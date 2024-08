Gør hverdagen lettere med en god, fælles kalender app

En god familiekalender skal ikke hænge på væggen mere, nu hvor folk er på farten og man næsten altid har internetadgang, skal en kalender selvfølgelig være på mobilen. Der findes mange forskellige online kalendere, der er tilgængelige på mobilen. Med Doodle er det muligt, at forbinde de kalendere og lave begivenheder sammen, som bliver direkte synkroniseret til kalenderen på mobilen. Derfor er det rigtig praktisk, at kombinere en online kalender med en god, fælles kalender app.

Brug en familie kalender app

Det er en stor fordel, at bruge Doodle som et komplement til en familiekalender app, fordi med Doodle har du mulighed for direkte fra mobilen, at invitere hele familien til middag, fødselsdag eller bare en grillfest. Det kan nemt og hurtigt gøres med Doodle, det tager blot fire skridt for, at invitere hele familien. Når du inviterer familien til en grillfest, vil begivenheden automatisk blive lagt ind i deres online kalender, hvis de vælger, at synkroniser deres online kalender med invitationen.

En god og simpel fælles kalender

Ved at bruge Doodles app er det muligt og rigtigt nemt, at oprette en begivenhed, det tager blot fire små skridt for, at oprette begivenheden og sende invitationen ud. Med Doodles app er det rigtig let, at gøre en online kalender til en fælles kalender app.

Skridt 1

Det første skridt er, at beskrive hvad begivenheden omhandler, samt hvor begivenheden finder sted. Det er rigtig simpelt og lige til.

Skridt 2

Det næste skridt er, at angive datoen for begivenheden, det er rigtig nemt og lige til. Flere datoer kan blive angivet, hvis man ønsker at begivenheden skal gentage sig.

Skridt 3

Efter at have angivet datoen for begivenheden, skal tidspunktet bestemmes, det skal skrives i fri tekst så der er mulighed for at skrive ”12:30”, ”eftermiddag” eller ”efter fyraften”. Det giver lidt ekstra fleksibilitet.

Skridt 4

Det sidste skridt efter begivenheden er oprettet, er at inviter deltagerne, der er et link tilgængeligt, som kan sendes ud via e-mail, sociale medier eller andre kommunikations midler.

Hurtig og effektiv fælles kalender app

Doodles app er rigtig brugervenlig og gør det utrolig nemt hurtigt at organiser familiens dag. En god familiekalender kan virkelig hjælpe til, at holde styr på dagen, specielt i disse tider hvor folk ofte har travlt, men altid er online på den ene eller anden måde.