Online-Terminplanung leicht gemacht
Fachkräfte auf der ganzen Welt vertrauen uns bei der täglichen Terminbuchung
Zeit buchen ohne Hin und Her
Teile deine Buchungsseite und lass deine Kunden sofort aus deinen verfügbaren Zeiten wählen. Keine endlosen E-Mails, kein Telefonieren, kein Konto nötig.
Mach es für jeden Kunden einfach
Egal, ob du deine Termine virtuell oder persönlich wahrnimmst, die Buchung ist immer bequem für dich und für sie. Deine Verfügbarkeit wird in Echtzeit angezeigt.
Behalte bei jeder Buchung den Überblick
Automatische Bestätigungen und Erinnerungen sorgen dafür, dass dein Zeitplan reibungslos funktioniert. Millionen von Berufstätigen weltweit vertrauen darauf.
Pläne, die Zeit sparen
und ins Budget passen
Gratis
Für Einzelpersonen, die mit der einfachen Planung beginnen 0 € für einen Benutzer Im kostenlosen Plan enthalten
Unbegrenzte Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Eine Buchungsseite
Ein 1:1-Termin
Google Meet und Zoom Webkonferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Einfache KI-generierte Meeting-Beschreibungen
Pro
Für Fachleute, die eine intelligentere Planung wünschen 6,95€ pro Benutzer pro Monat, jährlich abgerechnet Alle kostenlosen Funktionen, plus
Keine Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenumfragen
Unbegrenzte Eventplaner
Unbegrenzte Buchungsseiten
Unbegrenzte 1:1s
Benutzerdefiniertes Branding
Microsoft Teams und Webex-Konferenzen
Zahlungen über Stripe empfangen
Erweiterte AI-generierte Meeting-Beschreibungen
Team
Für Teams, die produktiver zusammenarbeiten wollen 8,95 € pro Benutzer und Monat, jährlich abgerechnet Alle Pro-Funktionen, plus
Verwaltungskonsole
Rollen und Berechtigungen
Co-Hosting von Veranstaltungen
Im Namen anderer buchen
Aktivitätsberichte
Für jeden Termin, den du buchst
Lass deine Kunden die Zeit wählen
Teile deine Buchungsseite oder deine Gruppenumfrage, damit deine Kunden deine freien Plätze sehen und sofort buchen können - ohne E-Mails hin und her zu schicken.
Nichterscheinen reduzieren
Sende automatische Erinnerungen, damit niemand dein Meeting "vergisst", egal ob es eine Woche im Voraus oder am Vorabend gebucht wurde.
Biete Last-Minute-Buchungen an
Biete Termine am selben oder nächsten Tag an, ohne deinen ganzen Kalender umzustellen. Perfekt für dringende Konsultationen oder schnelle Folgetermine.
Mit deinen Tools synchronisieren
Verbinde dich mit Google Kalender, Outlook oder iCloud. Dein Kalender bleibt aktuell – private Details siehst nur du.
Im Voraus bezahlt werden
Verbinde Stripe, um Zahlungen bei der Buchung zu akzeptieren - so verringerst du die Zahl der nicht erschienenen Kunden und stellst sicher, dass deine Zeit geschätzt wird.
Zeitzonen automatisch anpassen
Doodle passt die Verfügbarkeit automatisch an die Ortszeit des Kunden an, damit niemand eine Stunde zu früh oder zu spät kommt.
Arbeite mit deinen Lieblingstools
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350 Millionen+ Meetings intelligenter geplant
Kein Posteingang voller 30 E-Mails mehr. Mit Doodle spare ich 10-45 Minuten pro Meeting.
Der Zeitplan von allen an einem Ort. Ich muss nicht mehr 12 Antworten sammeln und ein Google Sheet erstellen.
Sicherheit auf Unternehmensniveau für Teams jeder Größe
Häufig gestellte Fragen
Wie teile ich meine Verfügbarkeit mit?
Richte deine Buchungsseite einmal ein, teile deinen Link, und deine Kunden können in Sekundenschnelle einen Termin wählen.
Kann ich meinen Kalender verbinden?
Ja. Verbinde deinen Google-, Outlook- oder iCloud-Kalender. Deine Daten bleiben privat; nur die Verfügbarkeit wird geteilt.
Was ist, wenn mein Kunde in einer anderen Zeitzone lebt?
Doodle zeigt deine Verfügbarkeit automatisch in ihrer Ortszeit an, sodass du nicht mehr raten musst.
Kann ich für Termine Geld verlangen?
Ja, verwende die Stripe-Integration, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen und sicherzustellen, dass deine Zeit eingehalten wird.
Wie kann ich verhindern, dass ich Termine verpasse?
Automatische Erinnerungen sorgen dafür, dass du seltener unentschuldigt fehlst, und halten deinen Zeitplan und dein Einkommen konstant.