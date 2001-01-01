Doodle erstellen

Terminplanungssoftware für Buchhalter

Lass deine Kunden ihre Steuerprüfungen und -beratungen selbst terminieren. Beende das Hin und Her von E-Mails, schütze die abrechenbaren Stunden und halte deinen Kalender für Kundentermine genau ein.

Ein Doodle erstellen
a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Vertraut von Buchhaltungsfirmen und Finanzteams

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Verwaltungszeit reduzieren, abrechenbare Stunden schützen

Lass deine Kunden Steuerberatungen, Quartalsberichte und Buchhaltungstermine in Sekundenschnelle buchen. Doodle synchronisiert sich automatisch mit deinem Kalender, sodass du mehr Zeit für die Arbeit mit deinen Kunden und weniger für die Koordination hast.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Bleib genau, buche nie doppelt

Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um belegte Zeiten automatisch zu blockieren und Überschneidungen zu vermeiden. So bleibt deine Verfügbarkeit für Kundenbesprechungen, Prüfungen und Abgabetermine immer aktuell.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionelle Erfahrung, die Vertrauen schafft

Buchungsseiten mit eigenem Design, Zahlungseingänge über Stripe und automatische Erinnerungen helfen deinen Kunden, gut vorbereitet zu sein. Du bleibst professionell, sicherst deine Einnahmen und bewahrst deine abrechenbare Zeit.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gemacht für jedes Buchhaltertreffen

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, um Kundentermine automatisch zu blockieren, Konflikte zu vermeiden und nur die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen.

Kunden in Echtzeit buchen lassen

Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden sofort aus deinen verfügbaren Zeiten buchen können. Lege voreingestellte Sitzungszeiten für Beratungen, Prüfungen oder Steuergespräche fest.

Zeige die Marke deines Unternehmens

Füge das Logo, die Farben und die Anweisungen deines Unternehmens zu deiner Buchungsseite hinzu, um ein ausgefeiltes, einheitliches Buchungserlebnis zu schaffen, das deinen Kundenprozess widerspiegelt.

Kundendaten sicher halten

Doodle bietet Schutz auf Unternehmensebene, verschlüsselte Verbindungen und die Einhaltung der GDPR. Verbirg die Teilnehmerdaten und schütze die Kundeninformationen.

Finde die beste Zeit für Teams

Nutze Gruppenumfragen, um Mitarbeitertreffen, Kundenworkshops oder Beratungsgremien zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und wähle die Zeit, die für alle passt.

Kundensitzungen ohne Tabellenkalkulationen durchführen

Verwende Anmeldeformulare, um Steuerseminare, Kundenworkshops oder Schulungen zu organisieren. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest und sammle die Daten der Teilnehmer/innen, um einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen zu gewährleisten.

Synchronisiere deinen Kalender automatisch

Verbinde Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, um Kundentermine automatisch zu blockieren, Konflikte zu vermeiden und nur die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen.

Kunden in Echtzeit buchen lassen

Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden sofort aus deinen verfügbaren Zeiten buchen können. Lege voreingestellte Sitzungszeiten für Beratungen, Prüfungen oder Steuergespräche fest.

Zeige die Marke deines Unternehmens

Füge das Logo, die Farben und die Anweisungen deines Unternehmens zu deiner Buchungsseite hinzu, um ein ausgefeiltes, einheitliches Buchungserlebnis zu schaffen, das deinen Kundenprozess widerspiegelt.

Kundendaten sicher halten

Doodle bietet Schutz auf Unternehmensebene, verschlüsselte Verbindungen und die Einhaltung der GDPR. Verbirg die Teilnehmerdaten und schütze die Kundeninformationen.

Finde die beste Zeit für Teams

Nutze Gruppenumfragen, um Mitarbeitertreffen, Kundenworkshops oder Beratungsgremien zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und wähle die Zeit, die für alle passt.

Kundensitzungen ohne Tabellenkalkulationen durchführen

Verwende Anmeldeformulare, um Steuerseminare, Kundenworkshops oder Schulungen zu organisieren. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest und sammle die Daten der Teilnehmer/innen, um einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen zu gewährleisten.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Doodle spart mir sechs Stunden pro Woche. Kunden buchen Steuertermine ohne E-Mails und mein Kalender überschneidet sich nie.

ER

Emma R.

Zertifizierter Wirtschaftsprüfer (CPA)

Mit Booking Pages können Kunden bei der Buchung eine Anzahlung leisten. Du musst keine Rechnungen mehr einfordern und kommst seltener zu spät.

LB

Luca B.

Buchhaltungsberater

Group Polls hat die Planung unseres vierteljährlichen Kundenworkshops vereinfacht - alle waren gut vorbereitet.

SM

Sophie M.

Steuerberater

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Buchhalter

Praktische Anleitungen und Checklisten, um die Terminplanung für Kunden zu vereinfachen, das Zeitmanagement zu verbessern und das Beste aus den Kalenderintegrationen von Doodle herauszuholen.

A woman is looking at her laptop while standing and preparing for a workshop or seminar

Wie Buchhalter mit Online-Terminplanung Zeit sparen

Richte eine eigene Buchungsseite für dein Unternehmen ein

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

Reduziere das Nichterscheinen: Erinnerungen und Zahlungen für Kundentreffen

Häufig gestellte Fragen

Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?

Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Steuer-IDs, benötigte Dokumente oder Verabredungsnotizen vor dem Treffen zu erfassen.

Mit welchen Kalendern kann ich mich verbinden?

Verbinde Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender und Apple Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten automatisch, damit dein Kalender genau bleibt und sich die Termine nicht überschneiden.

Kann ich Zahlungen oder Vorschüsse einfordern?

Ja. Nutze die Stripe-Integration, um bei der Buchung Zahlungen für Beratungen oder Vormerkungen einzuziehen und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.

Wie sicher sind die Kundendaten?

Doodle bietet Datensicherheit auf Unternehmensebene, sichere Kalenderverbindungen, GDPR-Optionen und Funktionen wie das Verbergen von Teilnehmerdaten, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen.

Kann ich die Buchungsregeln kontrollieren?

Ja. Lege Buchungsfenster, Fristen, Sitzungsarten und automatische Erinnerungen fest, damit deine Kunden buchen, wann du willst, und vorbereitet ankommen.

Mehr Zeit für die Kunden, weniger Zeit für die Planung

Beginne kostenlos - oder hol dir Doodle Pro ab $6,95/Monat für gebrandete Seiten, Zahlungen und erweiterte Automatisierungen.

Keine Kreditkarte erforderlich.