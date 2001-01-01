Planlægning, der lader undervisere undervise mere
Del en bookingside, så elever eller forældre kan vælge en tid, der passer. Doodle synkroniserer med din kalender og håndterer buffere, omlægninger og påmindelser.
Kør 1:1, små grupper og eksamensforberedelse på tværs af tidszoner
Tilbyd faste tider, begræns slots, tilføj videolinks, og lad Doodle forhindre dobbeltbooking på tværs af kalendere og steder.
Se poleret ud og reducer antallet af udeblivelser
Brandede invitationer, bekræftelser og SMS/email-påmindelser holder møder til tiden. Forældre og studerende booker uden konti, og du styrer spørgsmål og politikker.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til, hvordan undervisere booker timer
Opret forbindelse til Google, Apple eller Microsoft
Bloker rejsetid, indstil buffere mellem sessioner, og tilføj Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik, så hver lektion lander rent i din kalender.
Tilgængelighed i realtid
der respekterer skole, job og personlige kalendere. Ugentlige eller månedlige visninger, registrering af tidszoner og smarte grænser stopper overbooking.
Tilføj dit logo, emneområde og politikker til invitationer
Send automatisk forberedelsesnoter, materialer eller links til lektier, så eleverne ankommer klar.
Oplysninger om elever og forældre forbliver beskyttet
Doodle lever op til GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder med dataminimering og tilladelseskontroller til arbejdsgange for vejledning, der overholder reglerne.
Brug Group Polls til hurtigt at finde en tid til en studiegruppe
Tilbyd et par muligheder, sæt en deadline, og lås det endelige valg. Perfekt til gennemgangssessioner, klubber eller fællesundervisning.
Udgiv et tilmeldingsark med begrænsede pladser pr. slot
Perfekt til kontortid, prøveeksamener og øvesamtaler. Ventelister og automatiske bekræftelser holder alting organiseret.
Arbejd med dine yndlingsv�ærktøjer
350M+ møder planlagt smartere
Doodle forvandlede min indbakke-pingpong til ét link. Jeg genvandt 5+ timer om ugen og fordoblede antallet af bookede sessioner.
Forældrene booker selv, påmindelser sendes automatisk, og tidszoner er ikke længere et problem.
Group Polls fyldte mine AP-gennemgangssessioner på få minutter. Jeg låste bare det bedste tidspunkt og sendte materialer.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Planlægning af undervisning
tips og ressourcer
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan planlægger jeg tilbagevendende lektioner?
Opret en bookingside med tilbagevendende tilgængelighed, eller dupliker en ugentlig skabelon. Eleverne vælger tider, og det synkroniseres med din kalender med buffere.
Kan Doodle arbejde sammen med min kalender og mine videoværktøjer?
Ja, det kan du. Forbind Google-, Apple- eller Microsoft-kalendere og tilføj Zoom-, Teams- eller Webex-links automatisk til hvert møde.
Kan forældre booke på vegne af en elev?
Ja, del dit link hvor som helst. Tilføj spørgsmål om elevens navn, klasse eller mål, så du er forberedt inden mødet.
Er elevernes data sikre?
Doodle overholder GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvad der indsamles, hvem der kan booke, og hvor længe data opbevares.
Mine arbejdstider ændrer sig hver uge. Kan Doodle håndtere det?
Ja. Opdater tilgængelighed når som helst, indstil datospecifikke vinduer, bloker eksamensdage eller sæt bookinger på pause. Din side afspejler ændringerne med det samme.