Planlægning bygget til bureauer og klientarbejde

Gør planlægningen nemmere, undgå dobbeltbooking, og spar tid til strategi. Kunderne kan booke direkte i din kalender, mens automatiske påmindelser holder alt på sporet.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Betroet af de bedste bureauer og kreative teams

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Spar fakturerbare timer med automatiseret planlægning

Lad kunderne booke møder på få sekunder ved hjælp af din bookingside. Synkroniserede kalendere forhindrer konflikter, så dit team forbliver fokuseret på strategi, kreativ udførelse og levering af resultater - ikke planlægningslogistik.

A graphic that shows an email reminder notification stating time booked for a first consultation at August 20, 11:30am
Koordinerer ubesværet komplekst kundearbejde

Brug fælles bookingsider og forbundne kalendere for at sikre, at den rigtige specialist bookes første gang. Forenkle overdragelser mellem teams og hold projekterne kørende fra kickoff til levering.

A graphic showing a list of three meeting time options for a consultation session
Lever en professionel kundeoplevelse

Brandede bookingsider, automatiske bekræftelser og opkrævning af betaling ved booking beskytter din omsætning og reducerer antallet af udeblivelser. Hver kundeinteraktion føles poleret og pålidelig.

A graphic showing a sequence of three popup notifications. The first one on the top shows an email notification to book time with Sandra, followed by a confirmation of the booked coaching session, the booking page link being shown in LinkedIn.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Skabt til bureaumøder og kundeworkflows

Hold styr på dine kalendere

Tilslut Google, Outlook eller Apple Calendar, så Doodle automatisk skjuler travle tider og kun viser reel tilgængelighed til kundemøder og intern planlægning.

Lad kunderne booke med det samme

Del bookingsider eller 1:1-links med live-tilgængelighed. Undgå dobbeltbooking, tilføj buffere, og lad kunderne vælge mødetidspunkter uden at gå frem og tilbage.

Vis dit bureaus brand

Tilpas dine bookingsider med dit bureaus logo, farver og beskrivelser til opdagelsessamtaler, scoping-sessioner og kreative gennemgange.

Beskyt klientens og teamets privatliv

Doodles sikre kalenderforbindelser holder tilgængeligheden privat. Privatlivsindstillinger på virksomhedsniveau, skjulte deltageroplysninger og GDPR-venlige kontroller beskytter dine data.

Find det bedste tidspunkt for store projekter

Brug gruppeafstemninger til at planlægge workshops, stakeholder reviews eller pitch-øvelser. Inviter op til 1.000 deltagere, og bekræft det tidspunkt, der passer alle.

Kør sessioner uden kaos

Brug tilmeldingssedler til at administrere kurser, workshops eller klientsessioner. Opret pladser med kapacitetsgrænser, hold øje med fremmøde og undgå e-mail-koordinering.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Doodle halverede vores planlægningstid og forhindrede sammenstød i sidste øjeblik.

MR

Maria R.

Account Director, Boutique-bureau

Som produktionsleder synkroniserer jeg kalendere og opkræver depositum ved booking. Ikke mere jagten på fakturaer.

RM

Roberto M.

Produktionsleder

Vores kreative team genvandt fokus - møder er organiseret, og forberedelsesnotater kommer automatisk.

MA

Mario A.

Kreativ direktør

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Agenturets ressourcer og vejledninger

Praktiske tips om bureauplanlægning, mødeskabeloner og kalenderworkflows til at gøre møder til fakturerbare resultater. Nyt indhold til forbedring af kundeprocesser.

A group of professionals collaborating in an agency.

Sådan gør du bureauplanlægning nemmere og vinder flere pitches

Diverse team collaborating on a digital marketing strategy during a client call.

5 mødeskabeloner til kundesamtaler og kreative gennemgange

Overhead view of four diverse professionals around a table covered in strategy documents, charts, and a laptop. They are actively working and discussing.

Opkræv betaling ved booking: prisstrategier for bureauer

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg forhindre kunder i at booke på ubelejlige tidspunkter?

Ja. Indstil åbningstider, tilføj buffertider, og opret bookingfrister, så kunderne planlægger inden for dine foretrukne vinduer, og din kalender forbliver fornuftig.

Hvilke kalendere og konferenceplatforme kan integreres med Doodle?

Doodle synkroniserer Google Kalender, Microsoft Outlook Kalender og Apple Kalender og understøtter Zoom-, Google Meet-, Microsoft Teams- og Cisco-konferencer.

Kan flere teammedlemmer være tilgængelige på én bookingside?

Ja, op til to. Med fælles bookingsider kan du forbinde to kalendere, så kunderne kan booke en tid, der passer begge værter - ideelt til fælles møder, fælles præsentationer eller partnersessioner.

Hvor sikre er kalenderdata?

Kalenderforbindelser er sikre, og det er kun din tilgængelighed, der læses - Doodle gemmer aldrig begivenhedsindhold. Alle planer bruger krypterede forbindelser og privacy-first-design, mens Pro- og Enterprise-planerne inkluderer avancerede kontroller til data- og teamadministration.

Kan jeg indsamle betalinger og kundeoplysninger, når de booker?

Ja, det kan du. Brug Stripe til at opkræve betaling ved booking, tilføj brugerdefinerede spørgsmål til bookingsider, indstil automatiske påmindelser og beskyt fakturerbar tid.

Gør booking til fakturerbar tid fakturerbar tid

Doodle Pro fra $6,95/bruger/måned - automatiseret booking, branding og betalinger for at holde dit bureau produktivt.

Der kræves ikke noget kreditkort.