Koordinieren Sie die Benotungszeiten der Lehrkräfte mit weniger Stress

Ein einziger Stapel von Hausarbeiten kann einen ganzen Nachmittag in Anspruch nehmen. Multiplizieren Sie das mit drei Abschnitten, und Sie beginnen zu verstehen, warum Lehrkräfte in einer typischen Woche etwa 54 Stunden arbeiten, von denen sie kaum die Hälfte vor den Schülern verbringen, so eine Untersuchung von Education Week. Die Arbeitsbelastung ist real, und die Koordination scheint oft der versteckte Engpass zu sein. Dozenten jonglieren mit Bürozeiten, Ausschusssitzungen und familiären Verpflichtungen.

Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verbringen Lehrkräfte weltweit nur 43 % ihrer Arbeitszeit mit dem eigentlichen Unterricht, so dass viel Zeit für die Benotung und andere damit verbundene Aufgaben bleibt. Wenn wir mehr durchdachtes Feedback und weniger nächtliche Benotungsmarathons wollen, müssen wir die Benotungssitzungen genauso sorgfältig planen wie die Abschlussprüfung.

Ich habe schon Teams erlebt, die diese Sitzungen mit einer schnellen Umfrage festgelegt haben, die alle Posteingänge auf einmal erreicht und dann die beliebtesten Blöcke direkt in den Google-Kalender einfügt. Die Umfrage ist in der Regel innerhalb von Stunden, nicht Tagen, abgeschlossen, und meine Kollegen berichten mir, dass die Zeit, die sie im Vorfeld sparen, sich später in einer ruhigeren, konzentrierteren Bewertung niederschlägt.

Fünf praktische Möglichkeiten, die Benotungszeit aufzuräumen

1. Planen Sie zunächst das gesamte Semester

Erstellen Sie einen Gesamtkalender, der mit den Fälligkeitsterminen des Universitätssekretariats beginnt und sich rückwärts bewegt. Berücksichtigen Sie Meilensteine der Bewertung, Abteilungsbesprechungen und Akkreditierungsprüfungen, damit nichts übersehen wird. Geben Sie den Entwurf in Ihrem Lernmanagementsystem frei, damit alle Fakultätsmitglieder die Überarbeitungen in Echtzeit sehen können. Sobald sich alle auf das Grundgerüst geeinigt haben, legen Sie spezielle Zeitfenster für die Benotung fest, die nicht mit Sprechstunden oder Abstimmungen im akademischen Senat kollidieren.

2. Vergleichen Sie Programmierwerkzeuge mit realen Zahlen

Der schnellste Weg, um zu zeigen, dass eine zentralisierte Umfrage einem E-Mail-Tornado überlegen ist, ist ein Blick auf die Antwortgeschwindigkeit und das Risiko von Überschneidungen.

Zeitplanungsmethode Durchschnittliche Antwortzeit Risiko der Doppelbuchung E-Mail-Kette 3 Tage Hoch Gemeinsame Tabellenkalkulation 2 Tage Mittel Zentralisierte Umfrage (Beispiel: Doodle) 6 Stunden Niedrig

Teams, die zu einer Umfrage wechseln, sparen Zeit, weil alle Fakultätsmitglieder auf demselben Bildschirm antworten. Niemand muss sich durch Threads wühlen oder sich fragen, ob jemand bereits am Dienstag um zwei Uhr geantwortet hat.

3. Überlassen Sie den digitalen Arbeitsabläufen die schwere Arbeit

Die Benotung geht schneller, wenn sich Noten, Rubriken und Kommentare am selben Ort befinden. Stellen Sie Entwürfe mit angehängten Rubriken in das Lernmanagementsystem ein, damit alle die gleichen Regeln befolgen. Inside Higher Ed stellt fest, dass zwei Drittel der Studierenden bereits der Meinung sind, dass Lehrkräfte faire Noten vergeben; transparente Arbeitsabläufe erhalten dieses Vertrauen. Eine Analyse von Edutopia zeigt, dass Professoren, die weniger häufig, aber mit genauerem Feedback benoten, die Bewertungen der Studierenden verbessern und den Stress reduzieren. Beziehen Sie diese Informationen in Ihren Prozess ein, indem Sie Kommentarbänke und farbcodierte Checklisten innerhalb des LMS freigeben.

Gemeinsame Plattformen funktionieren nur, wenn sie die richtigen Tools enthalten. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die jedes Beurteilungssystem enthalten sollte:

Versionshistorie, aus der hervorgeht, wer die einzelnen Beiträge benotet hat.

Inline-Kommentar-Tools, die direkt mit den Rubrikenzeilen verknüpft sind

Automatische Kennzeichnung von Beiträgen, die für eine Peer Review bereit sind.

Optionen für den Export von Endnoten in das System des Registrators.

4. Rotation von Arbeitsgruppen für Schnelligkeit und Konsistenz

Nennen Sie sie Benotungsgruppen, Bewertungskreise oder einfach kleine Gruppen. Die Idee besteht darin, drei Fakultätsmitglieder mit der Überprüfung desselben Stapels zu beauftragen, fragliche Fälle zu diskutieren und ihre Entscheidungen an die Rubrik anzupassen. Die Forscher des Chronicle of Higher Education argumentieren, dass die KI-Unterstützung am effektivsten ist, wenn Menschen ihre Interpretationen gemeinsam und nicht isoliert kalibrieren. Beginnen Sie jede Sitzung mit einer kurzen gegenseitigen Überprüfung, erkennen Sie knifflige Muster und wenden Sie dann einheitliche Standards für den gesamten Stapel an. Die Lehrkräfte sagen oft, dass sie schneller fertig werden und mehr Vertrauen in die Ergebnisse haben.

5. Schließen Sie den Kreis mit einer Analyse nach dem Semester

Beschränken Sie sich nicht auf die Noten. Erfassen Sie, wie viele Stunden jede Gruppe mit der Benotung verbracht hat, welche Rubriken die meisten Diskussionen ausgelöst haben, und messen Sie die Zeit zwischen der Abgabe und der Veröffentlichung der Kommentare. Wenn diese Metriken auf einem gemeinsamen Dashboard erscheinen, können die Lehrkräfte die Benotungszeiträume für das nächste Quartal anpassen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Die OECD erinnert uns daran, dass ein ausgewogenes Verhältnis wichtig ist: Zu viele Stunden, die für unterrichtsfremde Aufgaben aufgewendet werden, schaden der Arbeitsmoral, während zu wenige die Qualität der Bewertung beeinträchtigen können. Lassen Sie sich von Ihren Daten zeigen, wo der Sweet Spot liegt.

Koordinierung im gesamten Prozess

Die Lehrkräfte freuen sich, wenn das Lernmanagementsystem Termine ohne zusätzliche Klicks in den Google-Kalender einträgt. Eine gut durchdachte Rubrik verdeutlicht die Erwartungen bei der summativen Bewertung und beschleunigt die Überprüfung durch Kollegen. Die Koordinierung mit der Universitätskanzlei ermöglicht die Synchronisierung der Notenvergabe mit den Akkreditierungsprüfungspunkten. Die Leiter der akademischen Fakultäten unterstützen oft strukturierte Bewertungsmodule, weil sie Zeit für Sprechstunden und Forschung zurückbringen.

Persönliche Reflexion.

Ich erinnere mich daran, wie Sitzungen einmal eine Woche lang hin und her gingen. Ein ruhiger Zeitplan ermöglicht es den Lehrkräften, nachzudenken und nicht zu hetzen. Welche kleine Anpassung könnte dazu beitragen, dass Ihr nächster Benotungszyklus reibungsloser abläuft?

