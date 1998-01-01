Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für Veranstaltungen und Webinare

Plane Webinare, Workshops und mehr mit einfachen Anmeldungen und klaren Optionen.

Ein Doodle erstellen
Wird von Veranstaltern und Gastgebern in führenden Institutionen und Unternehmen weltweit genutzt

Einfache Anmeldungen für jede Veranstaltung

Lass Teilnehmende sich für Webinare, Workshops oder Schulungen über integrierte Eventplaner anmelden.

Ein Link, alle Details

Teile die Buchungsseite deiner Veranstaltung, damit die Teilnehmenden alle verfügbaren Sitzungen sehen, ihren Platz auswählen und sofort den Beitrittslink erhalten können.

Kein Chaos in letzter Minute

Erinnerungen und Aktualisierungen werden automatisch verschickt, so dass deine Teilnehmenden informiert und pünktlich sind.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Gebaut für jede Veranstaltung, die du durchführst

Lass Teilnehmende ihre Sitzung auswählen

Lass Teilnehmende das passende Format wählen – Workshop, Panel oder Webinar – direkt über deinen Eventplaner.

Vorbereitungsanrufe für Redner planen

Verwende eine Buchungsseite, um die Probenzeiten mit den Moderatoren vor dem großen Tag zu koordinieren.

Das Erlebnis maßschneidern

Biete verschiedene Veranstaltungstypen in einem Eventplaner an, damit Teilnehmende ihre Erfahrung individuell gestalten können. Ergänze Vorabfragen, um Details zu sammeln, bevor sie sich anmelden.

Vereinfachung der globalen Teilnahme

Doodle zeigt die Zeiten in der lokalen Zeitzone der jeweiligen Person an, damit niemand zur falschen Zeit beitritt.

Sende professionell gestaltete Einladungen

Füge dein Logo, deine Farben und dein individuelles Branding zu jeder Einladung hinzu, damit deine Veranstaltung vom ersten Klick an professionell wirkt.

Koordiniere dein Veranstaltungsteam

Nutze eine Gruppenumfrage, um Planungsgespräche mit Organisatoren, Sponsoren und Hilfskräften schnell zu planen.

Ein Doodle erstellen

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Mit jeder Doodle-Umfrage spare ich eine Stunde. Das ist enorm, wenn man 20 Veranstaltungen im Monat plant.

Michael D.

Inhaberin und Führungscoach

Ich habe ein Orientierungstreffen mit 30 Personen in weniger als 10 Minuten organisiert.

Alfredo B.

Dekan für studentische Angelegenheiten

Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich die Daten der Teilnehmenden bei der Anmeldung erfassen?

Ja. Füge deinem Eventplaner benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Namen, Vorlieben oder Ernährungsbedürfnisse vor der Veranstaltung zu erfassen.

Kann ich die Termine der Redner/innen und Mitarbeiter/innen in Doodle verwalten?

Ja, koordiniere die Verwendung von Booking Pages für 1:1-Gespräche oder Gruppenumfragen für Gruppenplanungstreffen.

Was ist, wenn meine Veranstaltung Teilnehmende in verschiedenen Zeitzonen hat?

Doodle zeigt die Verfügbarkeit automatisch in der jeweiligen Ortszeit an, um Verwechslungen zu vermeiden.

Wie kann ich sowohl persönliche als auch virtuelle Optionen anbieten?

Trage beides im Eventplaner ein, damit Teilnehmende selbst entscheiden können, was für sie am besten passt – vor Ort oder virtuell.

Wie unterscheidet sich ein Eventplaner von einer Buchungsseite?

Der Eventplaner zeigt mehrere Sitzungen oder Events zur Auswahl – perfekt, wenn du Slots zur Anmeldung bereitstellst. Die Buchungsseite hingegen zeigt deine persönliche Verfügbarkeit für 1:1-Termine.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

Verbringe mehr Zeit mit deinem Event-Erlebnis, nicht auf deinen Zeitplan

Lass die Teilnehmenden ihre Sitzungen in Sekunden buchen und konzentriere dich darauf, deine Veranstaltung zum Erfolg zu führen.

Keine Kreditkarte erforderlich.