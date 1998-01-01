Enkel planlægning bygget til events og webinarer
Bruges af arrangører og værter på topinstitutioner og virksomheder over hele verden
Enkel tilmelding til enhver begivenhed
Lad deltagerne tilmelde sig webinarer, workshops eller træningssessioner med indbyggede tilmeldingsformularer.
Et link, alle detaljerne
Del din eventbookingside, så deltagerne kan se alle ledige sessioner, vælge deres plads og få et link til at deltage med det samme.
Intet kaos i sidste øjeblik
Påmindelser og opdateringer sendes automatisk ud, så dine deltagere holdes informeret og til tiden.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Bygget til alle dine events
Lad deltagerne vælge deres session
Lav et tilmeldingsskema, så folk kan vælge den workshop, det panel eller det webinar, der passer dem bedst.
Planlæg forberedende samtaler med talere
Brug en bookingside til at koordinere øvetider med oplægsholdere før den store dag.
Skræddersy oplevelsen
Tilbyd forskellige sessionstyper på ét tilmeldingsark, så deltagerne kan tilpasse deres eventoplevelse. Tilføj spørgsmål før tilmelding for at indsamle detaljer, før de tilmelder sig.
Forenkle global deltagelse
Doodle viser tider i hver persons lokale tidszone, så ingen deltager på det forkerte tidspunkt.
Send polerede, forberedte invitationer
Tilføj dit logo, dine farver og din egen branding til hver invitation, så din begivenhed føles professionel fra første klik.
Koordiner dit event-team
Brug en gruppeafstemning til hurtigt at planlægge planlægningssamtaler med arrangører, sponsorer og støttepersonale.
Arbejd med dine yndlingsværktøjer
350M+ møder planlagt smartere
Hver Doodle-afstemning sparer mig for en time. Det er stort, når man planlægger 20 events om måneden.
Jeg arrangerede et orienteringsmøde for 30 personer på under 10 minutter.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indsamle deltageroplysninger, når de tilmelder sig?
Ja. Tilføj brugerdefinerede spørgsmål til dit tilmeldingsark for at indsamle navne, præferencer eller kostbehov før arrangementet.
Kan jeg administrere taler- og personaleplaner i Doodle?
Ja, koordiner med Booking Pages til 1:1-opkald eller Group Polls til gruppeplanlægningsmøder.
Hvad hvis mit arrangement har deltagere i forskellige tidszoner?
Doodle viser automatisk tilgængelighed i deres lokale tid for at undgå forvirring.
Hvordan kan jeg tilbyde både personlige og virtuelle muligheder?
Skriv begge dele på det samme tilmeldingsark, så deltagerne kan vælge, hvad der passer dem bedst.
Hvordan adskiller et tilmeldingsark sig fra en bookingside?
Tilmeldingsark viser flere sessioner eller events; bookingsider viser din personlige tilgængelighed for booking.