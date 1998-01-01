Opret en Doodle

Enkel planlægning bygget til events og webinarer

Planlæg webinarer, workshops og meget mere med nem tilmelding og klare muligheder.

A group poll with a list view of availabilities for a user research workshop

Bruges af arrangører og værter på topinstitutioner og virksomheder over hele verden

A group of logos including Booking Holdings, Alphabet Inc. (Google), Salesforce, MasterClass, Deloitte Consulting
Enkel tilmelding til enhver begivenhed

Lad deltagerne tilmelde sig webinarer, workshops eller træningssessioner med indbyggede tilmeldingsformularer.

Et link, alle detaljerne

Del din eventbookingside, så deltagerne kan se alle ledige sessioner, vælge deres plads og få et link til at deltage med det samme.

Intet kaos i sidste øjeblik

Påmindelser og opdateringer sendes automatisk ud, så dine deltagere holdes informeret og til tiden.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Bygget til alle dine events

Lad deltagerne vælge deres session

Lav et tilmeldingsskema, så folk kan vælge den workshop, det panel eller det webinar, der passer dem bedst.

Planlæg forberedende samtaler med talere

Brug en bookingside til at koordinere øvetider med oplægsholdere før den store dag.

Skræddersy oplevelsen

Tilbyd forskellige sessionstyper på ét tilmeldingsark, så deltagerne kan tilpasse deres eventoplevelse. Tilføj spørgsmål før tilmelding for at indsamle detaljer, før de tilmelder sig.

Forenkle global deltagelse

Doodle viser tider i hver persons lokale tidszone, så ingen deltager på det forkerte tidspunkt.

Send polerede, forberedte invitationer

Tilføj dit logo, dine farver og din egen branding til hver invitation, så din begivenhed føles professionel fra første klik.

Koordiner dit event-team

Brug en gruppeafstemning til hurtigt at planlægge planlægningssamtaler med arrangører, sponsorer og støttepersonale.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

iCloud

Zoom-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zoom

Outlook-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Outlook

Microsoft Teams-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Teams

Zapier-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Google Meet-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Meet

Stripe-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Stripe

Microsoft Exchange-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Microsoft Exchange

Google Kalender-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Google Calendar

Microsoft Office 365-logo centreret på en baggrund med gittermønster.

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

G2-forår 2025-mærker med tre udmærkelser: Grid Leader for små virksomheder, Brugerne elsker os og High Performer.

Hver Doodle-afstemning sparer mig for en time. Det er stort, når man planlægger 20 events om måneden.

Michael D.

Ejer og ledelsescoach

Jeg arrangerede et orienteringsmøde for 30 personer på under 10 minutter.

Alfredo B.

Dekan for studerendes anliggender

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team.

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indsamle deltageroplysninger, når de tilmelder sig?

Ja. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til dit tilmeldingsark for at indsamle navne, præferencer eller kostbehov før arrangementet.

Kan jeg administrere taler- og personaleplaner i Doodle?

Ja, koordiner med Booking Pages til 1:1-opkald eller Group Polls til gruppeplanlægningsmøder.

Hvad hvis mit arrangement har deltagere i forskellige tidszoner?

Doodle viser automatisk tilgængelighed i deres lokale tid for at undgå forvirring.

Hvordan kan jeg tilbyde både personlige og virtuelle muligheder?

Skriv begge dele på det samme tilmeldingsark, så deltagerne kan vælge, hvad der passer dem bedst.

Hvordan adskiller et tilmeldingsark sig fra en bookingside?

Tilmeldingsark viser flere sessioner eller events; bookingsider viser din personlige tilgængelighed for booking.

Fandt du ikke svaret?

Brug mere tid på din eventoplevelse, ikke på din tidsplan

Lad folk booke deres sessioner på få sekunder, og hold fokus på at gøre arrangementet til en succes.

Der kræves ikke noget kreditkort.