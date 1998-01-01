Opret en Doodle

Planlægningssoftware til supportteams

Lad kunder, klienter eller kolleger booke tid med dit team uden ekstra billetter.

Opret en Doodle
a booking page for a technical assistance call, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af supportmedarbejdere fra førende organisationer verden over

A group of logos including Airbnb Inc., Uber Technologies, Amazon, Peloton, Lyra Health
A group of logos including Airbnb Inc., Uber Technologies, Amazon, Peloton, Lyra Health
Hjælp flere mennesker, hurtigere

Lad kunder, klienter eller kolleger booke tid med dit supportteam uden at sende en eneste e-mail.

Reducer ventetiderne

Din tilgængelighed opdateres i realtid, så folk kan få fat i ledige pladser i det øjeblik, de har brug for hjælp.

Hold din kø klar

Automatiske påmindelser hjælper med at forhindre udeblivelser, så din supporttid altid bruges effektivt.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Bygget til enhver supportinteraktion

Book fejlfindingsopkald hurtigt

Del en bookingside, så kunderne kan vælge den tidligste ledige tid. Ikke flere lange forsinkelser, før man får hjælp.

Koordiner med specialister

Brug en gruppeafstemning til at inddrage produkteksperter eller ingeniører i komplekse sager uden at skulle sende e-mails frem og tilbage.

Tilbyd fleksible tidspunkter

Angiv flere sessionstyper på et tilmeldingsark, fra onboarding til avanceret træning.

Håndter presserende anmodninger

Hold åbent samme dag eller næste dag, så prioriterede sager hurtigt får opmærksomhed.

Hold kundedata sikre

Tilslut Google, Outlook eller iCloud. Kun tilgængelighed deles, ikke hele din kalender.

Støt globale kunder

Doodle tilpasser automatisk tiderne til kundens lokale tidszone, så man undgår ubesvarede opkald.

Book fejlfindingsopkald hurtigt

Del en bookingside, så kunderne kan vælge den tidligste ledige tid. Ikke flere lange forsinkelser, før man får hjælp.

Koordiner med specialister

Brug en gruppeafstemning til at inddrage produkteksperter eller ingeniører i komplekse sager uden at skulle sende e-mails frem og tilbage.

Tilbyd fleksible tidspunkter

Angiv flere sessionstyper på et tilmeldingsark, fra onboarding til avanceret træning.

Håndter presserende anmodninger

Hold åbent samme dag eller næste dag, så prioriterede sager hurtigt får opmærksomhed.

Hold kundedata sikre

Tilslut Google, Outlook eller iCloud. Kun tilgængelighed deles, ikke hele din kalender.

Støt globale kunder

Doodle tilpasser automatisk tiderne til kundens lokale tidszone, så man undgår ubesvarede opkald.

Opret en Doodle

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle er som min egen assistent. Det frigør mig til at fokusere på at hjælpe kunderne.

Software Advice Review

JP

James P.

Customer Success Manager

Ikke flere e-mail-kæder - kunderne vælger et tidspunkt, og så er vi klar.

G2 Review

AR

Alex R.

Specialist i IT-support

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle oplysninger om problemet før opkaldet?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside, så kunderne kan beskrive deres problem på forhånd.

Kan jeg tage andre teammedlemmer med til et opkald?

Ja - med Team-planen kan du oprette en bookingside til flere kalendere eller bruge en gruppeafstemning til gruppesessioner.

Kan jeg indstille forskellig tilgængelighed for forskellige supporttyper?

Ja, det kan du. Opret separate bookingsider for forskellige tjenester eller supportniveauer.

Hvad er bedst til at booke forskellige supportsessioner?

Brug et tilmeldingsark til flere sessionstyper og en bookingside til 1:1-tilgængelighed.

Hvordan kan jeg forhindre ubesvarede supportopkald?

Doodle sender automatiske påmindelser, så kunderne husker og møder op til deres planlagte session.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Fandt du ikke svaret?

Hjælp hurtigere, uden besværet med at planlægge

Brug mindre tid på at booke opkald og mere tid på at løse problemer for dine kunder.

Der kræves ikke noget kreditkort.