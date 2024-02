Umfragen dienen in vielen wissenschaftlichen Disziplinen als probates Mittel zur Datenerhebung. Anhand von Fragebögen werden die Teilnehmer an das Forschungsthema herangeführt. Je nach Gestaltung des Fragebogens können interessante Erkenntnisse für Verhaltens- oder Nutzerstudien gesammelt werden. Häufig werden Umfragen im Rahmen einer Diplomarbeit angelegt und ausgewertet. Da die finanziellen Mittel sowie die Zeit für die Studienarbeit begrenzt sind, eignen sich die klassischen Umfrage-Methoden (schriftlich, per Telefon oder das persönliche Interview) nicht immer. In vielen Studienbereichen hat sich deshalb die digitale Umfrage-Methode durchgesetzt.

Für Diplomarbeiten empfiehlt sich besonders die Online-Umfrage, da sie verhältnismäßig einfach umzusetzen und kostengünstiger ist – bei Doodle mit den Grundfunktionen ist sie sogar kostenlos. Sie setzen sich schnell einen Fragebogen auf und erreichen eine enorme Zahl an Teilnehmern in sehr kurzer Zeit. Weder Teilnehmer noch Ersteller sind bei der Bearbeitung an bestimmte Zeiträume der Umfrage gebunden. Außerdem lassen sich Fehlerquellen vermeiden, weil die Daten bereits digital verfügbar sind und nicht manuell übertragen werden müssen. Bei Doodle exportieren Sie Ihre Umfrage für die Diplomarbeit mit einem Klick in verschiedene Dateiformate. Die Darstellung ist bereits so übersichtlich, dass sich Umfrage-Tendenzen leicht an den farblichen Markierungen ablesen lassen.

Wie kann ich Doodle für die Umfrage in meiner Diplomarbeit nutzen?