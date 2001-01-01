Opret en Doodle

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af formueforvaltere og rådgivningsfirmaer

Mere rådgivning, mindre administration

Lad kunderne selv booke finansielle planlægningsmøder, synkronisere med din kalender og betale ved booking. Du sparer timer hver uge og kan bruge mere tid på at rådgive i stedet for at koordinere tidsplaner.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Enklere planlægning af komplekse møder

Undgå dobbeltbooking med forbundne kalendere og fælles bookingsider. Planlæg nemt sessioner med flere rådgivere på tværs af tidszoner, så kunderne kommer i kontakt med den rigtige ekspert første gang.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionel, pålidelig kundeoplevelse

Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser, påmindelser og sikre betalinger hjælper med at reducere antallet af udeblivelser. Hvert møde føles poleret, pålideligt og i overensstemmelse med dit brand.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til økonomiske rådgivningsmøder

Synkroniser din kalender automatisk

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle skjuler konflikter, viser reel tilgængelighed og opdaterer i realtid for at beskytte fakturerbare timer.

Lad kunderne booke i realtid

Del din bookingside eller 1:1-links, så kunderne straks kan vælge ledige tider. Doodle låser tider, forhindrer dobbeltbooking og tilpasser sig alle tidszoner.

Vis dit brand og opbyg tillid

Tilpas dine bookingsider med dit logo, dine farver og skræddersyede instruktioner, så du får en ensartet, professionel kundeoplevelse hver gang.

Hold kundedata private og sikre

Sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatibel praksis og skjulte deltageroplysninger sikrer privatlivets fred og ro i sindet for hvert møde mellem rådgiver og klient.

Find det bedste tidspunkt for events

Brug gruppeafstemninger til at planlægge kundeworkshops, seminarer eller rundbordssamtaler. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det tidspunkt, der fungerer bedst for alle.

Vær vært for sessioner uden administrator

Opret onboarding-workshops, seminarer om finansiel uddannelse eller sessioner med begrænset antal pladser ved hjælp af tilmeldingsark. Indstil kapaciteten, og lad kunderne reservere deres pladser nemt.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle halverede min planlægningstid og fordoblede antallet af kundemøder - nu fokuserer jeg på rådgivning, ikke på e-mails.

SM

Sarah M.

CFP

Kunderne elsker bookinglinket og de automatiske påmindelser. Antallet af udeblivelser faldt, og omsætningen steg.

MT

Mark T.

Uafhængig rådgiver

Booking med betaling sikrede indskud og stoppede aflysninger i sidste øjeblik.

PS

Priya S.

Formueforvalter

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til finansielle rådgivere

Vejledninger og tips til at gøre kundeplanlægning lettere, forbedre mødeforberedelse og få mest muligt ud af din kalender ved hjælp af Doodle.

financial advisor in a suit is sitting across the table from a client, reviewing documents

Sådan forenkles klientplanlægningen for rådgivere

financial professional reviewing performance charts

Reducer antallet af udeblivelser: bedste praksis for påmindelser om aftaler

Financial advisor in a client meeting

Brug bookinglinks til at få din rådgivningsvirksomhed til at vokse

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside for at indfange mål eller vigtige detaljer før mødet.

Kan Doodle integreres med min kalender og mine videoværktøjer?

Ja, det gør jeg. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj Zoom-, Microsoft Teams- eller Google Meet-links automatisk.

Kan jeg tilbyde forskellige tjenester og priser?

Ja, det kan du. Opret bookingsider eller 1:1-slots til opdagelsessamtaler, rådgivning på timebasis eller faste sessioner, og opkræv betalinger med Stripe.

Er kundernes data sikre?

Doodle bruger sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatible politikker og kontroller til at skjule deltageroplysninger; kun du kan se din forbundne kalender.

Kan jeg styre tidszoner og bookinggrænser?

Ja, det gør den. Doodle justerer automatisk tidszoner, lader dig indstille bookingvinduer, deadlines, buffere og grænser for, hvor langt frem i tiden kunder kan booke.

Brug mere tid på rådgivning, mindre på at planlægge

Start gratis eller opgrader til Doodle Pro fra $6,95/måned for branded booking, betalingsopkrævning og avancerede påmindelser.

Der kræves ikke noget kreditkort.