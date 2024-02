Im nächsten Schritt sehen Sie ein Kalenderblatt, in das Sie mit einem Klick die Veranstaltung eintragen, für die Sie die Abstimmung online erstellen. Den Zeitraum geben Sie an, indem Sie den gewählten Termin auf die gewünschte Länge ziehen. Links neben der Kalenderübersicht werden die vorgeschlagenen Tage und Zeiten angezeigt. Löschen Sie versehentlich eingetragene Termine einfach über das Mülltonnen-Symbol am Rand oder direkt in der Kalenderansicht. Mit einem Klick auf die Doppelpfeile im Tabellenkopf wechseln Sie bequem den Monat.

3. Umfrage-Optionen einstellen

Sie haben Ihre Abstimmung fast vollständig erstellt. Im dritten Schritt nehmen Sie Einstellungen vor und schließen die Termin-Abstimmung ab. Wandeln Sie das Voting beispielsweise in eine versteckte Umfrage um. Übrigens: Sie können mit einem Premium-Account die Terminabsprache verbindlich machen und zusätzliche Informationen von den Teilnehmern einfordern: Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefon-Nummer. Beim Speichern ihrer Stimme tragen die Adressaten dann die gewünschten Daten in ein Pop-Up-Fenster ein. Die eingetragenen Informationen sieht selbstverständlich nur der Ersteller. Wenn Sie einen großen Teilnehmer-Kreis haben und die Liste auch offline verwalten möchten, exportieren Sie die Umfrage mit einem Klick als Excel-Tabelle. In der Tabelle sehen Sie dann auch die zusätzlichen Informationen, die die Teilnehmer bei der Abstimmung eingeben sollten. Egal, ob Sie mit einer Basis- oder Premiummitgliedschaft oder ohne eine Anmeldung eine Abstimmung erstellen, die Teilnahme ist in jedem Fall kostenlos und verlangt keine privaten Angaben.

4. Teilnehmer einladen und abstimmen lassen