Online-Terminplanung leicht gemacht

Gib deine Verfügbarkeit bekannt und lass deine Kunden mit nur wenigen Klicks Zeit bei dir buchen. Das war's.

a booking page for an intro call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Fachkräfte auf der ganzen Welt vertrauen uns bei der täglichen Terminbuchung

Logos of the five companies Tutor.com, Stripe, American Red Cross, KPMG Advisory, Teladoc Health
Zeit buchen ohne Hin und Her

Teile deine Buchungsseite und lass deine Kunden sofort aus deinen verfügbaren Zeiten wählen. Keine endlosen E-Mails, kein Telefonieren, kein Konto nötig.

Mach es für jeden Kunden einfach

Egal, ob du deine Termine virtuell oder persönlich wahrnimmst, die Buchung ist immer bequem für dich und für sie. Deine Verfügbarkeit wird in Echtzeit angezeigt.

Behalte bei jeder Buchung den Überblick

Automatische Bestätigungen und Erinnerungen sorgen dafür, dass dein Zeitplan reibungslos funktioniert. Millionen von Berufstätigen weltweit vertrauen darauf.

Pläne, die Zeit sparen und ins Budget passen

Gratis

Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten

  • Unbegrenzte Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Eine Buchungsseite

  • Ein 1:1-Termin

  • Google Meet und Zoom Webkonferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen

Pro

Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus

  • Keine Werbung

  • Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen

  • Unbegrenzte Eventplaner

  • Unbegrenzte Buchungsseiten

  • Unbegrenzte 1:1s

  • Benutzerdefiniertes Branding

  • Microsoft Teams und Webex-Konferenzen

  • Zahlungen über Stripe empfangen

  • Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen

Team

Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus

  • Verwaltungskonsole

  • Rollen und Berechtigungen

  • Co-Hosting von Veranstaltungen

  • Im Namen anderer buchen

  • Aktivitätsberichte

Für jeden Termin, den du buchst

Lass deine Kunden die Zeit wählen

Teile deine Buchungsseite oder deine Gruppenumfrage, damit deine Kunden deine freien Plätze sehen und sofort buchen können - ohne E-Mails hin und her zu schicken.

Nichterscheinen reduzieren

Sende automatische Erinnerungen, damit niemand dein Meeting "vergisst", egal ob es eine Woche im Voraus oder am Vorabend gebucht wurde.

Biete Last-Minute-Buchungen an

Biete Termine am selben oder nächsten Tag an, ohne deinen ganzen Kalender umzustellen. Perfekt für dringende Konsultationen oder schnelle Folgetermine.

Mit deinen Tools synchronisieren

Verbinde dich mit Google Kalender, Outlook oder iCloud. Dein Kalender bleibt aktuell – private Details siehst nur du.

Im Voraus bezahlt werden

Verbinde Stripe, um Zahlungen bei der Buchung zu akzeptieren - so verringerst du die Zahl der nicht erschienenen Kunden und stellst sicher, dass deine Zeit geschätzt wird.

Zeitzonen automatisch anpassen

Doodle passt die Verfügbarkeit automatisch an die Ortszeit des Kunden an, damit niemand eine Stunde zu früh oder zu spät kommt.

Arbeite mit deinen Lieblingstools

Meetings mit einem Klick von überall.

iCloud-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

iCloud

Zoom-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zoom

Outlook-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Outlook

Microsoft Teams-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Teams

Zapier-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Meet

Stripe-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Stripe

Microsoft Exchange-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-Logo zentriert auf einem Hintergrund mit Gittermuster.

Office 365

350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant

Aber verlass dich nicht nur auf unser Wort.

G2-Frühjahr 2025-Abzeichen mit drei Auszeichnungen: Grid Leader für Kleinunternehmen, Benutzer lieben uns und High Performer.

Kein Posteingang voller 30 E-Mails mehr. Mit Doodle spare ich 10-45 Minuten pro Meeting.

LGPA

CA

Candace A.

Ausschussleitung

Der Zeitplan von allen an einem Ort. Ich muss nicht mehr 12 Antworten sammeln und ein Google Sheet erstellen.

Crain Communications

ML

Meghan L.

Verwaltungsassistentin

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Vier Abzeichen für die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-Zertifizierung, ein europäisches GDPR-Compliance-Symbol mit einem Schloss und EU-Sternen, ein CCPA-Compliance-Symbol und eine AICPA SOC-Zertifizierung (System and Organization Controls).

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe

Wir erfüllen selbst deine komplexesten Anforderungen bei Sicherheit und Compliance – ganz ohne IT-Team.

Häufig gestellte Fragen

Wie teile ich meine Verfügbarkeit mit?

Richte deine Buchungsseite einmal ein, teile deinen Link, und deine Kunden können in Sekundenschnelle einen Termin wählen.

Kann ich meinen Kalender verbinden?

Ja. Verbinde deinen Google-, Outlook- oder iCloud-Kalender. Deine Daten bleiben privat; nur die Verfügbarkeit wird geteilt.

Was ist, wenn mein Kunde in einer anderen Zeitzone lebt?

Doodle zeigt deine Verfügbarkeit automatisch in ihrer Ortszeit an, sodass du nicht mehr raten musst.

Kann ich für Termine Geld verlangen?

Ja, verwende die Stripe-Integration, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen und sicherzustellen, dass deine Zeit eingehalten wird.

Wie kann ich verhindern, dass ich Termine verpasse?

Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass du seltener unentschuldigt fehlst, und halten deinen Zeitplan und dein Einkommen konstant.

Hast du die Antwort nicht gefunden?

