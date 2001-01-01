Opret en Doodle

Sikker planlægning for terapeuter og rådgivere

Stop med at gå frem og tilbage. Lad klienter booke online, få automatiske påmindelser, beskyt dine kalendergrænser, og tilføj Zoom- eller Teams-links til hver session.

Betroet af førende wellness- og sundhedsorganisationer

Udfyld dit skema uden telefonsamtaler

Del en bookingside, lad klienter selv booke eller ombooke, og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet- eller Teams-links til hver terapisession.

Koordiner 1:1, par, familiesessioner og supervision med ét værktøj

Tilgængelighed i realtid, buffere og registrering af tidszoner holder din kalender og dine klientforpligtelser på linje.

Lever en poleret, professionel bookingoplevelse

Brugerdefineret branding, bekræftelsesmails og betalinger via Stripe opbygger tillid, mens forebyggelse af dobbeltbooking holder sessionerne pålidelige.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Skabt til den måde, du støtter klienter på

Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere

Synkroniser dit skema automatisk. Bloker personlige timer, undgå dobbeltbooking, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links med hver booking.

Del bookingsider eller 1:1-links

Lad kunderne vælge tidspunkter, der passer til din arbejdsbyrde. Tilføj buffere til noter, tilbyd tilbagevendende ugentlige tider, og lad hasteindkaldelser blive booket tidligere.

Brand dine bookingsider

Tilføj din praksis' navn, logo og farver. Inkluder spørgsmål om mål og præferencer, så hver session starter forberedt og personligt.

Hold kundeoplysningerne private og sikre

Kun tilgængelighed deles. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 med tilladelsesbaseret adgang for dit team.

Brug gruppeafstemninger til at planlægge supervision eller sagsgennemgang

Inviter op til 1000 deltagere, indsaml tilgængelighed, og lås den bedste tid uden lange e-mailkæder.

Udgiv tilmeldingsblanketter til gruppesessioner

Skriv terapi, workshops eller psykoedukationssessioner på listen. Begræns antallet af pladser, indsaml deltageroplysninger, og følg tilmeldingerne fra ét dashboard.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Kunderne booker selv, påmindelser halverer antallet af udeblivelser, og buffere beskytter mine noter.

JM

Jenna M.

LCSW

Group Polls gør planlægning af supervision smertefri. Et link, 12 klinikere, færdig.

RT

Rafael T.

LMFT

Stripe-betalinger ved booking reducerer aflysninger i sidste øjeblik og beskytter min kalender.

PS

Priya S.

Rådgivende psykolog

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til at udvide din praksis

Tips til at strømline planlægningen, beskytte din kalender og styrke dine kunderelationer.

Therapist and client in a calm, warm office

Hvordan terapeuter reducerer antallet af udeblivelser med påmindelser og buffere

Therapist speaking with a client in a calm office with plants and natural light

Sæt sunde kalendergrænser uden at skade klientplejen

Group therapy healthcare

Kør gruppeterapi og workshops med tilmeldingssedler

Ofte stillede spørgsmål

Kan nye kunder dele indgangsoplysninger, når de booker?

Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål om mål, præferencer eller forsikringsoplysninger, så du kan starte hver session forberedt.

Synkroniserer Doodle med mine kalendere og videoværktøjer?

Ja, det kan du. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links.

Kan jeg tilbyde terapi hver uge eller hver anden uge?

Ja. Indstil tilbagevendende tilgængelighed for 1:1, par eller familiesessioner, så kunderne booker ensartede tider.

Er kundedata sikre og private?

Ja. Kun din tilgængelighed er synlig. Svar og personlige kalenderoplysninger forbliver private. Doodle opfylder GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3.

Hvor fleksibel er planlægningen?

Tillad omplanlægning, indstil buffere, begræns deltagere, kræv betaling ved booking med Stripe, og styr gennemløbstid og afbestillingsvinduer.

Giv kunderne en nem måde at booke på og hold fast i omsorgen

Start gratis og spar timer hver uge med automatisk planlægning, påmindelser og betalinger.

