Planlægning for arkitekter - styring af kundemøder

Spar tid på planlægning af designgennemgang, besøg på byggepladsen og kundemøder. Del et bookinglink, synkroniser din kalender, opkræv betalinger, og hold styr på projektets tidslinjer.

Betroet af arkitektfirmaer og designledere

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spar timer på planlægning

Lad kunderne booke besøg på stedet, designgennemgange og konsultationer direkte på din bookingside. Doodle synkroniserer automatisk med din kalender, så utilgængelige tider skjules - ikke mere frem og tilbage eller dobbeltbookinger.

Det er nemt at koordinere mennesker og projekter

Del fælles bookingsider, og brug gruppeafstemninger til at finde det bedste tidspunkt for møder med interessenter, check-in med entreprenører eller byggepladsbesøg med flere parter - alt sammen uden endeløse e-mailkæder.

Beskyt fakturerbar tid og forbliv professionel

Opkræv betalinger med Stripe, tilføj dit logo og dine farver, og send automatiske påmindelser via Doodle. Reducer antallet af udeblivelser, overhold din tidsplan, og præsenter et ensartet, professionelt image for alle kunder.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Lavet til alle slags arkitektmøder

Hold dine kalendere synkroniserede

Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere travle tidspunkter. Hold projekt-, byggeplads- og personlige kalendere på linje for at forhindre dobbeltbooking under vigtige møder.

Lad kunderne booke med det samme

Tilbyd live-tilgængelighed med en bookingside eller 1:1-slots. Kunder kan booke konsultationer eller besøg på stedet på få sekunder, med buffer for rejse- og forberedelsestid.

Vis dit firmas professionelle brand

Tilpas bookingsiderne med dit firmas logo, farver og beskrivelser af sessioner. Angiv tjenester som opdagelsessamtaler, skematiske gennemgange eller inspektioner på stedet, så kunderne ved, hvad de kan forvente.

Beskyt projekt- og kundedata

Doodle giver sikkerhed på virksomhedsniveau for at beskytte følsomme oplysninger. Styr kalenderens synlighed, skjul deltageroplysninger, og overhold virksomhedens krav til beskyttelse af personlige oplysninger.

Find det bedste tidspunkt for hvert hold

Brug gruppeafstemninger til at koordinere planlægningsgennemgange, check-ins med entreprenører eller sessioner med flere firmaer. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.

Vær nemt vært for sessioner på stedet

Brug tilmeldingssedler til workshops, modelgennemgange eller guidede ture. Sæt pladsgrænser, opret sessioner, og lad deltagerne vælge deres bedste plads.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle har halveret min administrationstid. Kunder booker besøg på stedet uden e-mails, og min kalender forbliver ren, så jeg kan fokusere på designarbejdet.

ER

Elena R.

Ledende arkitekt

Brandede bookingsider og automatiske påmindelser betyder, at møder starter til tiden, og at antallet af udeblivelser er faldet på tværs af alle projekter.

ML

Marc L.

Projektleder, designstudie

Gruppeafstemninger hjalp med at samle interessenter på tværs af firmaer til en problemfri planlægningsgennemgang, der tidligere tog uger at planlægge.

SK

Sofia K.

Senior projektarkitekt

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer for arkitekter

Vejledninger og tips til at forbedre planlægningen, afholde effektive møder og styre byggepladsbesøg med Doodle. Praktiske råd skræddersyet til arkitektoniske arbejdsgange.

Sådan planlægger du kundebesøg uden frem og tilbage

5 mødeskabeloner, som alle arkitekter bør bruge

Gør designgennemgangene enklere med Doodle: en trin-for-trin-guide

Ofte stillede spørgsmål

Kan kunder booke besøg på stedet direkte?

Ja, det kan du. Brug bookingsiden til kun at vise ledige tider og indstil buffere til rejse og forberedelse, så besøg på stedet synkroniseres med din kalender.

Hvilke kalendere kan integreres med Doodle?

Doodle forbinder Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender, så din tilgængelighed er nøjagtig på tværs af projekter.

Kan jeg opkræve betaling for konsultationer eller besøg på stedet?

Ja, det gør jeg. Brug Stripe på bookingsiden eller 1:1 til at opkræve depositum eller fuld betaling, når klienter planlægger aftaler.

Er kunde- og projektoplysninger sikre?

Ja, det gør vi. Doodle tilbyder sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og mulighed for at skjule deltageroplysninger for at beskytte følsomme projektdata.

Kan jeg tilbyde forskellige sessionstyper og -grænser?

Ja, det kan du. Opret flere bookingsider til forskellige tjenester, og brug tilmeldingsark til at administrere sessioner med begrænsede pladser.

Begynd at planlægge smartere for din arkitektpraksis

Gratis plan tilgængelig. Opgrader til Doodle Pro fra $6,95/mo for at få tilpasset branding, automatiske påmindelser og Stripe-betalinger.

Der kræves ikke noget kreditkort.