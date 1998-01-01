Einfache Terminplanung für Veranstaltungen und Webinare
Wird von Veranstaltern und Gastgebern in führenden Institutionen und Unternehmen weltweit genutzt
Einfache Anmeldungen für jede Veranstaltung
Lass Teilnehmende sich für Webinare, Workshops oder Schulungen über integrierte Eventplaner anmelden.
Ein Link, alle Details
Teile die Buchungsseite deiner Veranstaltung, damit die Teilnehmenden alle verfügbaren Sitzungen sehen, ihren Platz auswählen und sofort den Beitrittslink erhalten können.
Kein Chaos in letzter Minute
Erinnerungen und Aktualisierungen werden automatisch verschickt, so dass deine Teilnehmenden informiert und pünktlich sind.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Gebaut für jede Veranstaltung, die du durchführst
Lass Teilnehmende ihre Sitzung auswählen
Lass Teilnehmende das passende Format wählen – Workshop, Panel oder Webinar – direkt über deinen Eventplaner.
Vorbereitungsanrufe für Redner planen
Verwende eine Buchungsseite, um die Probenzeiten mit den Moderatoren vor dem großen Tag zu koordinieren.
Das Erlebnis maßschneidern
Biete verschiedene Veranstaltungstypen in einem Eventplaner an, damit Teilnehmende ihre Erfahrung individuell gestalten können. Ergänze Vorabfragen, um Details zu sammeln, bevor sie sich anmelden.
Vereinfachung der globalen Teilnahme
Doodle zeigt die Zeiten in der lokalen Zeitzone der jeweiligen Person an, damit niemand zur falschen Zeit beitritt.
Sende professionell gestaltete Einladungen
Füge dein Logo, deine Farben und dein individuelles Branding zu jeder Einladung hinzu, damit deine Veranstaltung vom ersten Klick an professionell wirkt.
Koordiniere dein Veranstaltungsteam
Nutze eine Gruppenumfrage, um Planungsgespräche mit Organisatoren, Sponsoren und Hilfskräften schnell zu planen.
Lass Teilnehmende ihre Sitzung auswählen
Lass Teilnehmende das passende Format wählen – Workshop, Panel oder Webinar – direkt über deinen Eventplaner.
Vorbereitungsanrufe für Redner planen
Verwende eine Buchungsseite, um die Probenzeiten mit den Moderatoren vor dem großen Tag zu koordinieren.
Das Erlebnis maßschneidern
Biete verschiedene Veranstaltungstypen in einem Eventplaner an, damit Teilnehmende ihre Erfahrung individuell gestalten können. Ergänze Vorabfragen, um Details zu sammeln, bevor sie sich anmelden.
Vereinfachung der globalen Teilnahme
Doodle zeigt die Zeiten in der lokalen Zeitzone der jeweiligen Person an, damit niemand zur falschen Zeit beitritt.
Sende professionell gestaltete Einladungen
Füge dein Logo, deine Farben und dein individuelles Branding zu jeder Einladung hinzu, damit deine Veranstaltung vom ersten Klick an professionell wirkt.
Koordiniere dein Veranstaltungsteam
Nutze eine Gruppenumfrage, um Planungsgespräche mit Organisatoren, Sponsoren und Hilfskräften schnell zu planen.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Mit jeder Doodle-Umfrage spare ich eine Stunde. Das ist enorm, wenn man 20 Veranstaltungen im Monat plant.
Ich habe ein Orientierungstreffen mit 30 Personen in weniger als 10 Minuten organisiert.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Daten der Teilnehmenden bei der Anmeldung erfassen?
Ja. Füge deinem Eventplaner benutzerdefinierte Fragen hinzu, um Namen, Vorlieben oder Ernährungsbedürfnisse vor der Veranstaltung zu erfassen.
Kann ich die Termine der Redner/innen und Mitarbeiter/innen in Doodle verwalten?
Ja, koordiniere die Verwendung von Booking Pages für 1:1-Gespräche oder Gruppenumfragen für Gruppenplanungstreffen.
Was ist, wenn meine Veranstaltung Teilnehmende in verschiedenen Zeitzonen hat?
Doodle zeigt die Verfügbarkeit automatisch in der jeweiligen Ortszeit an, um Verwechslungen zu vermeiden.
Wie kann ich sowohl persönliche als auch virtuelle Optionen anbieten?
Trage beides im Eventplaner ein, damit Teilnehmende selbst entscheiden können, was für sie am besten passt – vor Ort oder virtuell.
Wie unterscheidet sich ein Eventplaner von einer Buchungsseite?
Der Eventplaner zeigt mehrere Sitzungen oder Events zur Auswahl – perfekt, wenn du Slots zur Anmeldung bereitstellst. Die Buchungsseite hingegen zeigt deine persönliche Verfügbarkeit für 1:1-Termine.