Terminplanungssoftware für Buchhalter
Vertraut von Buchhaltungsfirmen und Finanzteams
Verwaltungszeit reduzieren, abrechenbare Stunden schützen
Lass deine Kunden Steuerberatungen, Quartalsberichte und Buchhaltungstermine in Sekundenschnelle buchen. Doodle synchronisiert sich automatisch mit deinem Kalender, sodass du mehr Zeit für die Arbeit mit deinen Kunden und weniger für die Koordination hast.
Bleib genau, buche nie doppelt
Verbinde Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um belegte Zeiten automatisch zu blockieren und Überschneidungen zu vermeiden. So bleibt deine Verfügbarkeit für Kundenbesprechungen, Prüfungen und Abgabetermine immer aktuell.
Professionelle Erfahrung, die Vertrauen schafft
Buchungsseiten mit eigenem Design, Zahlungseingänge über Stripe und automatische Erinnerungen helfen deinen Kunden, gut vorbereitet zu sein. Du bleibst professionell, sicherst deine Einnahmen und bewahrst deine abrechenbare Zeit.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gemacht für jedes Buchhaltertreffen
Synchronisiere deinen Kalender automatisch
Verbinde Google, Microsoft Outlook oder Apple Calendar, um Kundentermine automatisch zu blockieren, Konflikte zu vermeiden und nur die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen.
Kunden in Echtzeit buchen lassen
Teile deine Buchungsseite, damit deine Kunden sofort aus deinen verfügbaren Zeiten buchen können. Lege voreingestellte Sitzungszeiten für Beratungen, Prüfungen oder Steuergespräche fest.
Zeige die Marke deines Unternehmens
Füge das Logo, die Farben und die Anweisungen deines Unternehmens zu deiner Buchungsseite hinzu, um ein ausgefeiltes, einheitliches Buchungserlebnis zu schaffen, das deinen Kundenprozess widerspiegelt.
Kundendaten sicher halten
Doodle bietet Schutz auf Unternehmensebene, verschlüsselte Verbindungen und die Einhaltung der GDPR. Verbirg die Teilnehmerdaten und schütze die Kundeninformationen.
Finde die beste Zeit für Teams
Nutze Gruppenumfragen, um Mitarbeitertreffen, Kundenworkshops oder Beratungsgremien zu planen. Lade bis zu 1.000 Teilnehmer/innen ein und wähle die Zeit, die für alle passt.
Kundensitzungen ohne Tabellenkalkulationen durchführen
Verwende Anmeldeformulare, um Steuerseminare, Kundenworkshops oder Schulungen zu organisieren. Lege Sitzplatzbeschränkungen fest und sammle die Daten der Teilnehmer/innen, um einen reibungslosen Ablauf der Sitzungen zu gewährleisten.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Doodle spart mir sechs Stunden pro Woche. Kunden buchen Steuertermine ohne E-Mails und mein Kalender überschneidet sich nie.
Mit Booking Pages können Kunden bei der Buchung eine Anzahlung leisten. Du musst keine Rechnungen mehr einfordern und kommst seltener zu spät.
Group Polls hat die Planung unseres vierteljährlichen Kundenworkshops vereinfacht - alle waren gut vorbereitet.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Buchhalter
Häufig gestellte Fragen
Kann ich vor einem Treffen Kundeninformationen sammeln?
Ja. Füge deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Steuer-IDs, benötigte Dokumente oder Verabredungsnotizen vor dem Treffen zu erfassen.
Mit welchen Kalendern kann ich mich verbinden?
Verbinde Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender und Apple Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten automatisch, damit dein Kalender genau bleibt und sich die Termine nicht überschneiden.
Kann ich Zahlungen oder Vorschüsse einfordern?
Ja. Nutze die Stripe-Integration, um bei der Buchung Zahlungen für Beratungen oder Vormerkungen einzuziehen und die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren.
Wie sicher sind die Kundendaten?
Doodle bietet Datensicherheit auf Unternehmensebene, sichere Kalenderverbindungen, GDPR-Optionen und Funktionen wie das Verbergen von Teilnehmerdaten, um die Vertraulichkeit der Kunden zu schützen.
Kann ich die Buchungsregeln kontrollieren?
Ja. Lege Buchungsfenster, Fristen, Sitzungsarten und automatische Erinnerungen fest, damit deine Kunden buchen, wann du willst, und vorbereitet ankommen.