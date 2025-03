Hvad er problemet?

Denne Doodle-klient hjælper et team af rekrutteringsfolk med at forbinde virksomheder med folk fra marginaliserede grupper som f.eks. militærveteraner, mødre, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, eller minoriteter.

De skaber muligheder for, at disse mennesker kan få arbejde i en række forskellige organisationer - steder, hvor de normalt ville have svært ved at finde arbejde.

Vi talte med et medlem af deres team, og han fortalte os, at Doodle hjælper dem med at skabe en bro mellem partnere, der leder efter talent, og personer, der søger den næste skridt i deres karriere.

Udfordring Forbind et team af rekrutteringsfolk og deres partnere med potentielle nye medarbejdere.

Løsning Admin-konsollen skaber en enkel, hurtig og bekvem måde for teamet at tilføje brugere til deres konto for at skabe forbindelser.

Resultat Hurtigere administration af konti betyder, at der kan bruges mere tid på vigtige opgaver i stedet for på administration.

Doodle fungerer som en bro og bringer folk sammen

Vi fik at vide, at teamet bruger deres tid på at facilitere relationer mellem deres partnere og potentielle medarbejdere. Doodle spiller en vigtig rolle i den forbindelse.

"Mens de registrerer sig, uddeler jeg Doodle-licenser til dem. Doodle fungerer som bro. Vi har alle på samme side, så de kan få forbindelse på en hurtig og effektiv måde, som ville tage meget længere tid, hvis de gjorde det via e-mail." For dette talentteam skaber Doodle mere tid for dem til at pleje relationerne mellem deres partnere og potentielle medarbejdere.

Han sagde også, at den støtte, han får fra Doodle, er noget, som alle på hans team virkelig sætter pris på. "Vi er i stand til at betjene os selv, komme og gå, som vi har brug for, men med den måde, Doodle er sat op på, er det fantastisk at vide, at vi kan nå ud og få hjælp, når vi har brug for det."

Doodles administrationskonsol gør en reel forskel

"Admin Console har virkelig forenklet hele processen med at bruge Doodle." Vi fik at vide, at for dette talentteam er det nu så meget nemmere at udføre tidskrævende opgaver hurtigt. "Den nemme adgang, muligheden for at tilføje og fjerne brugere fra vores konto med få klik og tilføjelse af branding, så det ligner en del af vores netværk, betyder, at jeg kan komme ind og ud, gøre det, jeg skal, og komme videre med min dag." Det er ikke længere nødvendigt at gå frem og tilbage, og det at kunne gøre alt fra ét sted er grunden til, at Admin Console har bragt Doodle til det næste niveau for dette team.

Han tilføjede, at han udarbejder rapporter hver anden dag for at følge aktiviteten i Doodle. Han sagde, at det gjorde det muligt for ham at se, hvilke partnere der kontakter talenterne. "Ved at kunne trække rapporter i Doodle kan vi se, hvem der bakker op om vores ansættelsesinitiativer og er aggressive i deres samtaler med nye talenter. Før var vi afhængige af, at nogen i Doodle gjorde dette, men nu kan vi selvbetjene os selv, hvilket virkelig har strømlinet processen."

"Jeg vil virkelig anbefale det, hvis du har brug for en løsning til at booke møder mere effektivt "

Det sparer virkelig tid

I et team som dette sparer Doodle timevis af tid ved at gøre planlægning til en opgave, der tager få sekunder. Admin-konsollen hjælper med at forbedre dette endnu mere.

"Fra hvordan jeg brugte Doodle før til hvordan jeg bruger det nu, sparer jeg nok omkring 35-40 minutter om dagen." Med muligheden for at udføre flere opgaver på ét sted og selvbetjene ting som rapporter - Admin Console fjerner en stor del af den administrative byrde. Det giver teamet mulighed for at bruge mere tid på at hjælpe partnere og talenter.

"Hvis nogen derude overvejer at anskaffe sig Doodle, vil jeg sige, at brugervenligheden fra både et bruger- og administratorperspektiv er virkelig vigtig. Det kan virkelig tages op af hvem som helst og bruges, som man har brug for det. Jeg vil virkelig anbefale det, hvis du har brug for en løsning til at booke møder mere effektivt."

Fra partnere og talenter til deres interne team er alle meget tilfredse med den oplevelse, de får fra Doodle.