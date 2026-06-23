16.1 Gældende lov og voldgift. Denne rammeaftale og eventuelle individuelle ordrer er underlagt schweizisk lov, med undtagelse af lovvalgsreglerne og med undtagelse af FN-konventionen om kontrakter om internationalt varesalg af 11. april 1980 (CISG).

Medmindre andet er angivet i afsnit 16.8, skal alle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne MSA og eventuelle individuelle ordrer, udelukkende og endeligt afgøres i henhold til Den Internationale Handelskammers voldgiftsregler af en voldgiftsmand, der udpeges i overensstemmelse med de nævnte regler. Hver part underkaster sig uigenkaldeligt den eksklusive kompetence for en sådan voldgift og afstår fra enhver indsigelse mod denne kompetence på grundlag af værneting, forum non conveniens eller lignende grunde. Ingen kendelse eller procesmæssig afgørelse truffet i forbindelse med voldgiften må offentliggøres. Voldgiftsstedet skal være byen Zürich i Schweiz. Forhandlingssproget skal være engelsk.

Uanset ovenstående skal ethvert krav og enhver tvist, der opstår som følge af vilkårene i den forretningspartneraftale, der er indgået mellem parterne, være underlagt de gældende lovbestemmelser og bestemmelser om tvistbilæggelse i forretningspartneraftalen.

Uanset ovenstående FRASKRIVER HVER PART SIG Uigenkaldeligt enhver ret til en juryretssag i enhver sag, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne MSA eller en hvilken som helst individuel ordre.

16.2 Dataplacering. Produktionsdata opbevares i Irland, og præproduktionsdata opbevares i Tyskland.

16.3 Overdragelse. Ingen af parterne må overdrage denne MSA og/eller en individuel ordre uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, dog med den undtagelse, at hver part kan overdrage denne MSA og alle individuelle ordrer (som alle skal overdrages samlet) til et tilknyttet selskab under eller en efterfølger til sin virksomhed i tilfælde af en fusion eller et salg af aktiver.

16.4 Underleverandører. Doodle kan inddrage tredjeparter, herunder sine tilknyttede selskaber og eksterne underleverandører, til opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til MSA’en og/eller eventuelle individuelle ordrer.

16.5 Ingen modregning. Kunden er ikke berettiget til at modregne krav, modkrav eller andre fordringer mod Doodles betalingskrav over for kunden, medmindre kundens krav er endeligt afgjort ved voldgift (se afsnit 16.1) eller udtrykkeligt anerkendt skriftligt af Doodle.

16.6 Force majeure. Ingen af parterne er ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse i henhold til denne MSA og/eller eventuelle individuelle ordrer (undtagen betalingsforpligtelser) som følge af årsager, der ligger uden for dens rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til: force majeure, krig, terrorisme, optøjer, embargoer, handlinger foretaget af civile eller militære myndigheder, brand, oversvømmelser, ulykker, strejker eller mangel på transportmidler, faciliteter, brændstof, energi, arbejdskraft eller materialer („force majeure“). I tilfælde af en sådan forsinkelse forlænges opfyldelsesfristen med en periode svarende til den tid, der er gået tabt som følge af forsinkelsen.

16.7 Parternes forhold. Parterne er uafhængige kontraktparter. Denne MSA og/eller enhver individuel ordre skaber ikke et partnerskab, en franchise, et joint venture, et agentur, et tillidsforhold eller et ansættelsesforhold mellem parterne. Ingen af parterne har beføjelse til at forpligte den anden part eller påtage sig forpligtelser på den anden parts vegne uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

16.8 Forbud. Hver part anerkender, at en overtrædelse af afsnit 4.5 (Begrænsninger), afsnit 7 (Fortrolighed) eller afsnit 9 (Intellektuel ejendomsret) vil forårsage uoprettelig skade, for hvilken økonomisk erstatning vil være utilstrækkelig. Den part, der ikke har overtrådt aftalen, har derfor ret til at søge forbud ved enhver kompetent domstol uden at skulle stille sikkerhed eller bevise faktisk skade.

16.9 Meddelelser. Medmindre andet er angivet i denne MSA eller en individuel ordre, skal alle meddelelser vedrørende denne MSA og eventuelle individuelle ordrer fremsendes i tekstform og træder i kraft ved (a) personlig aflevering, (b) den anden arbejdsdag efter afsendelse pr. post, eller (c) den dag, hvor meddelelsen sendes pr. e-mail til den anden parts e-mailadresse som angivet på underskriftssiden i denne MSA (eller en anden e-mailadresse, som en part på forhånd har meddelt skriftligt).

16.10 Skriftlig form. Når denne MSA kræver skriftlig form (dvs. ved brug af udtrykkene »skriftlig« eller »på skrift«), skal dette krav opfyldes ved tekstform underskrevet af den erklærende part ved hjælp af en håndskrevet eller elektronisk underskrift (herunder gængse elektroniske underskrifter såsom Docusign eller Adobe Sign). For at undgå tvivl kræves der ikke en kvalificeret elektronisk signatur i henhold til den schweiziske føderale lov om elektroniske signaturer (ZertES).

16.11 Ændringer. Enhver ændring eller tilpasning af denne MSA eller en individuel ordre skal ske skriftligt for at være gyldig. Dette krav gælder for enhver aftale om at fravige eller ændre kravene om skriftlig form. Uanset ovenstående kan Doodle ensidigt opdatere eller ændre følgende: PUP og dokumentationen.

16.12 Fuldstændighed. Denne MSA og de individuelle ordrer (herunder de dokumenter, der henvises til deri) indeholder den fulde gensidige aftale mellem parterne vedrørende deres genstand og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, forhandlinger, drøftelser, forståelser, erklæringer og kommunikation mellem parterne, uanset om disse er mundtlige eller skriftlige, i denne henseende. Hver part anerkender, at den ikke har påberåbt sig nogen erklæring, garanti eller udsagn fra den anden part, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

16.13 Afkald og adskillelighed. Ingen undladelse eller forsinkelse fra nogen af parternes side med hensyn til at udøve en rettighed i henhold til denne MSA eller en individuel ordre udgør et afkald på denne rettighed. Hvis en bestemmelse i denne MSA eller en individuel ordre af en eller anden grund skulle være eller blive ugyldig, ineffektiv eller ikke-håndhævelig, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser ikke heraf. Den eller de ugyldige eller ineffektive bestemmelser skal erstattes af en eller flere andre bestemmelser, der er gyldige med hensyn til form og indhold, og som så vidt muligt svarer til formålet og hensigten med den eller de ugyldige eller ineffektive bestemmelser.