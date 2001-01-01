Opret en Doodle

Planlægning bygget til konsulenter og klientarbejde

Stop med at jage e-mails. Del din kalender, lad kunderne booke møder, der passer til dine timer, beskyt fakturerbar tid, og genvind fokus til rådgivning med højere værdi.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af konsulenter og kundefokuserede firmaer

Mindre planlægning, mere tid til kunderne

Lad kunderne booke møder direkte i din kalender, så du slipper for e-mail-pingpong. Doodle holder din tilgængelighed nøjagtig, gør opdagelsesopkald til fakturerbare sessioner og frigør timer hver uge.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Ingen dobbeltbookinger, ingen forpassede muligheder

Med kalendersynkronisering i realtid forbliver alle møder opdaterede. Del forskellige bookingsider til opdagelse, strategisessioner og opfølgning, så kunderne altid lander på det rigtige sted første gang.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Professionel oplevelse, hver gang

Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser og påmindelser holder dig organiseret og til tiden. Opkræv betaling på forhånd og reducer antallet af udeblivelser, mens du giver kunderne en poleret og pålidelig oplevelse.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Skabt til enhver konsulentopgave

Synkroniser din kalender automatisk

Forbind Google, Microsoft Outlook eller Apple Calendar, så Doodle kun viser din reelle tilgængelighed og blokerer konflikter på tværs af alle konti.

Lad kunderne booke i realtid

Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan planlægge med det samme. Doodle tilføjer mødelinks, konverterer tidszoner og sender automatisk invitationer.

Vis dit brand med hver eneste booking

Tilpas din bookingside med dit logo, dine farver og detaljer om sessionen. Sæt klare dagsordener og skab et professionelt førstehåndsindtryk.

Hold kundedata sikre

Doodle bruger sikre, krypterede forbindelser og privacy-first-design. Kun du kan se dine kalenderdetaljer, og deltagerinformation kan forblive skjult.

Find det bedste tidspunkt for grupper

Brug gruppeafstemninger til at planlægge workshops eller møder med interessenter. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.

Administrer fremmøde uden regneark

Afhold workshops og kurser med tilmeldingssedler. Indstil pladsgrænser, indsaml deltageroplysninger, og fyld hver session uden manuel sporing.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Doodle halverede min planlægningstid og fordoblede mine konsultationsbookinger.

David L.

Virksomhedskonsulent

Kunder booker på få sekunder. Jeg kan endelig beskytte fakturerbare timer og stoppe e-mail-kæder.

Sarah M.

Strategisk konsulent

Bookingsider føles professionelle og reducerer antallet af udeblivelser med påmindelser.

Priya K.

Uafhængig konsulent

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til konsulenter

Praktiske tips til at afholde bedre kundemøder, holde styr på din kalender og få din konsulentvirksomhed til at vokse.

Hvordan konsulenter sparer timer med smartere planlægning

5 mødeskabeloner, som alle konsulenter har brug for

Hvordan man fastsætter priser og opkræver betaling, når kunder booker

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle kundeoplysninger før et møde?

Ja. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til din bookingside eller dit tilmeldingsark for at indsamle mål, noter eller vigtige detaljer før klientmøder.

Hvilke kalendere og konferenceværktøjer kan integreres?

Forbind Google-, Microsoft Outlook- og Apple-kalendere. Tilføj links til Zoom, Google Meet, Cisco eller Microsoft Teams. Stripe gør det muligt at opkræve betaling.

Kan jeg tilbyde forskellige konsultationstyper med forskellige priser og længder?

Ja, det er muligt. Opret flere bookingsider eller sessioner i tilmeldingsark med forskellige varigheder, priser og betalingsindstillinger.

Er kundedata sikre og private?

Ja, det gør vi. Doodle giver sikkerhed på virksomhedsniveau, GDPR-kompatibel håndtering og privatlivskontrol, så kun du kan se dine forbundne kalendere og klientoplysninger.

Kan jeg begrænse bookingvinduer eller kræve varsel?

Ja. Indstil bookingfrister, minimumsvarsel, tidsbuffere og automatiske påmindelser for at kontrollere, hvornår kunderne kan planlægge og reducere ændringer i sidste øjeblik.

Begynd at planlægge klienter med selvtillid

Gratis plan tilgængelig. Doodle Pro fra $6,95/måned - betalinger, brugerdefineret branding og avancerede automatiseringer.

Der kræves ikke noget kreditkort.