16.1 Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit. Diese Rahmenvereinbarung (MSA) sowie alle Einzelaufträge unterliegen schweizerischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).

Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 16.8 werden alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung und etwaigen Einzelaufträgen ergeben, ausschließlich und endgültig nach der Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer durch einen gemäß dieser Schiedsordnung bestellten Schiedsrichter beigelegt. Jede Partei unterwirft sich unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit dieses Schiedsverfahrens und verzichtet auf jeglichen Einwand gegen diese Zuständigkeit aufgrund des Gerichtsstands, des „forum non conveniens“ oder ähnlicher Gründe. Ein im Rahmen des Schiedsverfahrens ergangener Schiedsspruch oder eine Verfahrensanordnung darf nicht veröffentlicht werden. Sitz des Schiedsgerichts ist die Stadt Zürich in der Schweiz. Die Verfahrenssprache ist Englisch.

Ungeachtet des Vorstehenden unterliegen alle Ansprüche und Streitigkeiten, die sich aus den Bestimmungen der zwischen den Parteien geschlossenen Geschäftspartnervereinbarung ergeben, den in dieser Geschäftspartnervereinbarung festgelegten Bestimmungen zum anwendbaren Recht und zur Streitbeilegung.

Ungeachtet des Vorstehenden verzichtet JEDE PARTEI UNWIDERRUFLICH AUF JEGLICHES RECHT AUF EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN IN JEDEM VERFAHREN, DAS SICH AUS DIESER MSA ODER EINER EINZELNEN VERFÜGUNG ERGIBT ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT.

16.2 Datenstandort. Produktionsdaten werden in Irland gespeichert , Vorproduktionsdaten in Deutschland.

16.3 Abtretung. Keine der Parteien darf diese MSA und/oder einen Einzelauftrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, mit der Ausnahme, dass jede Partei diese MSA und alle Einzelaufträge (die alle gemeinsam abgetreten werden müssen) im Falle einer Fusion oder eines Verkaufs von Vermögenswerten an ein verbundenes Unternehmen von oder an einen Rechtsnachfolger ihres Unternehmens abtreten darf.

16.4 Vergabe von Unteraufträgen. Doodle ist berechtigt, Dritte, einschließlich seiner verbundenen Unternehmen und externer Subunternehmer, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Rahmenvertrag und/oder einzelnen Aufträgen heranzuziehen.

16.5 Keine Aufrechnung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche, Gegenansprüche oder sonstige Forderungen gegen die Zahlungsansprüche von Doodle gegenüber dem Kunden aufzurechnen, es sei denn, die Ansprüche des Kunden wurden durch ein Schiedsverfahren rechtskräftig festgestellt (siehe Abschnitt 16.1) oder von Doodle ausdrücklich schriftlich anerkannt.

16.6 Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet für eine Nichterfüllung oder Verzögerung der Erfüllung im Rahmen dieses MSA und/oder einzelner Aufträge (mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen), die auf Ursachen zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus, Unruhen, Embargos, Maßnahmen ziviler oder militärischer Behörden, Feuer, Überschwemmungen, Unfälle, Streiks oder Engpässe bei Transportmitteln, Einrichtungen, Treibstoff, Energie, Arbeitskräften oder Materialien („höhere Gewalt“). Im Falle einer solchen Verzögerung verlängert sich die Leistungsfrist um einen Zeitraum, der der durch die Verzögerung entstandenen Verzögerung entspricht.

16.7 Rechtsverhältnis der Parteien. Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner. Diese Rahmenvereinbarung (MSA) und/oder einzelne Aufträge begründen keine Partnerschaft, kein Franchiseverhältnis, kein Joint Venture, kein Vertretungsverhältnis, kein Treuhandverhältnis und kein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Keine der Parteien ist befugt, die andere Partei zu binden oder im Namen der anderen Partei Verpflichtungen einzugehen, ohne dass die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei vorliegt.

16.8 Unterlassungsanspruch. Jede Partei erkennt an, dass ein Verstoß gegen Abschnitt 4.5 (Beschränkungen), Abschnitt 7 (Vertraulichkeit) oder Abschnitt 9 (Geistiges Eigentum) einen nicht wieder gutzumachenden Schaden verursachen würde, für den ein finanzieller Schadensersatz unzureichend wäre. Dementsprechend ist die nicht vertragsbrüchige Partei berechtigt, bei jedem zuständigen Gericht einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen, ohne dass die Hinterlegung einer Sicherheit oder der Nachweis eines tatsächlichen Schadens erforderlich ist.

16.9 Mitteilungen. Sofern in dieser Rahmenvereinbarung oder einem Einzelauftrag nichts anderes festgelegt ist, müssen alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung und etwaigen Einzelaufträgen in Textform erfolgen und werden wirksam (a) bei persönlicher Zustellung, (b) am zweiten Werktag nach dem Versand per Post oder (c) am Tag des Versands per E-Mail an die auf der Unterschriftenseite dieser MSA angegebene E-Mail-Adresse der anderen Partei (oder an eine andere E-Mail-Adresse, die von einer Partei im Voraus schriftlich mitgeteilt wurde).

16.10 Schriftform. Wann immer diese MSA die Schriftform vorschreibt (d. h. durch Verwendung der Begriffe „schriftlich“ oder „in schriftlicher Form“), gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn die Erklärung in Textform vorliegt und von der erklärenden Partei mit einer handschriftlichen oder elektronischen Signatur (einschließlich gängiger elektronischer Signaturen wie Docusign oder Adobe Sign) unterzeichnet wurde. Zur Klarstellung: Eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über elektronische Signaturen (ZertES) ist nicht erforderlich.

16.11 Änderungen. Jede Änderung oder Ergänzung dieser MSA oder eines Einzelauftrags muss schriftlich erfolgen, um gültig zu sein. Diese Anforderung gilt auch für jede Vereinbarung, auf die Anforderungen an die Schriftform zu verzichten oder diese zu ändern. Ungeachtet des Vorstehenden ist Doodle berechtigt, die folgenden Punkte einseitig zu aktualisieren oder zu ändern: die PUP und die Dokumentation.

16.12 Vollständigkeit. Diese MSA und die Einzelaufträge (einschließlich der darin genannten Dokumente) enthalten die gesamte gegenseitige Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich ihres Gegenstands und ersetzen alle früheren oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Verhandlungen, Gespräche, Absprachen, Zusicherungen und Mitteilungen zwischen den Parteien, seien sie mündlich oder schriftlich, die sich in dieser Hinsicht darauf beziehen. Jede Partei bestätigt, dass sie sich nicht auf Zusicherungen, Gewährleistungen oder Erklärungen der anderen Partei verlassen hat, die nicht ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt sind.

16.13 Verzicht und Salvatorische Klausel. Ein Versäumnis oder eine Verzögerung einer der Parteien bei der Ausübung eines Rechts aus dieser Rahmenvereinbarung oder einer Einzelbestellung stellt keinen Verzicht auf dieses Recht dar. Sollte eine Bestimmung dieser Rahmenvereinbarung oder einer Einzelbestellung aus welchem Grund auch immer ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die ungültige(n) oder unwirksame(n) Bestimmung(en) ist (sind) durch eine andere Bestimmung (oder Bestimmungen) zu ersetzen, die in Form und Inhalt gültig ist (sind) und dem Zweck und den Absichten der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung(en) so nahe wie möglich kommt (kommen).