Planlægning for arkitekter - styring af kundemøder
Betroet af arkitektfirmaer og designledere
Spar timer på planlægning
Lad kunderne booke besøg på stedet, designgennemgange og konsultationer direkte på din bookingside. Doodle synkroniserer automatisk med din kalender, så utilgængelige tider skjules - ikke mere frem og tilbage eller dobbeltbookinger.
Det er nemt at koordinere mennesker og projekter
Del fælles bookingsider, og brug gruppeafstemninger til at finde det bedste tidspunkt for møder med interessenter, check-in med entreprenører eller byggepladsbesøg med flere parter - alt sammen uden endeløse e-mailkæder.
Beskyt fakturerbar tid og forbliv professionel
Opkræv betalinger med Stripe, tilføj dit logo og dine farver, og send automatiske påmindelser via Doodle. Reducer antallet af udeblivelser, overhold din tidsplan, og præsenter et ensartet, professionelt image for alle kunder.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Lavet til alle slags arkitektmøder
Hold dine kalendere synkroniserede
Forbind Google, Outlook eller Apple Calendar for automatisk at blokere travle tidspunkter. Hold projekt-, byggeplads- og personlige kalendere på linje for at forhindre dobbeltbooking under vigtige møder.
Lad kunderne booke med det samme
Tilbyd live-tilgængelighed med en bookingside eller 1:1-slots. Kunder kan booke konsultationer eller besøg på stedet på få sekunder, med buffer for rejse- og forberedelsestid.
Vis dit firmas professionelle brand
Tilpas bookingsiderne med dit firmas logo, farver og beskrivelser af sessioner. Angiv tjenester som opdagelsessamtaler, skematiske gennemgange eller inspektioner på stedet, så kunderne ved, hvad de kan forvente.
Beskyt projekt- og kundedata
Doodle giver sikkerhed på virksomhedsniveau for at beskytte følsomme oplysninger. Styr kalenderens synlighed, skjul deltageroplysninger, og overhold virksomhedens krav til beskyttelse af personlige oplysninger.
Find det bedste tidspunkt for hvert hold
Brug gruppeafstemninger til at koordinere planlægningsgennemgange, check-ins med entreprenører eller sessioner med flere firmaer. Inviter op til 1.000 deltagere, og vælg det tidspunkt, der passer alle.
Vær nemt vært for sessioner på stedet
Brug tilmeldingssedler til workshops, modelgennemgange eller guidede ture. Sæt pladsgrænser, opret sessioner, og lad deltagerne vælge deres bedste plads.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Doodle har halveret min administrationstid. Kunder booker besøg på stedet uden e-mails, og min kalender forbliver ren, så jeg kan fokusere på designarbejdet.
Brandede bookingsider og automatiske påmindelser betyder, at møder starter til tiden, og at antallet af udeblivelser er faldet på tværs af alle projekter.
Gruppeafstemninger hjalp med at samle interessenter på tværs af firmaer til en problemfri planlægningsgennemgang, der tidligere tog uger at planlægge.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer
for arkitekter
Ofte stillede spørgsmål
Kan kunder booke besøg på stedet direkte?
Ja, det kan du. Brug bookingsiden til kun at vise ledige tider og indstil buffere til rejse og forberedelse, så besøg på stedet synkroniseres med din kalender.
Hvilke kalendere kan integreres med Doodle?
Doodle forbinder Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender, så din tilgængelighed er nøjagtig på tværs af projekter.
Kan jeg opkræve betaling for konsultationer eller besøg på stedet?
Ja, det gør jeg. Brug Stripe på bookingsiden eller 1:1 til at opkræve depositum eller fuld betaling, når klienter planlægger aftaler.
Er kunde- og projektoplysninger sikre?
Ja, det gør vi. Doodle tilbyder sikkerhed på virksomhedsniveau, privatlivskontrol og mulighed for at skjule deltageroplysninger for at beskytte følsomme projektdata.
Kan jeg tilbyde forskellige sessionstyper og -grænser?
Ja, det kan du. Opret flere bookingsider til forskellige tjenester, og brug tilmeldingsark til at administrere sessioner med begrænsede pladser.