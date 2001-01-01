Sikker planlægning for terapeuter og rådgivere
Betroet af førende wellness- og sundhedsorganisationer
Udfyld dit skema uden telefonsamtaler
Del en bookingside, lad klienter selv booke eller ombooke, og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet- eller Teams-links til hver terapisession.
Koordiner 1:1, par, familiesessioner og supervision med ét værktøj
Tilgængelighed i realtid, buffere og registrering af tidszoner holder din kalender og dine klientforpligtelser på linje.
Lever en poleret, professionel bookingoplevelse
Brugerdefineret branding, bekræftelsesmails og betalinger via Stripe opbygger tillid, mens forebyggelse af dobbeltbooking holder sessionerne pålidelige.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Skabt til den måde, du støtter klienter på
Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere
Synkroniser dit skema automatisk. Bloker personlige timer, undgå dobbeltbooking, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links med hver booking.
Del bookingsider eller 1:1-links
Lad kunderne vælge tidspunkter, der passer til din arbejdsbyrde. Tilføj buffere til noter, tilbyd tilbagevendende ugentlige tider, og lad hasteindkaldelser blive booket tidligere.
Brand dine bookingsider
Tilføj din praksis' navn, logo og farver. Inkluder spørgsmål om mål og præferencer, så hver session starter forberedt og personligt.
Hold kundeoplysningerne private og sikre
Kun tilgængelighed deles. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 med tilladelsesbaseret adgang for dit team.
Brug gruppeafstemninger til at planlægge supervision eller sagsgennemgang
Inviter op til 1000 deltagere, indsaml tilgængelighed, og lås den bedste tid uden lange e-mailkæder.
Udgiv tilmeldingsblanketter til gruppesessioner
Skriv terapi, workshops eller psykoedukationssessioner på listen. Begræns antallet af pladser, indsaml deltageroplysninger, og følg tilmeldingerne fra ét dashboard.
Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere
Synkroniser dit skema automatisk. Bloker personlige timer, undgå dobbeltbooking, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links med hver booking.
Del bookingsider eller 1:1-links
Lad kunderne vælge tidspunkter, der passer til din arbejdsbyrde. Tilføj buffere til noter, tilbyd tilbagevendende ugentlige tider, og lad hasteindkaldelser blive booket tidligere.
Brand dine bookingsider
Tilføj din praksis' navn, logo og farver. Inkluder spørgsmål om mål og præferencer, så hver session starter forberedt og personligt.
Hold kundeoplysningerne private og sikre
Kun tilgængelighed deles. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3 med tilladelsesbaseret adgang for dit team.
Brug gruppeafstemninger til at planlægge supervision eller sagsgennemgang
Inviter op til 1000 deltagere, indsaml tilgængelighed, og lås den bedste tid uden lange e-mailkæder.
Udgiv tilmeldingsblanketter til gruppesessioner
Skriv terapi, workshops eller psykoedukationssessioner på listen. Begræns antallet af pladser, indsaml deltageroplysninger, og følg tilmeldingerne fra ét dashboard.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
350M+ møder planlagt smartere
Kunderne booker selv, påmindelser halverer antallet af udeblivelser, og buffere beskytter mine noter.
Group Polls gør planlægning af supervision smertefri. Et link, 12 klinikere, færdig.
Stripe-betalinger ved booking reducerer aflysninger i sidste øjeblik og beskytter min kalender.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til at udvide
din praksis
Ofte stillede spørgsmål
Kan nye kunder dele indgangsoplysninger, når de booker?
Ja, det kan du. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål om mål, præferencer eller forsikringsoplysninger, så du kan starte hver session forberedt.
Synkroniserer Doodle med mine kalendere og videoværktøjer?
Ja, det kan du. Forbind Google-, Outlook- eller Apple-kalendere og tilføj automatisk Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-links.
Kan jeg tilbyde terapi hver uge eller hver anden uge?
Ja. Indstil tilbagevendende tilgængelighed for 1:1, par eller familiesessioner, så kunderne booker ensartede tider.
Er kundedata sikre og private?
Ja. Kun din tilgængelighed er synlig. Svar og personlige kalenderoplysninger forbliver private. Doodle opfylder GDPR, SOC 2, CCPA og Cyber Verify Level 3.
Hvor fleksibel er planlægningen?
Tillad omplanlægning, indstil buffere, begræns deltagere, kræv betaling ved booking med Stripe, og styr gennemløbstid og afbestillingsvinduer.