Einfache Terminplanung für Schulverwaltung und Personal
Genutzt von Verwaltung und Personal in führenden Institutionen
Automatisiere Eltern-Lehrer-Konferenzen, 1:1-Gespräche mit dem Personal, Campus-Touren und Aufnahmegespräche
Teile einen Link, damit die Leute selbst buchen. Streichen Sie Telefon-Tag und manuelle Kalenderaktualisierungen.
Koordiniere abteilungsübergreifende Kalender, Räume und Serviceschalter
Ein einziger Überblick über die Verfügbarkeit reduziert Konflikte und sorgt dafür, dass Schulleiter/innen, Berater/innen, Krankenschwestern und Verkäufer/innen auf derselben Seite stehen.
Automatische Bestätigungen, Erinnerungen und gebrandete Einladungen verringern die Zahl der unentschuldigten Fehlzeiten und sorgen für ein gepflegtes Erscheinungsbild des Büros
Exportiere Anwesenheitslisten und Notizen für genaue Aufzeichnungen und eine reibungslose Nachbearbeitung.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Unternehmen
Für Unternehmen und große Teams, die mehr Anpassungsmöglichkeiten, Kontrolle und Unterstützung suchen Alle Team-Funktionen, plus
Vorrangiger Support
Single Sign-on (SSO)
Onboarding & Schulung
99,9 % Verfügbarkeits-SLA
Gebaut für die Art, wie Schulbüros arbeiten
Verbinde Google-, Microsoft- oder Apple-Kalender
automatische Konfliktprüfung; Hinzufügen von Zoom-, Teams- oder Webex-Links. Erstelle in Sekundenschnelle Meetings für Schulleiter, Berater, die Personalabteilung oder Einrichtungen.
Echtzeit-Verfügbarkeit über Zeitzonen und Klingelpläne hinweg
Sieh offene Räume und Mitarbeiter auf einen Blick; Doodle verhindert Doppelbuchungen und aktualisiert, wenn sich der Kalender ändert.
Branding Booking Pages mit Schulname, Logo und Farben
Füge Fragen zur Aufnahme hinzu, damit die Familien auf IEPs, Anmeldungen oder Finanzhilfegespräche vorbereitet sind.
Schütze deine Daten mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3.
Rollenbasierter Zugriff, SSO und FERPA-konforme Workflows helfen Admin & Staff, die Bezirksrichtlinien einzuhalten.
Verwende Gruppenumfragen, um Zeiten für Mitarbeiterversammlungen, Ausschüsse oder Weiterbildungstage zu finden.
Lege Fristen fest, schränke Optionen ein und schließe die endgültige Zeit ab, sobald die Leitung zustimmt.
Veröffentliche Anmeldeformulare für Konferenzen, Freiwilligeneinsätze ...
Campus-Touren oder Laptop-Abholung. Kontrolliere Caps, Puffer und Standorte, ohne mit Tabellenkalkulationen zu jonglieren.
Arbeite mit deinen Lieblingswerkzeugen
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Eltern buchen sich selbst. Unsere Telefone sind endlich still.
Doodle koordiniert PD, Vorstellungsgespräche und IEPs ohne doppelte Buchungen.
Durch die Erinnerungsfunktion wird das Nichterscheinen um die Hälfte reduziert und unsere Seiten sehen offiziell aus.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Ressourcen für
Verwaltung & Personal
Häufig gestellte Fragen
Können wir Elternabende in allen Klassenstufen durchführen?
Ja. Erstelle Anmeldeformulare pro Klasse oder Lehrkraft, lege Zeitlimits und Puffer fest und teile einen einzigen Link. Die Familien wählen die Zeiten aus; Bestätigungen und Erinnerungen werden automatisch verschickt.
Funktioniert Doodle mit unseren Kalender- und Video-Tools?
Ja. Verbinde Google Calendar, Outlook oder Apple, sowie Zoom, Teams oder Webex. SSO ist bei Unternehmenstarifen verfügbar.
Können wir Räume und Serviceschalter planen?
Ja. Nutze die Buchungsseiten für die Beratung, die Anmeldung oder die Abholung von Technikern. Weisen Sie Standorte zu, fügen Sie Check-in-Fragen hinzu und sehen Sie die Verfügbarkeit in Echtzeit, um Doppelbuchungen zu vermeiden.
Ist Doodle FERPA-freundlich und sicher?
Wir schützen deine Daten mit GDPR, SOC 2, CCPA und Cyber Verify Level 3. Du bestimmst, was gesammelt wird, wer buchen kann und wie lange die Daten gespeichert werden.
Unsere Verfügbarkeit ändert sich wöchentlich. Kann Doodle mithalten?
Ja. Lege wiederkehrende Zeiten, einmalige Zeitfenster, Feiertage, Puffer und Zeitzonenregeln fest. Aktualisiere sie jederzeit; deine Buchungsseiten geben die Änderungen sofort wieder.