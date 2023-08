Brug af Google Kalender's avancerede funktioner

Så du har oprettet din digitale kalender og er i gang med at booke og bekræfte begivenheder. Men vidste du, at Google Calendar kan endnu mere? Lad os dykke ned og opdage nye måder at tage din planlægning til det næste niveau.

Hvordan tildeler du farvekoder til dine begivenheder?

Google Kalender-farvekoder er en værdifuld funktion, der giver dig mulighed for at gruppere visse typer begivenheder sammen. Det kan hjælpe dig med hurtigt at identificere og skelne mellem arbejdsmøder, personlige aftaler og sociale begivenheder.

Det er meget enkelt at bruge farvekoder, og det kan gøres på to måder.

Når du opretter en begivenhed, skal du nederst i boksen se en farvet cirkel ud for kalenderens navn. Hvis du klikker på denne cirkel, kan du vælge mellem en række farver eller endda tilføje en etiket, hvis du vil blive mindet om, hvad farverne betyder. Hvis du allerede har oprettet begivenheden, skal du blot højreklikke på den, og så kan du vælge en farve. Det er nemt.

Google Kalender farvekoder kan hjælpe dig med at holde dig organiseret, spare tid og øge produktiviteten.

Hvordan bruger jeg funktionerne Opgaver, Fokustid og Ude af kontoret?

Google Calendar Tasks er som at oprette en to-do-liste i din kalender. Den kan hjælpe dig med at fastsætte og overholde tidsfrister og med at administrere din tid mere effektivt.

Ligesom når du opretter en begivenhed, skal du finde den dag og det tidspunkt, du ønsker at sætte som deadline. Klik på den, og når boksen dukker op, skal du vælge "Opgave". Du skal derefter tilføje en beskrivelse og ændre datoen, hvis du har brug for det. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem".

Når du er færdig med din opgave, skal du blot klikke på den og derefter vælge "Markér afsluttet".

Google Calendar Focus Time er oprettet på en meget lignende måde, men med den ene forskel, at du automatisk kan afvise møder.

Ligesom med Opgaver skal du vælge det tidspunkt og den dato, du ønsker. Tilføj eventuelt en beskrivelse og en lokalitet, men det vigtige her er, at hvis du vil være sikker på, at du ikke bliver forstyrret, skal du vælge "Afvis automatisk møder" og beslutte, om det kun gælder nye møder eller også eksisterende møder.

Med Out of Office kan du hurtigt informere folk om, at du er væk fra arbejdet. Du skal blot vælge den dato og det klokkeslæt, hvor din orlov begynder, og når boksen med begivenheder åbnes, skal du klikke på "Out of Office". Herfra kan du indstille den periode, du er væk, om du vil afvise møder eller ej, og om du vil tilføje en besked.

Events fra Gmail - Hent invitationer fra din e-mail

Vi planlægger mere og mere via e-mail. Flyreservationer, hotelreservationer, koncertbilletter ... listen fortsætter.

Funktionen Events from Gmail tilføjer automatisk begivenheder som disse til din kalender, så du slipper for at gøre det manuelt og aldrig går glip af en vigtig begivenhed mere.

Det fantastiske er, at du ikke behøver at gøre noget for at få dem vist i din kalender. Men hvis du vil sikre dig, at andre ikke kan se disse begivenheder, skal du klikke på "Indstillinger" øverst til højre. Find "Begivenheder fra Gmail" og bestemmer, om kun du selv kan se dem, eller om andre, der har adgang til din kalender, kan se dem.

Sådan bruger du Google Kalender på mobile enheder

Google Kalender er tilgængelig som en mobilapp til både iOS og Android. Du kan bruge den til at holde styr på din kalender enten i selve appen eller integreret via telefonens mail- og kalenderværktøjer.

Hvis du vil bruge Google Calendar-apps, skal du downloade dem via App Store eller Google Play. Når de er installeret, skal du logge ind på din Google-konto, og så burde du kunne se alle dine kommende begivenheder og aftaler. Ligesom på computeren kan du skifte visning, oprette og slette begivenheder og hente invitationer fra Gmail.

Afhængigt af din mobilenhed kan du logge ind på din Gmail-konto og synkronisere mail- og kalenderfunktionerne med din Google Kalender.

For iOS skal du gå til indstillingerne og vælge "Kalender", derefter "Konti" og til sidst "Tilføj konto". Herfra skal du vælge Google og logge ind som normalt. Når du er færdig, har du en Google calendar iCal synkronisering.

For Android er Google Calendar allerede integreret i Android-operativsystemet. Så den synkroniseres automatisk med den indbyggede kalenderapp på din Android-enhed.