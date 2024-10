Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Lullabot ist ein Unternehmen für Content-Strategie und Design, das mit großen digitalen Verlagen und Medienunternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist auf die Neugestaltung von Websites und die Überarbeitung von Content-Management-Systemen spezialisiert. Wir sprachen mit Creative Director Jared Ponchot über seine Arbeit als Leiter eines Kreativteams und die zeitlichen Herausforderungen, die mit der Produktentwicklung und der Telearbeit einhergehen.

Doodle vereinfacht die Rekrutierung für UX-Forschung

Es ist viel Arbeit nötig, um ein neues Produkt von der Idee zur Realität zu bringen. Besonders wichtig ist die Prototyping-Phase, in der Sie Ihr Produkt vor neuen Gesichtern präsentieren, um sicherzustellen, dass es nützlich und benutzerfreundlich ist und die Interaktion damit Spaß macht. Es überrascht nicht, dass dies mit vielen Besprechungen verbunden ist. Wann immer Jareds Team eine Idee für ein neues Design hat, müssen sie 20-minütige Benutzertests einplanen, um sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Zum Glück können mit Doodle 1:1 mehrere persönliche Treffen auf einmal geplant werden. Geben Sie einfach alle möglichen Zeitfenster für Ihre Interviews an, fügen Sie so viele Kontakte hinzu wie Sie möchten und versenden Sie die Einladungen. Wenn einer der Eingeladenen eine Option auswählt, ist sie für die anderen nicht mehr verfügbar. In der Zeit, die Sie für die Planung eines Interviews benötigen, können Sie bis zu 100 Interviews auf einmal planen.

Planen Sie mit jedem, in jedem Kalendersystem

Die Arbeit aus der Ferne stellt jedes Team vor ganz eigene Herausforderungen bei der Terminplanung, vor allem dann, wenn die Arbeit aus der Ferne die Koordination mit Externen erfordert. Mit Doodle können Sie problemlos Meetings mit Personen ausserhalb Ihres Unternehmens planen. Doodle ist völlig kalenderunabhängig. Wenn Ihr G-Suite-Team also Besprechungen mit externen Microsoft-Fans abhalten möchte, können Sie Doodle-Einladungen verschicken und Besprechungen genauso einfach buchen, wie Sie es mit jedem internen Teammitglied tun würden. Dank der direkten Kalenderanbindung werden Meetings, die Sie mit Doodle organisieren, automatisch mit Ihrem Kalender synchronisiert!

Mehr Meetings bedeuten nicht mehr Arbeit.

Jared steht vor einem Problem, mit dem viele Menschen in Führungspositionen zu kämpfen haben: ein 'Doppelleben' mit Meetings. Zusätzlich zu den regelmässigen Meetings mit seinem Designteam nimmt Jared dank seiner Führungsrolle bei Lullabot auch regelmässig an Meetings der Geschäftsleitung teil. Glücklicherweise erspart Doodle den Verwaltungsaufwand für die Planung und Verfolgung von Meetings. Mit Doodle-Gruppenumfragen und Doodle-1:1-Meetings können Besprechungen jeder Größe in wenigen Minuten organisiert und automatisch in den Kalendern aller Teilnehmer eingetragen werden. Das Doodle-Dashboard bietet einen Überblick über alle geplanten Meetings. Eine Führungsrolle bedeutet vielleicht mehr Meetings - aber dank Doodle bedeutet sie nicht mehr viel Arbeit.

Anwendungsfälle: Interviews, Einzelgespräche, Teambesprechungen, globale Terminplanung, externe Stakeholder