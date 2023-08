Fejring af en solrig jul i LA

Julen i Los Angeles byder på en unik blanding af højtidstraditioner og solrigt vejr, som skaber en festlig atmosfære, der er udpræget californisk.

Selvom du ikke vil finde snedækkede gader, vil du opdage en række aktiviteter, der fanger årstidens ånd.

Uanset om du er lokal eller besøgende, er her en guide til at fejre en solrig jul i Englenes By.

Sjov ved stranden

Skift snestøvlerne ud med klipklappere, og tag på stranden.

Mange lokale tilbringer juledagene på Santa Monica eller Venice Beach, hvor de nyder picnic, beachvolley og endda surfing. Palmerne pyntet med blinkende lys skaber en surrealistisk, tropisk ferieoplevelse.

Fortryllede nætter i Descanso Gardens

Descanso Gardens er vært for en årlig "Enchanted: Forest of Light", som forvandler den botaniske have til et fortryllende eventyrland af lys og interaktive udstillinger.

Gå gennem oplyste stier, lyt til julemusik, og varm op med varm kakao. Det er en magisk oplevelse, der er perfekt for hele familien.

Skøjteløb med udsigt

Selvom udendørs skøjteløb måske ikke involverer rigtig is, kan du stadig nyde denne vintertradition med et californisk twist.

Pershing Square i downtown LA har en udendørs skøjtebane, hvor du kan glide under byens skyline omgivet af palmer.

Hollywood Christmas Parade

Los Angeles er vært for sin egen version af den ikoniske juleparade med optræden af berømtheder, kunstfærdige vogne, marchorkestre og underholdning.

Det er en typisk LA-oplevelse, der viser glamouren og spændingen i underholdningsindustrien.

Julelys-ekstravaganza

Flere kvarterer i LA giver den hele armen med deres julebelysning.

Sleepy Hollow Christmas Lights Extravaganza i Torrance er kendt for sine fantastiske dekorationer og synkroniserede lysshows, der tiltrækker besøgende fra hele verden.

Udforsk julemarkeder

Besøg julemarkeder som LA Farmers Market eller Unique LA Holiday Market for at finde lokalt fremstillet kunsthåndværk, gaver og håndværksmæssige lækkerier.

Disse markeder indfanger den mangfoldige og kreative ånd i byen.

Udendørs filmforevisninger

Oplev udendørs filmforevisninger med et festligt twist.

Tagbiografer og parker viser ofte juleklassikere, så du kan nyde dine yndlingsfilm under den stjerneklare LA-himmel.

Santa Monicas Third Street Promenade

Third Street Promenade får en julemakeover med blændende lys og dekorationer. Nyd shopping, spisning og gadeforestillinger, mens du indsnuser den muntre atmosfære.

Julemiddag med stil

LA er kendt for sin kulinariske scene, og julen er ingen undtagelse.

Mange restauranter tilbyder særlige julemenuer og bruncher, så du kan nyde lækre retter, mens du soler dig i det behagelige vejr.

Universal Studios Hollywood

For et strejf af Hollywood-magi i julen er Universal Studios Hollywood vært for "Grinchmas".

Mød Grinchen, oplev festlige shows og nyd attraktioner med juletema i omgivelser, der er som taget ud af en film.

I en by, der er kendt for sin kreativitet og mangfoldighed, er det en unik og uforglemmelig oplevelse at fejre jul i Los Angeles.

Nyd det solrige vejr, udforsk de lokale traditioner, og skab gode minder, der indfanger julens ånd i ægte LA-stil.

I en by, der er kendt for sin kreativitet og mangfoldighed, er det en unik og uforglemmelig oplevelse at fejre jul i Los Angeles.

Nyd det solrige vejr, udforsk de lokale traditioner, og skab gode minder, der indfanger julens ånd i ægte LA-stil.