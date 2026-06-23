Rahmenvertrag (MSA)
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Dieser Rahmenvertrag über Dienstleistungen („MSA“ oder „Rahmenvertrag über Dienstleistungen“) wird zwischen der Doodle AG („Doodle“) und dem oben genannten Kundenunternehmen („Kunde“) geschlossen. Doodle und der Kunde werden jeweils als „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.
ERWÄGUNGSGRÜNDE
A. Doodle stellt eine proprietäre Software-as-a-Service-Plattform sowie damit verbundene Dienste für die Terminplanung, die Koordinierung von Besprechungen und die Steigerung der organisatorischen Produktivität bereit.
B. Der Kunde möchte die Dienste (wie nachstehend definiert) im Rahmen einer oder mehrerer Einzelbestellungen gemäß dem Rahmenvertrag (MSA) abonnieren und nutzen.
C. Doodle beabsichtigt, dem Kunden die Dienste gemäß den Bedingungen der Einzelaufträge im Rahmen des Rahmenvertrags bereitzustellen.
Unter Berücksichtigung der hierin enthaltenen gegenseitigen Verpflichtungen und Zusagen vereinbaren die Parteien Folgendes:
1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
1.1 „Verbundenes Unternehmen“ (oder „Gruppenmitglied“) bezeichnet jede juristische Person, die eine Partei direkt oder indirekt beherrscht, von dieser beherrscht wird oder mit dieser unter gemeinsamer Beherrschung steht. „Beherrschung“ bezeichnet den Besitz von mehr als 50 % der Stimmrechte an einer juristischen Person oder die Befugnis, die Geschäftsführung einer juristischen Person zu lenken.
1.2 „Aggregierte Statistiken“ hat die in Abschnitt 9.2 festgelegte Bedeutung.
1.3 „Autorisierte Nutzer“ bezeichnet die Mitarbeiter des Kunden und seiner verbundenen Unternehmen sowie einzelne Auftragnehmer/Berater, die vom Kunden autorisiert wurden, ausschließlich für interne Geschäftszwecke des Kunden auf die Dienste zuzugreifen und diese zu nutzen.
1.4 „Zugewiesene Nutzerlizenzen“ bezeichnet die Anzahl der im Rahmen eines Bestellformulars erworbenen Nutzerlizenzen, die zur manuellen Bereitstellung aus einem zentral verwalteten Pool zur Verfügung stehen.
1.5 „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle nicht öffentlichen Informationen, die von oder im Namen einer Partei („offenlegende Partei“) gegenüber der anderen Partei („empfangende Partei“) im Zusammenhang mit dem MSA und/oder einem Einzelauftrag in jeglicher Form offengelegt werden und die (a) als vertraulich oder urheberrechtlich geschützt gekennzeichnet oder identifiziert sind oder (b) angesichts ihrer Art und der Umstände vernünftigerweise als vertraulich anzusehen sind. Zu den vertraulichen Informationen zählen insbesondere (i) Kundeninhalte; (ii) nicht öffentliche technische Informationen, Sicherheitsdokumentationen und Produkt-Roadmaps von Doodle; sowie (iii) das Bestehen und die Bedingungen dieser MSA und aller Einzelaufträge sowie die Gespräche/Verhandlungen der Parteien.
1.6 „Kundeninhalte“ bezeichnet alle elektronischen Daten, Texte, Dateien, personenbezogenen Daten oder sonstigen Inhalte, die vom Kunden oder seinen autorisierten Nutzern oder in deren Auftrag an die Dienste übermittelt, dort gespeichert oder über diese verarbeitet werden.
1.7 „Dokumentation“ bezeichnet die jeweils aktuellen Benutzerhandbücher, Knowledge-Base-Materialien und die geltende technische Dokumentation von Doodle, die dem Kunden für die Dienste zur Verfügung gestellt werden.
1.8„Notfallwartung“bezeichnet alle ungeplanten, dringenden Korrekturmaßnahmen zur Behebung eines kritischen Dienstausfalls, einer Sicherheitsbedrohung oder einer Dienstbeeinträchtigung, die nicht aufgeschoben werden können.
1.9 „Entschuldigte Ausfallzeit“ hat die in Abschnitt 5.2 und Abschnitt 5.3 festgelegte Bedeutung.
1.10 „Gebühren“ bezeichnet die vom Kunden zu zahlenden Gebühren, wie sie in einem Bestellformular festgelegt sind.
1.11„Einzelauftrag“bezeichnet eine zwischen den Parteien im Rahmen des MSA durch Unterzeichnung eines Bestellformulars geschlossene Einzelvereinbarung.
1.12„Datum des Inkrafttretens des MSA“bezeichnet das Datum der letzten Unterschrift auf der Unterschriftenseite dieses MSA.
1.13 „Onboarding“ bezeichnet die im jeweiligen Bestellformular (sofern vorhanden) beschriebenen Dienstleistungen zur Erstimplementierung und -konfiguration.
1.14 „Bestellformular“ bezeichnet ein von den Parteien im Rahmen dieses MSA unterzeichnetes Bestelldokument, in dem die abonnierten Dienste, Mengen (einschließlich der zugesagten Lizenzen), die Laufzeit, die Gebühren und sonstige geschäftliche Einzelheiten des jeweiligen Einzelauftrags beschrieben sind.
1.15 „Richtlinie zur zulässigen Nutzung“ oder „PUP“ bezeichnet die jeweils aktuelle Richtlinie von Doodle bezüglich der verbotenen Nutzung der Dienste (derzeit abrufbar unter https://doodle.com/en/permitted-use-policy/).
1.16„Geplante Wartungsarbeiten“bezeichnet routinemäßige Wartungsarbeiten, Upgrades oder Reparaturen an den Diensten, die während vorab festgelegter Wartungsfenster durchgeführt werden. Doodle wird sich in wirtschaftlich angemessener Weise bemühen, den Kunden mindestens 72 Stunden im Voraus über geplante Wartungsarbeiten zu informieren.
1.17 „Dienste“ bezeichnet die Online-Terminplanungsplattform von Doodle und die damit verbundenen gehosteten Dienste, die im Rahmen eines Bestellformulars abonniert wurden, einschließlich aller im jeweiligen Bestellformular aufgeführten Unternehmensfunktionen (z. B. Admin-Konsole, SAML-SSO, Domain-Kontrolle, Analysen) sowie Support und Onboarding (sofern erworben).
1.18 „Abonnementlaufzeit“ bezeichnet den in einem Bestellformular für den jeweiligen Einzelauftrag festgelegten Abonnementzeitraum für die Dienste.
