partes haya comunicado previamente por escrito).
16.10 Forma escrita. Siempre que el presente MSA exija la forma escrita (es decir, mediante el uso de los términos «por escrito» o «en forma escrita»), dicho requisito se considerará cumplido mediante un documento de texto firmado por la Parte declarante mediante una firma manuscrita o electrónica (incluidas las firmas electrónicas habituales, como Docusign o Adobe Sign). Para evitar cualquier duda, no se exige una firma electrónica cualificada en el sentido de la Ley Federal Suiza sobre Firmas Electrónicas (ZertES).
16.11 Modificaciones. Cualquier modificación o enmienda al presente MSA o a un Pedido Individual deberá realizarse por escrito para que sea válida. Este requisito se aplica a cualquier acuerdo para renunciar a los requisitos de forma escrita o modificarlos. No obstante lo anterior, Doodle podrá actualizar o modificar unilateralmente lo siguiente: las PUP y la Documentación.
16.12 Integridad. El presente MSA y los Pedidos Individuales (incluidos los documentos a los que se hace referencia en los mismos) contienen el acuerdo íntegro entre las Partes en relación con su objeto y sustituyen y reemplazan todos y cada uno de los acuerdos, negociaciones, conversaciones, entendimientos, declaraciones y comunicaciones anteriores o contemporáneos entre las Partes, ya sean orales o escritos, que se refieran a este respecto. Cada Parte reconoce que no se ha basado en ninguna declaración, garantía o afirmación de la otra Parte que no se haya establecido expresamente en el presente documento.
16.13 Renuncia y separabilidad. El hecho de que cualquiera de las Partes no ejerza o se demore en ejercer cualquier derecho en virtud del presente MSA o de cualquier Pedido Individual no constituirá una renuncia a dicho derecho. Si alguna disposición del presente MSA o de cualquier Pedido Individual fuera o llegara a ser inválida, ineficaz o inaplicable por cualquier motivo, la validez de las disposiciones restantes no se verá afectada. La disposición o disposiciones inválidas o ineficaces se sustituirán por otra disposición (o disposiciones) que sea válida en cuanto a su forma y contenido y que se acerque lo más posible al propósito y a las intenciones de la disposición o disposiciones inválidas o ineficaces.
Última actualización: 23 de junio de 2026