Planlægning, der lader undervisere undervise mere

Hold op med at jonglere med sms'er, DM'er og tidszoner. Med Doodle deler du et link, synkroniserer din kalender og udfylder lektioner hurtigt - ingen frem og tilbage, ingen udeblivelser.

Betroet af undervisere på skoler, centre og programmer over hele verden

Stop med at jage beskeder for at booke timer

Del en bookingside, så elever eller forældre kan vælge en tid, der passer. Doodle synkroniserer med din kalender og håndterer buffere, omlægninger og påmindelser.

Kør 1:1, små grupper og eksamensforberedelse på tværs af tidszoner

Tilbyd faste tider, begræns slots, tilføj videolinks, og lad Doodle forhindre dobbeltbooking på tværs af kalendere og steder.

Se poleret ud og reducer antallet af udeblivelser

Brandede invitationer, bekræftelser og SMS/email-påmindelser holder møder til tiden. Forældre og studerende booker uden konti, og du styrer spørgsmål og politikker.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til, hvordan undervisere booker timer

Opret forbindelse til Google, Apple eller Microsoft

Bloker rejsetid, indstil buffere mellem sessioner, og tilføj Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik, så hver lektion lander rent i din kalender.

Tilgængelighed i realtid

der respekterer skole, job og personlige kalendere. Ugentlige eller månedlige visninger, registrering af tidszoner og smarte grænser stopper overbooking.

Tilføj dit logo, emneområde og politikker til invitationer

Send automatisk forberedelsesnoter, materialer eller links til lektier, så eleverne ankommer klar.

Oplysninger om elever og forældre forbliver beskyttet

Doodle lever op til GDPR-, SOC 2- og CCPA-standarder med dataminimering og tilladelseskontroller til arbejdsgange for vejledning, der overholder reglerne.

Brug Group Polls til hurtigt at finde en tid til en studiegruppe

Tilbyd et par muligheder, sæt en deadline, og lås det endelige valg. Perfekt til gennemgangssessioner, klubber eller fællesundervisning.

Udgiv et tilmeldingsark med begrænsede pladser pr. slot

Perfekt til kontortid, prøveeksamener og øvesamtaler. Ventelister og automatiske bekræftelser holder alting organiseret.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Doodle forvandlede min indbakke-pingpong til ét link. Jeg genvandt 5+ timer om ugen og fordoblede antallet af bookede sessioner.

MK

Maria K.

SAT-underviser

Forældrene booker selv, påmindelser sendes automatisk, og tidszoner er ikke længere et problem.

DR

Daniel R.

Online matematik-underviser

Group Polls fyldte mine AP-gennemgangssessioner på få minutter. Jeg låste bare det bedste tidspunkt og sendte materialer.

PS

Priya S.

Underviser i AP-biologi

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Planlægning af undervisning tips og ressourcer

Nye ideer til at afvikle mere gnidningsløse sessioner, reducere antallet af udeblivelser og holde din kalender fuld.

Reducer antallet af udeblivelser: Påmindelsesstrategier, der virker for undervisere

Hvordan undervisere bruger bookingsider til at fylde ugentlige sessioner

Gruppestudie gjort nemt: Afstem den bedste tid på få minutter

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan planlægger jeg tilbagevendende lektioner?

Opret en bookingside med tilbagevendende tilgængelighed, eller dupliker en ugentlig skabelon. Eleverne vælger tider, og det synkroniseres med din kalender med buffere.

Kan Doodle arbejde sammen med min kalender og mine videoværktøjer?

Ja, det kan du. Forbind Google-, Apple- eller Microsoft-kalendere og tilføj Zoom-, Teams- eller Webex-links automatisk til hvert møde.

Kan forældre booke på vegne af en elev?

Ja, del dit link hvor som helst. Tilføj spørgsmål om elevens navn, klasse eller mål, så du er forberedt inden mødet.

Er elevernes data sikre?

Doodle overholder GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer, hvad der indsamles, hvem der kan booke, og hvor længe data opbevares.

Mine arbejdstider ændrer sig hver uge. Kan Doodle håndtere det?

Ja. Opdater tilgængelighed når som helst, indstil datospecifikke vinduer, bloker eksamensdage eller sæt bookinger på pause. Din side afspejler ændringerne med det samme.