1.19 „Nutzungsbeschränkungen“ bezeichnet alle angemessenen Nutzungsgrenzen, technischen Einschränkungen oder Ratenbegrenzungen, die für die Dienste und/oder APIs gelten (einschließlich Drosselungsschwellen), wie in der Dokumentation beschrieben und/oder dem Kunden von Doodle von Zeit zu Zeit mitgeteilt, einschließlich Fair-Use-Schutzmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Plattformstabilität.
2. AUFBAU DER VEREINBARUNG
2.1 Verhältnis zwischen dem Rahmenvertrag und den Auftragsformularen. Dieser Rahmenvertrag legt die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch Doodle für den Kunden fest . Konkrete Dienstleistungen werden ausschließlich in den von beiden Parteien akzeptierten Auftragsformularen definiert, die auf diesen Rahmenvertrag verweisen (siehe Abschnitt 2.2).
2.2 Annahme von Bestellformularen: Mit der Annahme eines Bestellformulars durch beide Parteien kommt ein separater Vertrag zustande (ein„Einzelauftrag“), der diese Rahmenvereinbarung in der zum Zeitpunkt der Annahme des betreffenden Bestellformulars durch beide Parteien gültigen Fassung einbezieht. Es steht den Parteien frei, Auftragsformulare anzunehmen (und damit Einzelaufträge abzuschließen).
2.3 Bestandteile der MSA: Diese MSA setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
dieses Dokument (d. h. den Hauptteil der MSA);
dem Anhang zur Datenverarbeitung;
die Vereinbarung für Geschäftspartner;
die PUP; und
die Dokumentation.
2.4. Bestandteile eines Einzelauftrags: Ein Einzelauftrag setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
dem Rahmenvertrag (zu dessen Bestandteilen siehe Abschnitt 2.3);
dem Hauptteil des jeweiligen Bestellformulars; und
die Anhänge und Nachträge (sofern vorhanden), auf die im Hauptteil des jeweiligen Bestellformulars ausdrücklich Bezug genommen wird.
2.5 Rangfolge. Im Falle von Widersprüchen oder Unstimmigkeiten zwischen den Dokumenten, aus denen sich ein Einzelauftrag zusammensetzt, gilt folgende Rangfolge:
(a) der Nachtrag zur Datenverarbeitung (jedoch ausschließlich insoweit, als der Gegenstand die Verarbeitung personenbezogener Daten betrifft);
(b) die Vereinbarung mit Geschäftspartnern (jedoch ausschließlich insoweit, als sie sich auf den Gegenstand sowie die darin enthaltenen Bedingungen bezieht);
(c) der Hauptteil des jeweiligen Bestellformulars (jedoch nur in Bezug auf dessen Gegenstand);
(d) alle Anhänge oder Nachträge, auf die im Hauptteil des jeweiligen Bestellformulars ausdrücklich Bezug genommen wird (jedoch nur in Bezug auf dessen Gegenstand);
(e) der Hauptteil des MSA;
(f) die PUP; und
(g) die Dokumentation.
2.6 Keine Kundenbedingungen. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich von Doodle vereinbart, sind zusätzliche oder abweichende Bedingungen, die in Kundenbestellungen, Anbieterportalen, Online-Beschaffungssystemen, Click-through-Bedingungen oder ähnlichen Dokumenten enthalten sind, null und nichtig und haben keinerlei Rechtskraft oder Wirkung, selbst wenn solche Dokumente von Doodle akzeptiert, anerkannt usw. werden.
3. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
3.1 Laufzeit der MSA. Diese MSA tritt am MSA-Inkrafttretenstag in Kraft und bleibt bis zu ihrer Kündigung durch eine der Parteien gemäß den Abschnitten 3.4 oder 3.5 oder wie anderweitig ausdrücklich in der MSA oder einem Einzelauftrag vorgesehen, in Kraft.
3.2 Laufzeit eines Einzelauftrags. In jedem Bestellformular sind die Abonnementlaufzeit und das jeweilige Startdatum der Abonnementlaufzeit für den Einzelauftrag festgelegt.
3.3 Verlängerung eines Einzelauftrags. Sofern in einem Bestellformular nichts anderes angegeben ist, verlängert sich jede Abonnementlaufzeit automatisch um jeweils zwölf (12) Monate, es sei denn, eine der Parteien kündigt die Verlängerung mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der jeweils laufenden Abonnementlaufzeit. Die Preise und Geschäftsbedingungen für die Verlängerung entsprechen den Angaben im Bestellformular oder, falls dort keine Angaben gemacht wurden, den jeweils geltenden Verlängerungssätzen von Doodle, sofern die Parteien nichts anderes schriftlich vereinbaren.
3.4 Kündigung des Rahmenvertrags aus eigenem Antrieb. Jede Partei kann diesen Rahmenvertrag jederzeit aus eigenem Antrieb unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 (dreißig) Tagen gegenüber der anderen Partei kündigen.
3.5 Kündigung aus wichtigem Grund des MSA und/oder einzelner Bestellungen. Eine Partei kann diesen Rahmenvertrag und/oder einzelne oder alle Einzelaufträge mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn die andere Partei einen wesentlichen Verstoß gegen den Rahmenvertrag und/oder einen Einzelauftrag begeht und diesen Verstoß nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Mitteilung behebt. Die Nichtzahlung ausstehender Gebühren und Beträge durch den Kunden, der Missbrauch der Dienste durch den Kunden, ein Verstoß gegen die PUP durch den Kunden sowie ein Verstoß gegen zwingende geltende Gesetze oder zwingende behördliche Vorschriften, die für die Nutzung der Dienste durch den Kunden relevant sind, gelten beispielsweise – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – als wesentliche Vertragsverletzung durch den Kunden.
3.6 Zahlungsunfähigkeit. Jede Partei kann diese MSA und/oder einzelne oder alle Einzelaufträge mit sofortiger Wirkung nach Mitteilung kündigen, wenn die andere Partei zahlungsunfähig wird, einen Insolvenzantrag stellt, eine Abtretung zugunsten der Gläubiger vornimmt oder Gegenstand eines ähnlichen Verfahrens wird, das nicht innerhalb von neunzig (90) Tagen abgewiesen wird.
3.7 Wirkung der Kündigung des Rahmenvertrags. Nach Kündigung dieses Rahmenvertrags dürfen die Parteien keine neuen Einzelaufträge mehr im Rahmen dieses Rahmenvertrags abschließen. Die Kündigung dieser Rahmenvereinbarung hat jedoch keinen Einfluss auf die Gültigkeit oder Fortbestand von Einzelaufträgen, die vor der Kündigung der Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurden. Diese Einzelaufträge bleiben gemäß ihren Bedingungen in Kraft und unterliegen weiterhin dieser Rahmenvereinbarung, als ob diese nicht gekündigt worden wäre.
