Können wir Räume und Serviceschalter planen?

Ja. Nutze die Buchungsseiten für die Beratung, die Anmeldung oder die Abholung von Technikern. Weisen Sie Standorte zu, fügen Sie Check-in-Fragen hinzu und sehen Sie die Verfügbarkeit in Echtzeit, um Doppelbuchungen zu vermeiden.