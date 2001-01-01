Planlægning bygget til bureauer og klientarbejde
Spar fakturerbare timer med automatiseret planlægning
Lad kunderne booke møder på få sekunder ved hjælp af din bookingside. Synkroniserede kalendere forhindrer konflikter, så dit team forbliver fokuseret på strategi, kreativ udførelse og levering af resultater - ikke planlægningslogistik.
Koordinerer ubesværet komplekst kundearbejde
Brug fælles bookingsider og forbundne kalendere for at sikre, at den rigtige specialist bookes første gang. Forenkle overdragelser mellem teams og hold projekterne kørende fra kickoff til levering.
Lever en professionel kundeoplevelse
Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser og opkrævning af betaling ved booking beskytter din omsætning og reducerer antallet af udeblivelser. Hver kundeinteraktion føles poleret og pålidelig.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Skabt til bureaumøder og kundeworkflows
Hold styr på dine kalendere
Tilslut Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle automatisk skjuler travle tider og kun viser reel tilgængelighed til kundemøder og intern planlægning.
Lad kunderne booke med det samme
Del bookingsider eller 1:1-links med live-tilgængelighed. Undgå dobbeltbooking, tilføj buffere, og lad kunderne vælge mødetidspunkter uden at gå frem og tilbage.
Vis dit bureaus brand
Tilpas dine bookingsider med dit bureaus logo, farver og beskrivelser til opdagelsessamtaler, scoping-sessioner og kreative gennemgange.
Beskyt klientens og teamets privatliv
Doodles sikre kalenderforbindelser holder tilgængeligheden privat. Privatlivsindstillinger på virksomhedsniveau, skjulte deltageroplysninger og GDPR-venlige kontroller beskytter dine data.
Find det bedste tidspunkt for store projekter
Brug gruppeafstemninger til at planlægge workshops, stakeholder reviews eller pitch-øvelser. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det tidspunkt, der passer alle.
Kør sessioner uden kaos
Brug tilmeldingssedler til at administrere kurser, workshops eller klientsessioner. Opret pladser med kapacitetsgrænser, hold øje med fremmøde og undgå e-mail-koordinering.
350M+ møder planlagt smartere
Doodle halverede vores planlægningstid og forhindrede sammenstød i sidste øjeblik.
Som produktionsleder synkroniserer jeg kalendere og opkræver depositum ved booking. Ikke mere jagten på fakturaer.
Vores kreative team genvandt fokus - møder er organiseret, og forberedelsesnotater kommer automatisk.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg forhindre kunder i at booke på ubelejlige tidspunkter?
Ja. Indstil åbningstider, tilføj buffertider, og opret bookingfrister, så kunderne planlægger inden for dine foretrukne vinduer, og din kalender forbliver fornuftig.
Hvilke kalendere og konferenceplatforme kan integreres med Doodle?
Doodle synkroniserer Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender og understøtter Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- og Cisco-konferencer.
Kan flere teammedlemmer være tilgængelige på én bookingside?
Ja, op til to. Med fælles bookingsider kan du forbinde to kalendere, så kunderne kan booke en tid, der passer begge værter - ideelt til fælles møder, fælles præsentationer eller partnersessioner.
Hvor sikre er kalenderdata?
Kalenderforbindelser er sikre, og det er kun din tilgængelighed, der læses - Doodle gemmer aldrig begivenhedsindhold. Alle planer bruger krypterede forbindelser og privacy-first-design, mens Pro- og Enterprise-planerne inkluderer avancerede kontroller til data- og teamadministration.
Kan jeg indsamle betalinger og kundeoplysninger, når de booker?
Ja, det kan du. Brug Stripe til at opkræve betaling ved booking, tilføj brugerdefinerede spørgsmål til bookingsider, indstil automatiske påmindelser og beskyt fakturerbar tid.