3.8 Auswirkungen der Kündigung/des Ablaufs eines Einzelauftrags. Bei Ablauf oder Kündigung eines Einzelauftrags:
(a) erlischt das Recht des Kunden auf Zugriff auf und Nutzung der im Rahmen dieses Einzelvertrags abonnierten Dienste;
(b) hat der Kunde alle fälligen Gebühren und Beträge unverzüglich zu begleichen; und
(c) wird jede Partei die vertraulichen Informationen der anderen Partei gemäß Abschnitt 7 zurückgeben oder vernichten (vorbehaltlich üblicher Aufbewahrungsfristen für Sicherungskopien und gesetzlicher Aufbewahrungspflichten).
3.9 Fortbestand. Die Abschnitte 1 (Begriffsbestimmungen), 2 (Vertragsstruktur), 6 (Gebühren und Zahlung), 7 (Vertraulichkeit), 8 (Datenschutz und Sicherheit), 9 (Geistiges Eigentum und Eigentumsrechte), 10 (Gewährleistungen), 11 (Freistellung), 12 (Haftungsbeschränkung), 13 (Versicherung), 14 (Öffentlichkeitsarbeit), 15 (Compliance, Korruptionsbekämpfung und Export) sowie 16 (Allgemeine Bestimmungen) dieser MSA bleiben zusammen mit allen bereits fälligen Zahlungsverpflichtungen auch nach Ablauf oder Kündigung der MSA und eines einzelnen Auftrags bestehen.
4. LEISTUNGSUMFANG UND BEREITSTELLUNG
4.1 Zugriff. Vorbehaltlich der jeweiligen Einzelbestellung und der Zahlung der Gebühren gewährt Doodle dem Kunden ein weltweites, nicht exklusives, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares (außer an verbundene Unternehmen des Kunden) Recht, während der geltenden Abonnementlaufzeit des jeweiligen Einzelauftrags auf die Dienste im Rahmen dieses Einzelauftrags zuzugreifen und diese zu nutzen (sowie den verbundenen Unternehmen des Kunden den Zugriff und die Nutzung zu gestatten), und zwar ausschließlich für die internen Geschäftsabläufe des Kunden und seiner verbundenen Unternehmen durch autorisierte Nutzer. Autorisierte Nutzer dürfen auf die Dienste ausschließlich für die internen Geschäftszwecke des Kunden zugreifen und diese nutzen. Der Kunde hat Doodle im Voraus eine Liste aller verbundenen Unternehmen des Kunden vorzulegen, denen der Kunde den Zugriff auf und die Nutzung der Dienste im Rahmen eines Einzelauftrags gestattet. Im Falle von Änderungen hat der Kunde Doodle im Voraus eine aktualisierte Liste vorzulegen.
4.2 Änderungen an den Diensten. Doodle ist berechtigt, die Dienste von Zeit zu Zeit einseitig zu aktualisieren, zu erweitern oder zu ändern. Doodle wird die Kernfunktionalität der abonnierten Dienste während einer Abonnementlaufzeit nicht wesentlich einschränken.
4.3 Bereitstellungskontrolle; Nutzerzahl. Sofern im Bestellformular eines Einzelauftrags nichts anderes angegeben ist:
(a) Die automatische Bereitstellung über SSO ist deaktiviert; und
(b) erhalten autorisierte Nutzer erst dann Zugriff und werden als „genutzte Lizenzen“ gezählt, wenn sie von den autorisierten Administratoren des Kunden manuell aus dem zentral verwalteten Pool der „zugesagten Lizenzen“ bereitgestellt wurden.
4.4 Erweiterungspakete. Sofern im Bestellformular einer Einzelbestellung nichts anderes angegeben ist, können zusätzliche Lizenzen in vordefinierten Paketen erworben werden. Erweiterungspakete sind nicht kündbar, werden nach der jeweils geltenden Mengenstaffelung berechnet und anteilig bis zum Ende der zu diesem Zeitpunkt laufenden Abonnementlaufzeit abgerechnet.
4.5 Einschränkungen. Der Kunde darf nicht (und darf es seinen verbundenen Unternehmen (sowie autorisierten Benutzern) oder sonstigen Dritten nicht gestatten):
(a) die Dienste zu modifizieren, zu übersetzen, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder zu versuchen, den Quellcode der Dienste abzuleiten (es sei denn, eine solche Einschränkung ist durch zwingendes Recht untersagt);
(b) die Dienste zu verkaufen, weiterzuverkaufen, unterzulizenzieren, zu vermieten, zu verpachten, im Timesharing anzubieten oder als Servicebüro bereitzustellen;
(c) das Know-how und die geistigen Eigentumsrechte von Doodle, die sich auf die Dienste beziehen oder in diesen enthalten sind, zur Entwicklung oder zum Benchmarking eines Konkurrenzprodukts oder zum Training konkurrierender KI-/ML-Modelle zu nutzen (sofern dies nicht durch zwingendes Recht gestattet ist);
(d) gegen die PUP oder geltendes zwingendes Recht oder geltende zwingende behördliche Vorschriften zu verstoßen; oder
(e) die API-Endpunkte von Doodle im Verhältnis zu normalen Nutzungsmustern oder den angegebenen Nutzungsbeschränkungen um das Zehnfache oder mehr zu belasten.
4.6 API und Ratenbegrenzung. Doodle ist berechtigt, API-Anfragen, die angemessene Nutzungsmuster oder die Nutzungsbeschränkungen überschreiten, zu drosseln, einer Ratenbegrenzung zu unterwerfen oder vorübergehend einzuschränken, um die Stabilität des Dienstes zu gewährleisten.
4.7 Aussetzung der Dienste. Doodle ist berechtigt, den Zugang zu den Diensten (ganz oder teilweise) auszusetzen, wenn Doodle nach vernünftiger Einschätzung feststellt, dass:
(a) eine Bedrohung oder ein Angriff auf die Dienste oder die Infrastruktur von Doodle vorliegt;
(b) die Nutzung durch den Kunden Doodle oder andere Kunden stört, schädigt oder ein Sicherheitsrisiko für diese darstellt;
(c) der Kunde die Dienste für betrügerische oder illegale Aktivitäten nutzt;
(d) die Bereitstellung der Dienste durch Doodle nach geltendem Recht untersagt ist;
(e) ein für die Dienste entscheidender Anbieter die zur Erbringung der Dienste erforderlichen Leistungen aussetzt; oder
(f) der Kunde mit der Zahlung fälliger Gebühren über eine etwaige Nachfrist hinaus im Rückstand ist.
