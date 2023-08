Fejring af en fantastisk jul i Philadelphia

Feriesæsonen i Philadelphia er en magisk tid på året, fyldt med festlige begivenheder, historisk charme og en følelse af fællesskab, der bringer byen til live.

Fra klassiske traditioner til unikke oplevelser - der er noget for enhver smag at nyde i julen i broderkærlighedens by. Så lad os finde ud af lidt mere om, hvad du kan lave.

Mødes på få minutter Find hurtigt og nemt tid til familie, venner og kolleger

På opdagelse i Philadelphias juleeventyrland

Ved juletid forvandler Philadelphia sig til et malerisk eventyrland, der indfanger årstidens ånd.

Et af de mest ikoniske steder at besøge er Dilworth Park Wintergarden, hvor man kan stå på skøjter på Rothman Orthopaedics Ice Rink og varme sig i den charmerende hytte-lignende lodge.

Parken er også hjemsted for Deck the Hall Light Show, en fantastisk opvisning af lys og musik, der oplyser rådhuset.

Omfavnende ferietraditioner

Philadelphia kan prale af en rig historie, der er dybt sammenflettet med byens juletraditioner.

Den historiske Franklin Square er vært for Electrical Spectacle Holiday Light Show, et fængslende show med mere end 50.000 lys sat til musik. I mellemtiden tilbyder Betsy Ross House særlige ture i stearinlysets skær, der giver et glimt af fortidens koloniale juleaftener.

Den fortryllende julelandsby

Gå ikke glip af chancen for at besøge Christmas Village at LOVE Park, et europæisk-inspireret udendørs marked med charmerende træboder fyldt med julegodter, unikke gaver og håndlavet kunsthåndværk.

Når du slentrer gennem landsbyen, vil duften af krydret gløgg og friskbagte honningkager transportere dig til et vinterlandskab.

Glade musikalske lækkerier

For musikentusiaster er Kimmel Center vært for en række julekoncerter og forestillinger, fra klassiske symfonier til moderne julehits.

Og hvis du er på udkig efter en dosis historie sammen med din musik, kan du opleve den berømte Mummers Parade nytårsdag, en tradition i Philadelphia, der går helt tilbage til 1800-tallet.

En historisk spadseretur

At gå på opdagelse i Philadelphias historiske kvarterer i juledagene er en oplevelse uden lige.

De brostensbelagte gader i Old City er prydet med blinkende lys, og de charmerende butikker og gallerier byder på unikke gaver og kunstneriske skatte.

Sørg for at tjekke Elfreth's Alley, en af de ældste beboelsesgader i Amerika, smukt dekoreret til sæsonen.

Julestemning på havnefronten

Blue Cross RiverRink Winterfest langs Delaware-flodens havnefront er et andet sted, man bare må besøge.

Dette vinterlandskab har en udendørs skøjtebane, hyggelige bålpladser og festlig udsmykning. Efter en runde på skøjter kan du varme dig med en kop varm kakao og nyde den fantastiske udsigt over Benjamin Franklin Bridge.

Besøg Miraklet på South 13th Street

En skjult perle i byen er Miracle on South 13th Street, et kvarterlangt julelysspektakel, der har begejstret besøgende i årtier.

Denne tradition i kvarteret er et sandt kærlighedsarbejde, hvor beboerne gør alt for at skabe en ærefrygtindgydende udstilling af lys, dekorationer og julestemning.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Afslut din julerejse

Uanset om du nipper til varm cider på et julemarked, nyder et festligt lysshow eller bare slentrer gennem Philadelphias charmerende gader, vil du helt sikkert føle årstidens magi i denne historiske by.

Fra klassiske traditioner til skjulte perler, Christmas in Philadelphia tilbyder en uforglemmelig oplevelse, der vil varme dit hjerte og skabe gode minder i mange år fremover.

Så prøv i denne højtid at planlægge dit besøg i Philadelphia med Doodle og fordyb dig i den glæde, historie og fortryllelse, som denne pulserende by har at byde på.