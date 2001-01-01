Planlægning for coaches - book flere kundemøder
Spar timer hver uge med automatiserede bookinger
Klienter booker selv sessioner ved hjælp af din bookingside. Aftaler synkroniseres øjeblikkeligt med din kalender, og automatiske påmindelser håndterer opfølgning - så du kan fokusere på coaching, ikke administration.
Koordiner nemt sessioner og programmer
Administrer enkeltstående sessioner, tilbagevendende programmer og gruppeworkshops uden konflikter. Live-kalenderopdateringer og flere bookingsider forhindrer dobbeltbooking og holder din tidsplan organiseret.
Lever en professionel, pålidelig kundeoplevelse
Opkræv betalinger ved booking via Stripe, tilføj spørgsmål til receptionen, og brug brandede bookingsider til at reducere antallet af udeblivelser og beskytte din tid - alt sammen mens du giver kunderne en problemfri oplevelse.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til enhver form for coachingmøde
Hold din tidsplan fri for konflikter
Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle blokerer konflikter, kun viser ledige tider og holder din coachingplan præcis.
Lad kunderne booke med det samme
Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan vælge ledige tider, få øjeblikkelige bekræftelser og automatisk få tilføjet møder til alle kalendere.
Lever en poleret kundeoplevelse
Tilføj dit logo, dine farver og beskrivelser af sessioner til din bookingside for at give kunderne klare instruktioner og en professionel oplevelse.
Beskyt dine kundedata
Alle kalenderforbindelser er sikre. Doodle gemmer aldrig eventindhold, og deltageroplysninger kan skjules på alle planer. Pro- og Enterprise-abonnementerne omfatter avancerede privatlivs- og sikkerhedskontroller.
Find det bedste tidspunkt for gruppesessioner
Brug Group Polls til at planlægge masterminds, workshops eller gruppecoachingsamtaler. Inviter op til 1.000 deltagere, og find det bedste tidspunkt for alle uden manuel koordinering.
Administrer nemt klasser og workshops
Brug tilmeldingssedler til at afholde retreats, programmer eller workshops med begrænset antal pladser. Indstil kapacitet, indsaml deltageroplysninger, og administrer sessioner med indbygget deltagerkontrol.
Doodle har halveret min administration - klienter booker sessioner uden e-mails, og min kalender forbliver ren.
At opkræve betaling ved booking stoppede udeblivelser og gjorde min tidsplan forudsigelig.
Brugerdefineret branding og automatiske påmindelser får min coachingpraksis til at føles professionel og pålidelig.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan klienter booke coachingsessioner uden at skulle frem og tilbage?
Ja. Del en bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan vælge en ledig tid; Doodle sender bekræftelser og føjer mødet til din kalender.
Kan jeg synkronisere Doodle med min kalender og mine videoværktøjer?
Ja, det kan du. Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar og link Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams for automatisk at tilføje videolinks.
Kan jeg tilbyde gruppeworkshops og 1:1-coaching fra én konto?
Brug tilmeldingssedler til hold, gruppeafstemninger til planlægning med flere deltagere og bookingsider til private sessioner.
Er mine kundedata sikre?
Doodle bruger sikre kalenderforbindelser, databeskyttelse på virksomhedsniveau på betalte planer og funktioner til at skjule deltageroplysninger for at sikre fortrolighed.
Kan jeg opkræve betaling og styre bookingreglerne?
Ja, det er muligt. Aktivér Stripe-betalinger for bookingsiden og 1:1, indstil buffere og deadlines, og begræns, hvor langt frem i tiden kunder kan booke.