Doodle wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um (soweit rechtlich und betrieblich möglich) unverzüglich eine Benachrichtigung zu übermitteln und den Zugang umgehend wiederherzustellen, sobald das Problem behoben ist.
4.8 Verbundene Unternehmen und autorisierte Nutzer. Der Kunde hat sicherzustellen und ist dafür verantwortlich, dass seine verbundenen Unternehmen sowie autorisierte Nutzer und andere Dritte bei der Nutzung der Dienste und/oder im Zusammenhang mit diesen die Bestimmungen dieser Rahmenvereinbarung (MSA) und der Einzelaufträge (einschließlich der vorgenannten Einschränkungen und der PUP) einhalten, des MSA und/oder eines Einzelauftrags einhalten; der Kunde ist gegenüber Doodle für alle Verstöße, Handlungen und Unterlassungen seiner Mitarbeiter, Organe, Erfüllungsgehilfen, verbundenen Unternehmen, autorisierten Nutzer und Dritter in dieser Hinsicht verantwortlich und haftbar, als handele es sich um eigene Verstöße, Handlungen und Unterlassungen des Kunden.
5. SERVICE, SERVICE-LEVELS UND SUPPORT
5.1 Allgemeines. Doodle ist bestrebt, die Dienstleistungen sorgfältig und im Wesentlichen gemäß der geltenden Dokumentation zu erbringen.
5.2 Support. Doodle erbringt Support gemäß den Bestimmungen in diesem Abschnitt 5 und/oder dem jeweiligen Bestellformular (sofern abweichend).
5.3 Verfügbarkeit. Doodle ist bestrebt, für die Dienste im Rahmen eines Einzelauftrags eine monatliche Verfügbarkeit von 99,5 % zu gewährleisten. Für die Zwecke dieser Rahmenvereinbarung (MSA) bzw. der jeweiligen Einzelaufträge wird die „Verfügbarkeit“ wie folgt berechnet: Die Gesamtzahl der Minuten in einem Kalendermonat abzüglich der Anzahl der Minuten „entschuldbarer Ausfallzeiten“, geteilt durch die Gesamtzahl der Minuten in diesem Monat. „Entschuldigte Ausfallzeiten“ umfassen: (i) geplante Wartungsarbeiten (mit einer Vorankündigung von 72 Stunden); (ii) Notfallwartungsarbeiten; (iii) Ereignisse höherer Gewalt; und (iv) Probleme, die durch die Umgebung des Kunden oder durch Drittanbieter verursacht werden.
5.4 Reaktionszeiten. Mo–Do, 9:00 bis 5:00 Uhr MEZ; Fr 9:00 bis 13:00 Uhr MEZ
Schweregrad 1 (kritisch): angestrebte Reaktionszeit < 6 Stunden.
Schweregrad 2 und 3: angestrebte Reaktionszeit < 12 Stunden.
5.5 Durchführung des Onboardings. Doodle erbringt Onboarding-Leistungen, sofern und wie im jeweiligen Bestellformular festgelegt. Sofern im jeweiligen Bestellformular nichts anderes festgelegt ist, gilt das Onboarding als abgeschlossen, sobald der frühere der folgenden Zeitpunkte eintritt: (a) die Durchführung der im Bestellformular aufgeführten spezifischen Sitzungen/Aufgaben oder (b) neunzig (90) Tage ab dem im Bestellformular genannten Beginn der Abonnementlaufzeit.
5.6 Supportleistungen. Doodle erbringt für die autorisierten Nutzer des Kunden wirtschaftlich angemessene technische Supportleistungen („Support“) per E-Mail und über webbasierte Support-Tickets während der in Abschnitt 5.4 festgelegten Zeiten. Der Support umfasst: (a) wirtschaftlich angemessene Unterstützung bei gemeldeten Dienstfehlern oder Störungen der Dienstplattform; und (b) Beratung hinsichtlich der Konfiguration und der Funktionen der Dienstplattform. Der Support beschränkt sich auf die von Doodle bereitgestellten Dienste und umfasst insbesondere keinen Support für die eigene Hardware des Kunden, Software von Drittanbietern (mit Ausnahme von Standard-Doodle-Integrationen) oder Probleme mit der internen Netzwerkverbindung.
5.7 Servicegutschriften. Sollte Doodle die in Abschnitt 5.3 eines Einzelauftrags genannte Verfügbarkeit nicht einhalten, hat der Kunde Anspruch auf eine Servicegutschrift als sein einziges und ausschließliches Rechtsmittel. Servicegutschriften werden als Prozentsatz der Gebühren gemäß dem jeweiligen Einzelauftrag für den Monat berechnet, in dem die Nichteinhaltung der Verfügbarkeit im Rahmen dieses Einzelauftrags auftrat, und zwar wie folgt:
Monatliche Verfügbarkeit 99,0 % – < 99,5 %, Prozentsatz der Servicegutschrift 5 %
Monatliche Verfügbarkeit 98,0 % – < 99,0 %, Prozentsatz der Servicegutschrift 10 %
Monatliche Verfügbarkeit 97,0 % – < 98,0 %, Prozentsatz der Servicegutschrift 15 %
Monatliche Verfügbarkeit 95,0 % – < 97,0 %, prozentuale Gutschrift 20 %
Monatliche Verfügbarkeit unter 95,0 %, prozentuale Servicegutschrift 30 %
Der Kunde hat nur dann Anspruch auf eine Servicegutschrift, wenn die Plattform von Doodle selbst (und nicht von einem der Subunternehmer von Doodle) gehostet wird.
5.8 Verfahren zur Gutschrift. Um eine Servicegutschrift zu erhalten, muss der Kunde innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Ablauf des Monats, in dem die Verfügbarkeitsstörung aufgetreten ist, einen Antrag an [email protected] stellen und dabei angemessene Belege beifügen. Servicegutschriften werden auf künftige fällige Gebühren angerechnet und können nicht als Barrückerstattung ausgezahlt werden.
6. GEBÜHREN UND ZAHLUNG
6.1 Gebühren. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat der Kunde alle in den Bestellformularen angegebenen Gebühren („Gebühren“) zu entrichten. Sofern hierin oder in einem Bestellformular nichts anderes festgelegt ist:
(a) richten sich die Gebühren nach den erworbenen Dienstleistungen und den zugesagten Lizenzen und nicht nach der tatsächlichen Nutzung;
(b) sind die Zahlungsverpflichtungen unkündbar und bereits gezahlte Gebühren nicht erstattungsfähig; und
(c) Die erworbenen Mengen können während der jeweiligen Abonnementlaufzeit nicht verringert werden.
