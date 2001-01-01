Enkel planlægning for travle fitnesstrænere
Træn mere, send færre sms'er
Del ét bookinglink til opdagelsessamtaler, PT-sessioner og fornyelser. Doodle synkroniserer din kalender, sender bekræftelser og håndterer betalinger, mens du coacher.
Hold hver session kørende uden problemer
Koordiner ubesværet med klienter eller studier. Tilgængelighed i realtid, buffere og registrering af tidszoner forhindrer overlapning - uanset om du er i træningslokalet, online eller på farten.
Se professionel ud fra første klik til sidste rep
Brandede bookingsider, automatiske påmindelser og links til omlægning af tid reducerer antallet af udeblivelser og kaos i sidste øjeblik, så dine sessioner forbliver pålidelige og stressfrie.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til at drive din træningsvirksomhed
Synkroniser dine kalendere automatisk
Tilslut Google-, Outlook- eller Apple-kalendere for at blokere for træning og undervisning. Doodle forhindrer dobbeltbooking, tilføjer buffere og foreslår smartere tidspunkter, når du har travlt.
Lad kunderne booke og betale i realtid
Del din bookingside eller et 1:1-link, så kunderne kan booke ud fra din tilgængelighed i realtid. Stripe-betalinger, registrering af tidszoner og øjeblikkelige videolinks gør det problemfrit.
Gør din bookingoplevelse personlig
Tilføj dit logo, dine farver og et link til din hjemmeside for at få en fornemmelse af studiekvalitet. Fang klientens mål, skader eller udstyrsdetaljer, så hver session starter forberedt.
Hold kundedata private og i overensstemmelse med reglerne
Kun tilgængelighed deles - aldrig kalenderdetaljer. Doodle opfylder GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder, så du kan fokusere på coaching og ikke på compliance.
Find hurtigt holdtider med gruppeafstemninger
Planlæg bootcamps eller wellness-demoer uden endeløse tråde. Lad op til 1000 deltagere stemme og lås det bedste tidspunkt med det samme.
Fyld nemt klasserne med tilmeldingssedler
Lav en liste over workshops eller evalueringer, sæt pladsgrænser og tilføj buffere. Doodle sender automatisk bekræftelser og påmindelser, så du forbliver organiseret.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
350M+ møder planlagt smartere
Jeg har reduceret administrationstiden med 50 %. Kunderne booker, betaler og får påmindelser automatisk.
Group Polls gjorde det nemt at planlægge vores bootcamp for 20 personer. Et link, færdig.
Ikke flere dobbeltbookinger eller tidszoneforvirringer. Mine onlinesessioner kører til tiden.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til fitness
forretningsvækst
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indstille forskellige sessionslængder og priser?
Ja, det kan du. Opret tjenester som 30-, 45- eller 60-minutters sessioner med tilpassede priser, buffere og lokationer. Opkræv betaling under booking via Stripe.
Vil Doodle fungere med mine kalender- og videoapps?
Ja. Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalenderen, og start Zoom-, Google Meet-, Teams- eller Webex-møder fra hver booking.
Kan jeg køre drop-in-undervisning og begrænse antallet af pladser?
Ja, det gør jeg. Brug tilmeldingsark til at tilføje tidsintervaller, sætte pladsgrænser og indsamle deltageroplysninger. Automatiske bekræftelser og påmindelser holder fremmødet højt.
Kan kunderne se mine andre aftaler?
Nej, det er kun dine ledige tider, der deles. Personlige begivenheder og klientsvar forbliver private. Doodle er sikker og i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA.
Hvad hvis jeg rejser eller skifter arbejdstid?
Opdater din tilgængelighed én gang. Doodle justerer dine bookingsider, respekterer buffere og blackout-datoer og håndterer tidszoner, så kunderne altid ser de rigtige tider.