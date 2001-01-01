Opret en Doodle

Planlægning for lærere og professorer, gjort enkelt

Spring e-mail-kæder over. Lad studerende, forældre og kolleger booke kontortid, rådgivning og møder fra din kalender med tilgængelighed og påmindelser i realtid.

A booking page graphic with the calendar view for office hours. Two people found 11:30am on a Friday to meet.

Betroet af undervisere og universiteter verden over

Få timer tilbage hver uge

Doodle automatiserer kontortider, rådgivnings- og forældremøder, så du ikke længere skal jonglere med tråde og kalendere. Del et link, lad folk selv booke, og kom tilbage til forberedelse af undervisning og research.

A list view of a group poll with votes for different time slots
Kør alle mødetyper på ét sted

Koordiner seminarer, laboratorier, udvalgsmøder og afløsere uden at skifte værktøj. Doodle håndterer tilgængelighed, buffere og mødelinks, så din tidsplan forbliver organiseret.

A sign up sheet for office hours with three different options to sign up
Reducer antallet af udeblivelser og skab en professionel tone

Automatiske bekræftelser, påmindelser og tidszonedetektering holder studerende og kolleger til tiden. Brandede invitationer får dine møder til at se officielle og forberedte ud.

Email reminder pop up that says reminder: faculty meeting is coming up in one day.

Planer bygget til at spare dig tid og passer til dit budget

Gratis

For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer

  • Ubegrænset antal gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • En bookingside

  • En 1:1

  • Google Meet og Zoom webkonferencer

  • Indsaml betalinger med Stripe

  • Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser

Pro

Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus

  • Ingen annoncer

  • Ubegrænset tid til gruppeafstemninger

  • Ubegrænset antal tilmeldingsark

  • Ubegrænset antal bookingsider

  • Ubegrænset antal 1:1'er

  • Brugerdefineret branding

  • Microsoft Teams og Webex-konferencer

  • Opkrævning af betaling med Stripe

  • Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser

Hold

Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus

  • Administrator-konsol

  • Roller og tilladelser

  • Vær med til at arrangere events

  • Book på vegne af andre

  • Aktivitetsrapporter

Virksomhed

Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support

Alle Team-funktioner, plus

  • Prioriteret support

  • Single sign-on (SSO)

  • Onboarding og træning

  • SLA for tilgængelighed på 99,9%

Bygget til, hvordan du underviser og mødes

Forbind Apple-, Google- eller Microsoft-kalendere

og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik. Bloker automatisk undervisningstider, sæt grænser for kontortid og undgå dobbeltbooking på tværs af forsknings- og undervisningskalendere.

Vis kun de tidspunkter, du vælger

i realtid. Indstil buffere for undervisningsdage, forberedelsestid og campusplaceringer. Studerende kan se tilgængelighed i ugentlige eller månedlige visninger og booke uden at oprette en konto.

Send polerede invitationer

med din afdelings eller skoles branding. Vedhæft pensum, rubrikker eller læselister, tilføj brugerdefinerede spørgsmål, og indsaml de oplysninger, du har brug for, før mødet starter.

Bliv compliant som standard

Doodle opfylder GDPR-, SOC 2-, CCPA- og Cyber Verify Level 3-standarder, så data om studerende og undervisere forbliver beskyttet. Kontroller, hvilke data du indsamler, og hvem der kan booke.

Find det bedste tidspunkt

til seminarer, specialeforsvar eller udvalgsmøder. Opret en gruppeafstemning, sæt deadlines, begræns valgmulighederne og lås det endelige valg, når alle har stemt.

Organiser tilmeldinger til

rådgivningsblokke, laboratorieøvelser, præsentationer eller forældremøder. Tilbyd flere slots, sæt et loft for deltagelse, og lad deltagerne ombooke uden e-mails.

Arbejd med dine yndlingsværktøjer

Møder med et enkelt klik overalt.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

350M+ møder planlagt smartere

Men tag ikke vores ord for det.

Kontortid booker sig selv nu. Doodle eliminerede svar-alle-tråde og halverede mine udeblivelser.

AC

Amber C.

Biologi, lektor

Jeg administrerer 120 studerende og 3 udvalg. One Booking Page holder møder organiseret og min kalender i orden

HR

Hailey R.

Gymnasielærer

Gruppeafstemninger løste endelig problemet med at finde en tid til specialeforsvar, som alle kan klare.

TG

Tyler G.

Institutleder

Fire badges for overholdelse af sikkerhed: MSPAlliance Cyber Verify Level 3-certificering, et europæisk GDPR-compliance-ikon med en lås og EU-stjerner, et CCPA-compliance-ikon og AICPA SOC-certificering (System and Organization Controls).

Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse

Betroet til at dække dine mest komplekse sikkerheds- og compliance-behov - uden behov for et IT-team. Lær mere om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.

Ressourcer til travle undervisere

Få praktiske tips til at strømline planlægningen, styre kontortiden og afholde bedre møder for dine studerende og kolleger på fakultetet.

A woman has books open on her desk while is on a video call on her laptop

Forældremøder: skabeloner og tips til påmindelser

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room

Sådan får du stressfri kontortid med ét bookinglink

En professors guide til planlægning af afhandlingsforsvar

Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg indstille tilbagevendende kontortider?

Ja, det gør jeg. Opret en bookingside med ugentlig tilgængelighed og buffere. Del linket én gang; de studerende booker tider, og begge kalendere opdateres med det samme.

Vil det fungere med mine campus-værktøjer?

Ja, det kan du. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere og opret automatisk Zoom-, Teams- eller Webex-links til møder.

Kan jeg planlægge på tværs af sektioner eller laboratorier?

Brug gruppeafstemninger til at finde en tid på tværs af undervisere og studerende, eller tilmeldingsark til at fordele studerende på flere tidspunkter.

Er elevernes data beskyttet?

Ja, det gør vi. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer obligatoriske felter og hvem der kan booke. Ingen data deles til markedsføring.

Hvad hvis mit skema ændrer sig hver uge?

Opdater tilgængelighed når som helst, indstil datospecifikke timer, eller sæt bookinger på pause i pauser. Din bookingside afspejler ændringer i realtid.

Brug mere tid på at undervise, ikke på at planlægge

Gratis plan tilgængelig; opgrader for avanceret planlægning og påmindelser.

Der kræves ikke noget kreditkort.