6.2 Rechnungsstellung und Zahlung. Die Gebühren werden gemäß den Angaben im Bestellformular im Voraus in Rechnung gestellt und sind im Übrigen gemäß dem jeweiligen Bestellformular zu begleichen. Sofern im Bestellformular nichts anderes angegeben ist, sind die Gebühren dreißig (30) Tage nach Rechnungsdatum fällig. Die Gebühren sind in der im Bestellformular angegebenen Währung (tatsächliche Währung) zu zahlen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, Doodle vollständige und korrekte Rechnungs- und Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen und Doodle über etwaige Änderungen dieser Daten zu informieren.
6.3 Steuern. Die Gebühren von Doodle enthalten keine Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche staatliche Abgaben jeglicher Art, einschließlich beispielsweise Mehrwert-, Umsatz-, Nutzungs- oder Quellensteuern, die von einer beliebigen Gerichtsbarkeit erhoben werden können (zusammenfassend „Steuern“). Der Kunde ist für die Zahlung aller Steuern verantwortlich, die im Zusammenhang mit seinen Käufen im Rahmen dieser Vereinbarung anfallen. Sollte Doodle gesetzlich verpflichtet sein, Steuern zu zahlen oder einzuziehen, für die der Kunde gemäß diesem Abschnitt 6.3 verantwortlich ist, stellt Doodle dem Kunden eine Rechnung aus, und der Kunde hat diesen Betrag zu zahlen, es sei denn, der Kunde legt Doodle eine gültige Steuerbefreiungsbescheinigung vor.
6.4 Zahlungsverzug. Auf überfällige Beträge fallen Zinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat oder in Höhe des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes an (je nachdem, welcher Betrag niedriger ist), und der Kunde erstattet angemessene Inkassokosten.
7. VERTRAULICHKEIT
7.1 Allgemeines. Die Vertragsparteien erkennen an, dass jede Vertragspartei während der Laufzeit dieser Rahmenvereinbarung und der einzelnen Aufträge Zugang zu bestimmten vertraulichen Informationen der anderen Vertragspartei haben wird.
7.2 Schutz. Die empfangende Partei wird:
(a) die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei vertraulich behandeln und mit mindestens angemessener Sorgfalt schützen;
(b) die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei ausschließlich zur Erbringung bzw. Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Rahmen des Rahmenvertrags oder der Einzelaufträge sowie zur Verwaltung des Rahmenvertrags oder der Einzelaufträge oder wie anderweitig ausdrücklich in diesem Rahmenvertrag oder den Einzelaufträgen vorgesehen zu verwenden, es sei denn, die offenlegende Partei erteilt vorab eine schriftliche Zustimmung zur Offenlegung.
7.3 Zulässige Offenlegungen:
(a) Die empfangende Partei darf vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei an die mit ihr verbundenen Unternehmen weitergeben, sofern (a) eine solche Weitergabe für interne administrative, finanzielle, Compliance- oder betriebliche Zwecke im Zusammenhang mit diesem Rahmenvertrag oder den Einzelaufträgen erforderlich ist; und (b) die verbundenen Unternehmen an Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden sind, die nicht weniger streng sind als die in dieser Vereinbarung enthaltenen.
(b) Die empfangende Partei darf vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei an die Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Organe, Mitarbeiter, Beauftragten, Fachberater, Subunternehmer und Auftragnehmer der empfangenden Partei sowie an deren verbundene Unternehmen weitergeben, und zwar ausschließlich nach dem Need-to-know-Prinzip und unter Einhaltung von Vertraulichkeitsverpflichtungen, die den hierin festgelegten gleichwertig sind.
7.4 Unternehmenstransaktionen: Die empfangende Partei darf vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei im Zusammenhang mit tatsächlichen oder geplanten Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen, Umstrukturierungen, Finanzierungen, Due-Diligence-Prüfungen oder sonstigen Unternehmenstransaktionen, an denen die empfangende Partei oder ihre verbundenen Unternehmen beteiligt sind, nutzen und offenlegen, sofern alle Drittempfänger: (a) an schriftliche Geheimhaltungsverpflichtungen gebunden sind, die mindestens ebenso streng sind wie die hierin festgelegten; und (b) die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei ausschließlich zur Bewertung oder zum Abschluss der betreffenden Transaktion nutzen.
7.5 Ausnahmen. Zu den vertraulichen Informationen zählen keine Informationen, von denen die empfangende Partei nachweisen kann, dass: (a) sie ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich bekannt sind oder werden; (b) sie der empfangenden Partei vor der Offenlegung rechtmäßig und ohne Einschränkungen bekannt waren; (c) von einem Dritten ohne Verletzung von Verpflichtungen erhalten wurden; oder (d) unabhängig und ohne Verwendung der vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei entwickelt wurden.
7.6 Zwangsoffenlegung. Sofern gesetzlich vorgeschrieben, darf die empfangende Partei vertrauliche Informationen offenlegen, wird jedoch (soweit gesetzlich zulässig) unverzüglich Mitteilung machen und in angemessener Weise kooperieren, um eine schutzwürdige Behandlung zu erwirken.
8. DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT
8.1 Schutz personenbezogener Daten. Jede Partei hat die Datenschutzgesetze einzuhalten, sofern und soweit diese für die jeweilige Partei im Zusammenhang mit der Erbringung (im Falle von Doodle) bzw. dem Bezug (im Falle des Kunden) der Dienste gelten. Unbeschadet des Vorstehenden vereinbaren die Parteien, soweit Doodle personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, die Bestimmungen des Datenverarbeitungsvertrags („DPA“) einzuhalten, der durch Verweis in diese Rahmenvereinbarung (MSA) und in jeden Einzelauftrag aufgenommen wird, der unter https://doodle.com/en/data-processing-addendum/ (oder über einen anderen Link, den Doodle dem Kunden von Zeit zu Zeit mitteilt)
8.2 Business Associate Agreement (BAA). Sofern und soweit Doodle geschützte Gesundheitsdaten („PHI“) im Auftrag des Kunden verarbeitet und diese Verarbeitung unter die HIPAA-Vorschriften (wie im BAA definiert) fällt, vereinbaren die Parteien, dass diese Verarbeitung der Geschäftspartnervereinbarung („BAA“) unterliegt, die durch Verweis in diese MSA aufgenommen wurde und unter https://doodle.com/en/business-associate-agreement/ (oder einem anderen Link, den Doodle dem Kunden von Zeit zu Zeit mitteilt) verfügbar ist.
8.3 Sicherheit. Doodle unterhält ein für einen Anbieter von SaaS-Dienstleistungen für Unternehmen angemessenes Informationssicherheitsprogramm und wird die Gesamtsicherheit der Dienste im Rahmen eines Einzelauftrags während der Laufzeit des Abonnements gemäß diesem Einzelauftrag nicht wesentlich beeinträchtigen.
