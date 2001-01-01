Doodle erstellen

Einfache Terminplanung für Schulverwaltung und Personal

Hör auf, Antworten hinterherzujagen. Doodle rationalisiert Meetings, Anmeldungen und Raumkalender in allen Abteilungen. Synchronisiere Tools und halte Eltern und Lehrer auf dem Laufenden.

Genutzt von Verwaltung und Personal in führenden Institutionen

Automatisiere Eltern-Lehrer-Konferenzen, 1:1-Gespräche mit dem Personal, Campus-Touren und Aufnahmegespräche

Teile einen Link, damit die Leute selbst buchen. Streichen Sie Telefon-Tag und manuelle Kalenderaktualisierungen.

Koordiniere abteilungsübergreifende Kalender, Räume und Serviceschalter

Ein einziger Überblick über die Verfügbarkeit reduziert Konflikte und sorgt dafür, dass Schulleiter/innen, Berater/innen, Krankenschwestern und Verkäufer/innen auf derselben Seite stehen.

Automatische Bestätigungen, Erinnerungen und gebrandete Einladungen verringern die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild des Büros

Exportiere Anwesenheitslisten und Notizen für genaue Aufzeichnungen und eine reibungslose Nachbearbeitung.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Unternehmen

Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus

  • Vorrangiger Support

  • Single Sign-on (SSO)

  • Onboarding & Schulung

  • 99,9 % Verfügbarkeits-SLA

Gebaut für die Art, wie Schulbüros arbeiten

Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender

automatische Konfliktprüfung; Hinzufügen von Zoom-, Teams- oder Webex-Links. Erstelle in Sekundenschnelle Meetings für Schulleiter, Berater, die Personalabteilung oder Einrichtungen.

Echtzeit-Verfügbarkeit über Zeitzonen und Klingelpläne hinweg

Sieh offene Räume und Mitarbeiter auf einen Blick; Doodle verhindert Doppelbuchungen und aktualisiert, wenn sich der Kalender ändert.

Branding Booking Pages mit Schulname, Logo und Farben

Füge Fragen zur Aufnahme hinzu, damit die Familien auf IEPs, Anmeldungen oder Finanzhilfegespräche vorbereitet sind.

Schütze deine Daten mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3.

Rollenbasierter Zugriff, SSO und FERPA-konforme Workflows helfen Admin & Staff, die Bezirksrichtlinien einzuhalten.

Verwende Gruppenumfragen, um Zeiten für Mitarbeiterversammlungen, Ausschüsse oder Weiterbildungstage zu finden.

Lege Fristen fest, schränke Optionen ein und schließe die endgültige Zeit ab, sobald die Leitung zustimmt.

Veröffentliche Anmeldeformulare für Konferenzen, Freiwilligeneinsätze ...

Campus-Touren oder Laptop-Abholung. Kontrolliere Caps, Puffer und Standorte, ohne mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren.

Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen

Meetings mit einem Klick von überall.

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

Eltern buchen sich selbst. Unsere Telefone sind endlich still.

LM

Lena M.

Schulbüroleiter

Doodle koordiniert PD, Vorstellungsgespräche und IEPs ohne doppelte Buchungen.

CR

Carlos R.

Bezirksverwaltungsassistentin

Durch die Erinnerungsfunktion wird das Nichterscheinen um die Hälfte reduziert und unsere Seiten sehen offiziell aus.

TS

Tina S.

Registrierstelle

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team. Erfahre mehr über System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations auf AICPA.org.

Ressourcen für Verwaltung & Personal

Best Practices zur Optimierung der Terminplanung im Schulbüro, Besprechungen und das Kalendermanagement.

Wie man stressfrei Elternanmeldungen durchführt

Ausschusssitzungen, die tatsächlich pünktlich beginnen

Ein Leitfaden für Standesbeamte zur konfliktfreien Planung von Räumen

Häufig gestellte Fragen

Können wir Elternabende in allen Klassenstufen durchführen?

Ja. Erstelle Anmeldeformulare pro Klasse oder Lehrkraft, lege Zeitlimits und Puffer fest und teile einen einzigen Link. Die Familien wählen die Zeiten aus; Bestätigungen und Erinnerungen werden automatisch verschickt.

Funktioniert Doodle mit unseren Kalender- und Video-Tools?

Ja. Verbinde Google Calendar, Outlook oder Apple, sowie Zoom, Teams oder Webex. SSO ist bei Unternehmenstarifen verfügbar.

Können wir Räume und Serviceschalter planen?

Ja. Nutze die Buchungsseiten für die Beratung, die Anmeldung oder die Abholung von Technikern. Weisen Sie Standorte zu, fügen Sie Check-in-Fragen hinzu und sehen Sie die Verfügbarkeit in Echtzeit, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

Ist Doodle FERPA-freundlich und sicher?

Wir schützen deine Daten mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Du bestimmst, was gesammelt wird, wer buchen kann und wie lange die Daten gespeichert werden.

Unsere Verfügbarkeit ändert sich wöchentlich. Kann Doodle mithalten?

Ja. Lege wiederkehrende Zeiten, einmalige Zeitfenster, Feiertage, Puffer und Zeitzonenregeln fest. Aktualisiere sie jederzeit; deine Buchungsseiten geben die Änderungen sofort wieder.

Gib deinem Büro einen Terminplanungsassistenten

Beginne kostenlos. Spare jede Woche Stunden in deinem Kalender und in deinen Meetings.

Keine Kreditkarte erforderlich.