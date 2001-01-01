Opret en Doodle

Planlægning for coaches - book flere kundemøder

Stop med at jonglere med e-mails og missede sessioner. Lad klienter booke coaching-opkald, synkroniser med din kalender, send påmindelser, reducer udeblivelser og få tid til coaching.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af coaches og klientfokuserede professionelle

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spar timer hver uge med automatiserede bookinger

Klienter booker selv sessioner ved hjælp af din bookingside. Aftaler synkroniseres øjeblikkeligt med din kalender, og automatiske påmindelser håndterer opfølgning - så du kan fokusere på coaching, ikke administration.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Koordiner nemt sessioner og programmer

Administrer enkeltstående sessioner, tilbagevendende programmer og gruppeworkshops uden konflikter. Live-kalenderopdateringer og flere bookingsider forhindrer dobbeltbooking og holder din tidsplan organiseret.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Lever en professionel, pålidelig kundeoplevelse

Opkræv betalinger ved booking via Stripe, tilføj spørgsmål til receptionen, og brug brandede bookingsider til at reducere antallet af udeblivelser og beskytte din tid - alt sammen mens du giver kunderne en problemfri oplevelse.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til enhver form for coachingmøde

Hold din tidsplan fri for konflikter

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle blokerer konflikter, kun viser ledige tider og holder din coachingplan præcis.

Lad kunderne booke med det samme

Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan vælge ledige tider, få øjeblikkelige bekræftelser og automatisk få tilføjet møder til alle kalendere.

Lever en poleret kundeoplevelse

Tilføj dit logo, dine farver og beskrivelser af sessioner til din bookingside for at give kunderne klare instruktioner og en professionel oplevelse.

Beskyt dine kundedata

Alle kalenderforbindelser er sikre. Doodle gemmer aldrig eventindhold, og deltageroplysninger kan skjules på alle planer. Pro- og Enterprise-abonnementerne omfatter avancerede privatlivs- og sikkerhedskontroller.

Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner

Brug Group Polls til at planlægge masterminds, workshops eller gruppecoachingsamtaler. Inviter op til 1.000 deltagere, og find det bedste tidspunkt for alle uden manuel koordinering.

Administrer nemt klasser og workshops

Brug tilmeldingssedler til at afholde retreats, programmer eller workshops med begrænset antal pladser. Indstil kapacitet, indsaml deltageroplysninger, og administrer sessioner med indbygget deltagerkontrol.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle har halveret min administration - klienter booker sessioner uden e-mails, og min kalender forbliver ren.

JT

Jordan T.

Livs- og karrierecoach

At opkræve betaling ved booking stoppede udeblivelser og gjorde min tidsplan forudsigelig.

SR

Simone R.

Coach for ledende medarbejdere

Brugerdefineret branding og automatiske påmindelser får min coachingpraksis til at føles professionel og pålidelig.

LF

Luca F.

Wellness- og mindset-coach

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer for trænere

Vejledninger og tips til at forbedre planlægningen, reducere antallet af udeblivelser og køre coachingsessioner mere effektivt med Doodle.

Coach in a client session.

Sådan stopper du planlægningskaos som træner

5 tips til bookingsiden for at tiltrække flere kunder

Coach attentively listening to a client on the couch.

Reducer antallet af udeblivelser: påmindelser og bedste praksis for betaling

Ofte stillede spørgsmål

Kan klienter booke coachingsessioner uden at skulle frem og tilbage?

Ja. Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan vælge en ledig tid; Doodle sender bekræftelser og føjer mødet til din kalender.

Kan jeg synkronisere Doodle med min kalender og mine videoværktøjer?

Ja, det kan du. Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar og link Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams for automatisk at tilføje videolinks.

Kan jeg tilbyde gruppeworkshops og 1:1-coaching fra én konto?

Brug tilmeldingssedler til hold, gruppeafstemninger til planlægning med flere deltagere og bookingsider til private sessioner.

Er mine kundedata sikre?

Doodle bruger sikre kalenderforbindelser, databeskyttelse på virksomhedsniveau på betalte planer og funktioner til at skjule deltageroplysninger for at sikre fortrolighed.

Kan jeg opkræve betaling og styre bookingreglerne?

Ja, det er muligt. Aktivér Stripe-betalinger for bookingsiden og 1:1, indstil buffere og deadlines, og begræns, hvor langt frem i tiden kunder kan booke.

Klar til at forenkle din coaching-plan

Start gratis. Opgrader til Pro for tilpasset branding, betalinger og påmindelser fra $6,95/måned.