9. GEISTIGES EIGENTUM UND EIGENTUMSRECHTE
9.1 Eigentumsrechte. Im Verhältnis zwischen den Parteien verbleiben alle Rechte, Eigentumsrechte und Ansprüche an den Kundeninhalten beim Kunden. Der Kunde gewährt Doodle hiermit eine nicht ausschließliche, weltweite, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zum Hosten, Kopieren und Nutzen der Kundeninhalte, und zwar ausschließlich in dem Umfang, der zur Erbringung der Dienste erforderlich ist.
9.2 Aggregierte Statistiken. Ungeachtet des Vorstehenden ist Doodle berechtigt, Kundeninhalte zu erheben und zu nutzen, jedoch ausschließlich in anonymisierter, deidentifizierter, pseudonymisierter oder aggregierter statistischer Form, und/oder Doodle ist berechtigt, anonymisierte, deidentifizierte, pseudonymisierte und/oder aggregierte statistische Daten, die sich aus der Nutzung der Dienste durch den Kunden ableiten (zusammen „aggregierte Statistiken“), erheben, entwickeln und nutzen. Doodle behält das ausschließliche Eigentum an allen Rechten, Ansprüchen und Interessen an diesen aggregierten Statistiken, die Doodle für seine internen Geschäftszwecke nutzen darf, einschließlich Produktentwicklung, Benchmarking sowie zur Verbesserung der Dienste, zur Optimierung der maschinellen Lernmodelle und der KI-gestützten Funktionen von Doodle, einschließlich aller Rechte an geistigem Eigentum oder Modellrechte, die sich aus einem solchen Training oder einer solchen Verbesserung ergeben.
9.3 Geistiges Eigentum von Doodle. Doodle und seine Drittanbieter behalten das ausschließliche Eigentum an allen Rechten, Ansprüchen und Interessen an den Diensten, einschließlich der gesamten Software, der APIs und der webbasierten Plattform. Der Kunde erkennt an, dass er keine Rechte an den Diensten erwirbt, mit Ausnahme der in Abschnitt 4.1 ausdrücklich gewährten Zugangs- und Nutzungsrechte.
10. GEWÄHRLEISTUNGEN
10.1 Gegenseitige Gewährleistungen. Jede Partei gewährleistet, dass: (a) sie nach dem Recht ihres Gründungsstaates ordnungsgemäß gegründet wurde, rechtsgültig besteht und in gutem Stand ist; (b) sie über das uneingeschränkte Recht, die Befugnis und die Vollmacht verfügt, diesen Rahmenvertrag und die Einzelaufträge abzuschließen; und (c) der Abschluss dieses Rahmenvertrags und/oder der Einzelaufträge nicht gegen eine andere Vereinbarung verstößt, deren Vertragspartei sie ist.
10.2 Haftungsausschluss. SOFERN IN ABSATZ 10.1 NICHT AUSDRÜCKLICH ANDERS VORGESEHEN, LEHNT DOODLE ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND GARANTIEN AB, SEIEN SIE AUSDRÜCKLICH, stillschweigend oder gesetzlich, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten Dritter. DOODLE ÜBERNIMMT INSBESONDERE KEINE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE DAFÜR, DASS DIE DIENSTE FEHLERFREI ODER UNTERBRECHUNGSFREI SIND.
11. SCHADENSERSATZ
11.1 Freistellung durch Doodle. Doodle verpflichtet sich, den Kunden gegen Ansprüche Dritter zu verteidigen, in denen behauptet wird, dass die Dienste ein eingetragenes Patent, ein Urheberrecht oder eine Marke eines Dritten verletzen, und ist verpflichtet, den von einem zuständigen Gericht rechtskräftig zugesprochenen Schadenersatz (oder die in einem von Doodle genehmigten Vergleich vereinbarten Beträge) im Zusammenhang mit einem solchen Anspruch Dritter zu zahlen. Die Verpflichtungen von Doodle gemäß diesem Abschnitt 11.1 setzen voraus, dass der Kunde: (a) Doodle unverzüglich über die Ansprüche Dritter in Kenntnis setzt; (b) Doodle die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und den Vergleich hinsichtlich der Ansprüche Dritter einräumt; und (c) auf Kosten von Doodle in angemessener Weise kooperiert.
11.2 Schadensminderung. Wird ein Anspruch Dritter geltend gemacht oder ist dies zu erwarten, kann Doodle nach eigenem Ermessen: (a) Rechte zur fortgesetzten Nutzung einholen; (b) die betroffenen Dienste so ändern bzw. ersetzen, dass sie keine Rechtsverletzung mehr darstellen; oder (c) die betroffenen Dienste kündigen und anteilig im Voraus bezahlte, noch nicht in Anspruch genommene Gebühren zurückerstatten.
11.3 Ausschlüsse. Doodle ist nicht verpflichtet, für Ansprüche Dritter aufzukommen, die sich ergeben aus: (a) Kundeninhalten; (b) Änderungen durch den Kunden; (c) Kombinationen mit Produkten/Dienstleistungen, die nicht von Doodle stammen; (d) einer Nutzung, die nicht im Einklang mit dem Rahmenvertrag (MSA) und/oder den Einzelaufträgen (einschließlich Dokumentation, PUP usw.) steht; oder (e) der Nutzung veralteter Versionen, bei denen eine Aktualisierung den Anspruch hätte vermeiden können.
11.4 Ausschließlicher Rechtsbehelf. Die Abschnitte 11.1 bis 11.3 legen die gesamten Verpflichtungen und die Haftung von Doodle sowie die ausschließlichen Rechtsbehelfe des Kunden in Bezug auf Ansprüche wegen Verletzung von Rechten Dritter fest.
11.5 Freistellung durch den Kunden. Der Kunde ist verpflichtet, Doodle gegen Ansprüche Dritter, die sich aus den Kundeninhalten oder einem Verstoß gegen die PUP ergeben, zu verteidigen und Doodle in vollem Umfang schadlos zu halten. Die Verpflichtung des Kunden zur Verteidigung und Freistellung von Doodle gemäß diesem Abschnitt 11.5 setzt voraus, dass Doodle: (a) den Kunden unverzüglich über die Forderung in Kenntnis setzt; (b) dem Kunden die alleinige Kontrolle über die Verteidigung und den Vergleich einräumt; und (c) auf Kosten des Kunden in angemessener Weise kooperiert.
