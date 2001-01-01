Planlægning for lærere og professorer, gjort enkelt
Betroet af undervisere og universiteter verden over
Få timer tilbage hver uge
Doodle automatiserer kontortider, rådgivnings- og forældremøder, så du ikke længere skal jonglere med tråde og kalendere. Del et link, lad folk selv booke, og kom tilbage til forberedelse af undervisning og research.
Kør alle mødetyper på ét sted
Koordiner seminarer, laboratorier, udvalgsmøder og afløsere uden at skifte værktøj. Doodle håndterer tilgængelighed, buffere og mødelinks, så din tidsplan forbliver organiseret.
Reducer antallet af udeblivelser og skab en professionel tone
Automatiske bekræftelser, påmindelser og tidszonedetektering holder studerende og kolleger til tiden. Brandede invitationer får dine møder til at se officielle og forberedte ud.
Planer bygget til at spare dig tid
og passer til dit budget
Gratis
For enkeltpersoner, der kommer i gang med simpel planlægning €0 for en bruger Gratis inkluderer
Ubegrænset antal gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
En bookingside
En 1:1
Google Meet og Zoom webkonferencer
Indsaml betalinger med Stripe
Grundlæggende AI-genererede mødebeskrivelser
Pro
Til professionelle, der vil have smartere planlægning 6,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle gratis funktioner, plus
Ingen annoncer
Ubegrænset tid til gruppeafstemninger
Ubegrænset antal tilmeldingsark
Ubegrænset antal bookingsider
Ubegrænset antal 1:1'er
Brugerdefineret branding
Microsoft Teams og Webex-konferencer
Opkrævning af betaling med Stripe
Avancerede AI-genererede mødebeskrivelser
Hold
Til teams, der har brug for øget produktivitet og samarbejde 8,95 € pr. bruger pr. måned betalt årligt Alle Pro-funktioner, plus
Administrator-konsol
Roller og tilladelser
Vær med til at arrangere events
Book på vegne af andre
Aktivitetsrapporter
Virksomhed
Til virksomheder og store teams, der ønsker bedre tilpasning, kontrol og support
Alle Team-funktioner, plus
Prioriteret support
Single sign-on (SSO)
Onboarding og træning
SLA for tilgængelighed på 99,9%
Bygget til, hvordan du underviser og mødes
Forbind Apple-, Google- eller Microsoft-kalendere
og start Zoom, Teams eller Webex med et enkelt klik. Bloker automatisk undervisningstider, sæt grænser for kontortid og undgå dobbeltbooking på tværs af forsknings- og undervisningskalendere.
Vis kun de tidspunkter, du vælger
i realtid. Indstil buffere for undervisningsdage, forberedelsestid og campusplaceringer. Studerende kan se tilgængelighed i ugentlige eller månedlige visninger og booke uden at oprette en konto.
Send polerede invitationer
med din afdelings eller skoles branding. Vedhæft pensum, rubrikker eller læselister, tilføj brugerdefinerede spørgsmål, og indsaml de oplysninger, du har brug for, før mødet starter.
Bliv compliant som standard
Doodle opfylder GDPR-, SOC 2-, CCPA- og Cyber Verify Level 3-standarder, så data om studerende og undervisere forbliver beskyttet. Kontroller, hvilke data du indsamler, og hvem der kan booke.
Find det bedste tidspunkt
til seminarer, specialeforsvar eller udvalgsmøder. Opret en gruppeafstemning, sæt deadlines, begræns valgmulighederne og lås det endelige valg, når alle har stemt.
Organiser tilmeldinger til
rådgivningsblokke, laboratorieøvelser, præsentationer eller forældremøder. Tilbyd flere slots, sæt et loft for deltagelse, og lad deltagerne ombooke uden e-mails.
Sikkerhed på virksomhedsniveau til teams af enhver størrelse
Ressourcer til travle undervisere
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg indstille tilbagevendende kontortider?
Ja, det gør jeg. Opret en bookingside med ugentlig tilgængelighed og buffere. Del linket én gang; de studerende booker tider, og begge kalendere opdateres med det samme.
Vil det fungere med mine campus-værktøjer?
Ja, det kan du. Forbind Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere og opret automatisk Zoom-, Teams- eller Webex-links til møder.
Kan jeg planlægge på tværs af sektioner eller laboratorier?
Brug gruppeafstemninger til at finde en tid på tværs af undervisere og studerende, eller tilmeldingsark til at fordele studerende på flere tidspunkter.
Er elevernes data beskyttet?
Ja, det gør vi. Doodle er i overensstemmelse med GDPR, SOC 2 og CCPA. Du kontrollerer obligatoriske felter og hvem der kan booke. Ingen data deles til markedsføring.
Hvad hvis mit skema ændrer sig hver uge?
Opdater tilgængelighed når som helst, indstil datospecifikke timer, eller sæt bookinger på pause i pauser. Din bookingside afspejler ændringer i realtid.