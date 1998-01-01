Planlægningssoftware til supportteams
Betroet af supportmedarbejdere fra førende organisationer verden over
Hjælp flere mennesker, hurtigere
Lad kunder, klienter eller kolleger booke tid med dit supportteam uden at sende en eneste e-mail.
Reducer ventetiderne
Din tilgængelighed opdateres i realtid, så folk kan få fat i ledige pladser i det øjeblik, de har brug for hjælp.
Hold din kø klar
Automatiske påmindelser hjælper med at forhindre udeblivelser, så din supporttid altid bruges effektivt.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Bygget til enhver supportinteraktion
Book fejlfindingsopkald hurtigt
Del en bookingside, så kunderne kan vælge den tidligste ledige tid. Ikke flere lange forsinkelser, før man får hjælp.
Koordiner med specialister
Brug en gruppeafstemning til at inddrage produkteksperter eller ingeniører i komplekse sager uden at skulle sende e-mails frem og tilbage.
Tilbyd fleksible tidspunkter
Angiv flere sessionstyper på et tilmeldingsark, fra onboarding til avanceret træning.
Håndter presserende anmodninger
Hold åbent samme dag eller næste dag, så prioriterede sager hurtigt får opmærksomhed.
Hold kundedata sikre
Tilslut Google, Outlook eller iCloud. Kun tilgængelighed deles, ikke hele din kalender.
Støt globale kunder
Doodle tilpasser automatisk tiderne til kundens lokale tidszone, så man undgår ubesvarede opkald.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
350M+ møder planlagt smartere
Doodle er som min egen assistent. Det frigør mig til at fokusere på at hjælpe kunderne.
Ikke flere e-mail-kæder - kunderne vælger et tidspunkt, og så er vi klar.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle oplysninger om problemet før opkaldet?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, så kunderne kan beskrive deres problem på forhånd.
Kan jeg tage andre teammedlemmer med til et opkald?
Ja - med Team-planen kan du oprette en bookingside til flere kalendere eller bruge en gruppeafstemning til gruppesessioner.
Kan jeg indstille forskellig tilgængelighed for forskellige supporttyper?
Ja, det kan du. Opret separate bookingsider for forskellige tjenester eller supportniveauer.
Hvad er bedst til at booke forskellige supportsessioner?
Brug et tilmeldingsark til flere sessionstyper og en bookingside til 1:1-tilgængelighed.
Hvordan kan jeg forhindre ubesvarede supportopkald?
Doodle sender automatiske påmindelser, så kunderne husker og møder op til deres planlagte session.