12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
12.1 Haftungsbeschränkung. SOFERN IN DEN ABSÄTZEN 12.2, 12.3 UND 12.4 NICHT ANDERS FESTGELEGT, UNGEACHTET DER RECHTSGRUNDLAGE (VERTRAG, DELIKT, GARANTIEVERLETZUNG USW.), IST DIE HAFTUNG JEDER PARTEI INSGESAMT UND GESAMT AUF DAS EINFACHE (1-FACHE) DES GESAMTBETRAGS DER VOM KUNDEN IM RAHMEN DER EINZELNEN AUFTRÄGE AN DOODLE IN DEN ZWÖLF (12) MONATEN UNMITTELBAR VOR DEM EREIGNIS, DAS DEN LETZTEN ANSPRUCH AUSLÖSTE, FÜR ALLE ANSPRÜCHE (INSGESAMT UND GESAMT) INNERHALB DIESES ZWÖLF (12) MONATIGEN ZEITRAUMS. ZUR VERMEIDUNG VON ZWEIFELN: (i) WIRD EIN ANSPRUCH GELTEND GEMACHT, DARF DIE SUMME AUS (a) aller zuvor im Zusammenhang mit früheren Ansprüchen (sofern vorhanden) geleisteten Zahlungen sowie (b) aller Zahlungen im Zusammenhang mit diesem neuen Anspruch darf den oben festgelegten Höchstbetrag nicht überschreiten.
12.2 Ausschluss. DIE IN ABSCHNITT 12.1 FESTGELEGTE BESCHRÄNKUNG DES HAFTUNGSBETRAGS GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN: (a) DER VON EINER PARTEI GEMÄSS ABSCHNITT 11 ZU ZAHLENDE SCHADENSERSATZBETRAG; (b) DIE ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN; und (c) EIN VERSTOSS DES KUNDEN GEGEN DIE PUP.
12.3 Ausschluss (Fortsetzung): SOFERN IN ABSCHNITT 12.4 NICHT ANDERS FESTGELEGT, UNGEACHTET DER RECHTSGRUNDLAGE (VERTRAG, DELIKT, GARANTIEVERLETZUNG USW.), HAFTET KEINE DER PARTEIEN FÜR INDIREKTE, MITTELBARE, NEBEN-, SONDER-, STRAF- UND FOLGESCHÄDEN, SELBST WENN DIE PARTEI AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. INSBESONDERE, ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, IST JEGLICHE HAFTUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE, UMSATZVERLUSTE (MIT AUSNAHME DER ZAHLUNGSVERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN), DATENVERLUST ODER -BESCHÄDIGUNG, VERZÖGERUNGSKOSTEN, Betriebsunterbrechung, Geschäftsrückgang oder Geschäftsausfall, Verlust von Firmenwert, Reputationsverlust, Verlust erwarteter Einsparungen, ANSPRÜCHE DRITTER (MIT AUSNAHME DER SCHADENSERSATZVERPFLICHTUNG EINER PARTEI GEMÄSS ABSCHNITT 11) USW. WERDEN VOLLSTÄNDIG UND UNEINGESCHRÄNKT AUSGESCHLOSSEN.
12.4 Haftungsausschluss (Fortsetzung): DIE IN DEN ABSÄTZEN 12.1, 12.2 UND 12.3 FESTGELEGTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND -AUSSCHLÜSSE GELTEN NICHT IM FALLE EINER HAFTUNG, DIE AUF BETRUG, vorsätzlichem Fehlverhalten oder grober Fahrlässigkeit einer Partei oder im Falle einer Haftung, die sich aus Tod oder körperlichen Verletzungen ergibt.
12.5 Vertragsgrundlage. Die Parteien erkennen an, dass diese Haftungsbeschränkungen ein wesentlicher Bestandteil des Rahmenvertrags (MSA) und der Einzelaufträge sind.
13. VERSICHERUNG
Während der Laufzeit des MSA und aller Einzelaufträge hat Doodle auf eigene Kosten einen angemessenen und branchenüblichen Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten, der für einen Anbieter von SaaS-Diensten geeignet ist, einschließlich: (a) allgemeine Betriebshaftpflicht; (b) Cyber- und Datenschutzhaftpflicht; und (c) Berufshaftpflicht (Fehler und Unterlassungen). Auf schriftliche Anfrage des Kunden hat Doodle eine Versicherungsbescheinigung vorzulegen, aus der dieser Versicherungsschutz hervorgeht.
14. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Doodle ist berechtigt, den Kunden als Kunden zu kennzeichnen und den Namen sowie das Logo des Kunden in Kundenlisten, auf der Website und in Marketingmaterialien gemäß den angemessenen Markenrichtlinien des Kunden zu verwenden. Der Kunde kann dieses Recht durch eine Mitteilung an [email protected] widerrufen, und Doodle wird solche Verweise innerhalb von dreißig (30) Tagen von seinen digitalen Plattformen entfernen (ausgenommen sind unveränderliche historische Materialien, die bereits gedruckt oder verteilt wurden).
15. COMPLIANCE, KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG UND EXPORT
15.1 Korruptionsbekämpfung. Jede Partei hält die geltenden Gesetze zur Korruptionsbekämpfung ein (einschließlich des britischen Bribery Act, des US-amerikanischen FCPA und der schweizerischen Gesetze zur Korruptionsbekämpfung, soweit anwendbar) und wird im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung und etwaigen Einzelaufträgen keine unzulässigen Zahlungen anbieten oder annehmen.
15.2 Export/Sanktionen. Der Kunde wird die geltenden Exportkontroll- und Sanktionsgesetze im Zusammenhang mit seiner Nutzung der Dienste und der Kundeninhalte einhalten und die Dienste nicht unter Verstoß gegen diese Gesetze nutzen.
16. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
16.1 Anwendbares Recht und Schiedsgerichtsbarkeit. Diese Rahmenvereinbarung (MSA) sowie alle Einzelaufträge unterliegen schweizerischem Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG).
Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 16.8 werden alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung und etwaigen Einzelaufträgen ergeben, ausschließlich und endgültig nach der Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer durch einen gemäß dieser Schiedsordnung bestellten Schiedsrichter beigelegt. Jede Partei unterwirft sich unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit dieses Schiedsverfahrens und verzichtet auf jeglichen Einwand gegen diese Zuständigkeit aufgrund des Gerichtsstands, des „forum non conveniens“ oder ähnlicher Gründe. Ein im Rahmen des Schiedsverfahrens ergangener Schiedsspruch oder eine Verfahrensanordnung darf nicht veröffentlicht werden. Sitz des Schiedsgerichts ist die Stadt Zürich in der Schweiz. Die Verfahrenssprache ist Englisch.
Ungeachtet des Vorstehenden unterliegen alle Ansprüche und Streitigkeiten, die sich aus den Bestimmungen der zwischen den Parteien geschlossenen Geschäftspartnervereinbarung ergeben, den in dieser Geschäftspartnervereinbarung festgelegten Bestimmungen zum anwendbaren Recht und zur Streitbeilegung.
