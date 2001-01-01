Einfache Terminplanung für Heilpraktiker
Weltweites Vertrauen bei Wellness-Anbietern
Fülle deinen Terminkalender mühelos
Kunden buchen Erstberatungen, Akupunktur, Schröpfen, Reiki oder Massagen in wenigen Minuten. Eingebaute Puffer geben dir Zeit, die Räume zu säubern und die Energie wiederherzustellen.
Koordiniere dich nahtlos mit anderen
Du kannst ganz einfach 1:1-Termine, Folgetermine oder gemeinsame Behandlungen organisieren. Echtzeit-Verfügbarkeit, Zeitzonen-Erkennung und gemeinsam gehostete Buchungsseiten ermöglichen es deinem Ernährungsberater oder Arzt, sich einzuschalten, wenn es der Kalender zulässt.
Schaffe Vertrauen mit jeder Buchung
Optimierte Buchungsseiten, automatische Erinnerungen und Vorauszahlungen lassen deine Praxis professionell aussehen. Nur die Verfügbarkeit wird geteilt - Kundendaten bleiben privat, während Doodle automatisch Videolinks und Wegbeschreibungen versendet.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Merkmale, die zur ganzheitlichen Pflege passen
Halte deinen Kalender auf dem Laufenden
Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender. Doodle blockiert belegte Zeiten, fügt Puffer hinzu und verhindert Doppelbelegungen, damit dein Behandlungsablauf ruhig bleibt.
Kunden können ganz einfach buchen
Teile eine Buchungsseite mit Akupunktur-, Kräuter- oder Massageoptionen. Die Kunden sehen die Verfügbarkeit in Echtzeit, erhalten eine automatische Zeitzonenerkennung und können jederzeit einen neuen Termin vereinbaren, ohne anzurufen.
Biete ein personalisiertes Erlebnis
Gestalte deine Buchungsseiten mit deinem Logo, deinen Farben und deinem Praxisnamen. Füge Aufnahmefragen zu Zielen, Allergien oder Kontraindikationen hinzu, damit jede Sitzung gut vorbereitet beginnt.
Schütze die Privatsphäre deiner Kunden
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Doodle erfüllt die GDPR-, SOC 2- und CCPA-Standards und sorgt dafür, dass deine Planung konform ist, ohne PHI zu speichern.
Finde die beste Zeit für dein Team
Nutze Gruppenumfragen, um Fallbesprechungen oder Lieferantentreffen zu planen. Lade bis zu 1000 Teilnehmer ein und bestätige die beste Zeit mit einem Klick.
Gruppensitzungen mühelos durchführen
Erstelle Anmeldeformulare für Akupunktur-, Meditations- oder Entgiftungsworkshops. Lege Platzlimits fest, füge Sitzungen hinzu und versende automatisch Bestätigungen.
Meine Kunden buchen die Akupunktur oder das Schröpfen online, ich werde im Voraus bezahlt und die Erinnerungsfunktion halbiert das Nichterscheinen.
Die Zeitzonenerkennung von Doodle macht virtuelle Kräuterkonsultationen einfach, und durch das Co-Hosting kann mein ND bei Bedarf mitmachen.
Die Anmeldeformulare füllten meine Atemarbeitskurse innerhalb eines Tages und sorgten dafür, dass die Gruppen perfekt gefüllt waren.
Ressourcen für
deine Praxis
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich vor einer Sitzung Informationen sammeln?
Füge auf deiner Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Ziele, Symptome, Allergien oder Kontraindikationen zu erfassen, damit du die Behandlung vorbereiten kannst.
Funktioniert Doodle mit meinem Kalender und meinen Videotools?
Ja. Verbinde Google, Microsoft oder Apple Kalender und starte Zoom, Google Meet, Teams oder Webex Links automatisch.
Kann ich verschiedene Dienstleistungen und Preise anbieten?
Ja. Erstelle Sitzungsarten wie Erstberatung, Nachbereitung, Akupunktur oder Massage und ziehe Zahlungen während der Buchung mit Stripe ein.
Sind die Kundendaten sicher?
Nur die Verfügbarkeit wird geteilt. Persönliche Kalenderdaten und Antworten bleiben privat. Doodle ist GDPR-, SOC 2- und CCPA-konform und vermeidet die Speicherung von PHI.
Wie gehe ich mit Puffern, Stornierungen und Reisezeit um?
Lege Vorbereitungspuffer, Mindestkündigungsfristen und Stornierungszeiträume fest. Füge Reisezeitblöcke hinzu, damit sich die mobilen Besuche nicht überschneiden.