Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Lullabot è una società di progettazione e strategia dei contenuti che lavora con editori digitali e società di media su larga scala. È specializzata nel rinnovamento dei siti web e nella revisione dei sistemi di gestione dei contenuti. Abbiamo parlato con il direttore creativo Jared Ponchot del suo lavoro alla guida di un team creativo e delle sfide di programmazione che derivano dallo sviluppo dei prodotti e dal lavoro a distanza.

Doodle semplifica il reclutamento per la ricerca UX

Ci vuole molto lavoro per portare un nuovo prodotto dall'idea alla realtà. La fase di prototipazione è particolarmente cruciale: è qui che si mette il prodotto di fronte a facce nuove per assicurarsi che sia utile, facile da usare e divertente da interagire. Non sorprende che questo comporti molte riunioni. Ogni volta che il team di Jared ha un'idea per un nuovo design, deve programmare test utente di 20 minuti per assicurarsi di essere sulla strada giusta. Fortunatamente, Doodle 1:1 consente agli utenti di programmare più incontri individuali in una sola volta. È sufficiente includere tutte le fasce orarie potenziali per i colloqui, aggiungere tutti i contatti desiderati e inviare gli inviti. Quando uno degli invitati sceglie un'opzione, questa non sarà più disponibile per gli altri. Nel tempo necessario per programmare un colloquio, potete programmarne fino a 100 in una volta sola.

Programmare con chiunque, su qualsiasi sistema di calendario

Lavorare da remoto pone delle sfide di pianificazione uniche per qualsiasi team, soprattutto quando il lavoro da remoto implica il coordinamento con persone esterne. Con Doodle, programmare riunioni con persone esterne all'organizzazione non è un problema. Doodle è completamente indipendente dal calendario, per cui se il vostro team G-suite vuole organizzare riunioni con fan esterni di Microsoft, potete inviare inviti con Doodle e prenotare le riunioni con la stessa facilità con cui lo fareste con qualsiasi collega interno. Inoltre, grazie alla connessione diretta al calendario, le riunioni organizzate con Doodle vengono sincronizzate automaticamente con il vostro calendario!

Più riunioni non significano più lavoro.

Jared si trova ad affrontare un problema che affligge molte persone in posizioni di leadership: una "doppia vita" di riunioni. Oltre alle riunioni regolari con il suo team di progettazione, grazie al suo ruolo di dirigente in Lullabot, Jared partecipa anche a riunioni regolari dei dirigenti. Fortunatamente, Doodle elimina il carico amministrativo della programmazione e del monitoraggio delle riunioni. I sondaggi di gruppo di Doodle e le riunioni 1:1 di Doodle possono essere organizzate in pochi minuti, per poi essere inserite automaticamente nei calendari di tutti i partecipanti. La dashboard di Doodle fornisce una guida a colpo d'occhio a tutte le riunioni programmate, Un ruolo di leadership può significare più riunioni, ma grazie a Doodle non significa più più lavoro.

Casi d'uso: Colloqui, incontri individuali, riunioni di team, programmazione globale, stakeholder esterni.