Ungeachtet des Vorstehenden verzichtet JEDE PARTEI UNWIDERRUFLICH AUF JEGLICHES RECHT AUF EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN IN JEDEM VERFAHREN, DAS SICH AUS DIESER MSA ODER EINER EINZELNEN VERFÜGUNG ERGIBT ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHT.
16.2 Datenstandort. Produktionsdaten werden in Irland gespeichert , Vorproduktionsdaten in Deutschland.
16.3 Abtretung. Keine der Parteien darf diese MSA und/oder einen Einzelauftrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, mit der Ausnahme, dass jede Partei diese MSA und alle Einzelaufträge (die alle gemeinsam abgetreten werden müssen) im Falle einer Fusion oder eines Verkaufs von Vermögenswerten an ein verbundenes Unternehmen von oder an einen Rechtsnachfolger ihres Unternehmens abtreten darf.
16.4 Vergabe von Unteraufträgen. Doodle ist berechtigt, Dritte, einschließlich seiner verbundenen Unternehmen und externer Subunternehmer, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Rahmenvertrag und/oder einzelnen Aufträgen heranzuziehen.
16.5 Keine Aufrechnung. Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche, Gegenansprüche oder sonstige Forderungen gegen die Zahlungsansprüche von Doodle gegenüber dem Kunden aufzurechnen, es sei denn, die Ansprüche des Kunden wurden durch ein Schiedsverfahren rechtskräftig festgestellt (siehe Abschnitt 16.1) oder von Doodle ausdrücklich schriftlich anerkannt.
16.6 Höhere Gewalt. Keine der Parteien haftet für eine Nichterfüllung oder Verzögerung der Erfüllung im Rahmen dieses MSA und/oder einzelner Aufträge (mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen), die auf Ursachen zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: höhere Gewalt, Krieg, Terrorismus, Unruhen, Embargos, Maßnahmen ziviler oder militärischer Behörden, Feuer, Überschwemmungen, Unfälle, Streiks oder Engpässe bei Transportmitteln, Einrichtungen, Treibstoff, Energie, Arbeitskräften oder Materialien („höhere Gewalt“). Im Falle einer solchen Verzögerung verlängert sich die Leistungsfrist um einen Zeitraum, der der durch die Verzögerung entstandenen Verzögerung entspricht.
16.7 Rechtsverhältnis der Parteien. Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner. Diese Rahmenvereinbarung (MSA) und/oder einzelne Aufträge begründen keine Partnerschaft, kein Franchiseverhältnis, kein Joint Venture, kein Vertretungsverhältnis, kein Treuhandverhältnis und kein Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien. Keine der Parteien ist befugt, die andere Partei zu binden oder im Namen der anderen Partei Verpflichtungen einzugehen, ohne dass die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei vorliegt.
16.8 Unterlassungsanspruch. Jede Partei erkennt an, dass ein Verstoß gegen Abschnitt 4.5 (Beschränkungen), Abschnitt 7 (Vertraulichkeit) oder Abschnitt 9 (Geistiges Eigentum) einen nicht wieder gutzumachenden Schaden verursachen würde, für den ein finanzieller Schadensersatz unzureichend wäre. Dementsprechend ist die nicht vertragsbrüchige Partei berechtigt, bei jedem zuständigen Gericht einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen, ohne dass die Hinterlegung einer Sicherheit oder der Nachweis eines tatsächlichen Schadens erforderlich ist.
16.9 Mitteilungen. Sofern in dieser Rahmenvereinbarung oder einem Einzelauftrag nichts anderes festgelegt ist, müssen alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung und etwaigen Einzelaufträgen in Textform erfolgen und werden wirksam (a) bei persönlicher Zustellung, (b) am zweiten Werktag nach dem Versand per Post oder (c) am Tag des Versands per E-Mail an die auf der Unterschriftenseite dieser MSA angegebene E-Mail-Adresse der anderen Partei (oder an eine andere E-Mail-Adresse, die von einer Partei im Voraus schriftlich mitgeteilt wurde).
16.10 Schriftform. Wann immer diese MSA die Schriftform vorschreibt (d. h. durch Verwendung der Begriffe „schriftlich“ oder „in schriftlicher Form“), gilt diese Anforderung als erfüllt, wenn die Erklärung in Textform vorliegt und von der erklärenden Partei mit einer handschriftlichen oder elektronischen Signatur (einschließlich gängiger elektronischer Signaturen wie Docusign oder Adobe Sign) unterzeichnet wurde. Zur Klarstellung: Eine qualifizierte elektronische Signatur im Sinne des Schweizer Bundesgesetzes über elektronische Signaturen (ZertES) ist nicht erforderlich.
16.11 Änderungen. Jede Änderung oder Ergänzung dieser MSA oder eines Einzelauftrags muss schriftlich erfolgen, um gültig zu sein. Diese Anforderung gilt auch für jede Vereinbarung, auf die Anforderungen an die Schriftform zu verzichten oder diese zu ändern. Ungeachtet des Vorstehenden ist Doodle berechtigt, die folgenden Punkte einseitig zu aktualisieren oder zu ändern: die PUP und die Dokumentation.
16.12 Vollständigkeit. Diese MSA und die Einzelaufträge (einschließlich der darin genannten Dokumente) enthalten die gesamte gegenseitige Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich ihres Gegenstands und ersetzen alle früheren oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Verhandlungen, Gespräche, Absprachen, Zusicherungen und Mitteilungen zwischen den Parteien, seien sie mündlich oder schriftlich, die sich in dieser Hinsicht darauf beziehen. Jede Partei bestätigt, dass sie sich nicht auf Zusicherungen, Gewährleistungen oder Erklärungen der anderen Partei verlassen hat, die nicht ausdrücklich in diesem Vertrag festgelegt sind.
16.13 Verzicht und Salvatorische Klausel. Ein Versäumnis oder eine Verzögerung einer der Parteien bei der Ausübung eines Rechts aus dieser Rahmenvereinbarung oder einer Einzelbestellung stellt keinen Verzicht auf dieses Recht dar. Sollte eine Bestimmung dieser Rahmenvereinbarung oder einer Einzelbestellung aus welchem Grund auch immer ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die ungültige(n) oder unwirksame(n) Bestimmung(en) ist (sind) durch eine andere Bestimmung (oder Bestimmungen) zu ersetzen, die in Form und Inhalt gültig ist (sind) und dem Zweck und den Absichten der ungültigen oder unwirksamen Bestimmung(en) so nahe wie möglich kommt (kommen).
Zuletzt aktualisiert: 23. Juni 2026