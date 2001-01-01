Planlægning bygget til finansielle rådgivere
Betroet af formueforvaltere og rådgivningsfirmaer
Mere rådgivning, mindre administration
Lad kunderne selv booke finansielle planlægningsmøder, synkronisere med din kalender og betale ved booking. Du sparer timer hver uge og kan bruge mere tid på at rådgive i stedet for at koordinere tidsplaner.
Enklere planlægning af komplekse møder
Undgå dobbeltbooking med forbundne kalendere og fælles bookingsider. Planlæg nemt sessioner med flere rådgivere på tværs af tidszoner, så kunderne kommer i kontakt med den rigtige ekspert første gang.
Professionel, pålidelig kundeoplevelse
Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser, påmindelser og sikre betalinger hjælper med at reducere antallet af udeblivelser. Hvert møde føles poleret, pålideligt og i overensstemmelse med dit brand.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til økonomiske rådgivningsmøder
Synkroniser din kalender automatisk
Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle skjuler konflikter, viser reel tilgængelighed og opdaterer i realtid for at beskytte fakturerbare timer.
Lad kunderne booke i realtid
Del din bookingside eller 1:1-links, så kunderne straks kan vælge ledige tider. Doodle låser tider, forhindrer dobbeltbooking og tilpasser sig alle tidszoner.
Vis dit brand og opbyg tillid
Tilpas dine bookingsider med dit logo, dine farver og skræddersyede instruktioner, så du får en ensartet, professionel kundeoplevelse hver gang.
Hold kundedata private og sikre
Sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatibel praksis og skjulte deltageroplysninger sikrer privatlivets fred og ro i sindet for hvert møde mellem rådgiver og klient.
Find det bedste tidspunkt for events
Brug gruppeafstemninger til at planlægge kundeworkshops, seminarer eller rundbordssamtaler. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det tidspunkt, der fungerer bedst for alle.
Vær vært for sessioner uden administrator
Opret onboarding-workshops, seminarer om finansiel uddannelse eller sessioner med begrænset antal pladser ved hjælp af tilmeldingsark. Indstil kapaciteten, og lad kunderne reservere deres pladser nemt.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
Doodle halverede min planlægningstid og fordoblede antallet af kundemøder - nu fokuserer jeg på rådgivning, ikke på e-mails.
Kunderne elsker bookinglinket og de automatiske påmindelser. Antallet af udeblivelser faldt, og omsætningen steg.
Booking med betaling sikrede indskud og stoppede aflysninger i sidste øjeblik.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
finansielle rådgivere
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indfange mål eller vigtige detaljer før mødet.
Kan Doodle integreres med min kalender og mine videoværktøjer?
Ja, det gør jeg. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj Zoom-, Microsoft Teams- eller Google Meet-links automatisk.
Kan jeg tilbyde forskellige tjenester og priser?
Ja, det kan du. Opret bookingsider eller 1:1-slots til opdagelsessamtaler, rådgivning på timebasis eller faste sessioner, og opkræv betalinger med Stripe.
Er kundernes data sikre?
Doodle bruger sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatible politikker og kontroller til at skjule deltageroplysninger; kun du kan se din forbundne kalender.
Kan jeg styre tidszoner og bookinggrænser?
Ja, det gør den. Doodle justerer automatisk tidszoner, lader dig indstille bookingvinduer, deadlines, buffere og grænser for, hvor langt frem i tiden kunder kan booke.