Planlægning bygget til konsulenter og klientarbejde
Betroet af konsulenter og kundefokuserede firmaer
Mindre planlægning, mere tid til kunderne
Lad kunderne booke møder direkte i din kalender, så du slipper for e-mail-pingpong. Doodle holder din tilgængelighed nøjagtig, gør opdagelsesopkald til fakturerbare sessioner og frigør timer hver uge.
Ingen dobbeltbookinger, ingen forpassede muligheder
Med kalendersynkronisering i realtid forbliver alle møder opdaterede. Del forskellige bookingsider til opdagelse, strategisessioner og opfølgning, så kunderne altid lander på det rigtige sted første gang.
Professionel oplevelse, hver gang
Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser og påmindelser holder dig organiseret og til tiden. Opkræv betaling på forhånd og reducer antallet af udeblivelser, mens du giver kunderne en poleret og pålidelig oplevelse.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Skabt til enhver konsulentopgave
Synkroniser din kalender automatisk
Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar, så Doodle kun viser din reelle tilgængelighed og blokerer konflikter på tværs af alle konti.
Lad kunderne booke i realtid
Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan planlægge med det samme. Doodle tilføjer mødelinks, konverterer tidszoner og sender automatisk invitationer.
Vis dit brand med hver eneste booking
Tilpas din bookingside med dit logo, dine farver og detaljer om sessionen. Sæt klare dagsordener og skab et professionelt førstehåndsindtryk.
Hold kundedata sikre
Doodle bruger sikre, krypterede forbindelser og privacy-first-design. Kun du kan se dine kalenderdetaljer, og deltagerinformation kan forblive skjult.
Find det bedste tidspunkt for grupper
Brug gruppeafstemninger til at planlægge workshops eller møder med interessenter. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.
Administrer fremmøde uden regneark
Afhold workshops og kurser med tilmeldingssedler. Indstil pladsgrænser, indsaml deltageroplysninger, og fyld hver session uden manuel sporing.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle halverede min planlægningstid og fordoblede mine konsultationsbookinger.
Kunder booker på få sekunder. Jeg kan endelig beskytte fakturerbare timer og stoppe e-mail-kæder.
Bookingsider føles professionelle og reducerer antallet af udeblivelser med påmindelser.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til
konsulenter
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?
Ja. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside eller dit tilmeldingsark for at indsamle mål, noter eller vigtige detaljer før klientmøder.
Hvilke kalendere og konferenceværktøjer kan integreres?
Forbind Google-, Microsoft Outlook- og Apple-kalendere. Tilføj links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams. Stripe gør det muligt at opkræve betaling.
Kan jeg tilbyde forskellige konsultationstyper med forskellige priser og længder?
Ja, det er muligt. Opret flere bookingsider eller sessioner i tilmeldingsark med forskellige varigheder, priser og betalingsindstillinger.
Er kundedata sikre og private?
Ja, det gør vi. Doodle giver sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatibel håndtering og privatlivskontrol, så kun du kan se dine forbundne kalendere og klientoplysninger.
Kan jeg begrænse bookingvinduer eller kræve varsel?
Ja. Indstil bookingfrister, minimumsvarsel, tidsbuffere og automatiske påmindelser for at kontrollere, hvornår kunderne kan planlægge og reducere ændringer i sidste øjeblik.